Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Приветствуем вас, дорогие путешественники! Наша команда состоит из местных гидов и проводит индивидуальные, а также групповые туры по Кольскому полуострову с 2016 года. За это время мы познакомили с Севером более тысячи путешественников. С удовольствием представим наш край и вам. С нами вы поохотитесь за Северным сиянием, побываете в тундре, увидите бескрайние просторы Заполярья, прокатитесь на собачьей упряжке, покормите с рук оленей, порыбачите, погрузитесь в культуру саамских народов, отправитесь в сафари на снегоходах, отведаете свежайшие морепродукты и это еще не все! Желаем вам приятных путешествий и ждем вас в Мурманске!