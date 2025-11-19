Мои заказы

Кинематографичная Териберка на берегу Баренцева моря - из Мурманска

Прогуляться по краю земли и увидеть локации фильма «Левиафан»
За один день вы познакомитесь с самобытным посёлком и насладитесь суровой красотой Баренцева моря. Прогуляетесь по локациям фильма «Левиафан» и сделаете яркие фотографии.

А я расскажу, как Териберка из трудового посёлка превратилась в туристическую жемчужину Мурманской области, и раскрою уникальность северной природы.
Описание экскурсии

8:30 — выезд из Мурманска

10:00 — остановка у ветряных электростанций в тундре

10:50 — приезд в Териберку

11:00 — кладбище заброшенных кораблей

11:30 — природный парк Териберка (пляж Яйца драконов, водопад Батарейский)

14:00 — песчаная коса (Левиафан, качели, трон, выброшенный рыболовный корабль)

15:30 — обед (по желанию)

17:00 — выезд в Мурманск

19:00 — возвращение в Мурманск

По желанию пообедаем морскими деликатесами и посетим оленью ферму.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage, есть детское кресло
  • Дополнительные расходы: посещение ООПТ Териберка — 440 ₽ с чел., для иностранных граждан — 880 ₽, трансфер на снегоходе до водопада — 1500 ₽ (в зимнее время), обед в ресторане (по желанию), средний чек — 1000–1500 ₽ с чел., оленья ферма — 250 ₽ с чел.

в субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваш гид в Мурманске
Я профессиональный гид-экскурсовод и аттестован на всей территории Мурманской области. Живу в столице Арктики с самого рождения. Принимаю гостей со всей России с 2018 года. Хочу показать вам Русский Север, наш самобытный край, который таит в себе интересные исторические факты и традиции, ну и, конечно, уникальную природу. С радостью буду вашим проводником в Заполярный мир.

