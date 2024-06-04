Экскурсии к оленям в Мурманске

Найдено 34 экскурсии в категории «К оленям» в Мурманске, цены от 3 840 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«К обаятельным животным Крайнего Севера — хаски и оленям»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«Также мы отвезём вас в гости к хаски и оленям»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Посещение этнопарка с хаски и оленями (100 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
«Мы пройдем до береговой батареи ВОВ и поклонного креста, заглянем в гости к оленям»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
«Заедем на ферму, где вы сможете пообщаться с оленями и хаски, попробовать морошковое варенье и необычное вино из вороники»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Олени, Север и белазы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Олени, Север и белазы
Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
«Гордые олени и очаровательные хаски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Териберка - северный уголок вашего сердца
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
«А также по желанию попробуете северные деликатесы и заглянете на оленью ферму (за дополнительную плату)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 500 за человека
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
«А дополнят экскурсию чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Познакомитесь с бытом коренных народов Севера, с рук покормите северных оленей и ездовых маломутов в парке развлечений «Северное сияние»»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Погладим добродушных хаски и покормим ягелем оленей»
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000 за всё до 2 чел.
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
«В стоимость включены услуги гида, трансфер, вход на оленью ферму и посещение природного парка «Териберка»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3420030 780 за всё до 4 чел.
Деревня саамов, или Север изнутри
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
54 отзыва
Деревня саамов в Мурманске: культурное погружение и развлечения
Вас ждет незабываемое путешествие в деревню саамов: откройте для себя культуру, природу и традиции Севера
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
«И конечно, северные олени — ведь вы в деревне оленеводов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 000 за человека
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«по желанию приобретёте самое северное пиво в небольшом магазине у пивоварни и познакомитесь поближе с легендарными оленями и хаски на маленькой ферме»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500 за человека
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
Познакомиться с побережьем Баренцева моря и увидеть китов в естественной среде обитания
Начало: В любой локации Мурманска
«А напоследок заглянем в этнопарк, в гости к хаски и северным оленям»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 19 000 за человека
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«Вы узнаете, сколько оленей дарят новорождённому сааму и зачем кидать в воду медную монету перед рыбалкой»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Из Мурманска - в Саамскую деревню
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
«Знакомство с оленями и не только»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
127 отзывов
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
«Вы сможете познакомиться с местными обитателями, энергичными хаски и благородными оленями, а если повезет, даже c могучими китами ВНИМАНИЕ»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
112509 000 за человека
Териберка - бесценное достояние севера
🚗 На машине
Групповая
10 часов
586 отзывов
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Увлекательное путешествие к берегу Северного Ледовитого океана - скелет Левиафана, кладбище кораблей, водопад Малого батарейского озера, пляж Яйца драконов, завораживающая тундра, северные олени и хаски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
🚶 Пешая
Групповая
10 часов
201 отзыв
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
9 000 за человека
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
«Вы познакомитесь с местным бытом и продегустируете саамские блюда, покормите оленей с рук и попробуете себя в традиционных играх»
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500 за человека
Север изнутри: деревня саамов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
6 часов
41 отзыв
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Желающие прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе с бананом»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Териберка. Все краски Крайнего Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт
Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске
«Кроме этого, Вас ждут веселые хаски, с которыми можно пообниматься, а еще песцы, лисы, еноты, кролики, и конечно, северные олени»
Расписание: Каждый день 8:30, 12:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за человека
Морская прогулка и Териберка за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
19 отзывов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
«По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню»
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200 за человека
Териберка - ворота Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
«Здесь — Баренцево море, пляж «Логово дракона», кладбище заброшенных кораблей и северные олени»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540 за человека
Мурманск - город воинской славы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
«Прекрасным дополнением к экскурсии будет чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию»
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за человека
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
8 отзывов
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«В программе: дегустация народных блюд, посещение питомника с оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами, кормление оленей с рук, участие в традиционных играх саами»
Расписание: 10:30; 14:00; 17:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за человека
Впечатляющая Териберка
Групповая
11 часов
53 отзыва
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
«Нас ждут удивительные пляжи Арктики, водопад и метеостанция, знакомство с северными оленями и дружелюбными хаски, а также посещение самой северной пивоварни»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400 за человека
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Вход на ферму и кормление оленей — 300 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600 за человека
Деревня саамов или Север изнутри
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Мини-группа
5 часов
Деревня саамов или Север изнутри
Начало: По договоренности
«кормление оленей с рук, общение с хаски — сделаете милые фотографии и погладите их»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за человека
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500 за всё до 4 чел.
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите самый большой чум в России и уникальные артефакты саамов, покормите северных оленей, тибетского яка и ослика, покатаетесь на оленьих упряжках»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение и его окрестности. Мы
    читать дальше

