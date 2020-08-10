Териберка - путешествие на край земли

Сгонять на выходные к Северному Ледовитому океану
Я начал проводить экскурсии в Териберке, когда о ней ещё никто не знал.

Вы услышите не только историю посёлка, но и подробности об археологических раскопках, в которых я участвовал в 2010 году.

Вас ждут бескрайние просторы тундры, красота суровой арктической природы, берег Северного ледовитого океана, морская прогулка и свежие морепродукты.
4.85
145 отзывов
Териберка - путешествие на край земли
Териберка - путешествие на край земли
Териберка - путешествие на край земли
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Дорога через тундру

Часто путь в Териберку — это уже половина всех впечатлений от поездки. 120 невероятных километров отделяют Мурманск от Териберки. Дорога проходит вдоль потрясающих видов: зимой вокруг бесконечная белоснежная тундра, грозные сопки и скалы, перевалы и ущелья. Летом и осенью вас ждёт цветная красота и необъятные пространства. Мы заедем в самые потайные уголки, где нет туристов и суеты. Только вы и природа.

Берег Ледовитого океана

Берег моря завораживает, впечатляет и не оставляет равнодушным никого! Волны, бьющиеся о скалы, вдоль береговой линии — огромные валуны идеально круглой формы и снова скалы, скалы, скалы. И осознание того, что это и есть Край земли… Дальше — только океан и Северный полюс. Мы увидим песчаный пляж, где расположен отличный ресторан с 10-летней историей и панорамным видом на море, гигантские качели, скелет кита из фильма «Левиафан» и многое другое. По пути заглянем и на кладбище кораблей — остатки былой рыболовной истории.

Морская прогулка по Баренцеву морю

Судно для прогулки я перегонял 2000 км через множество каналов и шлюзов, через Белое и Баренцево моря. Мы пережили на нём настоящий шторм и множество других приключений, о которых обязательно расскажу в ходе прогулки. Вы прочувствуете солёный вкус волн, увидите птичьи базары и невероятной красоты скалистый берег. А если повезёт, встретим морских животных: тюленей, дельфинов и даже королей океана — горбатых китов!

Морепродукты

Мы заедем за свежими морепродуктами, в наличии морские ежи и гребешки, морской огурец и печень трески. На обед мы предложим вам комплексный обед из ухи на первое и трески на второе, а так же северный час. Всё максимально свежее и вкусное, как и положено на берегу моря.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Программа рассчитана на полный день. Мы выезжаем от вашего места жительства рано утром и возвращаем вас туда же вечером
  • Для морской прогулки нужно обязательно взять с собой паспорт (оригинал или бумажную копию)
  • Если вас укачивает, то перед выходом в море мы предложим средство от укачивания
  • Экипировка: в любое время года вам пригодятся непродуваемся и непромокаемая одежда и обувь, шапка, варежки/перчатки
    + тёплые куртка и ботинки зимой
    + дождевики летом и осенью
  • Вход в парк «Териберка» уже включён в стоимость (380 рублей для граждан РФ)

Дополнительно по желанию

  • В зимнее время мы можем организовать захватывающую поездку на санях за снегоходом от входа в парк «Териберка» до моря и водопада
  • Можем посетить оленью ферму и покормить этих прекрасных северных животных, устроить с ними фотосессию — 100 рублей вход + 200 рублей баночка ягеля
  • В ходе морской прогулки, если позволит время и погода, у вас будет возможность порыбачить — снасти предоставляются за отдельную плату (2000 руб. за механическую и 4000 руб. за электрическую удочку)
  • Если вас больше 4-х человек, то доплата за каждого последующего — 6000 руб. Максимум — 7 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 145 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
С
10 авг 2020
Это был незабываемый праздник 8 марта для меня, моей подруги и наших дочек. Это было в 2019 году, с той даты прошло полтора года, а мы до сих пор полны
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теми впечатлениями от увиденного, которые подарили нам ребята Артем и Александр из этой команды! Побывать на краю нашей земли, ощутить мощь северного моря, увидеть потрясающие суровые пейзажи, прокатиться на самодельных санях по ослепительно-белому пространству (такой драйв от местных жителей) и наконец отведать вкуснейшие блюда из морепродуктов в кафе поселка Териберка. Спасибо ребята, с вами было безопасно и комфортно путешествовать!

