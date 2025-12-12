Мои заказы

Найдено 3 тура в категории «Активности» в Мурманске, цены от 50 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Перезагрузка на Кольском: видеть, чувствовать, удивляться
На машине
4 дня
Заняться айс-флоатингом, поймать северное сияние, съездить в Териберку и в гости к саамам
Начало: Отель в Мурманске, 10:00
19 дек в 10:00
26 дек в 10:00
55 650 ₽ за человека
Дары Кольского полуострова в мини-группе: арктические деликатесы и культура саамов
На машине
5 дней
Почувствовать себя шеф-поваром, «поймать» северное сияние и погулять по саамской деревне
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашег...
3 янв в 11:00
19 фев в 11:00
95 000 ₽ за человека
Приключения в Арктике только для вас: снегоходы, северное сияние и айс-флоатинг (комфорт-тур)
На машине
На снегоходах
2 дня
Провести ночь в аркшале в свете Авроры, подняться на хребет Муста-Тунтури и поплавать среди льдин
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00. Возможно любое время вс...
14 дек в 12:00
15 дек в 12:00
50 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Активности»

Сколько стоит тур в Мурманске в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Активности" можно забронировать 3 тура от 50 000 до 95 000.
