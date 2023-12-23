Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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я, жена и двое детей. На недельную поездку по Кольскому полуострову взяли туры у трех гидов. Все – с оценками почти пять баллов. У всех – десятки отзывов. Однако, сравнив качество работы разных гидов, остаток поездки ездили только с Алексеем: экскурсии на снегоступах, в Териберку, за полярным сиянием и в саамскую деревню.



Несколько причин, почему Алексей, безусловно, лучший.



1. Эрудиция. Алексей знает о Кольском полуострове очень много. А главное - умеет интересно рассказать. Поездки – даже самые долгие – будут информационно насыщенными и любопытными



2. Качество. В коротком отзыве сложно передать все «little differences» из которых и складывается впечатление о работе гида. Но все же, несколько деталей •В охоте за северным сиянием мы проехали на 30 километров дальше основной стоянки, где столпились прочие машины с туристами. Алексей потратил больше сил, сжег больше бензина, но довез нас до полностью безоблачного неба. Остальные гиды предпочли остановиться по принципу «и так сойдет».

•Узнав, что дети пока не видели сияния – немедленно подарил им значки с изображением полярного сияния.

•Каждому гиду я сообщал, что буду с двумя детьми. Алексей был единственный, кто установил два кресла. И единственный, кто следил, чтобы дети были пристёгнуты.



3. Внимание к желаниям туристов. Алексей - гид, который думает, как будет лучше вам, что бы еще посмотреть, а не как побыстрее закончить экскурсию. Если едешь с Алексеем - пока не увидишь все, что хочешь - домой никто не повернет)



4. Главная вишенка на торте – я бы даже сказал вишня - Алексей воплощает то, на что мы даже не смеем надеяться - высочайшее качество при максимально комфортной цене. Здесь вы не переплатите.



Алексей в трех словах: качество, безопасность, эрудиция.



Офтоп. Пара слов о других гидах (и они ведь еще не из худших)



•Качество: утром в день поездки в Териберку выясняется, что машину не могут завести. Затем предлагают ехать на Ладе с пробегом 200 тыс., со сломанной дверью. Затем – находят тойоту короллу, но сообщают, что поездка будет уже без собаки (из-за чего и брали гида), да и без самого гида – так как все не поместимся. Зато цена останется неизменной:)

•Эрудиция: рассказав несколько заученных абзацев молчат или рассказывают про свою личную жизнь.

•Забота о клиентах: «Ой нет, на водопад сейчас не проехать». Правда раскрывается позднее – это на убитой ладе гида туда не проехать.

•Общий подход: «я же живу в Мурманске, у меня есть машина, значит я – гид».



Не повторяйте наших ошибок – не берите других гидов, сразу пишите Алексею.