    много гуляли. Прошлись по песчаному пляжу, покормили оленей и погладили Хаски, ходили в море и увидели китов. Ради возможности посмотреть на китов отправились в это путешествие - рады что их увидели и познакомились с другими удивительно-красивыми местами. Общались с капитаном корабля, пробовали морскую воду и местный напиток😉. Через каменный пляж, заглянув в грот Гнездо дракона, поднимались в горы к птичьему базару и водопаду Батарейский (завораживающий своим величием и красотой). Посмотрели кладбище кораблей, попробовали свежие морепродукты, пообедали в ресторане с вкусной кухней «Гребешки», и посетили еще много интересных, красивых и живописных мест. От такой насыщенной Экскурсии осталось много позитивных эмоций, теплых уже воспоминаний, красивых и ярких фото. Спасибо☺️🤗

    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Отличная экскурсия!
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз показывал нам свою спинку.
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    Была замечательная погода, полный штиль. Несколько раз видели отдыхающих на воде тюленей. На скале был очень активный птичий базар. Очень советуем попробовать морского ежа и гребешка.

    Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Все прошло замечательно. Отличный экскурсовод Виктор рассказал много интересного про русский север. Териберка прекрасна. Экскурсию советую, маршрут исчерпывающий.
  • О
    Оруджова
    1 июня 2024
    На край Земли: поездка в Териберку и селфи с китами
    Все понравилось, водитель пунктуальный, приятный и добрый! Китов увидели) в общем за этим и ехали. Спасибо! Советую)
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Добрый день! Были в одной группе с Дмитрием, который поставил 1 балл, что я считаю, совершенно несправедливо. Действительно китов в
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    этот день мы к сожалению не увидели, но и гарантий, что они 100% будут никто дать не может. И потом всю морскую прогулку Дмитрий проспал в каюте) Теперь о своих впечатлениях! Экскурсия хорошо организована. Мы побывали в природном парке на краю земли, покормили оленей и совершили морскую прогулку в Баренцевом море! Как это может не впечатлить?! Бескрайний простор, тундра, скалы и морской воздух! Также очень повезло с гидом! Вера интересно рассказывала о Мурманске и Териберке. Очень приятная и отзывчивая девушка) Китов не увидели, но это повод вернуться) Ну и напоследок: В море сильный ветер, поэтому одевайтесь теплее, чтобы насладиться пейзажами, а не подушкой капитана)

  • П
    Полина
    30 мая 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    все супер. китов, конечно, не встретили, но я думаю, просто рановато приехала. была там 29го мая. гид артем топ. рассказывал
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    все чётко, по делу. общался с каждым, в общем, поддерживал командный дух. териберка безумнейшая, невероятно красивая. нас везде покатали, все показали, пофоткали. я немного промокла на корабле, рада, что ни гид ни водитель не остались равнодушными, помогли просушить обувь. большая благодарность организаторам и всем, кто присутствовал в тот день. вернусь ещё

  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Все здорово, экскурсия прошла весело и интересно, обязательно обратимся к вам ещё 🫶
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Териберка - путешествие на край севера с выходом в Баренцево море
    Экскурсия огонь. Легко, не принужденно. За рукав никто не дергал, на локациях не торопили, времени было вдоволь. Гид Александр очень вежливый и тактично. С китами не фартануло - штормило море. . Значит, будет лишний повод вернуться)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «К оленям»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
  2. Классика Териберки: на край света в мини-группе
  3. Териберка - в копилку лучших дней
  4. Путешествие в Териберку в мини-группе
  5. Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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