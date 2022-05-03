4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке по живописным местам вдоль залива вы увидите своими глазами эту загадку древности — и мы вместе поразмышляем над ней.
Описание экскурсии
Начнём от Монастырского наволока — когда-то здесь стоял Рождества-Богородичного монастырь. Вы услышите истории о старой Кандалакше и трагических событиях, связанных с этим местом.
Через можжевеловую рощу по тропинке вдоль моря мы отправимся в сторону лабиринта, минуя древний саамский сейд. По дороге я расскажу о культовой стороне жизни саамов — аборигенов края.
На половине пути покорим скалу Барыню (около 80 м). С неё откроется прекрасный вид на Кандалакшский залив.
Ненадолго задержимся на мысе Зимец — утёсе с обрывистыми, уходящими в воду скалами. Отсюда можно бесконечно любоваться красивым видом на Кандалакшские шхеры.
На привале я расскажу о промысловой жизни поморов — северных крестьян-мореходов, которые ещё 60 лет назад ловили здесь рыбу. А также о судах, которые приходили в здешний порт.
Кандалакшский лабиринт
- После крутого спуска к морю вам откроется песчаная губа, на одном из мысов которой расположен Кандалакшский лабиринт
- По дороге мы обсудим разные версии появления лабиринта — от прагматичных до мистических
- В завершение можем устроить пикник на побережье
- Обратный путь проложим по отливной полосе моря, где я расскажу вам о местных подводных обитателях
Важное о маршруте
- Прогулка требует начального уровня физической подготовки. Возможно участие детей от 7 лет
- Общая протяженность маршрута экскурсии — 7–8 км
- Одежду подбирайте по сезону и погоде (желательно наличие в рюкзаках дождевиков)
- При желании устроить пикник берите с собой термосы и бутерброды
Организационные детали
- До Кандалакши вы добираетесь самостоятельно. Расстояние от Мурманска до Кандалакши — 300 км
- До Монастырского наволока идём пешком (около 2 км от центра города) или едем на такси (150 ₽ в одну сторону)
- Можно немного продлить экскурсию и посетить близлежащий островок, на котором, когда-то располагалась тоня — рыболовецкий участок с комплексом построек для ловли рыбы. Морская поездка возможна как на катере, так и на вёсельном карбасе (поморской лодке) — подробности в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ехала в Кандалакшу из Мурманска 5 часов на поезде. Светлана с мужем встретили на машине. По дороге рассказали про город, интересные факты
Ездили в марте, честно говоря, ничего особенного не ожидали – ну снег кругом и снег…
Если б не Дмитрий, наверное, так и было бы.
Отличная тропа до лабиринта с небольшими перепадами высот. Интересный рассказ, внимание к деталям. Очень познавательно. Больше спасибо Ирине за экскурсию и впечатления, за заботу о туристах.