1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Таинственный лес

Мы проплывем 40 км до входа в заказник «Сейдъявр», а затем отправимся по тропе сквозь прекрасный и дикий северный лес 🌳. Пока мы будем идти через заросли папоротников и поляны с «танцующими» березами, я расскажу о флоре и фауне края, особенностях быта древних племен и местных традициях, обрядах и верованиях.

Прозрачные воды Сейда

«Сейд» в переводе с саамского означает «священный». Но не только для них озеро стало местом силы. Вот уже почти сто лет ученые пытаются открыть тайну этого природного памятника — узнать, связан ли он с гиперборейской цивилизацией или все артефакты созданы природой. Вы услышите о находках и теориях и, во что бы ни поверили, насладитесь живописным видом тихого и таинственного озера-храма.

Мшистый великан

Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите знаменитого великана Куйву — изображение человека на скале огромной высоты, которое состоит из лишайника, сотни лет растущего строго по одной форме. Это загадочное явление будоражит умы многих людей и точно удивит вас. Полюбовавшись пейзажем, мы разобьем лагерь и восполним силы травяным чаем, бутербродами и горячей ухой под разговоры о саамских легендах.

Организационные детали

Дополнительные расходы: возможен полноценный обед из оленины и красной рыбы — 1000 руб. /чел.