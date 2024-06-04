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много гуляли. Прошлись по песчаному пляжу, покормили оленей и погладили Хаски, ходили в море и увидели китов. Ради возможности посмотреть на китов отправились в это путешествие - рады что их увидели и познакомились с другими удивительно-красивыми местами. Общались с капитаном корабля, пробовали морскую воду и местный напиток😉. Через каменный пляж, заглянув в грот Гнездо дракона, поднимались в горы к птичьему базару и водопаду Батарейский (завораживающий своим величием и красотой). Посмотрели кладбище кораблей, попробовали свежие морепродукты, пообедали в ресторане с вкусной кухней «Гребешки», и посетили еще много интересных, красивых и живописных мест. От такой насыщенной Экскурсии осталось много позитивных эмоций, теплых уже воспоминаний, красивых и ярких фото. Спасибо☺️🤗