Представьте: заснеженные просторы, тишина и волшебное мерцание на небе! Вы отправитесь в погоню за северным сиянием, но не как путешественник, а как охотник.
Мы научим вас использовать секретное оружие — программу для прогноза, которая помогает найти сияние с максимальной вероятностью. Угостим тёплым чаем, а в конце квеста подарим памятный сувенир.
Мы научим вас использовать секретное оружие — программу для прогноза, которая помогает найти сияние с максимальной вероятностью. Угостим тёплым чаем, а в конце квеста подарим памятный сувенир.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание квеста
Мы вместе выберем маршрут, основываясь на специальной программе, которой вы научитесь пользоваться. А дальше отправимся на настоящую охоту!
На поиски Авроры выедем за пределы города, но не далее 100 км. В пути мы прокомментируем прогноз и объясним, почему едем в определённом направлении.
Вы услышите, какие факторы влияют на появление этого уникального явления. И поохотитесь на него — будете искать сияние по прогнозу, передвигаться с места на место и останавливаться в тех локациях, где самый высокий шанс его увидеть.
Вас ждёт:
- незабываемая поездка на комфортабельном автомобиле
- поиск идеальных мест для наблюдения за Авророй
- фотографии под звёздным небом
- тёплый чай и вкусные угощения
- памятный подарок в конце квеста
Организационные детали
- Экскурсия проходит на полноприводных внедорожниках Haval F7x, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Honda Pilot, Honda Stepwgn, Volkswagen Transporter и Toyota RAV4. В каждом автомобиле есть детское кресло
- Время выезда с 19:00 до 23:00 — в зависимости от геомагнитных прогнозов, которые мы отслеживаем
- Если показатели не обещают сияния, то экскурсия переносится на другой день или отменяется
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 19:00
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 715 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Наша компания — это дружная, ответственная команда гидов, которая сделает ваше путешествие незабываемым и увлекательным — таким, чтобы оно осталось в вашей памяти навсегда. Мы позаботимся о вас и продумаем всё до мелочей. С нами вы погрузитесь в волшебную атмосферу Кольского края и почувствуете тепло крепких объятий Крайнего Севера!Задать вопрос
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
4 часа
Индивидуальная
Завораживающее северное сияние
Погрузитесь в магию северного сияния на индивидуальной экскурсии. Узнайте, как оно образуется, и насладитесь горячим чаем с печеньем
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6 000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6 000₽ за человека
скидка
15%
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мурманск: охота за северным сиянием
Поймать свою аврору за хвост
Начало: На улице Воровского
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50004 250₽ за человека