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рассказал нам историю города Мурманска и села Териберка. Проезжая разные достопримечательности, останавливался, рассказывал о них и фотографировал нас, такие отличные фотографии получились, показал нам лучшие места для фотосессий, показал где растет черника, отвечал на все наши вопросы, общение было легким и непринужденным. Мы остались в полном восторге и обязательно вернемся.

Отдельное спасибо за плейлист на обратном пути))

спасибо организаторам за интересную экскурсию и прогулку по морю, 100% рекомендую всем! Успехов!