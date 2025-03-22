Северное сияние — одно из самых красивых и загадочных природных явлений на планете. Это как погружение в сказочный мир, который никого не оставит равнодушным. Вы узнаете, как оно образуется, в каких странах его регулярно наблюдают и почему его боялись древние люди. А также насладитесь суровой и прекрасной северной природой на фоне ночного неба.

Описание экскурсии

Мурманск — одно из лучших мест в стране для наблюдения за чарующим cеверным сиянием. Многие люди мечтают увидеть его своими глазами, и лишь немногие имеют такую возможность. Мы хотим, чтобы вы лично смогли понаблюдать за этим чудом в компании близких и друзей. Поэтому наши гиды окружат вас вниманием и заботой и расскажут:

Историю становления Заполярья

Как переводится aurora borealis

Каким образом это природное явление связано с мифами и преданиями различных народов

А профессионально сделанные фотографии оставят память о северном приключении на всю жизнь!

Организационные детали