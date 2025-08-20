Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Мы отправимся в мир тихих лесов и прозрачных рек Заполярья. Побываем на берегу Лавны и Уры, увидим, как встречаются Кола и Тулома. Этот маршруту откроет силу и особую красоту местной природы. Мы познакомим вас с легендами водопадов, флорой и фауной. Вдали от городского шума в окружении скал и воды ощущается дыхание настоящего Севера.