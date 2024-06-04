1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«К обаятельным животным Крайнего Севера — хаски и оленям»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 19 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«Также мы отвезём вас в гости к хаски и оленям»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Посещение этнопарка с хаски и оленями (100 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
«Мы пройдем до береговой батареи ВОВ и поклонного креста, заглянем в гости к оленям»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
«Заедем на ферму, где вы сможете пообщаться с оленями и хаски, попробовать морошковое варенье и необычное вино из вороники»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Олени, Север и белазы
Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
«Гордые олени и очаровательные хаски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
«А также по желанию попробуете северные деликатесы и заглянете на оленью ферму (за дополнительную плату)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
«А дополнят экскурсию чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Познакомитесь с бытом коренных народов Севера, с рук покормите северных оленей и ездовых маломутов в парке развлечений «Северное сияние»»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Погладим добродушных хаски и покормим ягелем оленей»
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
«В стоимость включены услуги гида, трансфер, вход на оленью ферму и посещение природного парка «Териберка»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3420030 780₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Деревня саамов в Мурманске: культурное погружение и развлечения
Вас ждет незабываемое путешествие в деревню саамов: откройте для себя культуру, природу и традиции Севера
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«И конечно, северные олени — ведь вы в деревне оленеводов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«по желанию приобретёте самое северное пиво в небольшом магазине у пивоварни и познакомитесь поближе с легендарными оленями и хаски на маленькой ферме»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
Познакомиться с побережьем Баренцева моря и увидеть китов в естественной среде обитания
Начало: В любой локации Мурманска
«А напоследок заглянем в этнопарк, в гости к хаски и северным оленям»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 19 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«Вы узнаете, сколько оленей дарят новорождённому сааму и зачем кидать в воду медную монету перед рыбалкой»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
«Знакомство с оленями и не только»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
«Вы сможете познакомиться с местными обитателями, энергичными хаски и благородными оленями, а если повезет, даже c могучими китами ВНИМАНИЕ»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Увлекательное путешествие к берегу Северного Ледовитого океана - скелет Левиафана, кладбище кораблей, водопад Малого батарейского озера, пляж Яйца драконов, завораживающая тундра, северные олени и хаски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
«Вы познакомитесь с местным бытом и продегустируете саамские блюда, покормите оленей с рук и попробуете себя в традиционных играх»
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске
«Кроме этого, Вас ждут веселые хаски, с которыми можно пообниматься, а еще песцы, лисы, еноты, кролики, и конечно, северные олени»
Расписание: Каждый день 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
8 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
«По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню»
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
«Здесь — Баренцево море, пляж «Логово дракона», кладбище заброшенных кораблей и северные олени»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
«Прекрасным дополнением к экскурсии будет чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию»
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«В программе: дегустация народных блюд, посещение питомника с оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами, кормление оленей с рук, участие в традиционных играх саами»
Расписание: 10:30; 14:00; 17:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
«Нас ждут удивительные пляжи Арктики, водопад и метеостанция, знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски, а также посещение самой северной пивоварни»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Вход на ферму и кормление оленей — 300 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Деревня саамов или Север изнутри
Начало: По договоренности
«кормление оленей с рук, общение с хаски — сделаете милые фотографии и погладите их»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите самый большой чум в России и уникальные артефакты саамов, покормите северных оленей, тибетского яка и ослика, покатаетесь на оленьих упряжках»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июня 2024Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение и его окрестности. Мы
- ККсения3 июня 2024Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
- ННикита3 июня 2024Отличная экскурсия!
- ЕЕвгения2 июня 2024Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз показывал нам свою спинку.
- ИИрина1 июня 2024Все прошло замечательно. Отличный экскурсовод Виктор рассказал много интересного про русский север. Териберка прекрасна. Экскурсию советую, маршрут исчерпывающий.
- ООруджова1 июня 2024Все понравилось, водитель пунктуальный, приятный и добрый! Китов увидели) в общем за этим и ехали. Спасибо! Советую)
- ЕЕлена30 мая 2024Добрый день! Были в одной группе с Дмитрием, который поставил 1 балл, что я считаю, совершенно несправедливо. Действительно китов в
- ППолина30 мая 2024все супер. китов, конечно, не встретили, но я думаю, просто рановато приехала. была там 29го мая. гид артем топ. рассказывал
- ККристина30 мая 2024Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
- ИИлья28 мая 2024Экскурсия огонь. Легко, не принужденно. За рукав никто не дергал, на локациях не торопили, времени было вдоволь. Гид Александр очень вежливый и тактично. С китами не фартануло - штормило море. . Значит, будет лишний повод вернуться)
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «К оленям»
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