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Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»

Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами
Отправляемся в одно из самых живописных мест Кольского полуострова — на гору Аллуайв.

Прямо на автомобиле мы доедем до вершины, а оттуда пешком прогуляемся на перевал Геологов, с которого вам откроются невероятные виды на Хибины и Умбозеро.
4.9
40 отзывов
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»

Описание экскурсии

🛣 Выезжаем из Мурманска в направлении центра культурной жизни саамов — села Ловозеро. Дорога займёт около 2 часов. Гид расскажет вам о Кольском полуострове, его коренном населении — саами и Ловозерских тундрах.

🗻 Нам нужно добраться до посёлка Ревда: отсюда начнётся наш путь на вершину горы Аллуайв — к перевалу Геологов! Мы доедем до отметки 1051 м и уже пешком прогуляемся по перевалу. Это перешеек шириной 150–200 метров, разделяющий ледниковые цирки Раслака. С перевала вы полюбуетесь фантастическими видами на талые озёра у подножия цирков, Хибины и Умбозеро.

🍽 После прогулки по перевалу (около 3 км) мы устроим небольшой ланч на вершине горы Аллуайв.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
  • В стоимость поездки всё включено, а именно:
    — трансфер Мурманск — Ревда — Мурманск
    — сопровождение дипломированного гида-экскурсовода
    — трансфер Ревда — перевал Геологов — Ревда
    — ланч (чай, кофе, бутерброды)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей
Тимофей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1132 туристов
С 2015 года я занимаюсь организацией и проведением туров и экскурсий по самым живописным местам Кольского полуострова. Представляю команду профессиональных гидов, большинство из которых, так же как и я, — коренные
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жители Мурманской области с внушительным багажом знаний об истории Крайнего Севера и его удивительной природе. Работа в команде профессионалов позволяет поддерживать в актуальном состоянии маршруты и программы путешествий, осуществлять мониторинг погодных условий, изучать отзывы гостей и, конечно же, находить что-то новое. Главная цель наших путешествий — ваши незабываемые впечатления и эмоции!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
3
1
2
1
1
Полина
буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака

Тимофей, спасибо за эту замечательную поездку!

совет: не будьте как я - если есть с собой
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зимняя одежда, не думайте, надевайте зимнюю. после брони предупреждали, что погода там огого, но я это огого недооценила. вряд ли успеете перегреться, а от ветрища (а там прям ВЕТРИЩЕ, даже если и не холодный) пухан защитит явно лучше. и попутчиков легче 50 кг привязывайте к группе веревкой (это шутка на 40%)

буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака
буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака
буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака
буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака
буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака
буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака
буду всем говорить, что была на краю и трогала небо - настолько низко там летают облака
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А
Из-за погодных условий пройти на перевал не получилось, Тимофей предложил взойти на гору в г. Кировск. Природа там чудесная! Для меня подъем оказался трудным, но Тимофей подстроился под наш темп,
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ждал и подбадривал. Также посетили музей камня, Тимофей рассказал много интересного про весь регион, посоветовал, куда стоит сходить и поддерживал абсолютно любую тему для разговора. Отличная экскурсия, отличный гид и просто очень крутой разносторонний Тимофей!

Из-за погодных условий пройти на перевал не получилось, Тимофей предложил взойти на гору в г. Кировск.
Из-за погодных условий пройти на перевал не получилось, Тимофей предложил взойти на гору в г. Кировск.
Из-за погодных условий пройти на перевал не получилось, Тимофей предложил взойти на гору в г. Кировск.
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А
Горы окутал туман и мне предложили съездить с группой на хибины, в Кировск. Это Адлер 2.0. Красивые виды, горнолыжные склоны, город сам по себе выглядит свежим. Выращивание тропических растений в ботаническом саду очень удивляет. Особенно 70+ летняя пальма
Горы окутал туман и мне предложили съездить с группой на хибины, в Кировск. Это Адлер 2.0.
Горы окутал туман и мне предложили съездить с группой на хибины, в Кировск. Это Адлер 2.0.
Горы окутал туман и мне предложили съездить с группой на хибины, в Кировск. Это Адлер 2.0.
Горы окутал туман и мне предложили съездить с группой на хибины, в Кировск. Это Адлер 2.0.
Горы окутал туман и мне предложили съездить с группой на хибины, в Кировск. Это Адлер 2.0.
Горы окутал туман и мне предложили съездить с группой на хибины, в Кировск. Это Адлер 2.0.
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А
Нашу группу возил Евгений. Мне очень понравилась поездка! Все было супер! Спасибо, Евгений 👍
Нашу группу возил Евгений. Мне очень понравилась поездка! Все было супер! Спасибо, Евгений 👍
Нашу группу возил Евгений. Мне очень понравилась поездка! Все было супер! Спасибо, Евгений 👍
Нашу группу возил Евгений. Мне очень понравилась поездка! Все было супер! Спасибо, Евгений 👍
Нашу группу возил Евгений. Мне очень понравилась поездка! Все было супер! Спасибо, Евгений 👍
Нашу группу возил Евгений. Мне очень понравилась поездка! Все было супер! Спасибо, Евгений 👍
Нашу группу возил Евгений. Мне очень понравилась поездка! Все было супер! Спасибо, Евгений 👍
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Юлия
Замечательная экскурсия! Прекрасная случилась прогулка по перевалу с увлекательными беседами, красивыми видами и вкусным чаем. Отдельная благодарность Тимофею за интересное общение. Гид, который и про Мурманск расскажет, и любые другие темы поддержит. Всем рекомендую👍
Замечательная экскурсия! Прекрасная случилась прогулка по перевалу с увлекательными беседами, красивыми видами и вкусным чаем. Отдельная
Замечательная экскурсия! Прекрасная случилась прогулка по перевалу с увлекательными беседами, красивыми видами и вкусным чаем. Отдельная
Замечательная экскурсия! Прекрасная случилась прогулка по перевалу с увлекательными беседами, красивыми видами и вкусным чаем. Отдельная
Замечательная экскурсия! Прекрасная случилась прогулка по перевалу с увлекательными беседами, красивыми видами и вкусным чаем. Отдельная
Замечательная экскурсия! Прекрасная случилась прогулка по перевалу с увлекательными беседами, красивыми видами и вкусным чаем. Отдельная
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Евгения
Спасибо гиду Тимофею за предоставленную возможность увидеть своими глазами такую красоту!
Спасибо гиду Тимофею за предоставленную возможность увидеть своими глазами такую красоту!
Спасибо гиду Тимофею за предоставленную возможность увидеть своими глазами такую красоту!
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