Прогулки на катере в Мурманске

Найдено 9 экскурсий в категории «На катере» в Мурманске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
«Но, во-первых, само путешествие на катере никого не оставляет равнодушными, а во-вторых, дни в сезоны выезда, когда животные не показываются, единичны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«В Териберке мы познакомим вас с капитаном катера, проведём небольшой инструктаж»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800 за человека
В Териберку - на встречу с китами
🚤 На катере
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Путешествие на катере здесь впечатляет само по себе, но главное (держим кулачки на удачу) — это возможность увидеть тюленей, морских зайцев, касаток, дельфинов, полосатиков и даже горбатого кита»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400 за человека
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
«Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740, класса РИБ»
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000 за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
«Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740 класса РИБ»
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000 за человека
Арктическое купание в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
«После плавания мы угостим вас морошковым чаем и прокатим по акватории Кольского залива — сделаем несколько кругов на скоростном катере»
10 июня в 13:00
15 июня в 12:00
5 000 за человека
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
«Особенность этой поездки в том, что мы включили такие расходы, как питание в кафе и выход в море на катере, в стоимость»
14 900 за человека
Киты и водопады - в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«Фотоохота на быстроходном катере: есть большие шансы увидеть малого полосатика (минке), горбатого кита, тюленей»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
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    Природа Заполярья удивительна и прекрасна. Впервые попробовала в Териберке морской огурец - вкуснятина. Ферма с оленями - это просто небольшой загон с животными, но очень милыми и наглыми. Олени ухоженные и чистые. Рада, что решила заглянуть и покормить их

    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось
  • К
    Кристина
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
    Очень Крутая экскурсия, 5 из 5Очень Крутая экскурсия, 5 из 5Очень Крутая экскурсия, 5 из 5
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
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    все детали. Очень приятные сотрудники. Нашим гидом был Влад. Изначально предупреждает, что он выезжает, чтобы можно было комфортно начинать собираться. И звонит за несколько минут, что подъезжает. Встречает очень приветливо. Знакомит с другими участниками. По дороге рассказывает интересные факты о самом Мурманске. Очень веселый, может ответить на любой вопрос (и не только касающийся экскурсии). Знает очень много. Видно, что очень любит эти края. Это самое главное, когда гид относится к работе не просто как к работе. Всегда интересовался, согласны ли мы сделать сейчас это, поехать сюда, а потом туда. С китами повидаться нам не удалось. Но Влад потом скинул новость, что в этот день в районе Териберки запутался в остатках сетей кит. И он наверняка подавал сигналы сородичам. Мы их увидим в следующий раз)) Киты - это приятное дополнение к морской прогулке)) Влад отлично водит машину. Поэтому дорога туда и обратно пролетела незаметно. Однозначно, рекомендую к посещению эту экскурсию.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
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    то идти/ехать). Экскурсия очень понравилась. Александр знающий и интересно рассказывающий гид. У нас было много вопросов - он на все ответил. Машина комфортная, чистая, быстрая. У Александра еще нашлись варежки почти для всех - отдельное спасибо)). Единственный минус - при предварительном заказе блюд очень долгое ожидание и уху принесли холодную.

  • Л
    Лена
    3 июня 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам не только как хороший
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    рассказчик, но и как человек, который может вдохновить на то, чтобы следовать своим мечтам. За один день мы успели увидеть все красоты Териберки, а интересные рассказы Александра скрасили поездку многократно. Ничего из того отрицательного, что пишут о поездках в Териберку не сбылось) Забрали нас с утра вовремя, гид весь день сопровождал нас везде и очень много рассказывал в детальных подробностях, еду в ресторане мы заказали заранее и за нами был зарезервирован стол, поэтому мы нигде в очередях не стояли и заказ наш принесли быстро, все локации мы увидели, но день был таким насыщенным, что мы сами отказались ехать к оленям и к хаски - несмотря но то, что нас было 5 человек - это было обоюдное решение. В море мы пробыли чуть более двух часов. К сожалению, кита мы увидели только издалека, и вблизи проплыла только одна морская свинка:) но судя по отзывам - увидеть хотя бы их - это уже большая удача))) Зато на радость мужчинам капитан дал им порыбачить немного. Несмотря на то, что рыба отпускала обратно, мужчины были очень рады) Очень довольны поездкой, однозначно рекомендуем этого организатора!

