Морская прогулка и Териберка за 1 день

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Морская прогулка и Териберка за 1 день
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Ближайшие даты:
14
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15
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16
окт
17
окт
18
окт
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Что вас ожидает:

  • Ветропарк
  • Перевал с сейдами
  • Териберский гаишник
  • Териберское водохранилище
  • Кладбище кораблей
  • Скелет кашалота
  • Поселок Лодейное
  • Метеостанция
  • Пляж "Яйцо драконов"
  • Малое Батарейское озеро
  • Водопад Малого Батарейского озера
  • Стела хвост кита
  • Скелет кита (декорация из фильма Ливиафан)
  • Самые северные качели
  • Деревянный трон
  • Арт объект - место встречи изменить нельзя
  • Выброшенный на берег штормом корабль
  • Этнопарк
  • Териберская пивоварня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы заедем за вами в отель, привезём в порт и отправимся в мини-путешествие по Баренцеву морю. В зависимости от погоды оно занимает 2-2,5 часа. Вы прокатитесь на традиционном для нашего региона прогулочном маломерном судне и полюбуетесь фантастическими пейзажами: местными фьордами, бухтами, скалами и маяком. Если повезёт, встретите настоящих китов!

Колоритная Териберка

Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов». Кроме того, вы прогуляетесь по песчаному пляжу и покатаетесь на самых северных в стране качелях. По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню. Мы расскажем о жизни на Кольском полуострове, её радостях и сложностях.

Ежедневно

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Морская прогулка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Оплата туристического сбора 360 рублей
  • Посещение этно парка 200
  • Прогулка на снегоходах 1250 (в зимние время года)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: Любая точка города Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Оденьтесь тепло, на море всегда холоднее, чем на суше.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Мы не можем гарантировать 100% успеха во время морской прогулки увидеть морских обитателей Баренцево моря, но создаем для него все условия. Гид заберет Вас от Вашего места проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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Пешеходные
На машине
На автобусе
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Водопады
Териберка
К оленям
Животные
Баренцево море
Киты
Встреча с хаски
Кладбище кораблей
Популярные места
Пляж «Яйца драконов»
Морские прогулки в Териберке
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