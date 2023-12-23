Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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На снегоступах по непроторенным тропам

Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Приглашаем на увлекательную зимнюю прогулку по безмолвной снежной пустыне! Вы отдохнете от насыщенных городских будней, проведете день на свежем воздухе и насладитесь чарующими видами северной природы. Подниметесь на живописную гору Мишукова и отыщете лисьи и заячьи следы.
5
4 отзыва
На снегоступах по непроторенным тропам
На снегоступах по непроторенным тропам
На снегоступах по непроторенным тропам

Описание экскурсии

Фантастические зимние пейзажи

Вы совершите восхождение на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска — 348-метровую гору Мишукова. В хорошую погоду с нее открываются потрясающие виды на бескрайнее море и далекие горные цепи. Мы не дадим вам заскучать в пути и расскажем о природе нашего удивительного края и повадках его пушистых и пернатых обитателей. Поможем найти следы животных и угостим горячим душистым чаем со сладостями.

Любопытный новый опыт

Индейские лыжи, медвежьи лапы, ступательные лыжи — как только ни называют снегоступы. Они дают полную свободу передвижения и помогают пройти там, где в обычной обуви можно провалиться по пояс в снег. Мы расскажем много интересного об этом древнем изобретении: кто его придумал, как его использовали на протяжении столетий и как видоизменялась его форма. Покажем, как правильно ходить на снегоступах, и сделаем все, чтобы вы получили удовольствие от нашего зимнего приключения!

Организационные детали

Тур проводится при температуре не ниже −15°С.

  • До начала маршрута мы доедем на комфортабельном транспорте
  • Мы предоставляем все необходимое снаряжение для комфортной прогулки, горячий чай и сладкое на привале
  • По желанию маршрут можно сделать более легким, поднявшись на первое плечо горы, или более сложным, дойдя до самой вершины
  • Вы получите не только яркие впечатления, но и красивые фото на память

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Дети до 7 лет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1751 туриста
Путешественник со стажем — это про меня:) Каждого человека вдохновляют разные вещи. Меня вдохновляют путешествия) Только побывав в разных уголках нашей красивой планеты, понимаешь, насколько прекрасна и уникальна наша северная
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природа! Просторы тундры, древние горные массивы Хибин и Ловозер, скалы побережья и жемчужина Кольского полуострова — уникальное Северное Сияние. И всё это ждет вас на экскурсиях нашей команды аттестованных гидов! А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать (с).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Елена
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами в Териберке). Но подъем на сопку в снегоступах - это 2 часа непрерывной радости
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от того, что мы видели вокруг себя! Эти снежные кристаллы, деревья, вид на Кольский залив, корабли, оранжевые и розовые краски в небе, следы зверей - восторг!
По технике: снегоступы удобные, дорожка под них была уже протоптана; несмотря на мороз около 17 градусов, было (при правильной одежде) не холодно, не жарко, если только в первые минут 5-10 было холодно руке без варежке, которая все время тянулась за телефоном, чтобы запечатлеть увиденное, а потом и руке стало тепло, т. к. весь организм согрелся от подъема. Подниматься совсем не сложно! Мы не устали, нагрузка не ощущалась. Как обычная прогулка)
После спуска нас ждал вкусный смородиновый чай с печеньками 🤗 Очень рекомендуем этот вид отдыха и получения впечатлений!
Спасибо организаторам за этот чудесный день! ❤️

Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами+2
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
Это самая богатая на восторженные эмоции экскурсия (хотя нам повезло и с сиянием, и с китами
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Татьяна
Однозначно рекомендуем попробовать данный вид активного отдыха!!!! Прекрасно провели время в компании с Алексеем и его женой. Получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и сил!
Новый опыт- это всегда круто!
Однозначно рекомендуем попробовать данный вид активного отдыха!!!! Прекрасно провели время в компании с Алексеем и его
Однозначно рекомендуем попробовать данный вид активного отдыха!!!! Прекрасно провели время в компании с Алексеем и его
Однозначно рекомендуем попробовать данный вид активного отдыха!!!! Прекрасно провели время в компании с Алексеем и его
Однозначно рекомендуем попробовать данный вид активного отдыха!!!! Прекрасно провели время в компании с Алексеем и его
Однозначно рекомендуем попробовать данный вид активного отдыха!!!! Прекрасно провели время в компании с Алексеем и его
Однозначно рекомендуем попробовать данный вид активного отдыха!!!! Прекрасно провели время в компании с Алексеем и его
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Н
Для тех, кто спешит, сразу сообщу главный вывод: ездить на все экскурсии только с Алексеем. Если нужна какая-то иная экскурсия – также сперва спросите у него.

Теперь подробнее. Мы путешествовали семьей,
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я, жена и двое детей. На недельную поездку по Кольскому полуострову взяли туры у трех гидов. Все – с оценками почти пять баллов. У всех – десятки отзывов. Однако, сравнив качество работы разных гидов, остаток поездки ездили только с Алексеем: экскурсии на снегоступах, в Териберку, за полярным сиянием и в саамскую деревню.

Несколько причин, почему Алексей, безусловно, лучший.

1. Эрудиция. Алексей знает о Кольском полуострове очень много. А главное - умеет интересно рассказать. Поездки – даже самые долгие – будут информационно насыщенными и любопытными

2. Качество. В коротком отзыве сложно передать все «little differences» из которых и складывается впечатление о работе гида. Но все же, несколько деталей •В охоте за северным сиянием мы проехали на 30 километров дальше основной стоянки, где столпились прочие машины с туристами. Алексей потратил больше сил, сжег больше бензина, но довез нас до полностью безоблачного неба. Остальные гиды предпочли остановиться по принципу «и так сойдет».
•Узнав, что дети пока не видели сияния – немедленно подарил им значки с изображением полярного сияния.
•Каждому гиду я сообщал, что буду с двумя детьми. Алексей был единственный, кто установил два кресла. И единственный, кто следил, чтобы дети были пристёгнуты.

3. Внимание к желаниям туристов. Алексей - гид, который думает, как будет лучше вам, что бы еще посмотреть, а не как побыстрее закончить экскурсию. Если едешь с Алексеем - пока не увидишь все, что хочешь - домой никто не повернет)

4. Главная вишенка на торте – я бы даже сказал вишня - Алексей воплощает то, на что мы даже не смеем надеяться - высочайшее качество при максимально комфортной цене. Здесь вы не переплатите.

Алексей в трех словах: качество, безопасность, эрудиция.

Офтоп. Пара слов о других гидах (и они ведь еще не из худших)

•Качество: утром в день поездки в Териберку выясняется, что машину не могут завести. Затем предлагают ехать на Ладе с пробегом 200 тыс., со сломанной дверью. Затем – находят тойоту короллу, но сообщают, что поездка будет уже без собаки (из-за чего и брали гида), да и без самого гида – так как все не поместимся. Зато цена останется неизменной:)
•Эрудиция: рассказав несколько заученных абзацев молчат или рассказывают про свою личную жизнь.
•Забота о клиентах: «Ой нет, на водопад сейчас не проехать». Правда раскрывается позднее – это на убитой ладе гида туда не проехать.
•Общий подход: «я же живу в Мурманске, у меня есть машина, значит я – гид».

Не повторяйте наших ошибок – не берите других гидов, сразу пишите Алексею.

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М
Только что вернулись с экскурсии.
Ожидали обычную прогулку, но это настоящий взрыв эмоций!
Алексей оказался очень пунктуальным, вежливым и интересным человеком. По пути к месту провел мини экскурсию по городу. Выдал снаряжение,
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объяснил детали маршрута, в процессе постоянно останавливался нас фотографировать, рассказывал о природе края, показал ягель и следы животных)
Сама прогулка на снегоступах - гармоничное сочетание физической нагрузки, живописных видов гавани и просто отдыха на природе с щепоткой экстрима на самой вершине.
Однозначно советуем, очень здорово и очень интересно!

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