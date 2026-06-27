Мы заедем за вами в отель, привезём в порт и отправимся в мини-путешествие по Баренцеву морю. В зависимости от погоды оно занимает 2-2,5 часа.
Вы прокатитесь на традиционном для нашего региона прогулочном маломерном судне и полюбуетесь фантастическими пейзажами: местными фьордами, бухтами, скалами и маяком. Если повезёт, встретите настоящих китов!
Вы прокатитесь на традиционном для нашего региона прогулочном маломерном судне и полюбуетесь фантастическими пейзажами: местными фьордами, бухтами, скалами и маяком. Если повезёт, встретите настоящих китов!
Описание экскурсииКолоритная Териберка Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов». Кроме того, вы прогуляетесь по песчаному пляжу и покатаетесь на самых северных в стране качелях. По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню. Мы расскажем о жизни на Кольском полуострове, её радостях и сложностях. Важно знать:
- Оденьтесь тепло, на море всегда холоднее, чем на суше.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды • Мы не можем гарантировать 100% успеха во время морской прогулки увидеть морских обитателей Баренцево моря, но создаем для него все условия. Гид заберет Вас от Вашего места проживания.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ветропарк
- Перевал с сейдами
- Териберский гаишник
- Териберское водохранилище
- Кладбище кораблей
- Скелет кашалота
- Поселок Лодейное
- Метеостанция
- Пляж «Яйцо драконов»
- Малое Батарейское озеро
- Водопад Малого Батарейского озера
- Стела хвост кита
- Скелет кита (декорация из фильма Ливиафан)
- Самые северные качели
- Деревянный трон
- Арт объект - место встречи изменить нельзя
- Выброшенный на берег штормом корабль
- Этнопарк
- Териберская пивоварня
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Морская прогулка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Оплата туристического сбора 360 рублей
- Посещение этно парка 200
- Прогулка на снегоходах 1250 (в зимние время года)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: Любая точка города Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Невероятные виды,которые останутся в воспоминания навсегда! Очень атмосферно!
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И
Гид Александр просто лучший из лучших!
По дороге рассказал историю Мурманска и Териберки, и как шла оборона в годы ВОВ Угощал нас чаем из термоса и бутербродами 🥹
Сама Териберка очень впечатляет, захватывает дух от осознания, что находишься на краю света! Ни разу не пожалели, что утеплились)))
По дороге рассказал историю Мурманска и Териберки, и как шла оборона в годы ВОВ Угощал нас чаем из термоса и бутербродами 🥹
Сама Териберка очень впечатляет, захватывает дух от осознания, что находишься на краю света! Ни разу не пожалели, что утеплились)))
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А
Спасибо всем, кто помог нам получить незабываемые впечатления, особенно нашему гиду - Петру! Приятно, когда люди с душой подходят к своей работе, а главное - любят свой край! Потрясающий север! Теперь обязательно приедем летом! Ещё раз - спасибо!
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Н
Спасибо огромное нашему экскурсоводу Александру. Так интересно и легко прошла наша поездка! Начнем с аккуратного вождения, чистой и комфортной машины, для нас это не маловажно. С самого начала пути Александр
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И
Ездили в Териберку с Виктором. Отличный гид и очень приятный человек) спасибо, что вытерпели наше недовольство за ранний выезд) Все локации исследовали почти одни, и это здорово!
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