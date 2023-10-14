Мы заедем за вами в отель, привезём в порт и отправимся в мини-путешествие по Баренцеву морю. В зависимости от погоды оно занимает 2-2,5 часа. Вы прокатитесь на традиционном для нашего региона прогулочном маломерном судне и полюбуетесь фантастическими пейзажами: местными фьордами, бухтами, скалами и маяком. Если повезёт, встретите настоящих китов!

Колоритная Териберка

Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов». Кроме того, вы прогуляетесь по песчаному пляжу и покатаетесь на самых северных в стране качелях. По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню. Мы расскажем о жизни на Кольском полуострове, её радостях и сложностях.