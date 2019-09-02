4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Кандалакши

Перед тем, как отправиться к лабиринту, я познакомлю вас с историей города, которому покровительствовал сам Иван Грозный. Начнем возле Монастырского наволока — места стоявшего здесь когда-то Кандалакшского Рождества-Богородичного монастыря. Вы осмотрите Наволок и послушаете историю о старой Кандалакше, монастыре и трагических событиях, связанных с этим местом. Поговорим также о крещение лопарей и миссионерской деятельности.

Экологическая тропа вдоль залива

Далее, через можжевеловую рощу по живописной тропинке, идущей вдоль моря, мы отправимся в сторону лабиринта, минуя древний саамский сейд. Тропа проходит по местам краснокнижных растений, по дороге я расскажу вам о культовой стороне жизни саамов — аборигенов края.

Природные особенности края

На половине пути нужно будет преодолеть самую высокую точку маршрута — скалу Барыню (около 80 метров над уровнем моря), с которой откроется прекрасный вид на Кандалакшский залив. Ненадолго задержимся на мысе Зимец — утёсе с обрывистыми, уходящими в воду скалами. Отсюда можно бесконечно любоваться красивым видом на море и близлежащие острова — Кандалакшские шхеры. На привале вы узнаете, почему они находятся по охраной заповедника. Я расскажу вам о промысловой жизни поморов — северных крестьян-мореходов, которые ещё пятьдесят — шестьдесят лет назад здесь ловили рыбу. А также об интересных особенностях навигации — вы узнаете, какие суда здесь ходили, когда появился порт и кто приходил сюда раньше.

Кандалакшский лабиринт

Преодолев крутой спуск к морю, вам откроется совсем другая картина — закрытая губа, манящая своими песчаными пляжами, на одном из мысов которой расположен Кандалакшский лабиринт. По дороге к лабиринту вы осмотрите каменные валунные кучи, появившиеся трудами человека. Вы узнаете разные версии появления лабиринта, от прагматичных до мистических. Вы не только сможете осмотреть необычное образование, но и попробуете пройти по нему и выйти.

По окончании экскурсии можно остановиться на пикник в одном из мест на песчаном берегу. Обратный путь может быть проложен по отливной полосе — берегу моря, обнажившемуся в отлив, где я расскажу вам о местных морских обитателях.

Кому подходит экскурсия

Прогулка требует начального уровня физической подготовки. Принять участие могут и взрослые, и дети от 7 лет.