Мурманская область сохранила и природные сокровища, и древние загадочные святилища. Поедем в Кандалакшу, чтобы вы своими глазами увидели работу удивительных творцов — природы и человека. Флора и фауна морского заповедника, валуны с тысячелетней историей, захватывающие пейзажи — впечатления, достойные настоящего путешественника!

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Каменный лабиринт «Вавилон». Древний лабиринт надёжно спрятался от человеческих глаз и толп туристов. Прикоснёмся к истории и будем гадать о назначении причудливых узоров из камней.

Волосяная гора. На Волосяной горе, окутанной легендами, послушаем «звенящие» камни и выясним, в чём их секрет. А ещё отсюда открывается красивый вид на залив!

Окатьева гора и ущелье «Железные ворота». Раньше здесь совершались таинства и обряды. Места считаются священными, поэтому гостям лучше не ругаться и не шуметь.

Кандалакшский заповедник. Морской заповедник находится в двух природных зонах: таёжной и тундровой. Его территория занимает в основном острова Баренцева и Белого морей вдоль побережья Кольского полуострова. Вы пройдёте по тропе, увидите Белое море и нетронутую природу.

Также мы посетим музей истории города, церковь Рождества Иоанна Предтечи, набережную реки Нива.

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

Заберём вас от места проживания в Мурманске на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster, Toyota Fortuner

Выезд в 08:00, экскурсия занимает 14 часов (7 часов дорога туда-обратно, 7 часов в Кандалакше)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно