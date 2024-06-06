1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
12 часов
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
«Но, во-первых, само путешествие на катере никого не оставляет равнодушными, а во-вторых, дни в сезоны выезда, когда животные не показываются, единичны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«В Териберке мы познакомим вас с капитаном катера, проведём небольшой инструктаж»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Путешествие на катере здесь впечатляет само по себе, но главное (держим кулачки на удачу) — это возможность увидеть тюленей, морских зайцев, касаток, дельфинов, полосатиков и даже горбатого кита»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
«Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740, класса РИБ»
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
«Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740 класса РИБ»
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
«После плавания мы угостим вас морошковым чаем и прокатим по акватории Кольского залива — сделаем несколько кругов на скоростном катере»
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
«Особенность этой поездки в том, что мы включили такие расходы, как питание в кафе и выход в море на катере, в стоимость»
14 900₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«Фотоохота на быстроходном катере: есть большие шансы увидеть малого полосатика (минке), горбатого кита, тюленей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
- ККристина5 июня 2024Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
- ДДарья5 июня 2024Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
- ЕЕкатерина5 июня 2024С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
- ААлександра4 июня 2024Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
- ЛЛена3 июня 2024День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам не только как хороший
- ССтанислав28 мая 2024Спасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушать его речь. В машине
- ММаксим28 мая 2024Все понравилось, но китов не увидели за 2 часа плавания. Надеюсь как-то для будущих экскурсионных смогут научиться мониторить передвижение китов. А
- ММария9 мая 2024У нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. Нас сопровождал гид Антон, очень
- ААнастасия7 января 2024Потрясающая экскурсия. Была в июле, но все еще вспоминаю природу Териберки. Невероятная красота!)) Спасибо Тимофею за интересную беседу, экскурсия организована отлично. Удалось увидеть несколько китов, один даже проплыл под катером
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На катере»
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