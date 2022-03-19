ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Что вас ожидает

Инструктаж и обучение управлению снегоходом

За полчаса до старта мы встретим вас, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава) и проведем небольшой инструктаж. Затем наша компания на комфортных и устойчивых снегоходах отправится к тренировочной площадке: здесь вы освоите основные принципы управления и немного попрактикуетесь, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем. А после отправимся навстречу северным пейзажам!

Прогулка с ветерком по лесам и сопкам

Маршрут выстроен таким образом, чтобы вы успели и насладиться быстрой ездой, и полюбоваться заснеженными лесами, и сделать фотографии. Мы промчимся по застывшим озерам, пересечем «восточную объездную» автодорогу под мостом, сделаем несколько фотопауз в живописных местах, а в финале покорим сопку, с которой открывается впечатляющий вид на город.

Организационные детали

Как проходит поездка

При минимальном наборе группы 2 человека. Если вы бронируете одно место, уточните у гида заранее, набирается ли на эту дату группа.

Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX, Polaris Touring, Arctic Cat Bearcat. Протяжённость маршрута примерно 10 км.

Вы можете забронировать снегоход только для себя (и управлять техникой самостоятельно) или выбрать двухместный снегоход на пару (категория билета «Двухместный снегоход»)

На маршруте вас сопровождает гид-инструктор из нашей команды

Обратите внимание