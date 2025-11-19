За один день вы познакомитесь с самобытным посёлком и насладитесь суровой красотой Баренцева моря. Прогуляетесь по локациям фильма «Левиафан» и сделаете яркие фотографии.
А я расскажу, как Териберка из трудового посёлка превратилась в туристическую жемчужину Мурманской области, и раскрою уникальность северной природы.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Мурманска
10:00 — остановка у ветряных электростанций в тундре
10:50 — приезд в Териберку
11:00 — кладбище заброшенных кораблей
11:30 — природный парк Териберка (пляж Яйца драконов, водопад Батарейский)
14:00 — песчаная коса (Левиафан, качели, трон, выброшенный рыболовный корабль)
15:30 — обед (по желанию)
17:00 — выезд в Мурманск
19:00 — возвращение в Мурманск
По желанию пообедаем морскими деликатесами и посетим оленью ферму.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage, есть детское кресло
- Дополнительные расходы: посещение ООПТ Териберка — 440 ₽ с чел., для иностранных граждан — 880 ₽, трансфер на снегоходе до водопада — 1500 ₽ (в зимнее время), обед в ресторане (по желанию), средний чек — 1000–1500 ₽ с чел., оленья ферма — 250 ₽ с чел.
в субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эльдар — ваш гид в Мурманске
Я профессиональный гид-экскурсовод и аттестован на всей территории Мурманской области. Живу в столице Арктики с самого рождения. Принимаю гостей со всей России с 2018 года. Хочу показать вам Русский Север, наш самобытный край, который таит в себе интересные исторические факты и традиции, ну и, конечно, уникальную природу. С радостью буду вашим проводником в Заполярный мир.
