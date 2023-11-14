Максим — ваш гид в Мурманске

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим, родился и живу в самом прекрасном городе за Полярным кругом! Работаю в туризме с 2014 года и с удовольствием покажу вам всё самое прекрасное и интересное на Кольском полуострове! Расскажу о городе, его прошлом и местных жителях. Путешествия, природа и экстремальный спорт — это моя жизнь! Поэтому с радостью подарю вам массу эмоций и впечатлений. Все экскурсии проходят в ненавязчивой обстановке с индивидуальным подходом к каждому гостю.

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