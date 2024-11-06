Представьте: заснеженные просторы, тишина и волшебное мерцание на небе! Вы отправитесь в погоню за северным сиянием, но не как путешественник, а как охотник. Мы научим вас использовать секретное оружие — программу для прогноза, которая помогает найти сияние с максимальной вероятностью. Угостим тёплым чаем, а в конце квеста подарим памятный сувенир.

Описание квеста

Мы вместе выберем маршрут, основываясь на специальной программе, которой вы научитесь пользоваться. А дальше отправимся на настоящую охоту!

На поиски Авроры выедем за пределы города, но не далее 100 км. В пути мы прокомментируем прогноз и объясним, почему едем в определённом направлении.

Вы услышите, какие факторы влияют на появление этого уникального явления. И поохотитесь на него — будете искать сияние по прогнозу, передвигаться с места на место и останавливаться в тех локациях, где самый высокий шанс его увидеть.

Вас ждёт:

незабываемая поездка на комфортабельном автомобиле

поиск идеальных мест для наблюдения за Авророй

фотографии под звёздным небом

тёплый чай и вкусные угощения

памятный подарок в конце квеста

Организационные детали