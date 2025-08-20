Мои заказы

Кольский каскад: путешествие к водопадам из Мурманска

Побывать на крайней точке Русского Севера и отдохнуть от города под шум текущей воды
Мы отправимся в мир тихих лесов и прозрачных рек Заполярья. Побываем на берегу Лавны и Уры, увидим, как встречаются Кола и Тулома. Этот маршруту откроет силу и особую красоту местной природы. Мы познакомим вас с легендами водопадов, флорой и фауной. Вдали от городского шума в окружении скал и воды ощущается дыхание настоящего Севера.
Кольский каскад: путешествие к водопадам из Мурманска© Олеся
Описание экскурсии

  • Водопад на реке Лавна — полноводный и впечатляющий, несмотря на скромную высоту. Полюбуемся каскадами и порогами в окружении живописных лесов
  • Мыс Абрам — крайняя точка Русского Севера. Отсюда открываются удивительной красоты виды на Кольский залив и Мурманск
  • Река Ура и её водопад — мощные потоки воды и — природное чудо! — песчаный пляж. Мы расскажем, как здесь ловят сёмгу
  • Водопад на Большой Лавне — спустимся к реке, насладимся шумом воды и сделаем выразительные фото

Вы узнаете:

  • Об особенностях формирования водопадов Кольского полуострова и их геологическом прошлом
  • Как устроена северная экосистема: растения, животные, климат и особенности ландшафта
  • Любопытные факты о гидрологии, экологии и жизни в Заполярье

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer
  • Между отдельными локациями мы будем перемещаться на автомобиле. Путь от парковки до каждого из водопадов будет занимать 20–30 минут. Рельеф может быть сложным для людей с ограниченной подвижностью
  • Возьмите с собой термос с чаем и перекус
  • Экскурсия проходит с мая по сентябрь
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Стандартный билет5000 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 339 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.
Отзывы и рейтинг

С
Салимбаева
20 авг 2025
Несложная, интересная экскурсия, которая охватывает историю Мурманска, места, связанные с Великой отчественной войной и красоты заполярной природы. Интересное, с юмором сопровождение гида Максима было большим плюсом. С удовольствием рекомендую эту экскурсию
Несложная, интересная экскурсия, которая охватывает историю Мурманска, места, связанные с Великой отчественной войной и красоты заполярной природы. Интересное, с юмором сопровождение гида Максима было большим плюсом. С удовольствием рекомендую эту экскурсию
А
Алла
5 авг 2025
Были на экскурсии путешествие к водопадам из Мурманска 05.08.2025, гид Виталий. Отличная экскурсия, профессиональная работа гида, очень хорошо и разнообразно преподносит информацию, отлично знает историю области. Советую всем! Спасибо за работу и впечатления) Обязательно вернёмся.
Были на экскурсии путешествие к водопадам из Мурманска 05.08.2025, гид Виталий. Отличная экскурсия, профессиональная работа гида, очень хорошо и разнообразно преподносит информацию, отлично знает историю области. Советую всем! Спасибо за работу и впечатления) Обязательно вернёмся.

