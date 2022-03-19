ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Прогулка на снегоходах в мини-группе

Научиться управлять снегоходам и прокатиться по снежным окрестностям Мурманска

5
10 отзывов
Мини-группа
Мы поедем, мы помчимся — но не на оленях, а на мощных и удобных снегоходах! В мини-группе до 6 человек вы пройдете инструктаж, получите необходимую экипировку, попрактикуетесь на тренировочной площадке, а затем отправитесь в приключение по окрестностям Мурманска.

Проедем по снежному лесу и замерзшему озеру, а после взглянем на город с высокой сопки.
Прогулка на снегоходах в мини-группе
Прогулка на снегоходах в мини-группе
Прогулка на снегоходах в мини-группе
Прогулка на снегоходах в мини-группе
Прогулка на снегоходах в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Инструктаж и обучение управлению снегоходом

За полчаса до старта мы встретим вас, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава) и проведем небольшой инструктаж. Затем наша компания на комфортных и устойчивых снегоходах отправится к тренировочной площадке: здесь вы освоите основные принципы управления и немного попрактикуетесь, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем. А после отправимся навстречу северным пейзажам!

Прогулка с ветерком по лесам и сопкам

Маршрут выстроен таким образом, чтобы вы успели и насладиться быстрой ездой, и полюбоваться заснеженными лесами, и сделать фотографии. Мы промчимся по застывшим озерам, пересечем «восточную объездную» автодорогу под мостом, сделаем несколько фотопауз в живописных местах, а в финале покорим сопку, с которой открывается впечатляющий вид на город.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • При минимальном наборе группы 2 человека. Если вы бронируете одно место, уточните у гида заранее, набирается ли на эту дату группа.
  • Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX, Polaris Touring, Arctic Cat Bearcat. Протяжённость маршрута примерно 10 км.
  • Вы можете забронировать снегоход только для себя (и управлять техникой самостоятельно) или выбрать двухместный снегоход на пару (категория билета «Двухместный снегоход»)
  • На маршруте вас сопровождает гид-инструктор из нашей команды

Обратите внимание

  • Прогулка состоится при температуре не ниже −25 и скорости ветра не более 15 м/с
  • Участники в нетрезвом виде к управлению снегоходом не допускаются
  • На прогулку мы выходим в составе колонны, перед стартом обязателен инструктаж

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Мурманск, микрорайон Озерный
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
19 мар 2022
Хороший выбор снегоходов, грамотный инструктаж, качественная и тёплая экипировка (это очень важно!).
На снегоходе ездил впервые, поэтому не могу сравнивать с другими прокатами. Но, на мой взгляд, организовано всё грамотно: инструктор подробно объясняет, помогает при выборе экипировки (штаны, куртка, сапоги, шлем, перчатки), постоянно следит за группой во время поездки. При этом нам дали от души порезвится на озере минут 15, чтобы мы могли почувствовать своих "коней" на ходу. Маршрут был интересный по пересечённой местности с выездом на видовые точки.
Минус, пожалуй, только один - таксисты не все решаются проехать к базе (дорога была узкая и с проталинами), поэтому пришлось прогуляться примерно километр. Но меня это особо не напрягло.
Д
16 мар 2022
Прогулка понравилась, вполне подойдет новичкам. Главное, чтобы с погодой повезло. После прогулки можно посидеть в теплом помещении и попить чай/кофе бесплатно с конфетами. Все было отлично!
Ю
10 мар 2022
Организаторы большие молодцы, очень приветливы и гостеприимны. Встретили нас чаем и кофе с вкусняшками)
Прогулка на снегоходах тоже превзошла все ожидания, места невероятно красивые!
Спасибо внимательным инструкторам за заботу и хорошее настроение!
Наши рекомендации всем!
С
9 мар 2022
Отличная организация, красивые виды, интересно проложен маршрут. Впечатления самые позитивные
анна
6 мар 2022
Супер и команда и обстановка и на базе. и сам маршрут. нам оказаломсь достаточно часового. молодцы ребята. особо приятно ~купол для чаепитий)))
L
27 фев 2022
Очень хорошо! Вежливый! Интересный тур!
А
26 фев 2022
Ребята отличные организаторы.
Оказывается, у них есть ещё несколько опций, рекомендовали их в интернете в следующий раз найти. Там все написано.
Супер покатались, места красивые)
О
23 фев 2022
Прогулка на снегоходах очень понравилась! Красивые пейзажи, современные снегоходы и интересный маршрут. Гид-настоящий профессионал! Я ездила первый раз и обязательно поеду ещё!
О
11 фев 2022
Получили нереальный заряд эмоций, не ожидали, что уже в первый раз катания разрешать проехать по маршруту с перепадами высот, организовано все на высоте, даже нечего и добавить, последняя остановка маршрута вообще не поддаётся описание, так как дух захватывает! Советуем не отказывать себе в удовольствии не только изучить местные красоты и узнать историю края, но и разнообразить поездку таких экстримом (и берите побольше часов, не пожалеете!)
О
18 янв 2022
Супер. Всё чётко. Собираюсь посетить ещё.

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