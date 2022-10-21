Приглашаем вас в волшебное место, где коренные саамы создали удивительное пространство: здесь они живут сами, чтя традиции, и знакомят гостей с колоритом Лапландии. Хозяйка комплекса много лет занимается сохранением родной культуры и популяризацией знаний о коренных малочисленных народах севера. Без музейного официоза она душевно расскажет обо всем, что сейчас является для них важным, и познакомит с историей предков. Под звуки варгана с бубном вы ощутите дух саамских поверий. А погладив священных оленей, точно поймете, что попали в северную сказку.

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Описание

🦌 В гости к саамам

❄ 🌿 Деревня саамов находится недалеко от Мурманска — мы доберемся туда меньше, чем за час. По пути немного поговорим о местах, которые вы будете проезжать, и создании самого этнографического комплекса, посещение которого для многих людей становится особенным событием. На месте вас встретит хозяйка — и ваше погружение в саамский мир начнется.

❄ 🌿 На 2 часа вы перенесетесь в мир мифов и легенд одного из самых загадочных народов Крайнего Севера, живущих на территории четырех государств. Вы попробуете традиционные угощения — пирог с брусникой и ароматный чай, — поучаствуете в шаманских практиках и сфотографируетесь в саамских костюмах, реконструированных согласно традициям. Вам покажут настоящий саамский сейд и объяснят значение особых камней в системе местных верований. Отдельной частью станет общение с оленями — гордостью любой саамской общины. Покормив и погладив этих невероятных животных, вы зарядитесь энергетикой Севера и добрыми эмоциями.

❄ 🌿 В конце такого уютного и душевного дня в компании людей, любящих свой народ и культуру, вы станете лучше понимать живой мир саамов и запомните эту поездку как своеобразное чудо, которое с вами произошло в путешествии по Кольскому. После вашего этнографического погружения мы отвезем вас обратно в Мурманск и привычную реальность.

Организационные детали