Групповая
до 15 чел.
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Мурманск удивит вас своими тайнами и легендами. Узнайте о его прошлом и настоящем, наслаждаясь прогулкой по живописным местам города
Начало: У культурно-паркового комплекса ИМ.О.П. Найдёнова
«Оборудованные смотровые площадки и прекрасные виды на Семёновское озеро — здесь получаются отличные фотографии»
Завтра в 11:45
22 янв в 11:45
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
На снегоступах - к Семужному озеру
Пройдите по снежному лесу Мурманской области на снегоступах и насладитесь уникальной природой. Вас ждет пикник у костра с ароматным чаем и рыбой
Начало: У вашего отеля
«Мы дойдем до Семужного озера, разведем костер и устроим небольшой пикник с ароматным фруктовым чаем, вареньем и вкуснейшей рыбой»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Водная прогулка
К Сейдозеру по следу Минотавра - из Мурманска
Увлекательное путешествие к Сейдозеру через живописные места Ловозерья, где вас ждут легенды, уха из арктического гольца и морошковые пироги
Начало: По месту вашего проживания
«Часть пути к мистическому озеру среди хребтов Ловозерья мы преодолеем на внедорожнике, затем пересядем на катер, а после — пройдём пешком по тропе на территории заказника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
22 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Трехдневное приключение с опытным проводником: Сейдозеро, гора Нинчур и Ловозерские тундры. Окунитесь в мир легенд и уникальных ландшафтов
Начало: В Мурманске
«У небольшого водопада сделаем фотопаузу, а еще на маршруте встретим несколько небольших ледниковых озер с чистейшей водой»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
27 000 ₽ за человека
