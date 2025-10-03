Отправляемся в одно из самых живописных мест Кольского полуострова — на гору Аллуайв. Прямо на автомобиле мы доедем до вершины, а оттуда пешком прогуляемся на перевал Геологов, с которого вам откроются невероятные виды на Хибины и Умбозеро.

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Описание экскурсии

🛣 Выезжаем из Мурманска в направлении центра культурной жизни саамов — села Ловозеро. Дорога займёт около 2 часов. Гид расскажет вам о Кольском полуострове, его коренном населении — саами и Ловозерских тундрах.

🗻 Нам нужно добраться до посёлка Ревда: отсюда начнётся наш путь на вершину горы Аллуайв — к перевалу Геологов! Мы доедем до отметки 1051 м и уже пешком прогуляемся по перевалу. Это перешеек шириной 150–200 метров, разделяющий ледниковые цирки Раслака. С перевала вы полюбуетесь фантастическими видами на талые озёра у подножия цирков, Хибины и Умбозеро.

🍽 После прогулки по перевалу (около 3 км) мы устроим небольшой ланч на вершине горы Аллуайв.

Организационные детали