Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Описание экскурсии
Фантастические зимние пейзажи
Вы совершите восхождение на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска — 348-метровую гору Мишукова. В хорошую погоду с нее открываются потрясающие виды на бескрайнее море и далекие горные цепи. Мы не дадим вам заскучать в пути и расскажем о природе нашего удивительного края и повадках его пушистых и пернатых обитателей. Поможем найти следы животных и угостим горячим душистым чаем со сладостями.
Любопытный новый опыт
Индейские лыжи, медвежьи лапы, ступательные лыжи — как только ни называют снегоступы. Они дают полную свободу передвижения и помогают пройти там, где в обычной обуви можно провалиться по пояс в снег. Мы расскажем много интересного об этом древнем изобретении: кто его придумал, как его использовали на протяжении столетий и как видоизменялась его форма. Покажем, как правильно ходить на снегоступах, и сделаем все, чтобы вы получили удовольствие от нашего зимнего приключения!
Организационные детали
Тур проводится при температуре не ниже −15°С.
- До начала маршрута мы доедем на комфортабельном транспорте
- Мы предоставляем все необходимое снаряжение для комфортной прогулки, горячий чай и сладкое на привале
- По желанию маршрут можно сделать более легким, поднявшись на первое плечо горы, или более сложным, дойдя до самой вершины
- Вы получите не только яркие впечатления, но и красивые фото на память
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|3500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Новый опыт- это всегда круто!
Теперь подробнее. Мы путешествовали семьей,
Ожидали обычную прогулку, но это настоящий взрыв эмоций!
Алексей оказался очень пунктуальным, вежливым и интересным человеком. По пути к месту провел мини экскурсию по городу. Выдал снаряжение,