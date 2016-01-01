Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья

Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки

Михаил
Михаил – представитель из Мурманска
Охота на Полярное сияние — наша любовь, наше хобби, наша жизнь.

Увидеть его вживую — бесценно, и мы сделаем все возможное, чтобы ваше свидание с Авророй стало лучшим воспоминанием о путешествии по Кольскому полуострову.

В пути расскажем, как явление объясняют физики, что о нем думали разные народы Севера и, конечно, сфотографируем вас на фоне магических всполохов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 100008 500 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья

Что вас ожидает

Полярная сказка
Мурманск можно назвать одной из столиц Северного сияния — в окрестностях города это явление можно увидеть с большой долей вероятности! Вечером вы отправитесь за город 🏙️ на увлекательную фотоохоту. По дороге поговорим о самом феномене и жизни в Заполярье. А доехав до правильной локации для наблюдения, дадим вам возможность наслаждаться северным спектаклем и в «антракте» сделаем несколько профессиональных снимков, которые, надеемся, станут украшением вашей фотоколлекции.

Организационные детали

Организация поездки

  • Мы заберём вас из отеля и привезём обратно после окончания тура
  • Транспорт (комфортабельные 6-7 местные микроавтобусы) и профессиональные фото на фоне Северного сияния включены в стоимость
  • Возможен трансфер из других окрестных городов за дополнительную плату
  • Продолжительность — 4-5 часов, иногда больше.

Вопрос гарантий

  • Сияние не появляется точно по расписанию, а может и вовсе не выйти на небосклон вопреки прогнозу. Однако у нас большой опыт охоты, поэтому мы сделаем все, чтобы грамотно организовать поездку — наиболее точно выбрать день, направление и место
  • Мы рекомендуем иметь в запасе пару-тройку дней для возможного переноса мероприятия
  • Альтернативные варианты или отмена обсуждаются индивидуально и по ситуации

Сезонность поездки

  • Сезон охоты на Северное сияние мы открываем в первых числах сентября и закрываем в начале апреля. Обычно в это время у нас уже достаточно прохладно, а в зимние месяцы еще и морозно.
  • Чтобы ваше настроение не было испорчено холодом, утепляйтесь. Список рекомендаций вы увидите после бронирования экскурсии 🧭.

Условия проведения

  • Мы категорически не приветствуем алкоголь в наших поездках, турах и экскурсиях
  • Люди в состоянии опьянения допущены к поездке не будут
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья
Северное сияние — мерцающая вуаль Заполярья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Наша команда состоит из местных гидов и проводит индивидуальные, а также групповые туры по Кольскому полуострову с 2016 года. За это время мы познакомили с Севером более тысячи путешественников. С удовольствием представим наш край и вам. С нами вы поохотитесь за Северным сиянием, побываете в тундре, увидите бескрайние просторы Заполярья, прокатитесь на собачьей упряжке, покормите с рук оленей, порыбачите, погрузитесь в культуру саамских народов, отправитесь в сафари на снегоходах, отведаете свежайшие морепродукты и это еще не все! Желаем вам приятных путешествий и ждем вас в Мурманске!
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