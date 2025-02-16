Кандалакша: из Мурманска - в город у Белого моря

Лабиринт, звенящие камни и морской заповедник. Путешествие, которым вы будете гордиться
Мурманская область сохранила и природные сокровища, и древние загадочные святилища. Поедем в Кандалакшу, чтобы вы своими глазами увидели работу удивительных творцов — природы и человека.

Флора и фауна морского заповедника, валуны с тысячелетней историей, захватывающие пейзажи — впечатления, достойные настоящего путешественника!
Кандалакша: из Мурманска - в город у Белого моря
Кандалакша: из Мурманска - в город у Белого моря
Кандалакша: из Мурманска - в город у Белого моря
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Каменный лабиринт «Вавилон». Древний лабиринт надёжно спрятался от человеческих глаз и толп туристов. Прикоснёмся к истории и будем гадать о назначении причудливых узоров из камней.

Волосяная гора. На Волосяной горе, окутанной легендами, послушаем «звенящие» камни и выясним, в чём их секрет. А ещё отсюда открывается красивый вид на залив!

Окатьева гора и ущелье «Железные ворота». Раньше здесь совершались таинства и обряды. Места считаются священными, поэтому гостям лучше не ругаться и не шуметь.

Кандалакшский заповедник. Морской заповедник находится в двух природных зонах: таёжной и тундровой. Его территория занимает в основном острова Баренцева и Белого морей вдоль побережья Кольского полуострова. Вы пройдёте по тропе, увидите Белое море и нетронутую природу.

Также мы посетим музей истории города, церковь Рождества Иоанна Предтечи, набережную реки Нива.

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

  • Заберём вас от места проживания в Мурманске на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster, Toyota Fortuner
  • Выезд в 08:00, экскурсия занимает 14 часов (7 часов дорога туда-обратно, 7 часов в Кандалакше)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно

  • Пропуск в заповедник (400 ₽) и обед путешественники оплачивают самостоятельно
  • Последовательность локаций может меняться из-за погодных и дорожных условий
  • Если с вами дети, сообщите заранее, мы подготовим детское кресло
  • Выбирайте удобную обувь, к некоторым локациям мы пойдём пешком

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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