Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Фантастические зимние пейзажи

Вы совершите восхождение на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска — 348-метровую гору Мишукова. В хорошую погоду с нее открываются потрясающие виды на бескрайнее море 🌊 и далекие горные цепи. Мы не дадим вам заскучать в пути и расскажем о природе нашего удивительного края и повадках его пушистых и пернатых обитателей. Поможем найти следы животных и угостим горячим душистым чаем со сладостями.

Любопытный новый опыт

Индейские лыжи, медвежьи лапы, ступательные лыжи — как только ни называют снегоступы. Они дают полную свободу передвижения и помогают пройти там, где в обычной обуви можно провалиться по пояс в снег. Мы расскажем много интересного об этом древнем изобретении: кто его придумал, как его использовали на протяжении столетий и как видоизменялась его форма. Покажем, как правильно ходить на снегоступах, и сделаем все, чтобы вы получили удовольствие от нашего зимнего приключения!

Организационные детали