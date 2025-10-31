Увлекательное путешествие к берегу Северного Ледовитого океана - скелет Левиафана, кладбище кораблей, водопад Малого батарейского озера, пляж Яйца драконов, завораживающая тундра, северные олени и хаски.
Описание экскурсииОб экскурсии Приглашаем вас в путешествие к самой северной точке России в село Териберку — это удивительное место Заполярного края, манящее суровой красотой непокорной природы и величием севера. Почувствуй север по настоящему, посетив Териберку вместе с нами. (В связи с большим спросом на данную экскурсию, в выходные и праздничные дни, используется комфортабельный, 18 местный автобус Mercedes-Benz Sprinter) В поездке вы увидите: Ветропарк Перевал с сейдами Териберский гаишник Териберское водохранилище Кладбище кораблей Скелет кашалота Арт объект - хвосты китов Поселок Лодейное Метеостанция Пляж "Яйцо драконов" Малое Батарейское озеро Водопад Малого Батарейского озера Птичий базар Путный поморский крест Териберский маяк Териберская губа Стела хвост кита скелет кита (декорация из фильма Ливиафан) Самые северные качели Деревянный трон Арт объект - место встречи изменить нельзя Выброшенный штормом корабль Этнопарк Териберская школа Териберская пивоварня Важная информация:
- В связи с большим спросом на данную экскурсию, в праздничные дни используется 18-ти местный комфортабельный Мерседес Спринтер. Соответственно в группе будет больше людей.
- Экскурсия подойдет для детей возрастом от 3-5 лет.
- По программе предусмотрен пеший маршрут к водопаду, который может занять около 2 часов. Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки.
- Программа экскурсии примерная. Порядок посещения локаций и тайминг могут меняться. Ориентировочное возвращение в Мурманск — 18:30-20:00.
- В случае отмены поездки при плохих погодных условиях вам будет возвращена предоплата или предложен перенос на другое число, на ваш выбор.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбацкий поселок
- Ветропарк
- Перевал с сейдами
- Териберский гаишник
- Териберское водохранилище
- Кладбище кораблей
- Скелет кашалота
- Арт-обьект «Хвосты китов»
- Тихвинская церковь
- Поселок Лодейное
- Метеостанция
- Пляж «Яйцо драконов»
- Малое Батарейское озеро
- Водопад Малого Батарейского озера
- Птичий базар
- Путный поморский крест
- Териберский маяк
- Териберская губа
- Стела «Хвост кита»
- Скелет кита (декорация из фильма «Левиафан»)
- Самые северные качели
- Деревянный трон
- Арт-объект «Место встречи изменить нельзя»
- Выброшенный на берег штормом корабль
- Этнопарк
- Териберская школа
- Конец всех дорог
- Териберская пивоварня
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортных автомобилях (в праздничные дни используется 18-ти местный комфортабельный Мерседес Спринтер)
- Горячий чай с бутербродами
Что не входит в цену
- Оплата туристического сбора - 360 рублей
- Билеты в этно-парк - 100 рублей (по желанию). Прогулка на снегоходах - 1600 рублей.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в г. Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 696 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Псарева
31 окт 2025
Благодарность Александру, ведущему экскурсии. Очень много информации получили. Очень внимательный и заботливый человек. Рекомендовала его своим знакомым. Спасибо
Т
Татьяна
26 окт 2025
25.10 я ездила на экскурсию в Териберку. Из-за шторма отменилась морская прогулка, но я не жалею, что поехала. Гидом был Александр. Он комфортно вёл машину, интересно рассказывал об истории региона,
Н
Наталия
16 окт 2025
Спасибо огромное нашему экскурсоводу Александру. Так интересно и легко прошла наша поездка! Начнем с аккуратного вождения, чистой и комфортной машины, для нас это не маловажно. С самого начала пути Александр
Е
Елена
9 окт 2025
Очень впечатляет северная природа, необыкновенно расцвеченная осенью, песчаный морской пляж бескрайний во время отлива, а виды на мысу у пляжа драконьих яиц просто невероятны.
Организовано очень хорошо. Очень довольна.
Да ещё на обед были свежевыловленное морские ежи и гребешки и запечённые модиолусы.
Так что впечатлений куча.
Большое спасибо гиду Александру.
Д
Денис
6 окт 2025
Отличная экскурсия, спасибо гиду Алексею, ответил на всё вопросы, рассказал много интересного о Кольском полуострове, посетили много красивых мест, попробовали морепродукты в кафе у дайверов, пообедали в ресторане с панорамным видом на Баренцево море, всё на высшем уровне, рекомендую
С
Сергей
19 сен 2025
В
Виталий
15 сен 2025
И
Ирина
15 сен 2025
Ездили в Териберку с Виктором. Отличный гид и очень приятный человек) спасибо, что вытерпели наше недовольство за ранний выезд) Все локации исследовали почти одни, и это здорово!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию в Териберку экскурсоводу Александру. Великолепный рассказчик, много информации об истории. Природа и место впечатляют, незабываемое путешествие. Я в восторге от экскурсии. Комфорт в автомобиле, встреча от дома, где живешь. Огромное спасибо 🙏🙏🙏🙏
О
Ольга
10 авг 2025
С
Сергей
3 авг 2025
Всё понравилось! Забрали прямо от отеля. У нас было 2 подгруппы, одна сухопутная, другая с морской прогулкой и пока часть группы была в море у нас сухопутных было свободное время в Териберке, погулять по посёлку, пляжу и даже покупаться и времени получилось предостаточно, что было здорово! Организаторам спасибо!
В
Валентина
31 июл 2025
Все очень понравилось. Забрали от дома. Наш гид Артём, по дороге интересно рассказывал о Териберке, Мурманск и крайнем северу. Сама Териберка порадовала отличной погодой, солнце и почти не было ветра. Посетили все что было по экскурсии с интересными рассказами о месте от гида. Все было супер!!!!
Т
Татьяна
24 июл 2025
С
Сергей
20 июл 2025
Е
Елена
17 июл 2025
16 июля 2025г. я была на экскурсии "Териберка-достояние севера". Очень необычная и великолепная природа, ни с чем не сравнима. Суровый, но прекрасный край! Будьте готовы к мгновенным переменам погоды! От жаркого солнца-до проезжающего, ледяного ветра.
Особое спасибо нашему гиду и водителю Виктору) Очень эрудированный и внимательный, было интересно. Кто ещё сомневается, то я рекомендую 👍 😄💥
Особое спасибо нашему гиду и водителю Виктору) Очень эрудированный и внимательный, было интересно. Кто ещё сомневается, то я рекомендую 👍 😄💥
