Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Фантастические зимние пейзажи Вы совершите восхождение на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска — 348-метровую гору Мишукова. В хорошую погоду с нее открываются потрясающие виды на бескрайнее море 🌊 и далекие горные цепи. Мы не дадим вам заскучать в пути и расскажем о природе нашего удивительного края и повадках его пушистых и пернатых обитателей. Поможем найти следы животных и угостим горячим душистым чаем со сладостями.
Любопытный новый опыт Индейские лыжи, медвежьи лапы, ступательные лыжи — как только ни называют снегоступы. Они дают полную свободу передвижения и помогают пройти там, где в обычной обуви можно провалиться по пояс в снег. Мы расскажем много интересного об этом древнем изобретении: кто его придумал, как его использовали на протяжении столетий и как видоизменялась его форма. Покажем, как правильно ходить на снегоступах, и сделаем все, чтобы вы получили удовольствие от нашего зимнего приключения!
Организационные детали
До начала маршрута мы доедем на комфортабельном транспорте
Мы предоставляем все необходимое снаряжение для комфортной прогулки, горячий чай и сладкое на привале
По желанию маршрут можно сделать более легким, поднявшись на первое плечо горы ⛰️, или более сложным, дойдя до самой вершины
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Мурманске
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.