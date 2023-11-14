Лучшие видовые точки, ключевые достопримечательности, старинный город Кола и не только
Ищете способ полноценно познакомиться с Мурманском за один день? Я погружу вас в историю и покажу самые значимые и живописные места города — и даже за его пределами. Зелёный мыс, памятник «Алёша», храм Спас на Водах, ледокол «Ленин»… Список внушительный. Также мы заберёмся на гору Горелая, побываем в городе Кола 16 века и в посёлке Абрам-мыс.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Как Мурманск строился? Кто сперва в нём жил? Кто живёт сейчас и почему из города навсегда уезжают люди? Для ответов на эти и другие вопросы мы:
- Посетим лучшие видовые точки Мурманска: Зелёный мыс и огромный памятник «Алёша»
- Потрём животик знаменитому коту Семёну и поговорим о романтике мурманской бухты около монумента «Ждущей»
- Прогуляемся около храма Спас на Водах, рубки с затонувшей подводной лодки «Курск» и маяка
- Посмотрим на центральную площадь и самое высокое здание в Мурманске
- Увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин»
- Немного разомнём ноги в мини-походе на гору Горелая и насладимся прекраснейшим обзором на город с высоты 253 метра
- Посетим старейший город Кола 16 века, с набережной которого открывается прекрасный вид на мурманскую бухту и Кольский залив
- В завершение заедем на обзорную площадку в посёлке Абрам-мыс на западном берегу, увидим ушедшие на пенсию ледоколы из посёлка Мишукова и новейшие промышленные объекты Заполярья
Организационные детали
- Экскурсия проходит в черте городской инфраструктуры, при необходимости можно будет остановится на кофетайм и зайти в туалет
- Подъём на гору Горелая осуществляется при благоприятных погодных условиях
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Октябрьском районе
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Мурманске
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим, родился и живу в самом прекрасном городе за Полярным кругом! Работаю в туризме с 2014 года и с удовольствием покажу вам всё самое прекрасное и интересное на Кольском полуострове! Расскажу о городе, его прошлом и местных жителях. Путешествия, природа и экстремальный спорт — это моя жизнь! Поэтому с радостью подарю вам массу эмоций и впечатлений. Все экскурсии проходят в ненавязчивой обстановке с индивидуальным подходом к каждому гостю.
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Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
На выходные
На весь день
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Набережная
Популярные места
Памятник коту Семену
Памятник Ждущей
Ледокол Ленин
Мыс Абрам
Храм Спас-на-водах
Смотровые площадки
Площадь пяти углов
Кольский залив
Туры выходного дня
Мемориальный комплекс «Маяк»
Монумент «Алёша»
Экотропа на горе Горелой
Мурманский порт
Памятник ледоколу «Ермак»
Старый город
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