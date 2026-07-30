Отправляйтесь в захватывающее морское приключение из Мурманска. Откройте для себя красоты Баренцева моря и острова Кильдин, не покидая комфорта катера
Необязательно ехать в Териберку, чтобы насладиться морскими видами. Из нового мурманского яхт-клуба на быстром катере отправляются к живописному острову Кильдин.
По пути открываются потрясающие виды на побережье, а в самых красивых читать дальшеуменьшить
местах предусмотрены остановки. Возможно, удастся увидеть тюленей или китов.
На борту катера SEA STAR предусмотрены все меры безопасности, включая спасательные жилеты и обогреватель в салоне. Прогулка доступна для детей от 7 лет и может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях
Лучшее время для водной прогулки до острова Кильдин - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море спокойное, а температура комфортная для пребывания на воде. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура воздуха и воды - ниже. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более уединённую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Морской вокзал
Атомный флот
Остров Кильдин
Описание экскурсии
Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. За 2 часа вы увидите всю береговую линию залива, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», множество разных судов от рыбацких лодок до атомных ледоколов.
Также вы увидите «cтройку века» — проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в пос. Белокаменка компании Новатек. Затем у нас на пути будут военные города: фотографировать и снимать запрещено, здесь базируется северный флот РФ.
В конце залива мы минуем остров Торос и попадём в Баренцево море. Направляемся к острову Кильдин (время в пути — 1 час). Вся береговая линия кольского побережья живописна, остановки для фотографий можно делать в любом месте, но самые атмосферные будут вблизи Кильдина. По пути реально встретить морских котиков, тюленей, китов и других морских обитателей.
По прибытии к острову вас ждёт перекус с чаем. Высадку на остров не делаем, так как это пограничная территория и для её посещения необходим пропуск.
На чём мы будем передвигаться?
Прогулка выполняется на морском финском катере SEA STAR с гальюном на борту и обогревателем в салоне. Имеются 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.
Организационные детали
Вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
На прогулку можно с детьми от 7 лет
Прогулка может быть изменена или отменена из-за неблагоприятных погодных условий или закрытия Кольского залива военными. Мы никогда не рискуем безопасностью путешественников, выходим в море только при благоприятной погоде. Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, будет сделан перерасчёт стоимости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Первомайском районе Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провели экскурсии для 978 туристов
Приветствую! У нашей команды более 20 лет опыта в туризме, как в горном, так и в водном, как на Кольском полуострове, так и далеко за его пределами. Мы регулярно водим людей в пешие, лыжные и водные туры различных категорий сложности. Будем рады стать вашими проводниками на Кольском полуострове!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Шикарная экскурсия! Были все - стая белух, дельфины и киты! Некоторые правда из них были все лишь волнами, но визжала я как от настоящих! Капитан Тимур был уверенным, стойкими и надежным, с юмором, как все на севере! Катались и с ветерком и очень тихо! Хочу повторить! Спасибо ☺️
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В
Валерия
Катер супер, капитан отличный! В море была волна, но Тимур очень комфортно доставил нас до Кильдина и обратно. Горбатых китов, к сожалению, не было, они ушли с места кормежки. Но читать дальшеуменьшить
я увидела двух тюленей, выныривающих рядом с катером. Также рядом с катером неожиданно всплыл кит Минке (очень близко), а также по дороге видела морскую свинью. Красота северной природы и вкусный запах моря ни с чем не сравнятся! Все очень понравилось!
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Дмитрий
все ок, в день экскурсии возникли запреты со стороны государства, организаторы предложили альтернативные варианты, все согласовали и это решение привело к китам🏆 парни позитивные, сами радовались всем событиям в пути. встретили китов, дождь, грозу, туман, волну, штиль, представителей власти, все прошло отлично, рекомендую🤝
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Ольга
Полный восторг! Роману большая благодарность за интереснейший рассказ, за возможность наблюдать за китами. А ещё он помог освоить навыки рыбной ловли, было столько эмоций!!! Спасибо за заботу о каждом из группы. Горячий чай с бутербродами были кстати)
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А
Анастасия
Спасибо за отличную морскую прогулку. Нам повезло увидеть все и всех что можно было увидеть: морских животных и острова Укуренные туманом. За прогулку нам встретились морские котики, белухи, северные дельфины и семья китов. Спасибо организаторам за крутые впечатления!
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Наталья
Замечательный катер, прекрасный капитан! Нам повезло с погодой. Увидели о. Кильдин. Нас угостили вкусным чаем и бутербродами. Путешествие удалось. Спасибо капитану за незабываемую поездку!
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