Отправляемся в одно из самых живописных мест Кольского полуострова — на гору Аллуайв.
Прямо на автомобиле мы доедем до вершины, а оттуда пешком прогуляемся на перевал Геологов, с которого вам откроются невероятные виды на Хибины и Умбозеро.
Прямо на автомобиле мы доедем до вершины, а оттуда пешком прогуляемся на перевал Геологов, с которого вам откроются невероятные виды на Хибины и Умбозеро.
Описание экскурсии
🛣 Выезжаем из Мурманска в направлении центра культурной жизни саамов — села Ловозеро. Дорога займёт около 2 часов. Гид расскажет вам о Кольском полуострове, его коренном населении — саами и Ловозерских тундрах.
🗻 Нам нужно добраться до посёлка Ревда: отсюда начнётся наш путь на вершину горы Аллуайв — к перевалу Геологов! Мы доедем до отметки 1051 м и уже пешком прогуляемся по перевалу. Это перешеек шириной 150–200 метров, разделяющий ледниковые цирки Раслака. С перевала вы полюбуетесь фантастическими видами на талые озёра у подножия цирков, Хибины и Умбозеро.
🍽 После прогулки по перевалу (около 3 км) мы устроим небольшой ланч на вершине горы Аллуайв.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
- В стоимость поездки всё включено, а именно:
— трансфер Мурманск — Ревда — Мурманск
— сопровождение дипломированного гида-экскурсовода
— трансфер Ревда — перевал Геологов — Ревда
— ланч (чай, кофе, бутерброды)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1132 туристов
С 2015 года я занимаюсь организацией и проведением туров и экскурсий по самым живописным местам Кольского полуострова. Представляю команду профессиональных гидов, большинство из которых, так же как и я, — коренные
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака
Тимофей, спасибо за эту замечательную поездку!
совет: не будьте как я - если есть с собой
Тимофей, спасибо за эту замечательную поездку!
совет: не будьте как я - если есть с собой
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А
Из-за погодных условий пройти на перевал не получилось, Тимофей предложил взойти на гору в г. Кировск. Природа там чудесная! Для меня подъем оказался трудным, но Тимофей подстроился под наш темп,
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А
Горы окутал туман и мне предложили съездить с группой на хибины, в Кировск. Это Адлер 2.0. Красивые виды, горнолыжные склоны, город сам по себе выглядит свежим. Выращивание тропических растений в ботаническом саду очень удивляет. Особенно 70+ летняя пальма
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А
Нашу группу возил Евгений. Мне очень понравилась поездка! Все было супер! Спасибо, Евгений 👍
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Замечательная экскурсия! Прекрасная случилась прогулка по перевалу с увлекательными беседами, красивыми видами и вкусным чаем. Отдельная благодарность Тимофею за интересное общение. Гид, который и про Мурманск расскажет, и любые другие темы поддержит. Всем рекомендую👍
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Спасибо гиду Тимофею за предоставленную возможность увидеть своими глазами такую красоту!
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