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в августе снег лежал по колено.



Пеший маршрут совсем непродолжительный, но проходит по камням и снегу. В снег проваливаешься, о камни цепляешься и царапаешь сапоги. В результате подъём оказывается довольно утомительным. Думаю, людям повыше ростом было совсем легко (гид наш даже не запыхался). Мне было довольно сложно идти в темпе группы.



В любом случае, эти виды стоят потраченных усилий. Побывать там – это то, что нужно сделать в течении жизни.