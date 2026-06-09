Морская прогулка по Кольскому заливу придумана для тех, кто мечтает насладиться красотами Севера. Мы проплывём мимо главных достопримечательностей залива: атомных ледоколов, авианосца, огромных грузовых судов, а также маяков и старинных деревень на побережье. Поговорим об истории края и согреем вас в пути северными настойками и горячим чаем с закусками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Наша прогулка пройдёт по Кольскому заливу — от посёлка Дровяное до мыса Белокаменка.

Вдоль побережья расположены исторические объекты — маяки, старинные деревни и памятники, связанные с военной историей региона. Мы посмотрим на них с воды.

Пройдём мимо Атомфлота, где стоят атомные ледоколы и военные корабли, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов».

Увидим огромные рыболовецкие и грузовые суда разных стран, буровые установки, и судоверфь с плавучими доками.

Поговорим об истории Кольского края и судах, которые увидим.

Дегустация северных настоек, ароматного чая и закусок станет прекрасным согревающим дополнением к путешествию.

Организационные детали