Е
2 мар 2020
По-моему, это развод на деньги. Нужно брать такси до Териберки за 3000р, а не платить 11000р за данную экскурсию. Дело было так:
За нами приехал гид (не тот, которого указывали на
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сайте). Поехали в Териберку (120км). По дороге слушали про современную жизнь Мурманска и жизнь нашего гида. На месте нас ждал снегоход с санями. Заплатили еще 2000р и нас провезли 8км вдоль побережья с остановками во всех туристических точках (замерзший водопад и скелет кита, драконий пляж). Вернулись к гиду, он отвез нас в кафе в другую часть поселка, где мы попили чая с блинами (за свой счет), цены в кафе недешевые, туристические. Потом поехали в обратный путь. В общей сложности прездка заняла часов 5. Виды красивые, гид -приятный парень, но все же не за такие деньги.

Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Елена, нам очень грустно читать такой отзыв. Все наши гиды - большие молодцы и проводят прекрасные экскурсии уже не один
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год. Свидетельство тому - множество восторженных отзывов ниже. Почему именно вам показалось, что это развод на деньги - для нас загадка. Для нас, профессиональных гидов, очень оскорбительно сравнение с таксистами. Если для вас такси более предпочтительный вариант, то зачем вы обратились к нам? Вы заранее знали все цены, вы заранее знали все условия экскурсии, что и сколько вам будет рассказываться по маршруту, что в стоимость входит, а что нет. Все обещанное было выполнено. Чего вам не хватило - мы, к сожалению, не понимаем. В своих советах вы только не учли несколько факторов: 1. Такси до Териберки доезжает не всегда. Мы каждый раз их машины выдергиваем из кюветов. 2. Таксист вам не расскажет ничего о Териберке. 3. Такси из Териберки в обратную сторону вызвать нельзя. И еще, экскурсия никак не могла длиться 5 часов - столько времени занимает только дорога туда и обратно. Могу вам только порекомендовать более внимательно знакомиться со всеми условиями, что б не было таких неприятных сюрпризов для вас и для нас. С уважением, Владимир.

М
15 фев 2020
Очень здорово. Море положительных эмоций. Рекомендую!!!
И
8 янв 2020
От поездки в полном восторге. По дороге гид очень много рассказывал о истории края и его народе. Очень красивый берег моря. Тундра тоже восхитила. Спасобо огромное за экскурсию.
Е
4 янв 2020
Ездили на экскурсию с гидом Артемом. Впечатления отличные! Машина большая, комфортная. Нас было 3 взрослых и 5 лет ребёнок и нам было очень просторно. Рассказ о Мурманске начался сразу как
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сели в машину)) Артём отвечал на все вопросы, показывал и рассказывал много интересного про местную заполярную жизнь, местные традиции. Териберка- это реально край света!!! Это не передать словами!!! Если вы попали в Мурманск обязательно нужно съездить в эту деревню и к Северному Ледовитому океану. И советую съездить на экскурсию с Артемом, он поможет прочувствовать всю прелесть этой поездки!!!

А
31 дек 2019
Замечательное путешествие,бескрайний простор тундры и моря впечатляют! Увидели и узнали много интересного. Хочется поблагодарить нашего гида! Я много путешествую, но пожалуй это самый лучший гид, которого я видел. Чувствуется, когда человек любит свой край и сам проникаешься этим чувством. Так держать! Отличный парень и собеседник! Возможно ещё вернемся сюда летом, посмотреть летний север. 10 баллов за экскурсию!
А
26 дек 2019
Экскурсией остались очень довольны! Нашим гидом был Александр - он действительно знает свое ремесло и является просто хорошим собеседником:)
Н
16 дек 2019
Мы с подругой ездили на экскурсию с Владимиром. Очень давно хотели побывать в Териберке и очень рады, что нашим гидом был именно Владимир. Он рассказал нам подробно и историю этих
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мест и о жизни в настоящее время. На все наши вопросы отвечал максимально подробно и интересно. Виктор очень интеллигентный человек и отличный рассказчик. Мы отлично провели время и всем рекомендуем съездить на эту экскурсию.
Не понравилась работа администратора. Сложилось ощущение что ей все равно состоится ли экскурсия и какие наши впечатления. Информацию о предстоящей поездке приходилось буквально вытаскивать из нее по крупицам. Отвечает долго, никакой информации детально сама не предоставила. Считаю, что администратор быть более клиентоориентированным и сам высылать информацию о туре, о месте встречи, о том, что нужно взять с собой и т. д. Уместно было бы накануне хотя бы уточнить все ли в силе. А в итоге Утром перед экскурсией с вопросом писала я. На что она даже не ответила. Это просто напросто невежливо. Особенно учитывая достаточно высокую цену экскурсии. Надеюсь что наши пожелания не останутся без внимания.
Наталия и Ирина

Вячеслав
4 дек 2019
Всем привет!

