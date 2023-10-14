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Что вас ожидает:
- Ветропарк
- Перевал с сейдами
- Териберский гаишник
- Териберское водохранилище
- Кладбище кораблей
- Скелет кашалота
- Поселок Лодейное
- Метеостанция
- Пляж "Яйцо драконов"
- Малое Батарейское озеро
- Водопад Малого Батарейского озера
- Стела хвост кита
- Скелет кита (декорация из фильма Ливиафан)
- Самые северные качели
- Деревянный трон
- Арт объект - место встречи изменить нельзя
- Выброшенный на берег штормом корабль
- Этнопарк
- Териберская пивоварня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы заедем за вами в отель, привезём в порт и отправимся в мини-путешествие по Баренцеву морю. В зависимости от погоды оно занимает 2-2,5 часа. Вы прокатитесь на традиционном для нашего региона прогулочном маломерном судне и полюбуетесь фантастическими пейзажами: местными фьордами, бухтами, скалами и маяком. Если повезёт, встретите настоящих китов!
Колоритная Териберка
Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов». Кроме того, вы прогуляетесь по песчаному пляжу и покатаетесь на самых северных в стране качелях. По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню. Мы расскажем о жизни на Кольском полуострове, её радостях и сложностях.
Ежедневно
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Морская прогулка
- Что не входит
- Личные расходы
- Оплата туристического сбора 360 рублей
- Посещение этно парка 200
- Прогулка на снегоходах 1250 (в зимние время года)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего проживанияЗавершение: Любая точка города Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Оденьтесь тепло, на море всегда холоднее, чем на суше.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Мы не можем гарантировать 100% успеха во время морской прогулки увидеть морских обитателей Баренцево моря, но создаем для него все условия. Гид заберет Вас от Вашего места проживания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Водопады
Териберка
К оленям
Животные
Баренцево море
Киты
Встреча с хаски
Кладбище кораблей
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