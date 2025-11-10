В поисках северного сияния Я расскажу вам историю города и всего Кольского полуострова, расскажу и о леднике, который сформировал нынешний ландшафт, первых людях культуры Камса и коренной народности Лопарях, посилившихся здесь. С высоты 250-300 метров над городом покажу интересные локации для посещения. Мы направимся к одной из самых высоких мест города: с западной стороны к подножию сопки Солнечная (высота 305 метров), либо с восточной стороны к сопке Горелая (высота 254 метров), в зависимости от прогноза местоположения Авроры. В пути проведу небольшой экскурс в историю, а затем мы совершим трекинг по снежной тропе на вершину сопки.

В зависимости от погодных условий и вашего желания, б

Ольшую часть пути на сопку Солнечная возможно преодолеть на полноприводном микроавтобусе. В зависимости от вашей физической подготовки и иных факторов, можем совершить трекинг на обе локации, с посещением на обратном пути спорткомплекса «Долина Уюта», где также есть дорожки для совершения трекинга по небольшим сопкам. Вид с покоренных вершин С покоренных вершин вы увидите место, где Гольфстрим делает свои последние завитки. Вам откроется вид на западное побережье Кольского залива от древней Колы до пункта базирования Северного Флота в г. Полярный. Сверху покажу интересные локации для посещения в городе. Вы увидите старую и новую части Мурманска, его спальные районы, спортивные и промышленные сооружения. Важная информация: