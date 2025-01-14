Мы возьмём две полноформатные камеры со светосильной оптикой и штативы, будем искать чистое небо и научимся прогнозировать время появления северного сияния.
Вы сфотографируете ночные пейзажи и поймёте, как были сделаны те самые кадры, которые вы видели в интернете.
Вы сфотографируете ночные пейзажи и поймёте, как были сделаны те самые кадры, которые вы видели в интернете.
Описание фото-прогулки
Северное сияние — природное явление. Мы не можем гарантировать встречу с ним. Но что вы точно получите в поездке и что останется с вами после — это бесценные знания и интересный опыт. А сияние пусть будет приятным и прекрасным бонусом к мастер-классу!
- Накануне вечером мы проверим спутниковые снимки и прогнозные модели погоды, чтобы определить, куда нам стоит отправиться
- В день экскурсии проедем с вами от 20 до 100 км, чтобы найти ясное небо
- В поездке расскажем о настройках фотокамер и смартфонов, которые важны для ночной съёмки, а также о технических характеристиках матриц фотоаппаратуры
- Вы самостоятельно выставите необходимые параметры на камере и сделаете снимки
Что важно знать:
- Выбирая даты экскурсии, обращайте внимание на фазы луны:
В полнолуние сияние может казаться более блеклым из-за света луны, но на фото оно будет чётким. В этот период на небе видны только самые яркие звёзды.
В новолуние небо чернильно-чёрное, заметно много звёзд. Из-за темноты сияние непросто увидеть глазами, ведь оно светит с высоты 100 и более километров. В такие ночи получаются завораживающие фотографии звёздного неба.
- Чтобы снять звёзды и сияние, нужно ясное небо. Если ожидается тотально облачная погода, мы можем перенести экскурсию на следующий день по согласованию. Для портретов и пейзажной фотосъёмки можно выезжать и в облачную погоду
- В поиске ясного неба порой необходимо сменить несколько локаций. А иногда нужно оставаться на одной, чтобы дождаться, когда облака разойдутся
Кому подойдёт экскурсия:
Эта экскурсия для тех, кто хочет:
- Научиться прогнозировать и искать полярное сияние
- Познакомиться с основами ночной фотографии
- Сделать свои снимки, но не брать с собой камеру и штатив
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Avensis или минивэне Toyota/Mitsubishi/Volkswagen
- Вы сделаете как минимум 10 фотографий, используя различные настройки камеры
- Чтобы быстрее согреться на экскурсии, рекомендуем взять с собой сладости
- Учитывайте, что детям младше 12 лет выдержать ночную поездку непросто. К тому же им сложно различать сияние, так как оно из-за лунного света или его отсутствия кажется белесым или монохромным. Рекомендуем приезжать с маленькими детьми в сентябре, когда ночью темно после полярного дня и не холодно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 20:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Мурманске
Добрый день! Меня зовут Ярослав. В первый раз я поехал ловить сияние в 2010 году с итальянским фотографом Джованни Каппелли. В 2014-2017 годах работал гидом на атомном ледоколе «Ленин», поэтому могу многое рассказать об атомном ледокольном флоте. Более 7 лет работаю также в международном проекте переводчиком-синхронистом с английского языка. Экскурсии провожу со своими коллегами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
14 янв 2025
Договорились с Ярославом о выезде на северное сияние в прошедшие январские праздники, результатом остались довольны. Ярослав помог выбрать наиболее подходящий день и место для съёмки и показал себя как прекрасный
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