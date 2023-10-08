По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе

Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Мурманск — город-порт за полярным кругом, стратегически важное место недалеко от границы.

Поэтому здесь много любопытных объектов — атомный флот, рыбацкие суда, ледоколы, рыбный и торговый порты. Увидеть всё это удобнее всего с воды, что мы и сделаем.

Отправимся на морскую прогулку на безопасном катере, капитан которого расскажет о Мурманске и его особенностях.
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Ближайшие даты:
14
окт
21
окт
4
июн
5
июн
20
июн
10
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. Под интересные рассказы капитана вы доберётесь до военного посёлка Сафоново и до острова, где стоит памятник самолёту БЕ-6. Вы увидите всю береговую линию Мурманска, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», разные суда от рыбацких лодок до атомных ледоколов.

Также вы оцените «cтройку века» — проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» компании Новатек в пос. Белокаменка.

На чём мы будем передвигаться?

Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740 класса РИБ. Он безопасный и непотопляемый, дополнительно оснащён надувными бортами. По всему миру в спасательных службах на воде используется этот класс катеров. Наш катер построен в 2023 году, оснащён японским мотором YAMAHA. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.

Организационные детали

  • Вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
  • На прогулку можно с детьми от 7 лет
  • Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий или закрытия Кольского залива военными

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Первомайском районе Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
8 окт 2023
Понравилось все, даже октябрьская погода была хорошей! Кораблик открытого типа, разместились вполне комфортно, организаторы выдают дождевик и, конечно, спасжилеты. Красивые виды линии порта и города со стороны Кольского залива, интересный рассказ гида. Замечательная прогулка! Однозначно рекомендую! Организаторам успеха и новых водных экскурсий!
Катерина
10 сен 2023
Было здорово))
Было здорово))Было здорово))

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