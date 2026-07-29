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Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе

Лучшие видовые точки, ключевые достопримечательности, набережная Колы и не только
Ищете способ полноценно познакомиться с Мурманском за один день? Я погружу вас в историю и покажу самые значимые и живописные места города — и даже за его пределами. Зелёный мыс, памятник «Алёша», храм Спас на Водах, атомные ледоколы. А также побываем на набережной в старинном городе Кола и остановимся на арктический перекус.
4.9
134 отзыва
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе

Описание экскурсии

Как Мурманск строился? Кто сперва в нём жил? Кто живёт сейчас и почему из города навсегда уезжают люди? Для ответов на эти и другие вопросы мы:

  • Посетим лучшие видовые точки города: Зелёный мыс и огромный памятник «Алёша», где вы услышите историю основания Мурманска
  • Прогуляемся около храма Спас на Водах, рубки с затонувшей подводной лодки «Курск» и маяка
  • Посмотрим на центральную площадь и самое высокое здание в Мурманске
  • Увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин»
  • Остановимся на перекус в месте с уникальной арктической кухней
  • Осмотрим секретную постройку 1980-х годов
  • Погуляем по набережной в г. Кола и оценим вид на мурманскую бухту и Кольский залив
  • Насладимся обзором с лучшей смотровой точки на Абрам-Мысе
  • Прокатимся вдоль берега залива и Авраамовой пахты
  • По желанию закончим экскурсию в сувениром магазине со своим собственным производством

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в черте городской инфраструктуры, при необходимости можно будет остановится на кофетайм и зайти в туалет
  • При нулевой видимости и тумане дальние локации (Абрам-мыс) не посещаем, предлагается альтернативный маршрут
  • Могучий монумент защитникам Заполярья осмотрим с обзорных площадок на расстоянии
  • Поедем на комфортабельном Nissan Note, Haval, Mitsubishi, Niva Travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы
  • Арктический перекус оплачивается самостоятельно по желанию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ограничения

  • Просим не принимать пищу в автомобиле
  • В целях безопасности экскурсия не проводится для гостей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Пожалуйста, выбирайте одежду в соответствии с погодой и форматом маршрута. Если экипировка окажется неподходящей, гид может предложить изменить маршрут или, в исключительных случаях, отказаться от проведения экскурсии
  • При изменении погодных условий гид может скорректировать маршрут или предложить более безопасный альтернативный вариант
  • Если у вас есть вопросы по подготовке к экскурсии, пожалуйста, задайте их гиду заранее

Какую одежду выбрать?

  • Зима. Принцип трёх слоёв: термобельё, флисовая кофта, мембранная куртка и штаны. Выбирайте тёплую обувь (с толстой подошвой или EVA), шапку, шарф/снуд, перчатки и термоноски
  • Лето — осень. Защита от влаги: мембранная куртка, дождевик и непромокаемая обувь с цепкой подошвой

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании (до 5 чел.). Подробности уточняйте в переписке с гидом.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Индивидуальная для 1-2 чел , ставьте 1 чел в брони , любое удобное время14 000 ₽
Только для Вас , если ваша группа 4-5 чел . Любое удобное время20 000 ₽
Стандартный за 1 чел в группу только в 10.005000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Октябрьском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1488 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на
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этой холодной земле. Собрал команду единомышленников, экспертов в сфере природного туризма, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели посетить, информация подавалась интересно и не перегруженно, с чувством юмора. Посетили даже дополнительно места, которые не входили в план экскурсии. Прекрасный экскурсовод и человек, спокойный, терпеливый, внимательный, эрудированный, открытый и вежливый! Спасибо за поездку и впечатления, Евгений! Рекомендую всем.
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели+7
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели
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н
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений и узнали много интересного. Даже сьездили в соседний городок Кола где погуляли по набережной. В лесотундре ждал неожиданно приятный сюрприз-собрали столько грибов что хватило на суп для всей семьи. В конце экскурсии попробовали эксклюзив -арктические деликатесы
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений+2
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений
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Василий
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию, скорее это была дружеская беседа. Обязательно снова вернёмся к этому оператору.
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию,
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию,
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию,
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию,
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию,
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию,
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию,
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Наталья
Мурманск — город, который влюбляет в себя не парадными фасадами, а характером: сильным, искренним, немного суровым, но очень тёплым. С нами был Василий — не просто гид, а настоящий мурманский
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кореш. И в этом его главное очарование! Василий общался не как по заученному тексту, а как друг, который показывает родной город: шутил, вспоминал забавные случаи, рассказывал городские байки и личные истории. Спасибо, Мурманск, за эмоции, а Василию — за теплоту и искренность!

Мурманск — город, который влюбляет в себя не парадными фасадами, а характером: сильным, искренним, немного суровым,
Мурманск — город, который влюбляет в себя не парадными фасадами, а характером: сильным, искренним, немного суровым,
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Е
Хочется выразить огромную благодарность команде за невероятно интересный и продуманный экскурсионный маршрут, и еще бОльшую благодарность - гиду Глебу! Очень обходительный и вежливый, с удовольствием отвечал на все возникающие вопросы.
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Чувствуется, что человек любит то, чем занимается и свой родной край. За относительно короткое время нас погрузили в историю не только Мурманска и его окрестностей, но и всего Кольского полуострова Короче говоря, мы остались под огромным приятным впечатлением. Если бы можно было поставить 10 звезд, однозначно поставила бы!

Хочется выразить огромную благодарность команде за невероятно интересный и продуманный экскурсионный маршрут, и еще бОльшую благодарность
Хочется выразить огромную благодарность команде за невероятно интересный и продуманный экскурсионный маршрут, и еще бОльшую благодарность
Хочется выразить огромную благодарность команде за невероятно интересный и продуманный экскурсионный маршрут, и еще бОльшую благодарность
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О
Максим очень грамотный приятный гид Рассказал много исторических событий о нашем крае Моя гостья из Чебоксар была в восторге 👋👋👋
Максим очень грамотный приятный гид Рассказал много исторических событий о нашем крае Моя гостья из Чебоксар была в восторге 👋👋👋
Максим очень грамотный приятный гид Рассказал много исторических событий о нашем крае Моя гостья из Чебоксар была в восторге 👋👋👋
Максим очень грамотный приятный гид Рассказал много исторических событий о нашем крае Моя гостья из Чебоксар была в восторге 👋👋👋
Максим очень грамотный приятный гид Рассказал много исторических событий о нашем крае Моя гостья из Чебоксар была в восторге 👋👋👋
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