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Мурманск,узнал много нового,ехали до точки где смотрели на северное сияние в полном комфорте,в приятной компании,наша охота за северным сиянием явно удалась,хочу выразить отдельный респект фотографу, фотографии просто космос,тем кто хочет увидеть северное сияние однозначно рекомендую эту поездку,так же ребята не дали замерзнуть и напоили горячим чаем☕️🍵,обязательно воспользуюсь еще услугами этих ребят и продолжим исследовать север,респект Александру и его команде,нам очень понравилось