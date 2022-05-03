4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

История северных лабиринтов уходит корнями в глубокую древность, но до сих пор исследователи не пришли к единому мнению об их предназначении. Кандалакшский лабиринт наиболее удобен для посещения. На прогулке по живописным местам вдоль залива вы увидите своими глазами эту загадку древности — и мы вместе поразмышляем над ней.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём от Монастырского наволока — когда-то здесь стоял Рождества-Богородичного монастырь. Вы услышите истории о старой Кандалакше и трагических событиях, связанных с этим местом.

Через можжевеловую рощу по тропинке вдоль моря мы отправимся в сторону лабиринта, минуя древний саамский сейд. По дороге я расскажу о культовой стороне жизни саамов — аборигенов края.

На половине пути покорим скалу Барыню (около 80 м). С неё откроется прекрасный вид на Кандалакшский залив.

Ненадолго задержимся на мысе Зимец — утёсе с обрывистыми, уходящими в воду скалами. Отсюда можно бесконечно любоваться красивым видом на Кандалакшские шхеры.

На привале я расскажу о промысловой жизни поморов — северных крестьян-мореходов, которые ещё 60 лет назад ловили здесь рыбу. А также о судах, которые приходили в здешний порт.

Кандалакшский лабиринт

После крутого спуска к морю вам откроется песчаная губа, на одном из мысов которой расположен Кандалакшский лабиринт

По дороге мы обсудим разные версии появления лабиринта — от прагматичных до мистических

В завершение можем устроить пикник на побережье

Обратный путь проложим по отливной полосе моря, где я расскажу вам о местных подводных обитателях

Важное о маршруте

Прогулка требует начального уровня физической подготовки. Возможно участие детей от 7 лет

Общая протяженность маршрута экскурсии — 7–8 км

Одежду подбирайте по сезону и погоде (желательно наличие в рюкзаках дождевиков)

При желании устроить пикник берите с собой термосы и бутерброды

Организационные детали