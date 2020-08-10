Я начал проводить экскурсии в Териберке, когда о ней ещё никто не знал. Вы услышите не только историю посёлка, но и подробности об археологических раскопках, в которых я участвовал в 2010 году. Вас ждут бескрайние просторы тундры, красота суровой арктической природы, берег Северного ледовитого океана, морская прогулка и свежие морепродукты.

Описание экскурсии

Дорога через тундру

Часто путь в Териберку — это уже половина всех впечатлений от поездки. 120 невероятных километров отделяют Мурманск от Териберки. Дорога проходит вдоль потрясающих видов: зимой вокруг бесконечная белоснежная тундра, грозные сопки и скалы, перевалы и ущелья. Летом и осенью вас ждёт цветная красота и необъятные пространства. Мы заедем в самые потайные уголки, где нет туристов и суеты. Только вы и природа.

Берег Ледовитого океана

Берег моря завораживает, впечатляет и не оставляет равнодушным никого! Волны, бьющиеся о скалы, вдоль береговой линии — огромные валуны идеально круглой формы и снова скалы, скалы, скалы. И осознание того, что это и есть Край земли… Дальше — только океан и Северный полюс. Мы увидим песчаный пляж, где расположен отличный ресторан с 10-летней историей и панорамным видом на море, гигантские качели, скелет кита из фильма «Левиафан» и многое другое. По пути заглянем и на кладбище кораблей — остатки былой рыболовной истории.

Морская прогулка по Баренцеву морю

Судно для прогулки я перегонял 2000 км через множество каналов и шлюзов, через Белое и Баренцево моря. Мы пережили на нём настоящий шторм и множество других приключений, о которых обязательно расскажу в ходе прогулки. Вы прочувствуете солёный вкус волн, увидите птичьи базары и невероятной красоты скалистый берег. А если повезёт, встретим морских животных: тюленей, дельфинов и даже королей океана — горбатых китов!

Морепродукты

Мы заедем за свежими морепродуктами, в наличии морские ежи и гребешки, морской огурец и печень трески. На обед мы предложим вам комплексный обед из ухи на первое и трески на второе, а так же северный час. Всё максимально свежее и вкусное, как и положено на берегу моря.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Программа рассчитана на полный день. Мы выезжаем от вашего места жительства рано утром и возвращаем вас туда же вечером

Для морской прогулки нужно обязательно взять с собой паспорт (оригинал или бумажную копию)

Если вас укачивает, то перед выходом в море мы предложим средство от укачивания

Экипировка: в любое время года вам пригодятся непродуваемся и непромокаемая одежда и обувь, шапка, варежки/перчатки

+ тёплые куртка и ботинки зимой

+ дождевики летом и осенью

+ тёплые куртка и ботинки зимой + дождевики летом и осенью Вход в парк «Териберка» уже включён в стоимость (380 рублей для граждан РФ)

Дополнительно по желанию