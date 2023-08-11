Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Из нового мурманского яхт-клуба на быстром и безопасном катере мы отправимся к живописному острову Кильдин. Для этого выйдем из Кольского залива в Баренцево море. По пути вы насладитесь видами побережья, а в самых красивых местах сделаем остановки. Если повезёт, встретим тюленей или даже китов!
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Описание
Что вас ожидает
Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. За 2 часа вы увидите всю береговую линию залива, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», множество разных судов от рыбацких лодок до атомных ледоколов.
Также вы увидите «cтройку века» — проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в пос. Белокаменка компании Новатек. Затем у нас на пути будут военные города: фотографировать и снимать запрещено, здесь базируется северный флот РФ.
В конце залива мы минуем остров Торос и попадём в Баренцево море. Направляемся к острову Кильдин (время в пути — 1 час). Вся береговая линия кольского побережья живописна, остановки для фотографий можно делать в любом месте, но самые атмосферные будут вблизи Кильдина. По пути реально встретить морских котиков, тюленей, китов и других морских обитателей.
По прибытии к острову вас ждёт перекус с чаем. А если у вас будет пропуск на остров Кильдин (оформляется заранее через Госуслуги), то возможна высадка на берег. После прогулки по острову отправляемся обратно в Мурманск.
На чём мы будем передвигаться?
Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740, класса РИБ. Он безопасный и непотопляемый, дополнительно оснащён надувными бортами. По всему миру в спасательных службах на воде используется этот класс катеров. Наш катер построен в 2023 году, оснащён японским мотором YAMAHA. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.
Организационные детали
- Вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
- На прогулку можно с детьми от 7 лет
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий или закрытия Кольского залива военными
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Первомайском районе Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Сама экскурсия познавательная, капитан Павел останавливался в интересных местах, рассказывал всякое, отвечал на вопросы.
Животных повидали: китовьи спинки с плавниками, любопытные тюлени, полчища птиц. Не зря бинокли брали, с ними разглядывать сподручнее (но на остановках).
Приятный момент с чаепитием.
Из тонкостей:
1. Одеваться надо тепло и непродуваемо (выданные дождевики помогут). Когда лодка идёт 40 км/ч, даже тридцатиградусная жара не чувствуется, остаётся только лютый ветер.
2. Если погода солнечная, готовьтесь к тому, что вы сгорите. Был в шапке, натянутой до середины лба - пару дней по мне это было хорошо видно.
3. Семь часов в лодке. Стоит подумать о будущем и перед прогулкой воспользоваться туалетной кабинкой в яхт-клубе.
4. Высадка на остров возможна только при наличии пропусков у всей группы. Пропуск делается через госуслуги около месяца, поэтому лучше всего позаботиться заранее о том, чтоб пропуска были у всех, не то из-за пары человек можно остаться без дополнительных впечатлений.
Для полноценной экскурсии
заранее позаботьтесь о пропуске на остров.