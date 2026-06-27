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Морская прогулка и Териберка

Мы заедем за вами в отель, привезём в порт и отправимся в мини-путешествие по Баренцеву морю. В зависимости от погоды оно занимает 2-2,5 часа.

Вы прокатитесь на традиционном для нашего региона прогулочном маломерном судне и полюбуетесь фантастическими пейзажами: местными фьордами, бухтами, скалами и маяком. Если повезёт, встретите настоящих китов!
5
5 отзывов
Морская прогулка и Териберка
Морская прогулка и Териберка
Морская прогулка и Териберка

Описание экскурсии

Колоритная Териберка Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов». Кроме того, вы прогуляетесь по песчаному пляжу и покатаетесь на самых северных в стране качелях. По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню. Мы расскажем о жизни на Кольском полуострове, её радостях и сложностях. Важно знать:
  • Оденьтесь тепло, на море всегда холоднее, чем на суше.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды • Мы не можем гарантировать 100% успеха во время морской прогулки увидеть морских обитателей Баренцево моря, но создаем для него все условия. Гид заберет Вас от Вашего места проживания.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ветропарк
  • Перевал с сейдами
  • Териберский гаишник
  • Териберское водохранилище
  • Кладбище кораблей
  • Скелет кашалота
  • Поселок Лодейное
  • Метеостанция
  • Пляж «Яйцо драконов»
  • Малое Батарейское озеро
  • Водопад Малого Батарейского озера
  • Стела хвост кита
  • Скелет кита (декорация из фильма Ливиафан)
  • Самые северные качели
  • Деревянный трон
  • Арт объект - место встречи изменить нельзя
  • Выброшенный на берег штормом корабль
  • Этнопарк
  • Териберская пивоварня
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Морская прогулка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Оплата туристического сбора 360 рублей
  • Посещение этно парка 200
  • Прогулка на снегоходах 1250 (в зимние время года)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: Любая точка города Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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N
Невероятные виды,которые останутся в воспоминания навсегда! Очень атмосферно!
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И
Гид Александр просто лучший из лучших!
По дороге рассказал историю Мурманска и Териберки, и как шла оборона в годы ВОВ Угощал нас чаем из термоса и бутербродами 🥹

Сама Териберка очень впечатляет, захватывает дух от осознания, что находишься на краю света! Ни разу не пожалели, что утеплились)))
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А
Спасибо всем, кто помог нам получить незабываемые впечатления, особенно нашему гиду - Петру! Приятно, когда люди с душой подходят к своей работе, а главное - любят свой край! Потрясающий север! Теперь обязательно приедем летом! Ещё раз - спасибо!
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Н
Спасибо огромное нашему экскурсоводу Александру. Так интересно и легко прошла наша поездка! Начнем с аккуратного вождения, чистой и комфортной машины, для нас это не маловажно. С самого начала пути Александр
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рассказал нам историю города Мурманска и села Териберка. Проезжая разные достопримечательности, останавливался, рассказывал о них и фотографировал нас, такие отличные фотографии получились, показал нам лучшие места для фотосессий, показал где растет черника, отвечал на все наши вопросы, общение было легким и непринужденным. Мы остались в полном восторге и обязательно вернемся.
Отдельное спасибо за плейлист на обратном пути))
спасибо организаторам за интересную экскурсию и прогулку по морю, 100% рекомендую всем! Успехов!

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И
Ездили в Териберку с Виктором. Отличный гид и очень приятный человек) спасибо, что вытерпели наше недовольство за ранний выезд) Все локации исследовали почти одни, и это здорово!
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