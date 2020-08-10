Вы услышите не только историю посёлка, но и подробности об археологических раскопках, в которых я участвовал в 2010 году.
Вас ждут бескрайние просторы тундры, красота суровой арктической природы, берег Северного ледовитого океана, морская прогулка и свежие морепродукты.
Описание экскурсии
Дорога через тундру
Часто путь в Териберку — это уже половина всех впечатлений от поездки. 120 невероятных километров отделяют Мурманск от Териберки. Дорога проходит вдоль потрясающих видов: зимой вокруг бесконечная белоснежная тундра, грозные сопки и скалы, перевалы и ущелья. Летом и осенью вас ждёт цветная красота и необъятные пространства. Мы заедем в самые потайные уголки, где нет туристов и суеты. Только вы и природа.
Берег Ледовитого океана
Берег моря завораживает, впечатляет и не оставляет равнодушным никого! Волны, бьющиеся о скалы, вдоль береговой линии — огромные валуны идеально круглой формы и снова скалы, скалы, скалы. И осознание того, что это и есть Край земли… Дальше — только океан и Северный полюс. Мы увидим песчаный пляж, где расположен отличный ресторан с 10-летней историей и панорамным видом на море, гигантские качели, скелет кита из фильма «Левиафан» и многое другое. По пути заглянем и на кладбище кораблей — остатки былой рыболовной истории.
Морская прогулка по Баренцеву морю
Судно для прогулки я перегонял 2000 км через множество каналов и шлюзов, через Белое и Баренцево моря. Мы пережили на нём настоящий шторм и множество других приключений, о которых обязательно расскажу в ходе прогулки. Вы прочувствуете солёный вкус волн, увидите птичьи базары и невероятной красоты скалистый берег. А если повезёт, встретим морских животных: тюленей, дельфинов и даже королей океана — горбатых китов!
Морепродукты
Мы заедем за свежими морепродуктами, в наличии морские ежи и гребешки, морской огурец и печень трески. На обед мы предложим вам комплексный обед из ухи на первое и трески на второе, а так же северный час. Всё максимально свежее и вкусное, как и положено на берегу моря.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Программа рассчитана на полный день. Мы выезжаем от вашего места жительства рано утром и возвращаем вас туда же вечером
- Для морской прогулки нужно обязательно взять с собой паспорт (оригинал или бумажную копию)
- Если вас укачивает, то перед выходом в море мы предложим средство от укачивания
- Экипировка: в любое время года вам пригодятся непродуваемся и непромокаемая одежда и обувь, шапка, варежки/перчатки
+ тёплые куртка и ботинки зимой
+ дождевики летом и осенью
- Вход в парк «Териберка» уже включён в стоимость (380 рублей для граждан РФ)
Дополнительно по желанию
- В зимнее время мы можем организовать захватывающую поездку на санях за снегоходом от входа в парк «Териберка» до моря и водопада
- Можем посетить оленью ферму и покормить этих прекрасных северных животных, устроить с ними фотосессию — 100 рублей вход + 200 рублей баночка ягеля
- В ходе морской прогулки, если позволит время и погода, у вас будет возможность порыбачить — снасти предоставляются за отдельную плату (2000 руб. за механическую и 4000 руб. за электрическую удочку)
- Если вас больше 4-х человек, то доплата за каждого последующего — 6000 руб. Максимум — 7 человек.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
За нами приехал гид (не тот, которого указывали на
Очень редко пишу отзывы, потому что не хватает времени, откладываю, и потом уже выпадает из головы. Еще надо заходить на сайт, вводить пароль и все-такое.
Но в этом случае поставил