ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

За полчаса до старта мы встретим вас, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава) и проведем небольшой инструктаж. Затем наша компания на комфортных и устойчивых снегоходах отправится к тренировочной площадке: здесь вы освоите основные принципы управления и немного попрактикуетесь, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем. А после отправимся навстречу северным пейзажам!
Маршрут выстроен таким образом, чтобы вы успели и насладиться быстрой ездой, и полюбоваться заснеженными лесами, и сделать фотографии. Мы промчимся по застывшим озерам, пересечем «восточную объездную» автодорогу под мостом, сделаем несколько фотопауз в живописных местах, а в финале покорим сопку, с которой открывается впечатляющий вид на город.