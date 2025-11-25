Посетите саамскую деревню недалеко от Мурманска, где вас ждут традиции, мифы и легенды. Уникальная возможность погладить оленей и попробовать местные угощения
Экскурсия в саамскую деревню неподалеку от Мурманска предлагает уникальное погружение в культуру и традиции коренных народов Севера. Хозяйка комплекса, посвятившая жизнь сохранению саамского наследия, расскажет о жизни и верованиях.
Гости смогут читать дальшеуменьшить
попробовать традиционные блюда, принять участие в шаманских практиках и сфотографироваться в национальных костюмах. Общение с оленями станет особенным моментом, наполняющим энергией и радостью. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры саамов
Идеальное время для посещения саамской деревни - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная температура и длинный световой день позволят полностью насладиться атмосферой и природой Крайнего Севера. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, можно ощутить особую атмосферу межсезонья, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и холодно, есть возможность увидеть северное сияние, что добавляет поездке особый шарм.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Саамская деревня
Саамский сейд
Описание экскурсии
🦌 В гости к саамам
❄ 🌿 Деревня саамов находится недалеко от Мурманска — мы доберемся туда меньше, чем за час. По пути немного поговорим о местах, которые вы будете проезжать, и создании самого этнографического комплекса, посещение которого для многих людей становится особенным событием. На месте вас встретит хозяйка — и ваше погружение в саамский мир начнется.
❄ 🌿 На 2 часа вы перенесетесь в мир мифов и легенд одного из самых загадочных народов Крайнего Севера, живущих на территории четырех государств. Вы попробуете традиционные угощения — пирог с брусникой и ароматный чай, — поучаствуете в шаманских практиках и сфотографируетесь в саамских костюмах, реконструированных согласно традициям. Вам покажут настоящий саамский сейд и объяснят значение особых камней в системе местных верований. Отдельной частью станет общение с оленями — гордостью любой саамской общины. Покормив и погладив этих невероятных животных, вы зарядитесь энергетикой Севера и добрыми эмоциями.
❄ 🌿 В конце такого уютного и душевного дня в компании людей, любящих свой народ и культуру, вы станете лучше понимать живой мир саамов и запомните эту поездку как своеобразное чудо, которое с вами произошло в путешествии по Кольскому. После вашего этнографического погружения мы отвезем вас обратно в Мурманск и привычную реальность.
Организационные детали
Время выезда — 10:00, 13:00 или 16:00 по согласованию
Зимой обязательно потребуется надежная теплая одежда
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 456 туристов
Наша команда официально работает с 2014 года. Любим свой край. Разрабатываем собственные экскурсии и помогаем другим компаниям скорректировать программы. За время нашего существования успели провести множество экскурсий для иностранных и читать дальшеуменьшить
российских гостей. Знакомили с Кольским полуостровом как одиночных путешественников, так и группы до 120 человек. Опыт и теплое отношение к делу сделали наши поездки качественными и продуманными. И мы рады предложить себя в качестве ваших надежных проводников в мир Русского Севера.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Спасибо большое за замечательную поездку 🙏🏽☺️
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Валерия
Выбрали данную экскурсию, т. к. заинтересовала тема. Вадим встретил на комфортном авто, по пути говорили о Мурманске, о людях. Привезли на место, нас встретила милейшая женщина Светлана, показала территорию, привела в читать дальшеуменьшить
вежу и рассказала о их быте, занятиях и провела шаманский обряд. Было очень интересно слушать и быть частью жизни саамов. Ещё, мы покормили оленей ягелем, попили чай с пирогом и довольные уехали обратно в Мурманск. Классная экскурсия, рекомендуем для посещения!
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Е
Елена
экскурсия можно сказать состоит из 2 частей - само поселение и дорога туда-обратно. нам очень повезло попасть исключительно индивидуально, только мы и никаких других групп. Можно спокойно общаться, индивидуальный подход. читать дальшеуменьшить
Олени просто чудесные, их можно было покормить, погладить, потрогать бархатные молодые рога. Светлана и ее муж настоящие энтузиасты, держать такое хозяйство - это огромный тяжелый труд. А здесь еще и любовь к своей культуре, традициям, истории. и это все не декорации, а реальный быт людей. они действительно в этом живут. дорога отличная, много красивых мест по пути. Вадим показал несколько точек с классными сувенирами, которые позволят вспоминать мурманскую землю только с самой приятной стороны.
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Светлана
Экскурсия отличная! Гид Вадим всё классно рассказал по теме экскурсии. На месте нас очень тепло и гостеприимно встретила Светлана; задорно рассказала о жизни и быте саамов, об обрядах. Очень здорово, что читать дальшеуменьшить
общение было в форме диалога. Интересно было и взрослым, и детям. Мы приняли участие в самих обрядах, покормили оленей ягелем (вплотную, не через забор), попили чая на травах с брусничным пирогом, примерили одежду саамов. Несомненный плюс, что это чудесное место расположено в 40 минутах езды от Мурманска. Светлана увлеклась, и экскурсия продлилась дольше положенного времени. Время пролетело быстро и весело. Вадиму огромная благодарность за эту экскурсию!
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Е
Елена
Если вам хочется познакомиться с культурой и историей саамского народа не на лубочных примерах "этно центров", которые больше похожи на картонные декорации к странному фильму, а на самом деле объемно, читать дальшеуменьшить
глубоко и увлекательно, то посетите эту экскурсию.
Подойдет для всех возрастов.
Впечатлений и пищи для размышлений будет более чем достаточно, а еще будет возможность познакомиться с прекрасными северными оленями и отведать угощение, сделанное по домашним традиционным правилам.
Эта поездка для нас была очень обогащающей, большое спасибо Вадиму за организацию и Юрию за безупречный трансфер!
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Mikhail
Саамская деревня - это настоящая северная сказка!
Огромная благодарность Светлане и Валерию за душевный прием и гостеприимство! Мы вместе поведьмачили, почаевничали, поели потрясающих пирогов с брусникой, покатались на санях, поговорили об читать дальшеуменьшить
истории саамского народа, помедитировали под варган и бубен, покормили огонь🔥и оленей🦌, загадали желание у священного сейда🪨 Нам все ооочень- очень понравилось!!!
Будете в Мурманске, обязательно побывайте здесь! Место просто обязательно к посещению! 💯