Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Калейдоскоп Заполярья Наш путь на край земли пройдет через просторы тундры и суровые, но притягательные пейзажи Русского Севера. В дороге поговорим про историю 📖 Териберки и разберёмся, как рыбацкий поселок стал местом паломничества туристов. Обсудим условия жизни и быт за полярным кругом и, конечно, сделаем остановки в самых выразительных точках маршрута.
Исследуем Териберский перевал с причудливыми каменными пирамидками: вы узнаете, откуда они взялись, и какие с ними связаны поверья и мифы.
Посетим кладбище кораблей, нашедших последнее пристанище в Териберской бухте, и прогуляемся по песчаному пляжу, где приютилось выброшенное на берег рыболовецкое судно.
Сделаем фотографии 📸 на легендарном пляже с «яйцами дракона», отшлифованными временем и морской водой.
Прогуляемся к живописному водопаду Батарейный, который обрушивает поток прямиком в Баренцево море 🌊.
Заедем на ферму, где вы сможете пообщаться с оленями и хаски, попробовать морошковое варенье и необычное вино 🍷 из вороники.
Заглянем на самую северную пивоварню России: желающие смогут оценить местное живое пиво и купить с собой пару бутылочек.
При желании — пообедаем в одном из трех ресторанов Териберки с видом на бухту.
А после покорения Севера отправимся в обратный путь: кто знает, возможно, по дороге в Мурманск нам повезет увидеть северное сияние!
Организационные детали
Путешествие пройдет на комфортабельном полноприводном микроавтобусе
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсию также можно провести индивидуально. Стоимость — 12000 руб. для 1-3 человек.
Обязательно надевайте теплую и защищающую от ветра одежду и обувь
Начало и место завершения
🚩 в Мурманске
Экскурсия проводится ежедневно в 09:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Василий! На протяжении нескольких лет с командой единомышленников провожу экскурсии по всему Кольскому полуострову. Предлагаю вам посетить наш край и влюбиться в его неповторимую красоту.