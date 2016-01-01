Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Полярная сказка Мурманск можно назвать одной из столиц Северного сияния — в окрестностях города это явление можно увидеть с большой долей вероятности! Вечером вы отправитесь за город 🏙️ на увлекательную фотоохоту. По дороге поговорим о самом феномене и жизни в Заполярье. А доехав до правильной локации для наблюдения, дадим вам возможность наслаждаться северным спектаклем и в «антракте» сделаем несколько профессиональных снимков, которые, надеемся, станут украшением вашей фотоколлекции.
Организационные детали
Организация поездки
Мы заберём вас из отеля и привезём обратно после окончания тура
Транспорт (комфортабельные 6-7 местные микроавтобусы) и профессиональные фото на фоне Северного сияния включены в стоимость
Возможен трансфер из других окрестных городов за дополнительную плату
Продолжительность — 4-5 часов, иногда больше.
Вопрос гарантий
Сияние не появляется точно по расписанию, а может и вовсе не выйти на небосклон вопреки прогнозу. Однако у нас большой опыт охоты, поэтому мы сделаем все, чтобы грамотно организовать поездку — наиболее точно выбрать день, направление и место
Мы рекомендуем иметь в запасе пару-тройку дней для возможного переноса мероприятия
Альтернативные варианты или отмена обсуждаются индивидуально и по ситуации
Сезонность поездки
Сезон охоты на Северное сияние мы открываем в первых числах сентября и закрываем в начале апреля. Обычно в это время у нас уже достаточно прохладно, а в зимние месяцы еще и морозно.
Чтобы ваше настроение не было испорчено холодом, утепляйтесь. Список рекомендаций вы увидите после бронирования экскурсии 🧭.
Условия проведения
Мы категорически не приветствуем алкоголь в наших поездках, турах и экскурсиях
Люди в состоянии опьянения допущены к поездке не будут
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Наша команда состоит из местных гидов и проводит индивидуальные, а также групповые туры по Кольскому полуострову с 2016 года. За это время мы познакомили с Севером более тысячи путешественников. С удовольствием представим наш край и вам. С нами вы поохотитесь за Северным сиянием, побываете в тундре, увидите бескрайние просторы Заполярья, прокатитесь на собачьей упряжке, покормите с рук оленей, порыбачите, погрузитесь в культуру саамских народов, отправитесь в сафари на снегоходах, отведаете свежайшие морепродукты и это еще не все! Желаем вам приятных путешествий и ждем вас в Мурманске!