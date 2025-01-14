Мы возьмём две полноформатные камеры со светосильной оптикой и штативы, будем искать чистое небо и научимся прогнозировать время появления северного сияния. Вы сфотографируете ночные пейзажи и поймёте, как были сделаны те самые кадры, которые вы видели в интернете.

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Описание фото-прогулки

Северное сияние — природное явление. Мы не можем гарантировать встречу с ним. Но что вы точно получите в поездке и что останется с вами после — это бесценные знания и интересный опыт. А сияние пусть будет приятным и прекрасным бонусом к мастер-классу!

Накануне вечером мы проверим спутниковые снимки и прогнозные модели погоды, чтобы определить, куда нам стоит отправиться

В день экскурсии проедем с вами от 20 до 100 км, чтобы найти ясное небо

В поездке расскажем о настройках фотокамер и смартфонов, которые важны для ночной съёмки, а также о технических характеристиках матриц фотоаппаратуры

Вы самостоятельно выставите необходимые параметры на камере и сделаете снимки

Что важно знать:

Выбирая даты экскурсии, обращайте внимание на фазы луны:

В полнолуние сияние может казаться более блеклым из-за света луны, но на фото оно будет чётким. В этот период на небе видны только самые яркие звёзды.

В новолуние небо чернильно-чёрное, заметно много звёзд. Из-за темноты сияние непросто увидеть глазами, ведь оно светит с высоты 100 и более километров. В такие ночи получаются завораживающие фотографии звёздного неба.

Чтобы снять звёзды и сияние, нужно ясное небо. Если ожидается тотально облачная погода, мы можем перенести экскурсию на следующий день по согласованию. Для портретов и пейзажной фотосъёмки можно выезжать и в облачную погоду

В поиске ясного неба порой необходимо сменить несколько локаций. А иногда нужно оставаться на одной, чтобы дождаться, когда облака разойдутся

Кому подойдёт экскурсия:

Эта экскурсия для тех, кто хочет:

Научиться прогнозировать и искать полярное сияние

Познакомиться с основами ночной фотографии

Сделать свои снимки, но не брать с собой камеру и штатив

Организационные детали