Очень редко пишу отзывы, потому что не хватает времени, откладываю, и потом уже выпадает из головы. Еще надо заходить на сайт, вводить пароль и все-такое.
Но в этом случае поставил
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себе три напоминалки, чтобы несмотря на дела, все же написать отзыв.
Потому что обе экскурсии, которые я заказывал у компании "Мурмания", доставили целое Баренцево море позитивных впечатлений.

Первая - дневной трип в Териберку под чутким руководством профессионального историка Виктора. Причем не скучного кабинетного ученого или бездарного неуча, как это часто бывает с историками, а талантливого, начитанного и внимательного рассказчика. Интереснейший рассказ об истории и современных вызовах края, хороший расчет времени (что особенно важно в ранний период полярной ночи), забота и безопасность - заслуга его бескорыстных усилий, направленных исключительно на полный комфорт и максимальную заряженность туристов эмоциями и новыми знаниями. Безусловная рекомендация!

Вторая - поездка в Кировск (Хибины) с посещением геологического музея и снегоходной базы, с выездом до горного перевала. Главным героем второго дня был гид Александр, потомственный помор из семьи моряков. Уверенное безопасное вождение (благодаря его быстрой реакции смог вовремя среагировать не непродуманные действия другого водителя и предотвратить дтп), увлекательные жизненные истории и глубокие знания особенностей родного края обеспечили нам второй день, полный эмоций от общения с местным экспертом. Однозначная рекомендация!

Оба гида по-своему харизматичны и могут рассказать множество захватывающих историй о своей жизни именно в привязке к истории данного края. Сквозь личную призму история и культура перестают быть скучными и оторванными от жизни, а яркие детали и злободневные проблемы навсегда врезаются в память и меняют ваше отношение к привычным предметам.

С уважением,
Вячеслав

Т
5 ноя 2019
Здравствуйте! Экскурсия прошла на самом высоком уровне! Отличная организация! Отдельное спасибо гиду Артему. После его рассказа я буквально влюбилась в этот край. Он очень интересно и увлекательно рассказывал. Отвечал на любой вопрос, все прошло великолепно! Места даже описывать не буду, это нужно увидеть. Мне все понравилось! Обязательно поеду еще! Большое спасибо!
к
4 ноя 2019
Очень рекомендуем. И посмотреть и пофотографировать есть что. Ресторан с местной экзотикой, хоть и невзрачный, но еду готовят с душой. Масса впечатлений!
А
26 окт 2019
Снежная Териберка прекрасна! Спасибо Александру за красивые места, за такт, за согласие «вот туда тоже хотим дойти»:)
А
14 окт 2019
Экскурсии очень хороши. Природа настолько красива, сурова, прекрасна, что захватывает дух. После города такое ощущение, что наконец то вокруг все настоящее. Насмотреться невозможно. Надышаться этим воздухом не хватает времени. (ну
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возможно это после Москвы)).
По поводу самой экскурсии. Все четко организовано, без сбоев и опозданий. Машины супер. Если честно, мне не хватило рассказов и информации. Но это, видимо, на любителя. Экскурсию, безусловно, рекомендую.

Мария
1 окт 2019
Превосходная экскурсия! Столько эмоций и открытий за один день. Тундра осенью - вот уж точно «очей очарованье»: целая палитра ярких красок, как будто напоследок, перед зимой, природа решила прихорошиться:) Берег
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Баренцева моря - это фантастические пейзажи. Дух захватывает и нет слов.. Нереально красиво, шум прибоя и этот кристально чистый воздух, пахнущий водорослями (вот он, тот самый запах моря!)… Ну а Териберский водопад - это такая жемчужина в конце поездки, от которой глаз не оторвать. Мне кажется, эта экскурсия не может не понравиться. По поводу самой организации поездки: всё четко, комфортно, мы никуда не торопились и везде успели. За это спасибо нашему гиду Александру. Спокойный, приятный в общении человек. Так что экскурсию, безусловно, рекомендую!

М
30 сен 2019
Прекрасная экскурсия в замечательное место силы! Поскольку обычно ветренно и прохладно и иногда сыро - лучше с собой взять немного алкоголя. Экскурсия должна понравиться всем, кроме может быть персон, изнеженных
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5* люксами. А вернуться сюда можно несколько раз и посозерцать Баренцево море в разную погоду - в солнечную, в мрачную, в дождь, в шторм. .
Из минусов: всё-таки дорого 12 тысяч за день платить! На такси можно тысяч за 5,5 туда обратно с 3-часовым ожиданием на месте сгонять. Ну или арендовать большой внедорожник за 4,5 на сутки (с бензином тысяч 7 выйдет).

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