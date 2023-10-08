Мурманск — город-порт за полярным кругом, стратегически важное место недалеко от границы. Поэтому здесь много любопытных объектов — атомный флот, рыбацкие суда, ледоколы, рыбный и торговый порты. Увидеть всё это удобнее всего с воды, что мы и сделаем. Отправимся на морскую прогулку на безопасном катере, капитан которого расскажет о Мурманске и его особенностях.

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Описание

Что вас ожидает

Стартуем из Мурманска. Идём по Кольскому заливу на небольшой скорости, т. к. есть портовые ограничения. Под интересные рассказы капитана вы доберётесь до военного посёлка Сафоново и до острова, где стоит памятник самолёту БЕ-6. Вы увидите всю береговую линию Мурманска, на которой расположены морской вокзал, рыбный и торговый порты, атомный флот «Росатом», разные суда от рыбацких лодок до атомных ледоколов.

Также вы оцените «cтройку века» — проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» компании Новатек в пос. Белокаменка.

На чём мы будем передвигаться?

Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740 класса РИБ. Он безопасный и непотопляемый, дополнительно оснащён надувными бортами. По всему миру в спасательных службах на воде используется этот класс катеров. Наш катер построен в 2023 году, оснащён японским мотором YAMAHA. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.

Организационные детали