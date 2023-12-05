Описание

В погоне за сиянием Северное сияние — космическое явление от зеленоватых отливов до бордово-фиолетовых оттенков, за которым мы с вами отправимся на поиски! Как оно возникает, сколько длится, чем определяется его цвет? Почему оно бывает статическое и динамическое? Какие факторы нужно учитывать, чтобы предсказать появление северной Авроры? Вы узнаете ответы на эти вопросы и лучше поймете природу явления. Мы заранее отслеживаем прогнозы нескольких обсерваторий и лабораторий, наблюдаем за факторами, которые приводят к появлению полярного сияния. Мы предложим вам подходящие даты и время, а уже в день встречи отправимся туда, где вероятность увидеть разноцветное небо самая высокая. Важная информация Поездка начинается с 20:00. Продолжительность — от 3,5 до 5 часов.