Мурманск - уникальный город за полярным кругом, где водная прогулка по Кольскому заливу позволяет увидеть множество интересных объектов.Катер медленно движется вдоль береговой линии, открывая виды на морской вокзал, рыбацкие и

торговые порты, а также атомный флот. Посещение военного посёлка Сафоново и памятника самолёту БЕ-6 добавляет исторический контекст. Прогулка проходит на финском катере с комфортными условиями и обязательными спасательными средствами. Это отличная возможность для семейного отдыха с детьми от 7 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Кольскому заливу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а температура комфортна для пребывания на воде. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода менее предсказуема. Эти месяцы подходят для тех, кто не боится легкой прохлады и хочет избежать летней суеты.

Сейчас август — это идеальное время.