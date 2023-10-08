Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Поэтому здесь много любопытных объектов — атомный флот, рыбацкие суда, ледоколы, рыбный и торговый порты. Увидеть всё это удобнее всего с воды, что мы и сделаем.
Отправимся на морскую прогулку на безопасном катере, капитан которого расскажет о Мурманске и его особенностях.
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Описание
Что вас ожидает
Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. Под интересные рассказы капитана вы доберётесь до военного посёлка Сафоново и до острова, где стоит памятник самолёту БЕ-6. Вы увидите всю береговую линию Мурманска, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», разные суда от рыбацких лодок до атомных ледоколов.
Также вы оцените «cтройку века» — проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» компании Новатек в пос. Белокаменка.
На чём мы будем передвигаться?
Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740 класса РИБ. Он безопасный и непотопляемый, дополнительно оснащён надувными бортами. По всему миру в спасательных службах на воде используется этот класс катеров. Наш катер построен в 2023 году, оснащён японским мотором YAMAHA. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.
Организационные детали
- Вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
- На прогулку можно с детьми от 7 лет
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий или закрытия Кольского залива военными
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Первомайском районе Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.