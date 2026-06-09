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Кольский фьорд

Проплыть на катере по Кольскому заливу, увидеть ледоколы, маяки и авианосец «Адмирал Кузнецов»
Морская прогулка по Кольскому заливу придумана для тех, кто мечтает насладиться красотами Севера.

Мы проплывём мимо главных достопримечательностей залива: атомных ледоколов, авианосца, огромных грузовых судов, а также маяков и старинных деревень на побережье. Поговорим об истории края и согреем вас в пути северными настойками и горячим чаем с закусками.
Кольский фьорд
Кольский фьорд
Кольский фьорд

Описание экскурсии

Наша прогулка пройдёт по Кольскому заливу — от посёлка Дровяное до мыса Белокаменка.

Вдоль побережья расположены исторические объекты — маяки, старинные деревни и памятники, связанные с военной историей региона. Мы посмотрим на них с воды.

Пройдём мимо Атомфлота, где стоят атомные ледоколы и военные корабли, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов».

Увидим огромные рыболовецкие и грузовые суда разных стран, буровые установки, и судоверфь с плавучими доками.

Поговорим об истории Кольского края и судах, которые увидим.

Дегустация северных настоек, ароматного чая и закусок станет прекрасным согревающим дополнением к путешествию.

Организационные детали

  • Поездка проходит на катере Quicksilver 900 с комфортабельной каютой и стационарным туалетом, оснащённом всеми необходимыми средствами навигации и безопасности, а также тёплыми пледами и посудой для еды и напитков. Можно включить музыку с вашего устройства по Bluetooth
  • Вас будет сопровождать гид-капитан из нашей команды

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхтенном порту «Мурманск»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 92 туристов
Приветствую! Меня зовут Сергей. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозёрские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!

Входит в следующие категории Мурманска

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