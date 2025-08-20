Мы отправимся в мир тихих лесов и прозрачных рек Заполярья. Побываем на берегу Лавны и Уры, увидим, как встречаются Кола и Тулома. Этот маршруту откроет силу и особую красоту местной природы. Мы познакомим вас с легендами водопадов, флорой и фауной. Вдали от городского шума в окружении скал и воды ощущается дыхание настоящего Севера.
Описание экскурсии
- Водопад на реке Лавна — полноводный и впечатляющий, несмотря на скромную высоту. Полюбуемся каскадами и порогами в окружении живописных лесов
- Мыс Абрам — крайняя точка Русского Севера. Отсюда открываются удивительной красоты виды на Кольский залив и Мурманск
- Река Ура и её водопад — мощные потоки воды и — природное чудо! — песчаный пляж. Мы расскажем, как здесь ловят сёмгу
- Водопад на Большой Лавне — спустимся к реке, насладимся шумом воды и сделаем выразительные фото
Вы узнаете:
- Об особенностях формирования водопадов Кольского полуострова и их геологическом прошлом
- Как устроена северная экосистема: растения, животные, климат и особенности ландшафта
- Любопытные факты о гидрологии, экологии и жизни в Заполярье
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer
- Между отдельными локациями мы будем перемещаться на автомобиле. Путь от парковки до каждого из водопадов будет занимать 20–30 минут. Рельеф может быть сложным для людей с ограниченной подвижностью
- Возьмите с собой термос с чаем и перекус
- Экскурсия проходит с мая по сентябрь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 339 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Салимбаева
20 авг 2025
Несложная, интересная экскурсия, которая охватывает историю Мурманска, места, связанные с Великой отчественной войной и красоты заполярной природы. Интересное, с юмором сопровождение гида Максима было большим плюсом. С удовольствием рекомендую эту экскурсию
А
Алла
5 авг 2025
Были на экскурсии путешествие к водопадам из Мурманска 05.08.2025, гид Виталий. Отличная экскурсия, профессиональная работа гида, очень хорошо и разнообразно преподносит информацию, отлично знает историю области. Советую всем! Спасибо за работу и впечатления) Обязательно вернёмся.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
до 7 чел.
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли
Путешествие по истории Русского Севера через легендарные корабли и памятники. Откройте для себя героев, вписавших свои имена в историю Мурманска
18 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие к водопадам Кольского полуострова подарит незабываемые впечатления и уникальные виды. Откройте для себя скрытые уголки природы
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека