Мини-группа
до 6 чел.
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Место Вашего проживания в г. Мурманске
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
31 июл в 08:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Экскурсия в Териберку
Начало: Отель Меридиан Воровского 5/23
Расписание: ежедневно в 7.30-8.00
31 июл в 07:30
1 авг в 07:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Териберка. Там, на самом на Краю Земли
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Каждый день с 8:30 утра
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 14 чел.
Териберка-путь к океану
Начало: Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Ежедневно
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений22 июля 2025Насыщенная, Занимательная и Атмосферная поездка на Суровый Берег Баренцова Моря. В дороге нашу группу сопровождал гид Никита, человек по-настоящем влюблённый в
- ООльга22 июля 2025Териберка это сказочное место, необычайно красиво, перезагрузка от городской суеты полнейшая. Организация экскурсии очень грамотная, посетили много локаций, везде успели
- ВВиктория21 июля 2025Все отлично!)
- ЕЕлена17 июля 202516 июля 2025г. я была на экскурсии "Териберка-достояние севера". Очень необычная и великолепная природа, ни с чем не сравнима. Суровый,
- ААнна5 июля 2025Отличная экскурсия, замечательный гид Максим, очень внимательное отношение со стороны организаторов. Всей нашей компанией рекомендуем
- ААлександр3 января 2025Охота за Северным СияниемВсе понравилось. Лучшая встреча нового года!
- ГГеннадий29 ноября 2024Охота за Северным СияниемНаверное это самая запоминающаяся поездка,начнем с плюсов,(минусов не будет),начали мини экскурсию по городу пока выезжали до точки,послушал про замечательный город
- ММария13 июня 2024Великолепно организованная экскурсия! Большое спасибо гиду Игорю, было очень интересно, комфортно и душевно! При выходе в море видели большую стаю китов и тюленя! Олени и лайки - вообще лапочки:) Дочь в восторге! Спасибо!
- ААнна2 мая 2022Все было отлично: экскурсия, гид, водитель! Увидели за полдня разные лица северной погоды: от метели до солнца.
- ООльга2 ноября 2021Отлично! Море впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Teriberka-1-den»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Teriberka-1-den" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 755 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2025 год по теме «Teriberka-1-den», 755 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь