ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

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Прогулка на снегоходах в мини-группе

Научиться управлять снегоходом и прокатиться по снежным окрестностям Мурманска
Мы поедем, мы помчимся — но не на оленях, а на мощных и удобных снегоходах! В мини-группе до 6 человек вы пройдете инструктаж, получите необходимую экипировку, попрактикуетесь на тренировочной площадке, а затем отправитесь в приключение по окрестностям Мурманска. Проедем по снежному лесу и замерзшему озеру, а после взглянем на город с высокой сопки.
5
89 отзывов
Прогулка на снегоходах в мини-группе
Прогулка на снегоходах в мини-группе
Прогулка на снегоходах в мини-группе

Описание экскурсии

Инструктаж и обучение управлению снегоходом

Мы встретим вас перед поездкой, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава, каска) и проведем небольшой инструктаж. Затем наша компания на комфортных и устойчивых снегоходах отправится к тренировочной площадке: здесь вы освоите основные принципы управления и немного попрактикуетесь, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем. А после отправимся навстречу северным пейзажам!

Прогулка с ветерком по лесам и сопкам

Маршрут выстроен таким образом, чтобы вы успели и насладиться быстрой ездой, и полюбоваться заснеженными лесами, и сделать фотографии. Мы промчимся по застывшим озерам, пересечем «восточную объездную» автодорогу под мостом, сделаем несколько фотопауз в живописных местах, а в финале покорим сопку, с которой открывается впечатляющий вид на город.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • При минимальном наборе группы 2 человека. Если вы бронируете одно место, уточните у гида заранее, набирается ли на эту дату группа.
  • Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX, STELS Viking. Протяжённость маршрута примерно 25 км
  • Все снегоходы двухместные: вы можете ехать на нём как в одиночку, так и вдвоём — цена не меняется
  • На маршруте вас сопровождает гид-инструктор

Обратите внимание

  • Прогулка состоится при температуре не ниже −25 и скорости ветра не более 15 м/с
  • Дети до 10 лет не допускаются из соображений безопасности (слишком долго и холодно). С детьми от 5 до 10 лет рекомендуем посетить нашу часовую экскурсию на снегоходе.
  • Участники в нетрезвом виде к управлению снегоходом не допускаются
  • На прогулку мы выходим в составе колонны, перед стартом обязателен инструктаж

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 577 туристов
Мне 36 лет, я профессиональный спасатель МЧС. Последние 10 лет я на снегоходе исследую окрестности Мурманска и каждую поездку открываю для себя что-то новое и интересное и с радостью делюсь этими находками. Наши экскурсии активные и насыщенные, вы сможете насладиться пейзажами, проехать по заснеженным озерам и сопкам, получить заряд эмоций и прилив энергии. Постараемся сделать ваш отдых незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
2
3
2
1
Руслан
Ощущения от прогулки фантастические! Во время прогулки местами эмоции так брали вверх, что невозможно было не улыбнуться! Катались первый раз, это словами не передать, нужно в живую попробовать каждому! Инструктор очень вежливый, добрый и общительный и проинформировал по всему, что интересовало:)
Ощущения от прогулки фантастические! Во время прогулки местами эмоции так брали вверх, что невозможно было не
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А
отличная прогулка на снегоходе! шикарные снежные пейзажи)) рекомендую
отличная прогулка на снегоходе! шикарные снежные пейзажи)) рекомендую
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Варвара
Прекрасно провела время. Инструктор очень чуткий, внимательный и отзывчивый. Катались примерно 1.5 часа. 30 мин на подготовку, одевание и прочее. Выдали полностью всю экипировку: теплый комбинезон, куртка, балаклава, рукавицы, обувь
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и шлем. В тот день мело и было морозно. Но я была только рада такой погоде. Потому что это Север и я ехала за подобными приключениями))) Не замерзала ни одна часть тела))) Маршрут прекрасен: и сопка, и лесотундра, и небольшие возвышенности. Я хоть и байкер, но на снегоходе ездила впервые. Поэтому впечатлений было еще больше. Спасибо вам большое! Однозначно порекомендую данный вид отдыха у вас! Жаль не получилось пообщаться подольше(((Очень интересный человек и собеседник.

Прекрасно провела время. Инструктор очень чуткий, внимательный и отзывчивый. Катались примерно 1.5 часа. 30 мин на
Прекрасно провела время. Инструктор очень чуткий, внимательный и отзывчивый. Катались примерно 1.5 часа. 30 мин на
Прекрасно провела время. Инструктор очень чуткий, внимательный и отзывчивый. Катались примерно 1.5 часа. 30 мин на
Прекрасно провела время. Инструктор очень чуткий, внимательный и отзывчивый. Катались примерно 1.5 часа. 30 мин на
Прекрасно провела время. Инструктор очень чуткий, внимательный и отзывчивый. Катались примерно 1.5 часа. 30 мин на
Прекрасно провела время. Инструктор очень чуткий, внимательный и отзывчивый. Катались примерно 1.5 часа. 30 мин на
Прекрасно провела время. Инструктор очень чуткий, внимательный и отзывчивый. Катались примерно 1.5 часа. 30 мин на
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Наталья
Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава и шлем хорошего качества и подобраны под каждого гостя. Теплый домик с отдельной комнатой
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для переодевания и комнатой для чаепития. На выбор чай, или кофе и вкусности. У нас была действительно мини-группа из 3 человек на 2 снегоходах. И отличный инструктор Виталий! Объяснил все тонкости техники, маршрута и специфики езды по мокрому снегу. Внимательно следил за двумя неопытными барышнями, впервые севшими на снегоходы в начале пути. Маршрут разнообразные, от прямых участков, до езды по пересеченной местности. Были предусмотренных несколько остановок. На сопке Солнечной впечатлили виды и ветер. Нам повезло с погодой и можно было любоваться заливом и Мурманском. На обратном пути сложилось ощущение, что ты уже научился ездить и можешь ого го как, но под присмотром профессионала. И иногда отвлекаться на окружающую красоту природы Кольского. Сергей, Виталий спасибо огромное за фантастические ощущения! И за отличные снегоходы и экипировку. За хорошее настроение, профессиональный подход к делу. И если получится опять приехать в Мурманск, то за впечатлениями именно к вам!

Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава
Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава
Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава
Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава
Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава
Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава
Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава
Великолепные и не забываемые 2 часа! Организаторы продумал все до мелочей. Специальные сапоги, костюм, варежки, балаклава
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Иван
Одним из лучших решений в поездке в Мурманск было взять эту экскурсию! Мы приехали на место к 9:30 утра, нас встретили очень добродушные организаторы поездки. Выдали нам теплую чистую экипировку
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и сразу предложили горячие напитки. На стене висит карта где люди отмечают с каких городов приехали и мы оставили свой флажок, как первые из Сочи))) Нам провели инструктаж и мы выдвинулись на специальную площадку, чтобы опробовать вождение снегохода. Всё оказалось очень легко. Мы поехали по маршруту. Сейчас полярная ночь, поэтому мы застали нереально красивый рассвето-закат, который только еще больше украсил и без того восхитительную природу этих мест. Гид был очень внимательный, сопровождал нас всю дорогу, следил за нами. Адреналина так же хватило, когда на прямиках разгонялись во всю мощь. Однозначно советуем этих ребят! Спасибо за такой теплый прием! Впечатлений от такой поездки не меньше чем от встречи с китами!!!!!

Одним из лучших решений в поездке в Мурманск было взять эту экскурсию! Мы приехали на место
Одним из лучших решений в поездке в Мурманск было взять эту экскурсию! Мы приехали на место
Одним из лучших решений в поездке в Мурманск было взять эту экскурсию! Мы приехали на место
Одним из лучших решений в поездке в Мурманск было взять эту экскурсию! Мы приехали на место
Одним из лучших решений в поездке в Мурманск было взять эту экскурсию! Мы приехали на место
Одним из лучших решений в поездке в Мурманск было взять эту экскурсию! Мы приехали на место
Одним из лучших решений в поездке в Мурманск было взять эту экскурсию! Мы приехали на место
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Александра
Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали с трудом, но всем всего хватило. Нам предоставили комплект одежды: куртка, штаны, балаклава, шлем,
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очки, сапоги (маленьких размеров мало, но на мой 39 подошел спокойно 41). Очень теплый комплект (для меня это было важно), вообще ни секунды не мерзли, а прогулка была 2-х часовая.
В начале был инструктаж, пробовали на учебной местности погонять перед основной прогулкой. Косякнули, не уезжайте далеко, забуксовали на одном месте, так как уехали дальше нужного, но это только наша вина. Внимательно слушайте инструктора, и тогда ничего неприятного не случится.
От самой прогулки кайфанули. Брали двухместный снегоход, так даже лучше, иначе бы очень сильно устали от такой поездки. Поэтому в одну сторону водителем был один человек из пары, в другую - другой. Видимость на горе (конечной точке) была небольшая, но, несмотря на всё это, получили большое удовольствие от поездки, от увиденного, от опыта нового (мы все впервые сели за снегоход), от скорости!
Это отдаленно напомнило мне картинг, горные лыжи, вождение машины, велосипед, снегокат из детства!
Однозначно рекомендую!
Важная приписка, о которой стоит сказать: перед поездкой обязательно визуально убедитесь в положении руля вашего снегохода, на тренировочной трассе обратите на это внимание. У второго снегохода (наших друзей) руль был при прямой езде повернут немного вбок, поэтому, когда они держали его прямо, снегоход ехал правее. Из-за этого было 3 остановки, так как съезжали с полосы. Будьте осторожнее, не стесняйтесь, обо всём сразу говорите инструктору, он терпелив и решит все проблемы!

Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали
Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали
Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали
Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали
Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали
Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали
Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали
Очень понравилась прогулка! Компания получилась из 5 миниатюрных девушек) Никто не ожидал такого, поэтому снаряжение подобрали
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