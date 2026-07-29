Ищете способ полноценно познакомиться с Мурманском за один день? Я погружу вас в историю и покажу самые значимые и живописные места города — и даже за его пределами. Зелёный мыс, памятник «Алёша», храм Спас на Водах, атомные ледоколы. А также побываем на набережной в старинном городе Кола и остановимся на арктический перекус.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Как Мурманск строился? Кто сперва в нём жил? Кто живёт сейчас и почему из города навсегда уезжают люди? Для ответов на эти и другие вопросы мы:

Посетим лучшие видовые точки города: Зелёный мыс и огромный памятник «Алёша», где вы услышите историю основания Мурманска

Прогуляемся около храма Спас на Водах, рубки с затонувшей подводной лодки «Курск» и маяка

Посмотрим на центральную площадь и самое высокое здание в Мурманске

Увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин»

Остановимся на перекус в месте с уникальной арктической кухней

Осмотрим секретную постройку 1980-х годов

Погуляем по набережной в г. Кола и оценим вид на мурманскую бухту и Кольский залив

Насладимся обзором с лучшей смотровой точки на Абрам-Мысе

Прокатимся вдоль берега залива и Авраамовой пахты

По желанию закончим экскурсию в сувениром магазине со своим собственным производством

Организационные детали

Экскурсия проходит в черте городской инфраструктуры, при необходимости можно будет остановится на кофетайм и зайти в туалет

При нулевой видимости и тумане дальние локации (Абрам-мыс) не посещаем, предлагается альтернативный маршрут

Могучий монумент защитникам Заполярья осмотрим с обзорных площадок на расстоянии

Поедем на комфортабельном Nissan Note, Haval, Mitsubishi, Niva Travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы

Арктический перекус оплачивается самостоятельно по желанию

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ограничения

Просим не принимать пищу в автомобиле

В целях безопасности экскурсия не проводится для гостей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Пожалуйста, выбирайте одежду в соответствии с погодой и форматом маршрута. Если экипировка окажется неподходящей, гид может предложить изменить маршрут или, в исключительных случаях, отказаться от проведения экскурсии

При изменении погодных условий гид может скорректировать маршрут или предложить более безопасный альтернативный вариант

Если у вас есть вопросы по подготовке к экскурсии, пожалуйста, задайте их гиду заранее

Какую одежду выбрать?

Зима. Принцип трёх слоёв: термобельё, флисовая кофта, мембранная куртка и штаны. Выбирайте тёплую обувь (с толстой подошвой или EVA), шапку, шарф/снуд, перчатки и термоноски

Лето — осень. Защита от влаги: мембранная куртка, дождевик и непромокаемая обувь с цепкой подошвой

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании (до 5 чел.). Подробности уточняйте в переписке с гидом.