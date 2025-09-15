Мои заказы

Саамские мотивы: поездка в этнодеревню в окрестностях Ловозера

Путешествие в сердце Кольского полуострова, где вас ждёт знакомство с культурой саамов, традиционные блюда и встреча с северными животными
В этом путешествии вы отправитесь в Ловозеро, неофициальную столицу российских саамов. Здесь, в этнодеревне, вас ждёт знакомство с историей и культурой коренного народа Севера. Увидите традиционные жилища, наряды и обереги, попробуете аутентичные блюда. Особое удовольствие доставит общение с оленями, хаски и другими местными животными.

Экскурсия проходит на комфортных автомобилях, и по пути вас будут сопровождать живописные виды на сопки и озёра
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальная культура саамов
  • 🍲 Аутентичные блюда
  • 🐾 Общение с животными
  • 🚗 Комфортная поездка
  • 🏞️ Живописные виды
Саамские мотивы: поездка в этнодеревню в окрестностях Ловозера
Саамские мотивы: поездка в этнодеревню в окрестностях Ловозера© Илья
Саамские мотивы: поездка в этнодеревню в окрестностях Ловозера© Илья
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Саамь-Сыйт
  • Традиционные жилища
  • Аллея идолов

Описание экскурсии

Поездка по живописной дороге

По пути в Ловозерский район гид расскажет о Мурманске и Мурманской области, заполярном климате и погоде, коренных жителях края и местном быте. Всё время вас будут сопровождать красивые виды на сопки, хвойные леса, бесконечные озёра и реки.

Саамская деревня

Вы посетите музей под открытым небом «Саамь-Сыйт», расположенный неподалёку от посёлка Ловозеро. Экскурсию по комплексу для вас проведёт опытный гид, представитель саамского народа.

  • Вы осмотрите традиционное жилище саамов — чум
  • Погуляете по аллее, где установлены идолы
  • Увидите саамские обереги и необычные традиционные наряды
  • Узнаете, как древние саамы приспособились к суровым условиям Арктики и в каких регионах живут их потомки
  • Также на территории деревни есть животные: вы сможете покормить морковкой кроликов, поиграть с хаски, понаблюдать за енотами, лисами, песцами и пообщаться с оленями

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных автомобилях: Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Ford Focus или другом аналогичном транспорте
  • Дорога занимает 2–3 часа в одну сторону
  • В стоимость входит уха из сига, безалкогольный саамский напиток «пакула», ловозерский хлеб
  • Дополнительные расходы по желанию: вторые блюда (плов из оленины — 600 ₽, жареная рыба с гарниром — 500 ₽), блинчики с мёдом — 200 ₽, еда для животных
  • Экскурсию необходимо бронировать как можно раньше, чтобы мы успели оформить билеты в деревню, так как это популярный туристический объект
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды. Экскурсию по деревне проводит местный житель, опытный гид

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1199 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Виктория
15 сен 2025
Отличная организация и экскурсия: Илья сразу ответил на запрос, ближе к выезду созвонились и подтвердили экскурсию, забирают от указанного места, чистая и удобная машина (втроём ездили). И сама экскурсия от саама Виталия понравилась, человек занимается оленеводством много лет, живёт тем, что любит.
Дата посещения: 14 сентября 2025
Полина
15 сен 2025
Животные потрясающие. Покатались на квадроциклах. Интересно!
Животные потрясающие. Покатались на квадроциклах. Интересно!
Иванова
Иванова
15 сен 2025
Интересная экскурсия, познавательная. Познакомитесь с оленями, хаски, лисами, кроликами. Также их можно будет покормить.
С озера открывается шикарный вид.
Комфортная поездка с гидом Алексеем.
Интересная экскурсия, познавательная. Познакомитесь с оленями, хаски, лисами, кроликами. Также их можно будет покормить.
Ирина
9 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Интересный рассказ о саамах. Интересные очень локации. Много интересных неожиданных моментов. Рекомендуем
Татьяна
Татьяна
15 июл 2025
Замечательная экскурсия!!! Наш гид-водитель Александр,забрал от отеля,по пути в деревню много рассказывал,по приезду нашу группу встретил местный саам и началась экскурсия. Очень много узнала про саамов,оленей. Вкусно накормили,поиграли в игры,покатались на квадриках. Все́ супер!!!
Замечательная экскурсия!!! Наш гид-водитель Александр,забрал от отеля,по пути в деревню много рассказывал,по приезду нашу группу встретил местный саам и началась экскурсия. Очень много узнала про саамов,оленей. Вкусно накормили,поиграли в игры,покатались на квадриках. Все́ супер!!!
Вадим
30 июн 2025
Ребята, рекомендую, отличное место для активного отдыха взрослых и детей любых возрастов, очень приятные гиды, комфортная дорога, шикарные олени, хаски, кролики, а так же вкусная кухня.
Отдельное спасибо, гиду Сергею, который раскрыл нам все секреты земли Саамов!!!!
Татьяна
29 июн 2025
Отличная экскурсия, ребёнок в восторге от оленей и хаски!
Вера
29 апр 2025
Отличная экскурсия! Комфортная поездка с гидом Алексеем, и очень познавательный рассказ о жизни коренного населения саама Витлы, который рассказал об обычаях и традициях своего народа. Загадали желания у идолов (обязательно
читать дальше

возьмите с собой монеты или мелкие купюры), покормили хаски, маламутов, оленей, лисичек, енота, кроликов. Покатались на оленьей упряжке и банане. По окончании экскурсии был вкусный обед. Обязательно приеду вновь с ребёнком!

Мария
12 апр 2025
Отличная экскурсия. Советую посетить семьям с детьми, так как в зимнее время там проводят катания на оленьей упряжке и на банане, прицепленном к снегоходу, а так же можно погладить и покормить оленей, потискать хаски и увидеть красивых лисичек. Экскурсию проводит представитель саамского народа, очень интересно рассказывает об особенностях быта саамов. В самой деревне много мест для фото. Довольно колоритное место.
Отличная экскурсия. Советую посетить семьям с детьми, так как в зимнее время там проводят катания на оленьей упряжке и на банане, прицепленном к снегоходу, а так же можно погладить и покормить оленей, потискать хаски и увидеть красивых лисичек. Экскурсию проводит представитель саамского народа, очень интересно рассказывает об особенностях быта саамов. В самой деревне много мест для фото. Довольно колоритное место.
Роман
17 фев 2025
Путешествие в Саамскую деревню было хорошим. Комфортный транспорт Форд Эксплорер и профессиональное вождение сделали поездку приятной. Детей не укачало) на обратной дороге спали. Гид Виталий всю дорогу в деревню неспешно
читать дальше

и не навязчиво рассказывал экскурсию и отвечал на любые вопросы. Вот в самой деревне не очень понравилось. Развлечений было достаточно, но из-за большого количества людей которых впускают за раз, не комфортно. Вообще считаю надо китайские группы запускать отдельно, они все лезут, шумят их много, целыми автобусами приезжают, к животным не подойти, фоткают наших детей. Горка для катания оказалась сломана. На оленьей упряжке и банане прокатывают по кругу меньше минуты, а в очереди надо стоять долго из-за кол-ва людей. Было бы намного приятнее если бы действительно катали, вывозя в лес по живописной дороге например. Хотелось бы услышать истории о народности и попить чай заваренный на костре сидя в чуме. В деревне не было саамов, кроме одного ведущего. Вообще не было людей в народных костюмах. Может быть какое-то мини представление надо сделать, что бы было интересно и познавательно и детям и взрослым.
Сейчас ощущение что приехал просто в контактный зоопарк за очень дорого и очень далеко.

