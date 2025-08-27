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Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска

Отправиться в поход в мир северной природы и легенд
Ловозерские тундры — это край редких минералов, северных мифов и безмолвных вершин.

Во время похода вы познакомитесь с уникальной природой Кольского полуострова, его флорой, фауной и культурой коренных народов.

Туристические тропы выведут нас туда, где разворачиваются захватывающие панорамы Сейдозера, Хибин и Умбозера. Маршрут раскроет для вас мир особой красоты Севера.
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска

Описание экскурсии

  • Прогуляемся по перевалу Геологов и полюбуемся видами на гору Аллуайв
  • Окажемся в точке, откуда открывается прекрасный вид на Умбозеро и Хибины
  • Поднимемся на гору Кедыкварпахк и с высоты рассмотрим Сейдозеро

По пути вы:

  • Полюбуетесь пейзажами нетронутой природы
  • Узнаете об особенностях местной растительности и обитателях, а также о редких минералах, которые можно найти в Ловозерских тундрах
  • Услышите о геологическом строении, рельефе и природных условиях Кольского полуострова
  • Познакомитесь с легендами, преданиями, традициями и обычаями коренных народов Севера
  • Представите себе, как устроен быт в условиях сурового климата
  • Насладитесь ощущением уединения и покоя и отдохнёте от городской суеты

Организационные детали

  • Трансфер из Мурманска и обратно проходит на автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster, Toyota Fortuner или микроавтобусе. Поездка из Мурманска до точки старта займёт примерно 2–2,5 часа
  • Экскурсия продолжается 10–12 часов
  • Протяжённость пешего маршрута — около 7 км. Путь предполагает подъёмы с перепадами атмосферного давления — рассчитывайте свои силы
  • Экскурсия проводится с июня по сентябрь
  • Рекомендуем взять с собой перекус и питьевую воду
  • На маршруте с вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 576 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Среди пейзажей Мурманской области эти оказались самыми необычайными. Ощущение, что находишься в кадрах из фильма.

В рекомендациях к экскурсии речь шла про «лёгкую курточку». Брехня, нужно следить за погодой. На вершине
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в августе снег лежал по колено.

Пеший маршрут совсем непродолжительный, но проходит по камням и снегу. В снег проваливаешься, о камни цепляешься и царапаешь сапоги. В результате подъём оказывается довольно утомительным. Думаю, людям повыше ростом было совсем легко (гид наш даже не запыхался). Мне было довольно сложно идти в темпе группы.

В любом случае, эти виды стоят потраченных усилий. Побывать там – это то, что нужно сделать в течении жизни.

Среди пейзажей Мурманской области эти оказались самыми необычайными. Ощущение, что находишься в кадрах из фильма.
Среди пейзажей Мурманской области эти оказались самыми необычайными. Ощущение, что находишься в кадрах из фильма.
Среди пейзажей Мурманской области эти оказались самыми необычайными. Ощущение, что находишься в кадрах из фильма.
Среди пейзажей Мурманской области эти оказались самыми необычайными. Ощущение, что находишься в кадрах из фильма.
Среди пейзажей Мурманской области эти оказались самыми необычайными. Ощущение, что находишься в кадрах из фильма.
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Сергей
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно. В описании следует добавить, что маршрут летом идет по подтаявшим сугробам. Можно провалиться в снег по колено - неплохо б идти в зимних ботинках.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.+2
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно.
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Дмитрий
Посетители сегодня Ловозерские тундры. Виды потрясающие! Огромное спасибо нашему гиду Артему. Все было классно, очень насыщенно и информативно, легко и непринужденно.
Посетители сегодня Ловозерские тундры. Виды потрясающие! Огромное спасибо нашему гиду Артему. Все было классно, очень насыщенно
Посетители сегодня Ловозерские тундры. Виды потрясающие! Огромное спасибо нашему гиду Артему. Все было классно, очень насыщенно
Посетители сегодня Ловозерские тундры. Виды потрясающие! Огромное спасибо нашему гиду Артему. Все было классно, очень насыщенно
Посетители сегодня Ловозерские тундры. Виды потрясающие! Огромное спасибо нашему гиду Артему. Все было классно, очень насыщенно
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О
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то что в начале на горе нас встретил ветер и дождь, который скоро закончился, все остальное время было солнечно. Виды были превосходные.
У нас был гид
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Артем, который рассказывал много интересного: исторические факты, истории из жизни людей и многое другое. Нам особенно понравился рассказ о саамах. Он часто во время переходов поднимал разные камушки, чтобы познакомить нас с рудой и минералами, по которым мы ходили.
После пешей части маршрута Артем накормил нас вкусным пирогом из оленины с брусникой и капустным пирогом.
Спасибо большое за экскурсию!

Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то что в начале на горе нас встретил ветер и дождь,
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то что в начале на горе нас встретил ветер и дождь,
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то что в начале на горе нас встретил ветер и дождь,
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то что в начале на горе нас встретил ветер и дождь,
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то что в начале на горе нас встретил ветер и дождь,
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то что в начале на горе нас встретил ветер и дождь,
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О
Великолепное путешествие, мы проехали там, где ездят единицы, мы увидели такую бескрайнюю красоту и первозданность, нам посчастливилось услышать историю саамов и узнать об их традициях, нам удалось стать геологами и изучить что лежит под нашими ногами и все это благодаря Сергею, очень внимательному, тактиктичному и позитивному человеку.
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В
Гид Артём супер! Интересно и в полном объеме рассказал о Мурманске, о Ловозерских тундрах,отвечал на наши вопросы,был внимателен. Машина была комфортная,нас забрали с места проживания. На горе попили чайку и поели вкусный пирог))
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