Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку

Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе

Василий
Василий – представитель из Мурманска
В этом путешествии встретятся атмосферные пейзажи тундры, дух Заполярья и мощь Северного Ледовитого океана.

Вы побываете в рыбацком поселке Териберка, забытом на краю света, прогуляетесь 👣 по кладбищу кораблей, отыщете «яйца дракона» и построите пирамидку из камней на Териберском перевале.

А еще познакомитесь с оленями и попробуете морошковое варенье на эко-ферме.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку

Что вас ожидает

Калейдоскоп Заполярья
Наш путь на край земли пройдет через просторы тундры и суровые, но притягательные пейзажи Русского Севера. В дороге поговорим про историю 📖 Териберки и разберёмся, как рыбацкий поселок стал местом паломничества туристов. Обсудим условия жизни и быт за полярным кругом и, конечно, сделаем остановки в самых выразительных точках маршрута.

  • Исследуем Териберский перевал с причудливыми каменными пирамидками: вы узнаете, откуда они взялись, и какие с ними связаны поверья и мифы.
  • Посетим кладбище кораблей, нашедших последнее пристанище в Териберской бухте, и прогуляемся по песчаному пляжу, где приютилось выброшенное на берег рыболовецкое судно.
  • Сделаем фотографии 📸 на легендарном пляже с «яйцами дракона», отшлифованными временем и морской водой.
  • Прогуляемся к живописному водопаду Батарейный, который обрушивает поток прямиком в Баренцево море 🌊.
  • Заедем на ферму, где вы сможете пообщаться с оленями и хаски, попробовать морошковое варенье и необычное вино 🍷 из вороники.
  • Заглянем на самую северную пивоварню России: желающие смогут оценить местное живое пиво и купить с собой пару бутылочек.
  • При желании — пообедаем в одном из трех ресторанов Териберки с видом на бухту.

А после покорения Севера отправимся в обратный путь: кто знает, возможно, по дороге в Мурманск нам повезет увидеть северное сияние!

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном полноприводном микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсию также можно провести индивидуально. Стоимость — 12000 руб. для 1-3 человек.
  • Обязательно надевайте теплую и защищающую от ветра одежду и обувь
Начало и место завершения
🚩 в Мурманске
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Василий
Василий
Здравствуйте! Меня зовут Василий! На протяжении нескольких лет с командой единомышленников провожу экскурсии по всему Кольскому полуострову. Предлагаю вам посетить наш край и влюбиться в его неповторимую красоту.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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