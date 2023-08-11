Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе

Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря

5
4 отзыва
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Необязательно ехать в Териберку, чтобы выйти в море.

Из нового мурманского яхт-клуба на быстром и безопасном катере мы отправимся к живописному острову Кильдин. Для этого выйдем из Кольского залива в Баренцево море. По пути вы насладитесь видами побережья, а в самых красивых местах сделаем остановки. Если повезёт, встретим тюленей или даже китов!
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Ближайшие даты:
20
авг
23
авг
26
авг
13
сен
21
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30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. За 2 часа вы увидите всю береговую линию залива, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», множество разных судов от рыбацких лодок до атомных ледоколов.

Также вы увидите «cтройку века» — проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в пос. Белокаменка компании Новатек. Затем у нас на пути будут военные города: фотографировать и снимать запрещено, здесь базируется северный флот РФ.

В конце залива мы минуем остров Торос и попадём в Баренцево море. Направляемся к острову Кильдин (время в пути — 1 час). Вся береговая линия кольского побережья живописна, остановки для фотографий можно делать в любом месте, но самые атмосферные будут вблизи Кильдина. По пути реально встретить морских котиков, тюленей, китов и других морских обитателей.

По прибытии к острову вас ждёт перекус с чаем. А если у вас будет пропуск на остров Кильдин (оформляется заранее через Госуслуги), то возможна высадка на берег. После прогулки по острову отправляемся обратно в Мурманск.

На чём мы будем передвигаться?

Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740, класса РИБ. Он безопасный и непотопляемый, дополнительно оснащён надувными бортами. По всему миру в спасательных службах на воде используется этот класс катеров. Наш катер построен в 2023 году, оснащён японским мотором YAMAHA. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.

Организационные детали

  • Вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
  • На прогулку можно с детьми от 7 лет
  • Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий или закрытия Кольского залива военными

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Первомайском районе Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
11 авг 2023
Судно хорошее, всё необходимое (жилеты, сидушки, непродуваемые дождевики) выдали сразу.
Сама экскурсия познавательная, капитан Павел останавливался в интересных местах, рассказывал всякое, отвечал на вопросы.
Животных повидали: китовьи спинки с плавниками, любопытные тюлени, полчища птиц. Не зря бинокли брали, с ними разглядывать сподручнее (но на остановках).
Приятный момент с чаепитием.
Из тонкостей:
1. Одеваться надо тепло и непродуваемо (выданные дождевики помогут). Когда лодка идёт 40 км/ч, даже тридцатиградусная жара не чувствуется, остаётся только лютый ветер.
2. Если погода солнечная, готовьтесь к тому, что вы сгорите. Был в шапке, натянутой до середины лба - пару дней по мне это было хорошо видно.
3. Семь часов в лодке. Стоит подумать о будущем и перед прогулкой воспользоваться туалетной кабинкой в яхт-клубе.
4. Высадка на остров возможна только при наличии пропусков у всей группы. Пропуск делается через госуслуги около месяца, поэтому лучше всего позаботиться заранее о том, чтоб пропуска были у всех, не то из-за пары человек можно остаться без дополнительных впечатлений.
К
10 авг 2023
Никогда не видели порт со стороны воды? Ещё не знаете как выглядит северный Мурманский берег с моря? Хотите пронестись по волнам и ощутить холодный пронизывающий арктический ветер прямо в лицо? Если да, то вам сюда. Крайне рекомендую! Новые впечатления вам понравятся.
Ирина
10 авг 2023
Приятная морская прогулка в солнечную тёплую погоду!!!!Экскурсия познавательная по красивым места,с восхитительными видами на острова, а также можно увидеть спины китов и любопытные головы моских котиков.
Для полноценной экскурсии
заранее позаботьтесь о пропуске на остров.
Приятная морская прогулка в солнечную тёплую погоду!!!!Экскурсия познавательная по красивым места,с восхитительными видами на острова, аПриятная морская прогулка в солнечную тёплую погоду!!!!Экскурсия познавательная по красивым места,с восхитительными видами на острова, аПриятная морская прогулка в солнечную тёплую погоду!!!!Экскурсия познавательная по красивым места,с восхитительными видами на острова, аПриятная морская прогулка в солнечную тёплую погоду!!!!Экскурсия познавательная по красивым места,с восхитительными видами на острова, аПриятная морская прогулка в солнечную тёплую погоду!!!!Экскурсия познавательная по красивым места,с восхитительными видами на острова, аПриятная морская прогулка в солнечную тёплую погоду!!!!Экскурсия познавательная по красивым места,с восхитительными видами на острова, аПриятная морская прогулка в солнечную тёплую погоду!!!!Экскурсия познавательная по красивым места,с восхитительными видами на острова, а
М
9 авг 2023
Лучшая экскурсия для просмотра фауны Баренцево моря, возможность устроить кофе-брейк в Северном Ледовитом океане!!! Отличный катер и чуткий капитан обеспечит вам океан положительных эмоций!!!
Лучшая экскурсия для просмотра фауны Баренцево моря, возможность устроить кофе-брейк в Северном Ледовитом океане!!! Отличный катерЛучшая экскурсия для просмотра фауны Баренцево моря, возможность устроить кофе-брейк в Северном Ледовитом океане!!! Отличный катерЛучшая экскурсия для просмотра фауны Баренцево моря, возможность устроить кофе-брейк в Северном Ледовитом океане!!! Отличный катерЛучшая экскурсия для просмотра фауны Баренцево моря, возможность устроить кофе-брейк в Северном Ледовитом океане!!! Отличный катер

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