Полярное сияние из Мурманска

Индивидуальная экскурсия в Мурманске
Увидеть переливы северного сияния — мечта многих гостей Мурманска.

Так давайте отправимся в погоню за мечтой! Мы рассчитаем подходящее время для охоты, а по пути расскажем вам интересные факты об этом феномене.
Полярное сияние из Мурманска
Полярное сияние из Мурманска
Полярное сияние из Мурманска
Полярное сияние из Мурманска
Полярное сияние из Мурманска
Полярное сияние из Мурманска
Ближайшие даты:
5
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Описание

В погоне за сиянием

Северное сияние — космическое явление от зеленоватых отливов до бордово-фиолетовых оттенков, за которым мы с вами отправимся на поиски! Как оно возникает, сколько длится, чем определяется его цвет? Почему оно бывает статическое и динамическое? Какие факторы нужно учитывать, чтобы предсказать появление северной Авроры? Вы узнаете ответы на эти вопросы и лучше поймете природу явления. Мы заранее отслеживаем прогнозы нескольких обсерваторий и лабораторий, наблюдаем за факторами, которые приводят к появлению полярного сияния. Мы предложим вам подходящие даты и время, а уже в день встречи отправимся туда, где вероятность увидеть разноцветное небо самая высокая. Важная информация Поездка начинается с 20:00. Продолжительность — от 3,5 до 5 часов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим в месте вашего пребывания (город)
Завершение: Довезем в место вашего пребывания (город)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Поездка начинается с 20:00. Продолжительность — от 3
  • 5 до 5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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