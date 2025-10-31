П Псарева Благодарность Александру, ведущему экскурсии. Очень много информации получили. Очень внимательный и заботливый человек. Рекомендовала его своим знакомым. Спасибо

Т Татьяна читать дальше делился интересными фактами. По пути у нас была остановка у ветряков. А уже в Териберке мы посетили природный парк и все знаковые локации. Заброшенная школа не входит в обязательную программу, но Александр нас и туда завёз, за что ему огромная благодарность. Давал дополнительное время, если кому-то не хватало. На перекус и обед заезжали в приятное кафе, где ели свежайшие мидиолусы, ежей и уху из морепродуктов и водорослей. Погода очень переменчивая. За несколько часов экскурсии мы наблюдали град, снегодождь, сильный ветер, туман и ясную, солнечную погоду. Рекомендую одеваться очень тепло, взять с собой дождевик из плотной ткани. 25.10 я ездила на экскурсию в Териберку. Из-за шторма отменилась морская прогулка, но я не жалею, что поехала. Гидом был Александр. Он комфортно вёл машину, интересно рассказывал об истории региона,

Н Наталия читать дальше рассказал нам историю города Мурманска и села Териберка. Проезжая разные достопримечательности, останавливался, рассказывал о них и фотографировал нас, такие отличные фотографии получились, показал нам лучшие места для фотосессий, показал где растет черника, отвечал на все наши вопросы, общение было легким и непринужденным. Мы остались в полном восторге и обязательно вернемся.

Отдельное спасибо за плейлист на обратном пути))

спасибо организаторам за интересную экскурсию и прогулку по морю, 100% рекомендую всем! Успехов! Спасибо огромное нашему экскурсоводу Александру. Так интересно и легко прошла наша поездка! Начнем с аккуратного вождения, чистой и комфортной машины, для нас это не маловажно. С самого начала пути Александр

Е Елена Очень впечатляет северная природа, необыкновенно расцвеченная осенью, песчаный морской пляж бескрайний во время отлива, а виды на мысу у пляжа драконьих яиц просто невероятны.

Организовано очень хорошо. Очень довольна.

Да ещё на обед были свежевыловленное морские ежи и гребешки и запечённые модиолусы.

Так что впечатлений куча.

Большое спасибо гиду Александру.

Д Денис Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею, ответил на всё вопросы, рассказал много интересного о Кольском полуострове, посетили много красивых мест, попробовали морепродукты в кафе у дайверов, пообедали в ресторане с панорамным видом на Баренцево море, всё на высшем уровне, рекомендую

С Сергей

В Виталий

И Ирина Ездили в Териберку с Виктором. Отличный гид и очень приятный человек) спасибо, что вытерпели наше недовольство за ранний выезд) Все локации исследовали почти одни, и это здорово!

Т Татьяна Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию в Териберку экскурсоводу Александру. Великолепный рассказчик, много информации об истории. Природа и место впечатляют, незабываемое путешествие. Я в восторге от экскурсии. Комфорт в автомобиле, встреча от дома, где живешь. Огромное спасибо 🙏🙏🙏🙏

О Ольга

С Сергей Всё понравилось! Забрали прямо от отеля. У нас было 2 подгруппы, одна сухопутная, другая с морской прогулкой и пока часть группы была в море у нас сухопутных было свободное время в Териберке, погулять по посёлку, пляжу и даже покупаться и времени получилось предостаточно, что было здорово! Организаторам спасибо!

В Валентина Все очень понравилось. Забрали от дома. Наш гид Артём, по дороге интересно рассказывал о Териберке, Мурманск и крайнем северу. Сама Териберка порадовала отличной погодой, солнце и почти не было ветра. Посетили все что было по экскурсии с интересными рассказами о месте от гида. Все было супер!!!!

Т Татьяна

С Сергей