Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Групповой тур в Мурманске

Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей

Приглашаем отправиться в арктическое путешествие по Кольскому полуострову.

Из Мурманска поедем в знаменитую Териберку, где будем ловить северное сияние, гулять по живописным пляжам вдоль Баренцева моря, знакомиться с северными оленями и хаски и наблюдать за обитателями северных вод.

Побываем на кладбище кораблей и насладимся шумом Батарейского водопада, а ещё сможем полакомиться морскими ежами, гребешками и крабами.
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Ближайшие даты:
19
янв
9
фев
16
фев
1
мар
1
ноя
6
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Программа может незначительно меняться в связи с погодными условиями.
Мы не несём ответственности за закрытие дороги в Териберку, но, в случае если это произойдет, мы вправе скорректировать программу.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Мурманск: ледокол «Ленин», охота за северным сиянием

Встретим вас в аэропорту Мурманска до 13:00 и поедем заселяться в гостиницу. Вы немного отдохнёте после дороги, пообедаете, а затем мы пойдём знакомиться с городом. Увидим памятник защитникам Заполярья, со смотровой площадки полюбуемся Кольским заливом. Прогуляемся до маяка, чтобы получше осмотреть мурманский порт, а также постараемся успеть на экскурсию по ледоколу «Ленин». Завершим променад на площади пяти углов.

Когда ночь обнимет полуостров, направимся искать на небе северное сияние.

Приезд в Мурманск: ледокол «Ленин», охота за северным сияниемПриезд в Мурманск: ледокол «Ленин», охота за северным сияниемПриезд в Мурманск: ледокол «Ленин», охота за северным сияниемПриезд в Мурманск: ледокол «Ленин», охота за северным сиянием
2 день

Териберка: кладбище кораблей, оленья ферма, прогулка у моря

Утром выезжаем в знаменитую Териберку, ставшую известной благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». После заселения идём гулять по старой части села. Вы увидите скелет кита у пляжа «драконьих яиц», посетите кладбище кораблей, а ещё увидите заброшенную школу.

Далее заглянем на оленью ферму. Вы сможете зайти в вольеры к обитателям и покормить их. На территории фермы также живут дружелюбные хаски. Затем отправимся к берегу Баренцева моря, чтобы покачаться на известных гигантских качелях и изучить местные арт-объекты: деревянный трон, скелет Левиафана и лодки-скамейки. Желающим советуем побывать на Териберской пивоварне и закупиться продукцией.

Вечером вас вновь ждёт охота за северным сиянием.

Териберка: кладбище кораблей, оленья ферма, прогулка у моряТериберка: кладбище кораблей, оленья ферма, прогулка у моряТериберка: кладбище кораблей, оленья ферма, прогулка у моряТериберка: кладбище кораблей, оленья ферма, прогулка у моряТериберка: кладбище кораблей, оленья ферма, прогулка у моря
3 день

Пляж «драконьих яиц», Батарейский водопад

Сегодня первым делом побываем на необычном пляже «драконьих яиц». Походим по камням, обтёсанным морскими волнами, и направимся к Батарейскому водопаду, соединяющему Малое Батарейское озеро с Баренцевым морем. Вы полюбуетесь тем, как кристальные потоки стекают со скалы и уходят в открытые воды. Затем пойдём к артиллерийской батарее времён войны, защищавшей Кольский полуостров от немецких кораблей и подводных лодок.

У местных рыбаков вы сможете приобрести морские деликатесы: ежей, гребешков, скатов и крабов. Вечером традиционно отправимся наблюдать за разноцветными переливами на небе.

Пляж «драконьих яиц», Батарейский водопадПляж «драконьих яиц», Батарейский водопадПляж «драконьих яиц», Батарейский водопадПляж «драконьих яиц», Батарейский водопадПляж «драконьих яиц», Батарейский водопадПляж «драконьих яиц», Батарейский водопад
4 день

Прогулка по Баренцеву морю, возвращение в Мурманск

В последний день нашего путешествия грузимся в судно и отправляемся бороздить просторы Баренцева моря. Во время прогулки сможем увидеть китов, касаток, нерп и других морских обитателей.

Затем вернёмся в Мурманск и попрощаемся. До новых встреч!

Прогулка по Баренцеву морю, возвращение в МурманскПрогулка по Баренцеву морю, возвращение в МурманскПрогулка по Баренцеву морю, возвращение в МурманскПрогулка по Баренцеву морю, возвращение в Мурманск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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