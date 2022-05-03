4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Кандалакшский лабиринт (старт в Кандалакше)

Треккинг вдоль моря по чудесным местам Северной Карелии с историями о поморах и саамах
История северных лабиринтов уходит корнями в глубокую древность, но до сих пор исследователи не пришли к единому мнению об их предназначении. Кандалакшский лабиринт наиболее удобен для посещения.

На прогулке по живописным местам вдоль залива вы увидите своими глазами эту загадку древности — и мы вместе поразмышляем над ней.
5
21 отзыв
Кандалакшский лабиринт (старт в Кандалакше)
Кандалакшский лабиринт (старт в Кандалакше)
Кандалакшский лабиринт (старт в Кандалакше)

Описание экскурсии

Начнём от Монастырского наволока — когда-то здесь стоял Рождества-Богородичного монастырь. Вы услышите истории о старой Кандалакше и трагических событиях, связанных с этим местом.

Через можжевеловую рощу по тропинке вдоль моря мы отправимся в сторону лабиринта, минуя древний саамский сейд. По дороге я расскажу о культовой стороне жизни саамов — аборигенов края.

На половине пути покорим скалу Барыню (около 80 м). С неё откроется прекрасный вид на Кандалакшский залив.

Ненадолго задержимся на мысе Зимец — утёсе с обрывистыми, уходящими в воду скалами. Отсюда можно бесконечно любоваться красивым видом на Кандалакшские шхеры.

На привале я расскажу о промысловой жизни поморов — северных крестьян-мореходов, которые ещё 60 лет назад ловили здесь рыбу. А также о судах, которые приходили в здешний порт.

Кандалакшский лабиринт

  • После крутого спуска к морю вам откроется песчаная губа, на одном из мысов которой расположен Кандалакшский лабиринт
  • По дороге мы обсудим разные версии появления лабиринта — от прагматичных до мистических
  • В завершение можем устроить пикник на побережье
  • Обратный путь проложим по отливной полосе моря, где я расскажу вам о местных подводных обитателях

Важное о маршруте

  • Прогулка требует начального уровня физической подготовки. Возможно участие детей от 7 лет
  • Общая протяженность маршрута экскурсии — 7–8 км
  • Одежду подбирайте по сезону и погоде (желательно наличие в рюкзаках дождевиков)
  • При желании устроить пикник берите с собой термосы и бутерброды

Организационные детали

  • До Кандалакши вы добираетесь самостоятельно. Расстояние от Мурманска до Кандалакши — 300 км
  • До Монастырского наволока идём пешком (около 2 км от центра города) или едем на такси (150 ₽ в одну сторону)
  • Можно немного продлить экскурсию и посетить близлежащий островок, на котором, когда-то располагалась тоня — рыболовецкий участок с комплексом построек для ловли рыбы. Морская поездка возможна как на катере, так и на вёсельном карбасе (поморской лодке) — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кандалакше
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провёл экскурсии для 665 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новые впечатления, знания, откровения… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Любовь
Спасибо гиду Светлане за замечательную экскурсию в Кандалакшский лабиринт.
Ехала в Кандалакшу из Мурманска 5 часов на поезде. Светлана с мужем встретили на машине. По дороге рассказали про город, интересные факты
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о нём. По маршруту пошли вдвоём со Светланой. Маршрут несложный, трекинговые палки существенно облегчают путь. По пути открывается волшебный вид на Кандалакшский залив. Сам лабиринт небольшое, но очень интересное место с исторической точки зрения. По примерным подсчётам, ему около 2 тысяч лет. Рядом есть небольшие зелёные островки, но добраться до них можно только во время отлива. Ради впечатляющих видов, которые часто переменчивая погода раскрывает совершенно по-разному - ехать стоит. Я потратила на дорогу в общей сложности (из Мурманска и обратно) 10 часов. И ничуть об этом не пожалела!

Спасибо гиду Светлане за замечательную экскурсию в Кандалакшский лабиринт.
Спасибо гиду Светлане за замечательную экскурсию в Кандалакшский лабиринт.
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М
Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие стало незабываемым! Мы не только увидели завораживающие пейзажи, но и услышали, как мне кажется,
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вообще всю самую интересную информацию об этой местности, да и не только)
Дмитрий всесторонне погружал нас в особенности этих краев, рассказывал и про историю, и про науку, про военное дело, промышленное, религиозные аспекты, также делился своими личными наблюдениями и историями Спасибо Вам за это потрясающее путешествие! Было интересно, весело и душевно 🤍

Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие
Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие
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И
Хочется поблагодарить Дмитрия за отличную поездку в Кандалакшу.

Ездили в марте, честно говоря, ничего особенного не ожидали – ну снег кругом и снег…

Если б не Дмитрий, наверное, так и было бы.
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Но с момента встречи мы буквально окунулись в кладезь информации, причём это было совершенно не утомительно - Дмитрий интересный рассказчик, а прогулка на природе к духовной пище добавила порцию здоровой физической нагрузки.

Когда человек познаёт новое, он меняется. Так вот, после встречи с Дмитрием, Вы точно не останетесь прежним, Вы станете «немножко помором».

Спасибо ему за то, что он так любит свой Край, свою Родину, познаёт историю и щедро делится этим с гостями!

Надеемся, что это не последняя встреча!

Хочется поблагодарить Дмитрия за отличную поездку в Кандалакшу.
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Анастасия
Душевная экскурсия-прогулка по живописной лесной тропе, бесподобные морские виды в легкой туманной дымке. В ходе экскурсии познакомились с местной флорой и фауной, прошли загадочный лабиринт и обсудили гипотезы о его создании. Всем рекомендую!
Душевная экскурсия-прогулка по живописной лесной тропе, бесподобные морские виды в легкой туманной дымке. В ходе экскурсии
Душевная экскурсия-прогулка по живописной лесной тропе, бесподобные морские виды в легкой туманной дымке. В ходе экскурсии
Душевная экскурсия-прогулка по живописной лесной тропе, бесподобные морские виды в легкой туманной дымке. В ходе экскурсии
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А
Гид встретила на машине, небольшой переезд и мы на месте. Инструктаж о поведении на тропе, это важно. Благодарность гиду за трековые палки, поскольку свои мы не взяли.
Отличная тропа до лабиринта с небольшими перепадами высот. Интересный рассказ, внимание к деталям. Очень познавательно. Больше спасибо Ирине за экскурсию и впечатления, за заботу о туристах.
Гид встретила на машине, небольшой переезд и мы на месте. Инструктаж о поведении на тропе, это
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Наталья
Мы вернулись из своего короткого путешествия на Кольский п-ов, захватив по пути экскурсию Дмитрия и не разу не пожалели о своем выборе. Может кто-то и посмотрит скептически на сам объект
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экскурсии, но пройтись эко-тропой под рассказы Дмитрия - это того стоит! 3 часа невероятного путешествия по лесной тропинке, с которой открываются потрясающие пейзажи Кандалакшского залива. Дмитрий - потрясающий рассказчик. При всей неудобности подъемов и спусков (с 9месячным ребенком) время пролетело незаметно без следов усталости. Отзыв можно писать бесконечно, только зачем? Забронируйте экскурсию и все поймете сами =)

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