    День был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился намДень был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился намДень был проведен четко и по плану. Нам попался просто невероятный гид Александр. Он понравился нам
  • С
    Станислав
    28 мая 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    Спасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушать его речь. В машине
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    было ехать очень удобно. Маршрут очень насыщенный и красочный, выход в море превзошёл все мои ожидания, океан просто заворожил своими волнами. Думаю, что обязательно вернусь сюда в другое время года, чтобы прочувствовать Север как можно лучше.

    Спасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушатьСпасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушатьСпасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушатьСпасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушатьСпасибо большое организаторам за данную поездку в Териберку, отдельное спасибо гиду Антону, было очень интересно слушать
  • М
    Максим
    28 мая 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Все понравилось, но китов не увидели за 2 часа плавания. Надеюсь как-то для будущих экскурсионных смогут научиться мониторить передвижение китов. А
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    теперь о самом гиде: Наш гид, Александр, на экскурсии в Териберку поразил нас своим исключительным мастерством ведения рассказа и обширными знаниями. Несомненно, именно благодаря ему наше путешествие стало не просто познавательным, но и поистине волшебным. С самого начала экскурсии Александр пленил наше внимание своим живым и эмоциональным повествованием. От его слов веяло мудростью и глубокой страстью к истории и культуре этого удивительного места. Казалось, что мы присутствуем на древней саге, повествующей о суровой, но прекрасной природе Крайнего Севера. Подобно таким великим рассказчикам, как Толстой и Хемингуэй, Александр погружал нас в атмосферу Териберки, делая каждую деталь осязаемой и запоминающейся. Истории о людях, живших в этих краях, о природных чудесах и исторических событиях были настолько красочными и яркими, что мы непременно ощущали себя участниками этих событий. Александр умело переплетал факты и легенды, создавая богатую мозаику впечатлений, которая останется с нами на долгие годы. Особенно стоит отметить его уникальную способность делать даже самые, казалось бы, обыденные вещи захватывающими. Обычно тихие и скромные уголки Териберки превратились в живопись, написанную словами: каждой камушек, каждого кустика было предано значение и смысл. Так же, как у великих писателей, у Александр есть дар строить повествование так, чтобы оно захватывало дух и вызывало эмоции. Его рассказы о рыбаках, преодолевающих суровые зимние ветра, и о белых медведях, бродящих по ледяным просторам, звучали как эпические стихи, рассказанные с мастерством и искренностью. Благодаря Александр, наша поездка в Териберку стала не просто туристической прогулкой, а настоящим путешествием в мир северных легенд и тайн. Мы чувствовали, что он ведет нас не только по тропам этого древнего поселения, но и через мир своих собственных переживаний и стремлений. Без сомнения, Александр — великий мастер рассказывания, достойный стоять в одном ряду с такими же выдающимися деятелями, как О. Генри, Чехов или Диккенс. Мы благодарны ему за эту удивительную экскурсию и уверены, что его талант будет вдохновлять и очаровывать еще множество людей. От всей души рекомендуем его экскурсии всем, кто хочет увидеть и почувствовать настоящую Териберку через призму живого, захватывающего повествования.

  • М
    Мария
    9 мая 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    У нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. Нас сопровождал гид Антон, очень
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    приятный и интересный человек, рассказывал много интересных фактов, отвечал на все вопросы, поддерживал диалог. Китов мы к сожалению не увидели, сначала расстроились, а потом даже обрадовались, что есть такой хороший повод вернуться сюда еще раз! Большое спасибо организаторам ☺️

    У нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. НасУ нас получилась замечательная поездка в Териберку! Красота природы поражает, мы влюбились в это место. Нас
  • А
    Анастасия
    7 января 2024
    За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
    Потрясающая экскурсия. Была в июле, но все еще вспоминаю природу Териберки. Невероятная красота!)) Спасибо Тимофею за интересную беседу, экскурсия организована отлично. Удалось увидеть несколько китов, один даже проплыл под катером
    Потрясающая экскурсия. Была в июле, но все еще вспоминаю природу Териберки. Невероятная красота!))Потрясающая экскурсия. Была в июле, но все еще вспоминаю природу Териберки. Невероятная красота!))

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На катере»

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  3. За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
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  4. Мыс Абрам
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  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На катере" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4 000 до 14 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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