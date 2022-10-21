Зов саамского бубна

Мы поедем, мы помчимся… в одно из немногих настоящих саамских поселений на Кольском полуострове

Приглашаем вас в волшебное место, где коренные саамы создали удивительное пространство: здесь они живут сами, чтя традиции, и знакомят гостей с колоритом Лапландии.

Хозяйка комплекса много лет занимается сохранением родной культуры и популяризацией знаний о коренных малочисленных народах севера.

Без музейного официоза она душевно расскажет обо всем, что сейчас является для них важным, и познакомит с историей предков. Под звуки варгана с бубном вы ощутите дух саамских поверий. А погладив священных оленей, точно поймете, что попали в северную сказку.
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Зов саамского бубна
Ближайшие даты:
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Описание

🦌 В гости к саамам

❄ 🌿 Деревня саамов находится недалеко от Мурманска — мы доберемся туда меньше, чем за час. По пути немного поговорим о местах, которые вы будете проезжать, и создании самого этнографического комплекса, посещение которого для многих людей становится особенным событием. На месте вас встретит хозяйка — и ваше погружение в саамский мир начнется.

❄ 🌿 На 2 часа вы перенесетесь в мир мифов и легенд одного из самых загадочных народов Крайнего Севера, живущих на территории четырех государств. Вы попробуете традиционные угощения — пирог с брусникой и ароматный чай, — поучаствуете в шаманских практиках и сфотографируетесь в саамских костюмах, реконструированных согласно традициям. Вам покажут настоящий саамский сейд и объяснят значение особых камней в системе местных верований. Отдельной частью станет общение с оленями — гордостью любой саамской общины. Покормив и погладив этих невероятных животных, вы зарядитесь энергетикой Севера и добрыми эмоциями.

❄ 🌿 В конце такого уютного и душевного дня в компании людей, любящих свой народ и культуру, вы станете лучше понимать живой мир саамов и запомните эту поездку как своеобразное чудо, которое с вами произошло в путешествии по Кольскому. После вашего этнографического погружения мы отвезем вас обратно в Мурманск и привычную реальность.

Организационные детали

  • Время выезда — 10:00, 13:00 или 16:00 по согласованию
  • Зимой обязательно потребуется надежная теплая одежда

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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