Лучшее время для водной прогулки до острова Кильдин - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море спокойное, а температура комфортная для пребывания на воде. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, а температура воздуха и воды - ниже. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более уединённую атмосферу.

Необязательно ехать в Териберку, чтобы насладиться морскими видами. Из нового мурманского яхт-клуба на быстром катере отправляются к живописному острову Кильдин.По пути открываются потрясающие виды на побережье, а в самых красивых

местах предусмотрены остановки. Возможно, удастся увидеть тюленей или китов. На борту катера SEA STAR предусмотрены все меры безопасности, включая спасательные жилеты и обогреватель в салоне. Прогулка доступна для детей от 7 лет и может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. За 2 часа вы увидите всю береговую линию залива, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», множество разных судов от рыбацких лодок до атомных ледоколов.

Также вы увидите «cтройку века» — проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в пос. Белокаменка компании Новатек. Затем у нас на пути будут военные города: фотографировать и снимать запрещено, здесь базируется северный флот РФ.

В конце залива мы минуем остров Торос и попадём в Баренцево море. Направляемся к острову Кильдин (время в пути — 1 час). Вся береговая линия кольского побережья живописна, остановки для фотографий можно делать в любом месте, но самые атмосферные будут вблизи Кильдина. По пути реально встретить морских котиков, тюленей, китов и других морских обитателей.

По прибытии к острову вас ждёт перекус с чаем. Высадку на остров не делаем, так как это пограничная территория и для её посещения необходим пропуск.

На чём мы будем передвигаться?

Прогулка выполняется на морском финском катере SEA STAR с гальюном на борту и обогревателем в салоне. Имеются 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.

Организационные детали