Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Калейдоскоп Заполярья

Наш путь на край земли пройдет через просторы тундры и суровые, но притягательные пейзажи Русского Севера. В дороге поговорим про историю 📖 Териберки и разберёмся, как рыбацкий поселок стал местом паломничества туристов. Обсудим условия жизни и быт за полярным кругом и, конечно, сделаем остановки в самых выразительных точках маршрута.

Исследуем Териберский перевал с причудливыми каменными пирамидками: вы узнаете, откуда они взялись, и какие с ними связаны поверья и мифы.

с причудливыми каменными пирамидками: вы узнаете, откуда они взялись, и какие с ними связаны поверья и мифы. Посетим кладбище кораблей , нашедших последнее пристанище в Териберской бухте, и прогуляемся по песчаному пляжу, где приютилось выброшенное на берег рыболовецкое судно.

, нашедших последнее пристанище в Териберской бухте, и прогуляемся по песчаному пляжу, где приютилось выброшенное на берег рыболовецкое судно. Сделаем фотографии 📸 на легендарном пляже с «яйцами дракона» , отшлифованными временем и морской водой.

, отшлифованными временем и морской водой. Прогуляемся к живописному водопаду Батарейный , который обрушивает поток прямиком в Баренцево море 🌊.

, который обрушивает поток прямиком в Баренцево море 🌊. Заедем на ферму , где вы сможете пообщаться с оленями и хаски, попробовать морошковое варенье и необычное вино 🍷 из вороники.

, где вы сможете пообщаться с оленями и хаски, попробовать морошковое варенье и необычное вино 🍷 из вороники. Заглянем на самую северную пивоварню России: желающие смогут оценить местное живое пиво и купить с собой пару бутылочек.

России: желающие смогут оценить местное живое пиво и купить с собой пару бутылочек. При желании — пообедаем в одном из трех ресторанов Териберки с видом на бухту.

А после покорения Севера отправимся в обратный путь: кто знает, возможно, по дороге в Мурманск нам повезет увидеть северное сияние!

Организационные детали