Единственное предложение для наблюдения северного сияния, огней вечернего Мурманска и кораблей на рейде с самых высоких вершин! С высоты 250-300 метров над городом я покажу вам интересные локации для посещения и расскажу об истории города и всего Кольского полуострова.
Описание экскурсии
В поисках северного сияния Я расскажу вам историю города и всего Кольского полуострова, расскажу и о леднике, который сформировал нынешний ландшафт, первых людях культуры Камса и коренной народности Лопарях, посилившихся здесь. С высоты 250-300 метров над городом покажу интересные локации для посещения. Мы направимся к одной из самых высоких мест города: с западной стороны к подножию сопки Солнечная (высота 305 метров), либо с восточной стороны к сопке Горелая (высота 254 метров), в зависимости от прогноза местоположения Авроры. В пути проведу небольшой экскурс в историю, а затем мы совершим трекинг по снежной тропе на вершину сопки.
В зависимости от погодных условий и вашего желания, б
Ольшую часть пути на сопку Солнечная возможно преодолеть на полноприводном микроавтобусе. В зависимости от вашей физической подготовки и иных факторов, можем совершить трекинг на обе локации, с посещением на обратном пути спорткомплекса «Долина Уюта», где также есть дорожки для совершения трекинга по небольшим сопкам. Вид с покоренных вершин С покоренных вершин вы увидите место, где Гольфстрим делает свои последние завитки. Вам откроется вид на западное побережье Кольского залива от древней Колы до пункта базирования Северного Флота в г. Полярный. Сверху покажу интересные локации для посещения в городе. Вы увидите старую и новую части Мурманска, его спальные районы, спортивные и промышленные сооружения. Важная информация:
- Прогулку можно провести в день вашего приезда, либо отъезда, т. к. она проходит в черте города Мурманска.
- Возможно подобрать темп и маршрут для туристов любого возраста и физической подготовки.
- Пожалуйста, оденьтесь по погоде в удобную одежду и обувь. Не забудьте шапку и перчатки!
- Трекинг 3-3,5 км, вероятно, преодоление переметов снега шириной 2-3 метра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурманск
- Кола
- Побережье западной стороны залива
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
От площади Пять углов, либо адреса вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурманска
