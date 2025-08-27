Ловозерские тундры — это край редких минералов, северных мифов и безмолвных вершин.
Во время похода вы познакомитесь с уникальной природой Кольского полуострова, его флорой, фауной и культурой коренных народов.
Туристические тропы выведут нас туда, где разворачиваются захватывающие панорамы Сейдозера, Хибин и Умбозера. Маршрут раскроет для вас мир особой красоты Севера.
Во время похода вы познакомитесь с уникальной природой Кольского полуострова, его флорой, фауной и культурой коренных народов.
Туристические тропы выведут нас туда, где разворачиваются захватывающие панорамы Сейдозера, Хибин и Умбозера. Маршрут раскроет для вас мир особой красоты Севера.
Описание экскурсии
- Прогуляемся по перевалу Геологов и полюбуемся видами на гору Аллуайв
- Окажемся в точке, откуда открывается прекрасный вид на Умбозеро и Хибины
- Поднимемся на гору Кедыкварпахк и с высоты рассмотрим Сейдозеро
По пути вы:
- Полюбуетесь пейзажами нетронутой природы
- Узнаете об особенностях местной растительности и обитателях, а также о редких минералах, которые можно найти в Ловозерских тундрах
- Услышите о геологическом строении, рельефе и природных условиях Кольского полуострова
- Познакомитесь с легендами, преданиями, традициями и обычаями коренных народов Севера
- Представите себе, как устроен быт в условиях сурового климата
- Насладитесь ощущением уединения и покоя и отдохнёте от городской суеты
Организационные детали
- Трансфер из Мурманска и обратно проходит на автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster, Toyota Fortuner или микроавтобусе. Поездка из Мурманска до точки старта займёт примерно 2–2,5 часа
- Экскурсия продолжается 10–12 часов
- Протяжённость пешего маршрута — около 7 км. Путь предполагает подъёмы с перепадами атмосферного давления — рассчитывайте свои силы
- Экскурсия проводится с июня по сентябрь
- Рекомендуем взять с собой перекус и питьевую воду
- На маршруте с вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 576 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Среди пейзажей Мурманской области эти оказались самыми необычайными. Ощущение, что находишься в кадрах из фильма.
В рекомендациях к экскурсии речь шла про «лёгкую курточку». Брехня, нужно следить за погодой. На вершине
В рекомендациях к экскурсии речь шла про «лёгкую курточку». Брехня, нужно следить за погодой. На вершине
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Виды роскошные, но может случиться беда - налетят облака - и тогда ничего не будет видно. В описании следует добавить, что маршрут летом идет по подтаявшим сугробам. Можно провалиться в снег по колено - неплохо б идти в зимних ботинках.
+2
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Посетители сегодня Ловозерские тундры. Виды потрясающие! Огромное спасибо нашему гиду Артему. Все было классно, очень насыщенно и информативно, легко и непринужденно.
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О
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на то что в начале на горе нас встретил ветер и дождь, который скоро закончился, все остальное время было солнечно. Виды были превосходные.
У нас был гид
У нас был гид
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О
Великолепное путешествие, мы проехали там, где ездят единицы, мы увидели такую бескрайнюю красоту и первозданность, нам посчастливилось услышать историю саамов и узнать об их традициях, нам удалось стать геологами и изучить что лежит под нашими ногами и все это благодаря Сергею, очень внимательному, тактиктичному и позитивному человеку.
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В
Гид Артём супер! Интересно и в полном объеме рассказал о Мурманске, о Ловозерских тундрах,отвечал на наши вопросы,был внимателен. Машина была комфортная,нас забрали с места проживания. На горе попили чайку и поели вкусный пирог))
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