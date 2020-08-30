1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Сейдозеро — следы древних цивилизаций

Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – представитель из Мурманска
Сейдозеро — одно из самых загадочных мест Кольского полуострова.

Говорят, здесь жили самые сильные шаманы, чьи духи до сих пор обитают в этих местах.

Я покажу культовые достопримечательности 🏛️ и поделюсь удивительными историями и легендами.

После путешествия на Сейд вы не останетесь прежними...

Я вам обещаю.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 9 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций

Что вас ожидает

Таинственный лес
Мы проплывем 40 км до входа в заказник «Сейдъявр», а затем отправимся по тропе сквозь прекрасный и дикий северный лес 🌳. Пока мы будем идти через заросли папоротников и поляны с «танцующими» березами, я расскажу о флоре и фауне края, особенностях быта древних племен и местных традициях, обрядах и верованиях.

Прозрачные воды Сейда
«Сейд» в переводе с саамского означает «священный». Но не только для них озеро стало местом силы. Вот уже почти сто лет ученые пытаются открыть тайну этого природного памятника — узнать, связан ли он с гиперборейской цивилизацией или все артефакты созданы природой. Вы услышите о находках и теориях и, во что бы ни поверили, насладитесь живописным видом тихого и таинственного озера-храма.

Мшистый великан
Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите знаменитого великана Куйву — изображение человека на скале огромной высоты, которое состоит из лишайника, сотни лет растущего строго по одной форме. Это загадочное явление будоражит умы многих людей и точно удивит вас. Полюбовавшись пейзажем, мы разобьем лагерь и восполним силы травяным чаем, бутербродами и горячей ухой под разговоры о саамских легендах.

Организационные детали

Дополнительные расходы: возможен полноценный обед из оленины и красной рыбы — 1000 руб. /чел.

Начало и место завершения
🚩 — у вашего отеля или по договоренности
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций
Сейдозеро — следы древних цивилизаций

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Работаю совместно с командой таких же детей Севера, влюбленных в родину. Каждый из нас выбрал конкретное направление: я провожу экскурсии по центру Кольского полуострова, Ловозеру, Хибинам и озеру Сейд. А мои помощники покажут вам Териберку, Рыбачий, Средний. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, это будет нестандартное и интересное знакомство с Севером!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

30 августа 2020
Потрясающее место, наполняющее красотой и гармонией. Большое спасибо Татьяне за интересный рассказ и грамотно организованный маршрут. Отдельно хотелось бы отметить то, с каким уважением она относится к природе и всему тому, о чём нам рассказывала. Такие неравнодушных гиды встречаются сейчас не часто. Поэтому она даже не гид, а Проводник)

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Тёплая встреча с животными холодного края
3 000
3 часа
Тёплая встреча с животными холодного края
13 отзывов
Подружиться с обитателями Севера, научиться выживать в лесу и узнать о быте полярных народов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
7 500
7 часов
Истинный Север: экскурсия на стоянку оленеводов
Понаблюдать за бытом коренных народов Кольского полуострова и пообедать в саамской деревне
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
2 500
2 часа
«Навстречу северной Авроры» в компании хаски!
Узнать удивительные факты о породе, проехать в упряжке и почувствовать себя жителем Русского Севера

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Знакомство с Мурманском и историей русского флота
7 000
3 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
27 отзывов
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
11 500
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
26 отзывов
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
11 500
10 часов
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
20 отзывов
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
От 12 000
10 часов
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
19 отзывов
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
5 000
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
15 отзывов
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний
Путешествие в Териберку в мини-группе
5 000
9 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
12 отзывов
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана