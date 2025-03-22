Северное сияние — одно из самых красивых и загадочных природных явлений на планете. Это как погружение в сказочный мир, который никого не оставит равнодушным.
Вы узнаете, как оно образуется, в каких странах его регулярно наблюдают и почему его боялись древние люди. А также насладитесь суровой и прекрасной северной природой на фоне ночного неба.
Описание экскурсии
Мурманск — одно из лучших мест в стране для наблюдения за чарующим cеверным сиянием. Многие люди мечтают увидеть его своими глазами, и лишь немногие имеют такую возможность. Мы хотим, чтобы вы лично смогли понаблюдать за этим чудом в компании близких и друзей. Поэтому наши гиды окружат вас вниманием и заботой и расскажут:
- Историю становления Заполярья
- Как переводится aurora borealis
- Каким образом это природное явление связано с мифами и преданиями различных народов
А профессионально сделанные фотографии оставят память о северном приключении на всю жизнь!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников
- Время начала мы обговорим в день экскурсии, оно зависит от прогноза солнечной активности
- Если показатели не обещают сияния, то экскурсия переносится на другой день или отменяется
- В стоимость входят яркие фотографии, сделанные на профессиональную камеру. Мы вышлем их вам на электронную почту после экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 21:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С площади пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 69 туристов
Мы команда увлечённых гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей. Познакомим с историей северного края и его необыкновенной природой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
22 мар 2025
Эта была замечательная экскурсия. Благодаря отличным организаторам и гидам,особенно Александру,нам удалось увидеть потрясающее северное сияние. А благодаря фотографу у нас есть прекрасные фотографии на память. Спасибо за шикарные впечатления! Ваши ребята крутые!
