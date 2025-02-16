Флора и фауна морского заповедника, валуны с тысячелетней историей, захватывающие пейзажи — впечатления, достойные настоящего путешественника!
Описание экскурсии
Каменный лабиринт «Вавилон». Древний лабиринт надёжно спрятался от человеческих глаз и толп туристов. Прикоснёмся к истории и будем гадать о назначении причудливых узоров из камней.
Волосяная гора. На Волосяной горе, окутанной легендами, послушаем «звенящие» камни и выясним, в чём их секрет. А ещё отсюда открывается красивый вид на залив!
Окатьева гора и ущелье «Железные ворота». Раньше здесь совершались таинства и обряды. Места считаются священными, поэтому гостям лучше не ругаться и не шуметь.
Кандалакшский заповедник. Морской заповедник находится в двух природных зонах: таёжной и тундровой. Его территория занимает в основном острова Баренцева и Белого морей вдоль побережья Кольского полуострова. Вы пройдёте по тропе, увидите Белое море и нетронутую природу.
Также мы посетим музей истории города, церковь Рождества Иоанна Предтечи, набережную реки Нива.
Организационные детали
Как пройдёт экскурсия
- Заберём вас от места проживания в Мурманске на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster, Toyota Fortuner
- Выезд в 08:00, экскурсия занимает 14 часов (7 часов дорога туда-обратно, 7 часов в Кандалакше)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно
- Пропуск в заповедник (400 ₽) и обед путешественники оплачивают самостоятельно
- Последовательность локаций может меняться из-за погодных и дорожных условий
- Если с вами дети, сообщите заранее, мы подготовим детское кресло
- Выбирайте удобную обувь, к некоторым локациям мы пойдём пешком