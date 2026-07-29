Ищете способ полноценно познакомиться с Мурманском за один день? Я погружу вас в историю и покажу самые значимые и живописные места города — и даже за его пределами. Зелёный мыс, памятник «Алёша», храм Спас на Водах, атомные ледоколы. А также побываем на набережной в старинном городе Кола и остановимся на арктический перекус.
Описание экскурсии
Как Мурманск строился? Кто сперва в нём жил? Кто живёт сейчас и почему из города навсегда уезжают люди? Для ответов на эти и другие вопросы мы:
- Посетим лучшие видовые точки города: Зелёный мыс и огромный памятник «Алёша», где вы услышите историю основания Мурманска
- Прогуляемся около храма Спас на Водах, рубки с затонувшей подводной лодки «Курск» и маяка
- Посмотрим на центральную площадь и самое высокое здание в Мурманске
- Увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин»
- Остановимся на перекус в месте с уникальной арктической кухней
- Осмотрим секретную постройку 1980-х годов
- Погуляем по набережной в г. Кола и оценим вид на мурманскую бухту и Кольский залив
- Насладимся обзором с лучшей смотровой точки на Абрам-Мысе
- Прокатимся вдоль берега залива и Авраамовой пахты
- По желанию закончим экскурсию в сувениром магазине со своим собственным производством
Организационные детали
- Экскурсия проходит в черте городской инфраструктуры, при необходимости можно будет остановится на кофетайм и зайти в туалет
- При нулевой видимости и тумане дальние локации (Абрам-мыс) не посещаем, предлагается альтернативный маршрут
- Могучий монумент защитникам Заполярья осмотрим с обзорных площадок на расстоянии
- Поедем на комфортабельном Nissan Note, Haval, Mitsubishi, Niva Travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы
- Арктический перекус оплачивается самостоятельно по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ограничения
- Просим не принимать пищу в автомобиле
- В целях безопасности экскурсия не проводится для гостей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Пожалуйста, выбирайте одежду в соответствии с погодой и форматом маршрута. Если экипировка окажется неподходящей, гид может предложить изменить маршрут или, в исключительных случаях, отказаться от проведения экскурсии
- При изменении погодных условий гид может скорректировать маршрут или предложить более безопасный альтернативный вариант
- Если у вас есть вопросы по подготовке к экскурсии, пожалуйста, задайте их гиду заранее
Какую одежду выбрать?
- Зима. Принцип трёх слоёв: термобельё, флисовая кофта, мембранная куртка и штаны. Выбирайте тёплую обувь (с толстой подошвой или EVA), шапку, шарф/снуд, перчатки и термоноски
- Лето — осень. Защита от влаги: мембранная куртка, дождевик и непромокаемая обувь с цепкой подошвой
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании (до 5 чел.). Подробности уточняйте в переписке с гидом.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Индивидуальная для 1-2 чел , ставьте 1 чел в брони , любое удобное время
|14 000 ₽
|Только для Вас , если ваша группа 4-5 чел . Любое удобное время
|20 000 ₽
|Стандартный за 1 чел в группу только в 10.00
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Октябрьском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1488 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 134 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Замечательная экскурсия! Гид Евгений сделал всё, чтобы время было проведено интересно, насыщенно и комфортно. Многое успели посетить, информация подавалась интересно и не перегруженно, с чувством юмора. Посетили даже дополнительно места, которые не входили в план экскурсии. Прекрасный экскурсовод и человек, спокойный, терпеливый, внимательный, эрудированный, открытый и вежливый! Спасибо за поездку и впечатления, Евгений! Рекомендую всем.
+7
Вам был полезен этот отзыв?
н
Захватывающее путешествие по самым интересным и загадочным местам Мурманска с элементами импровизации. Получили массу незабываемых впечатлений и узнали много интересного. Даже сьездили в соседний городок Кола где погуляли по набережной. В лесотундре ждал неожиданно приятный сюрприз-собрали столько грибов что хватило на суп для всей семьи. В конце экскурсии попробовали эксклюзив -арктические деликатесы
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Нас сопровождал гид Татьяна. Экскурсия прошла просто замечательно. Понравилась подача информации. Экскурсия не превратилась в лекцию, скорее это была дружеская беседа. Обязательно снова вернёмся к этому оператору.
Вам был полезен этот отзыв?
Мурманск — город, который влюбляет в себя не парадными фасадами, а характером: сильным, искренним, немного суровым, но очень тёплым. С нами был Василий — не просто гид, а настоящий мурманский
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хочется выразить огромную благодарность команде за невероятно интересный и продуманный экскурсионный маршрут, и еще бОльшую благодарность - гиду Глебу! Очень обходительный и вежливый, с удовольствием отвечал на все возникающие вопросы.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Максим очень грамотный приятный гид Рассказал много исторических событий о нашем крае Моя гостья из Чебоксар была в восторге 👋👋👋
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе»
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Активный отдых, захватывающие виды окрестностей и настоящая природа Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: в будние дни в 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3870 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Мурманск - крупнейший в мире город за Северным полярным кругом
Откройте для себя Мурманск, крупнейший город за Полярным кругом, и его удивительные достопримечательности на увлекательной групповой экскурсии
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 4400 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Кольский каскад: путешествие к водопадам из Мурманска
Побывать на крайней точке Русского Севера и отдохнуть от города под шум текущей воды
Начало: У отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
3700 ₽ за человека
5000 ₽ за человека