Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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На снегоступах по непроторенным тропам!

Погулять по горам и лесам на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и узнать о местной жизни

Алексей
Алексей – представитель из Мурманска
Приглашаем на увлекательную зимнюю прогулку 👣 по безмолвной снежной пустыне! Вы отдохнете от насыщенных городских будней, проведете день на свежем воздухе и насладитесь чарующими видами северной природы.

Подниметесь на живописную гору Мишукова и отыщете лисьи и заячьи следы.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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На снегоступах по непроторенным тропам!
На снегоступах по непроторенным тропам!

Что вас ожидает

Фантастические зимние пейзажи
Вы совершите восхождение на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска — 348-метровую гору Мишукова. В хорошую погоду с нее открываются потрясающие виды на бескрайнее море 🌊 и далекие горные цепи. Мы не дадим вам заскучать в пути и расскажем о природе нашего удивительного края и повадках его пушистых и пернатых обитателей. Поможем найти следы животных и угостим горячим душистым чаем со сладостями.

Любопытный новый опыт
Индейские лыжи, медвежьи лапы, ступательные лыжи — как только ни называют снегоступы. Они дают полную свободу передвижения и помогают пройти там, где в обычной обуви можно провалиться по пояс в снег. Мы расскажем много интересного об этом древнем изобретении: кто его придумал, как его использовали на протяжении столетий и как видоизменялась его форма. Покажем, как правильно ходить на снегоступах, и сделаем все, чтобы вы получили удовольствие от нашего зимнего приключения!

Организационные детали

  • До начала маршрута мы доедем на комфортабельном транспорте
  • Мы предоставляем все необходимое снаряжение для комфортной прогулки, горячий чай и сладкое на привале
  • По желанию маршрут можно сделать более легким, поднявшись на первое плечо горы ⛰️, или более сложным, дойдя до самой вершины
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Мурманске
На снегоступах по непроторенным тропам!
На снегоступах по непроторенным тропам!
На снегоступах по непроторенным тропам!
На снегоступах по непроторенным тропам!
На снегоступах по непроторенным тропам!
На снегоступах по непроторенным тропам!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Путешественник со стажем — это про меня :) Каждого человека вдохновляют разные вещи. Меня вдохновляют путешествия) Только побывав в разных уголках нашей красивой планеты, понимаешь, насколько прекрасна и уникальна наша северная природа! Просторы тундры, древние горные массивы Хибин и Ловозер, скалы побережья и жемчужина Кольского полуострова — уникальное Северное Сияние. И всё это ждет вас на экскурсиях нашей команды гидов! А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать ©.
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Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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