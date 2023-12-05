Увидеть переливы северного сияния — мечта многих гостей Мурманска.
Так давайте отправимся в погоню за мечтой! Мы рассчитаем подходящее время для охоты, а по пути расскажем вам интересные факты об этом феномене.
Так давайте отправимся в погоню за мечтой! Мы рассчитаем подходящее время для охоты, а по пути расскажем вам интересные факты об этом феномене.
Ближайшие даты:
5
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6
дек
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Описание
В погоне за сияниемСеверное сияние — космическое явление от зеленоватых отливов до бордово-фиолетовых оттенков, за которым мы с вами отправимся на поиски! Как оно возникает, сколько длится, чем определяется его цвет? Почему оно бывает статическое и динамическое? Какие факторы нужно учитывать, чтобы предсказать появление северной Авроры? Вы узнаете ответы на эти вопросы и лучше поймете природу явления. Мы заранее отслеживаем прогнозы нескольких обсерваторий и лабораторий, наблюдаем за факторами, которые приводят к появлению полярного сияния. Мы предложим вам подходящие даты и время, а уже в день встречи отправимся туда, где вероятность увидеть разноцветное небо самая высокая. Важная информация Поездка начинается с 20:00. Продолжительность — от 3,5 до 5 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встретим в месте вашего пребывания (город)Завершение: Довезем в место вашего пребывания (город)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Поездка начинается с 20:00. Продолжительность — от 3
- 5 до 5 часов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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