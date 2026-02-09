Описание экскурсии
Инструктаж и обучение управлению снегоходом
Мы встретим вас перед поездкой, при необходимости выдадим теплую экипировку (обувь, штаны, куртка, варежки, балаклава, каска) и проведем небольшой инструктаж. Затем наша компания на комфортных и устойчивых снегоходах отправится к тренировочной площадке: здесь вы освоите основные принципы управления и немного попрактикуетесь, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем. А после отправимся навстречу северным пейзажам!
Прогулка с ветерком по лесам и сопкам
Маршрут выстроен таким образом, чтобы вы успели и насладиться быстрой ездой, и полюбоваться заснеженными лесами, и сделать фотографии. Мы промчимся по застывшим озерам, пересечем «восточную объездную» автодорогу под мостом, сделаем несколько фотопауз в живописных местах, а в финале покорим сопку, с которой открывается впечатляющий вид на город.
Организационные детали
Как проходит поездка
- При минимальном наборе группы 2 человека. Если вы бронируете одно место, уточните у гида заранее, набирается ли на эту дату группа.
- Мы передвигаемся на полноценных двухместных снегоходах Polaris Widetrak LX, STELS Viking. Протяжённость маршрута примерно 25 км
- Все снегоходы двухместные: вы можете ехать на нём как в одиночку, так и вдвоём — цена не меняется
- На маршруте вас сопровождает гид-инструктор
Обратите внимание
- Прогулка состоится при температуре не ниже −25 и скорости ветра не более 15 м/с
- Дети до 10 лет не допускаются из соображений безопасности (слишком долго и холодно). С детьми от 5 до 10 лет рекомендуем посетить нашу часовую экскурсию на снегоходе.
- Участники в нетрезвом виде к управлению снегоходом не допускаются
- На прогулку мы выходим в составе колонны, перед стартом обязателен инструктаж
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|9000 ₽