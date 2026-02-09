ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

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очки, сапоги (маленьких размеров мало, но на мой 39 подошел спокойно 41). Очень теплый комплект (для меня это было важно), вообще ни секунды не мерзли, а прогулка была 2-х часовая.

В начале был инструктаж, пробовали на учебной местности погонять перед основной прогулкой. Косякнули, не уезжайте далеко, забуксовали на одном месте, так как уехали дальше нужного, но это только наша вина. Внимательно слушайте инструктора, и тогда ничего неприятного не случится.

От самой прогулки кайфанули. Брали двухместный снегоход, так даже лучше, иначе бы очень сильно устали от такой поездки. Поэтому в одну сторону водителем был один человек из пары, в другую - другой. Видимость на горе (конечной точке) была небольшая, но, несмотря на всё это, получили большое удовольствие от поездки, от увиденного, от опыта нового (мы все впервые сели за снегоход), от скорости!

Это отдаленно напомнило мне картинг, горные лыжи, вождение машины, велосипед, снегокат из детства!

Однозначно рекомендую!

Важная приписка, о которой стоит сказать: перед поездкой обязательно визуально убедитесь в положении руля вашего снегохода, на тренировочной трассе обратите на это внимание. У второго снегохода (наших друзей) руль был при прямой езде повернут немного вбок, поэтому, когда они держали его прямо, снегоход ехал правее. Из-за этого было 3 остановки, так как съезжали с полосы. Будьте осторожнее, не стесняйтесь, обо всём сразу говорите инструктору, он терпелив и решит все проблемы!