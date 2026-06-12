Мурманск - уникальный город за полярным кругом, где водная прогулка по Кольскому заливу позволяет увидеть множество интересных объектов.
Катер медленно движется вдоль береговой линии, открывая виды на морской вокзал, рыбацкие и
Катер медленно движется вдоль береговой линии, открывая виды на морской вокзал, рыбацкие и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды на Мурманск
- 🚢 Атомный флот и ледоколы
- 🏗 Стройка века в Белокаменке
- 🛥 Комфортный финский катер
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Кольскому заливу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а температура комфортна для пребывания на воде. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода менее предсказуема. Эти месяцы подходят для тех, кто не боится легкой прохлады и хочет избежать летней суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Атомный флот Росатом
- Памятник самолёту БЕ-6
- Морской вокзал
- Рыбный порт
- Торговый порт
Описание экскурсии
Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. Вы увидите всю береговую линию Мурманска, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», разные суда от рыбацких лодок до атомных ледоколов.
На чём мы будем передвигаться?
Прогулка выполняется финском катере. В катере тёплая отапливаемая рубка, туалет. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.
Организационные детали
- Вас буду сопровождать я или другой капитан из нашей команды
- На прогулку можно с детьми от 3 лет
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий или закрытия Кольского залива военными. Мы никогда не рискуем безопасностью путешественников, выходим в море только при благоприятной погоде. Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, будет сделан перерасчёт стоимости
- Прогулка не предполагает экскурсионного сопровождения. Если у вас появятся вопросы, капитан постарается на них ответить, но он не является профессиональным гидом
ежедневно в 17:30 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Первомайском районе Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1008 туристов
Приветствую! У нашей команды более 20 лет опыта в туризме, как в горном, так и в водном, как на Кольском полуострове, так и далеко за его пределами. Мы регулярно водим людей в пешие, лыжные и водные туры различных категорий сложности. Будем рады стать вашими проводниками на Кольском полуострове!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная прогулка по заливу, от которой осталась в полном восторге! Катер очень приятный, аккуратный и абсолютно чистый — сразу видно, что капитан искренне любит свое дело и бережно ухаживает за судном. Огромное спасибо гиду за интересные рассказы и капитану за безопасный, комфортный маршрут и отличную атмосферу. Прогулка удалась на все 100%!
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отличное судно, рекомендуем
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Е
Огромное спасибо организатору! Мы умудрились заплутать и очень долго искали место. Организатор объяснил дорогу, подождал нас, хотя мы уже готовы были отчаяться)
Сама прогулка прошла чудесно, весело и комфортно!
Сама прогулка прошла чудесно, весело и комфортно!
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П
Отличная поездка по заливу. Красивые виды, много судов и кораблей увидели. Рекомендую.
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Прекрасная прогулка по Кольскому заливу. Удобный катер, гостеприимный, приятный в общении капитан, великолепные виды. Полное соответствие описанию и ожиданиям. большое спасибо организаторам и капитану Андрею!
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Спасибо организатору поездки по Кольскому заливу Александру из яхтклуба Мурманска за предоставленную возможность пройти на катере и насладиться красотами Мурманска с воды. Особая благодарность капитану катера Андрею за профессионализм и интересный рассказ. И отличное чувство юмора
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Входит в следующие категории Мурманска
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