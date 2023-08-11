Необязательно ехать в Териберку, чтобы выйти в море. Из нового мурманского яхт-клуба на быстром и безопасном катере мы отправимся к живописному острову Кильдин. Для этого выйдем из Кольского залива в Баренцево море. По пути вы насладитесь видами побережья, а в самых красивых местах сделаем остановки. Если повезёт, встретим тюленей или даже китов!

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Описание

Что вас ожидает

Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. За 2 часа вы увидите всю береговую линию залива, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», множество разных судов от рыбацких лодок до атомных ледоколов.

Также вы увидите «cтройку века» — проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в пос. Белокаменка компании Новатек. Затем у нас на пути будут военные города: фотографировать и снимать запрещено, здесь базируется северный флот РФ.

В конце залива мы минуем остров Торос и попадём в Баренцево море. Направляемся к острову Кильдин (время в пути — 1 час). Вся береговая линия кольского побережья живописна, остановки для фотографий можно делать в любом месте, но самые атмосферные будут вблизи Кильдина. По пути реально встретить морских котиков, тюленей, китов и других морских обитателей.

По прибытии к острову вас ждёт перекус с чаем. А если у вас будет пропуск на остров Кильдин (оформляется заранее через Госуслуги), то возможна высадка на берег. После прогулки по острову отправляемся обратно в Мурманск.

На чём мы будем передвигаться?

Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740, класса РИБ. Он безопасный и непотопляемый, дополнительно оснащён надувными бортами. По всему миру в спасательных службах на воде используется этот класс катеров. Наш катер построен в 2023 году, оснащён японским мотором YAMAHA. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.

Организационные детали