и не навязчиво рассказывал экскурсию и отвечал на любые вопросы. Вот в самой деревне не очень понравилось. Развлечений было достаточно, но из-за большого количества людей которых впускают за раз, не комфортно. Вообще считаю надо китайские группы запускать отдельно, они все лезут, шумят их много, целыми автобусами приезжают, к животным не подойти, фоткают наших детей. Горка для катания оказалась сломана. На оленьей упряжке и банане прокатывают по кругу меньше минуты, а в очереди надо стоять долго из-за кол-ва людей. Было бы намного приятнее если бы действительно катали, вывозя в лес по живописной дороге например. Хотелось бы услышать истории о народности и попить чай заваренный на костре сидя в чуме. В деревне не было саамов, кроме одного ведущего. Вообще не было людей в народных костюмах. Может быть какое-то мини представление надо сделать, что бы было интересно и познавательно и детям и взрослым.

Сейчас ощущение что приехал просто в контактный зоопарк за очень дорого и очень далеко.