Идеальное время для посещения саамской деревни - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная температура и длинный световой день позволят полностью насладиться атмосферой и природой Крайнего Севера. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, можно ощутить особую атмосферу межсезонья, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и холодно, есть возможность увидеть северное сияние, что добавляет поездке особый шарм.

Экскурсия в саамскую деревню неподалеку от Мурманска предлагает уникальное погружение в культуру и традиции коренных народов Севера. Хозяйка комплекса, посвятившая жизнь сохранению саамского наследия, расскажет о жизни и верованиях.Гости смогут

попробовать традиционные блюда, принять участие в шаманских практиках и сфотографироваться в национальных костюмах. Общение с оленями станет особенным моментом, наполняющим энергией и радостью. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры саамов

Описание экскурсии

🦌 В гости к саамам

❄ 🌿 Деревня саамов находится недалеко от Мурманска — мы доберемся туда меньше, чем за час. По пути немного поговорим о местах, которые вы будете проезжать, и создании самого этнографического комплекса, посещение которого для многих людей становится особенным событием. На месте вас встретит хозяйка — и ваше погружение в саамский мир начнется.

❄ 🌿 На 2 часа вы перенесетесь в мир мифов и легенд одного из самых загадочных народов Крайнего Севера, живущих на территории четырех государств. Вы попробуете традиционные угощения — пирог с брусникой и ароматный чай, — поучаствуете в шаманских практиках и сфотографируетесь в саамских костюмах, реконструированных согласно традициям. Вам покажут настоящий саамский сейд и объяснят значение особых камней в системе местных верований. Отдельной частью станет общение с оленями — гордостью любой саамской общины. Покормив и погладив этих невероятных животных, вы зарядитесь энергетикой Севера и добрыми эмоциями.

❄ 🌿 В конце такого уютного и душевного дня в компании людей, любящих свой народ и культуру, вы станете лучше понимать живой мир саамов и запомните эту поездку как своеобразное чудо, которое с вами произошло в путешествии по Кольскому. После вашего этнографического погружения мы отвезем вас обратно в Мурманск и привычную реальность.

Организационные детали