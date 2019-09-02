4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
История северных лабиринтов уходит корнями в глубокую древность, но до сих пор исследователи не пришли к единому мнению об их предназначении.

Кандалакшский лабиринт наиболее удобен для посещения.

На прогулке по живописным местам побережья залива вы увидите своими глазами эту загадку древности и мы вместе поразмышляем над ней.
5400 ₽
3240 за экскурсию
скидка40%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт

Что вас ожидает

История Кандалакши

Перед тем, как отправиться к лабиринту, я познакомлю вас с историей города, которому покровительствовал сам Иван Грозный. Начнем возле Монастырского наволока — места стоявшего здесь когда-то Кандалакшского Рождества-Богородичного монастыря. Вы осмотрите Наволок и послушаете историю о старой Кандалакше, монастыре и трагических событиях, связанных с этим местом. Поговорим также о крещение лопарей и миссионерской деятельности.

Экологическая тропа вдоль залива

Далее, через можжевеловую рощу по живописной тропинке, идущей вдоль моря, мы отправимся в сторону лабиринта, минуя древний саамский сейд. Тропа проходит по местам краснокнижных растений, по дороге я расскажу вам о культовой стороне жизни саамов — аборигенов края.

Природные особенности края

На половине пути нужно будет преодолеть самую высокую точку маршрута — скалу Барыню (около 80 метров над уровнем моря), с которой откроется прекрасный вид на Кандалакшский залив. Ненадолго задержимся на мысе Зимец — утёсе с обрывистыми, уходящими в воду скалами. Отсюда можно бесконечно любоваться красивым видом на море и близлежащие острова — Кандалакшские шхеры. На привале вы узнаете, почему они находятся по охраной заповедника. Я расскажу вам о промысловой жизни поморов — северных крестьян-мореходов, которые ещё пятьдесят — шестьдесят лет назад здесь ловили рыбу. А также об интересных особенностях навигации — вы узнаете, какие суда здесь ходили, когда появился порт и кто приходил сюда раньше.

Кандалакшский лабиринт

Преодолев крутой спуск к морю, вам откроется совсем другая картина — закрытая губа, манящая своими песчаными пляжами, на одном из мысов которой расположен Кандалакшский лабиринт. По дороге к лабиринту вы осмотрите каменные валунные кучи, появившиеся трудами человека. Вы узнаете разные версии появления лабиринта, от прагматичных до мистических. Вы не только сможете осмотреть необычное образование, но и попробуете пройти по нему и выйти.

По окончании экскурсии можно остановиться на пикник в одном из мест на песчаном берегу. Обратный путь может быть проложен по отливной полосе — берегу моря, обнажившемуся в отлив, где я расскажу вам о местных морских обитателях.

Кому подходит экскурсия

Прогулка требует начального уровня физической подготовки. Принять участие могут и взрослые, и дети от 7 лет.

Организационные детали

  • До Кандалакши вы добираетесь самостоятельно.
  • Никаких дополнительных расходов, кроме как добраться до Монастырского наволока (ул. Заречная или в просторечии “Япония”), не требуется. Добираться можно пешком (около 30 минут от центра города) или на такси (150 руб. в одну сторону).
  • Общая протяженность маршрута экскурсии — 7-8 км.
  • Одежда подбирается по сезону и по погоде (желательно наличие в рюкзаках дождевиков); при желании устраивать пикник нужно взять с собой термосы, бутерброды и т. д.
  • Дополнения: возможно несколько продлить экскурсию и посетить близлежащий островок, на котором, когда-то располагалась тоня — рыболовецкий участок с комплексом построек и сооружений для ловли рыбы. Возможны варианты морской экскурсии как на катере, так и на вёсельном карбасе — поморской прибрежной лодке. Подробности уточняйте при бронировании.
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Моя родина - Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый отправляясь на Север ищет что-то своё: новых впечатлений, знаний, откровений... и Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться... и правильно рассказать.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
2 сентября 2019
Замечательная и хорошо продуманная прогулка. Дмитрий любит, знает Кандалакшу и очень душевно рассказывает. Мы поднялись на "Крестовую" гору и были потрясены открывшейся красотой. С одной стороны город со своей сложной 500-летней историей, с другой стороны Кандалакшский залив Белого моря с изрезанным побережьем и многочисленными островками. Дмитрий показал места исторических поселений поморов, место разрушенного монастыря, сохранившуюся поморскую избу, загадочный ритуальный каменный лабиринт. Спасибо!
22 августа 2019
Очень содержательная и познавательная экскурсия, наша группа из Москвы многое узнала о истории развития Кольского полуострова, освоения о археологических раскопках, загадках.,скрытых в каменистых "хранилищах" острова. Дмитрий, проводивший экскурсию, глубоко знает историю этого края, экскурсия была более четырех часов и не на минуту Дмитрий не прекращал рассказывать. Наша группа благодарна ему и организаторам за чудесно проведенный день на необычайном острове с его загадками с времён освоения в 10-12 веках.
Андрей
14 июня 2018
На этой экскурсии главное - это природа. Мы прошли по берегу залива, полазали по скалам, походили по лесным тропкам, а в конце пути еще залезли на гору и осмотрели все окрестности с самого верха. Все это время Дмитрий рассказывал нам о истории города, о его современной жизни и жизни всего региона. Все это происходило в комфортной ненапряженной обстановке. Мы спокойно шли, гуляли и никуда не спешили, но при этом все успели.
8 ноября 2017
В мечтах и планах эта земля значилась с июля, большие выходные - в ноябре.
Надев штаны с начесом, решились на Кольский.
Каждый день звучал мощно и сильно, не оставляя пустых кадров на карте памяти: Териберка, Лапландский заповедник, Хибины, Кандалакша.
Спуски и подъемы, горы и сопки, реки и озера, моря и океан палитры, сошедшей с картин Рериха и Айвазовского – яркость пережитого.
Легкие как машина, заполняли себя кислородом, а щеки наливались румянцем, сопротивляясь воздушной стихии.
Остановились, привал. Сознание выдало картинку с героями из старых фильмов, которых накладывают на изображение. Тело встрепенулось, сдерживая волнение, слеза катилась по горнолыжному трамплину, достигнув кончика носа.
Июль закрыт и даже больше.
К счастью, рыба не расплескалась из чемоданов, а впечатления сохранили яркость встреч и калейдоскоп картинок.
Благополучно добрались домой, где мысли и чувства второй день пытаются войти в стандартное русло московской жизни. Не получается, тихо ликую.

РS
Назначать место встречи по долготе и широте, привычное дело за полярным кругом. Удивительно, но работает и люди находят друг друга.
А еще здесь находят себя, в местах, где красота не нуждается в фильтрах.

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