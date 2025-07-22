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Teriberka-1-den – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Teriberka-1-den» в Мурманске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Териберка - бесценное достояние севера
На машине
10 часов
670 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Териберка из Мурманска: впечатляющее путешествие к краю света
Завораживающая экскурсия в Териберку: океанские пейзажи, дикая природа и уникальные арт-объекты
Начало: Место Вашего проживания в г. Мурманске
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
31 июл в 08:00
5000 ₽ за человека
Экскурсия в Териберку
Пешая
10 часов
53 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Экскурсия в Териберку
Начало: Отель Меридиан Воровского 5/23
Расписание: ежедневно в 7.30-8.00
31 июл в 07:30
1 авг в 07:30
4000 ₽ за человека
Териберка. Там, на самом на Краю Земли
На автобусе
10 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Териберка. Там, на самом на Краю Земли
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Каждый день с 8:30 утра
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Териберка-путь к океану
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Териберка-путь к океану
Начало: Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Ежедневно
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    22 июля 2025
    Экскурсия в Териберку
    Насыщенная, Занимательная и Атмосферная поездка на Суровый Берег Баренцова Моря. В дороге нашу группу сопровождал гид Никита, человек по-настоящем влюблённый в
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    Северный Край, знающий его заповедные уголки и очень приятный в Личном Общении. Тур пролетел на Супер-Позитиве. Все заявленные Локации Увидели и провели Достотачное время с самыми приятными Впечатлениями. 10 из 10💯

  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Экскурсия в Териберку
    Териберка это сказочное место, необычайно красиво, перезагрузка от городской суеты полнейшая. Организация экскурсии очень грамотная, посетили много локаций, везде успели
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    вовремя. Экскурсовод Леонид заботливо относился к каждому члены группы, интересно рассказывал, очень легкий, весёлый, неравнодушный к своему краю человек. Мы просто влюбились в Териберку и обязательно приедем сюда ещё!

  • В
    Виктория
    21 июля 2025
    Экскурсия в Териберку
    Все отлично!)
  • Е
    Елена
    17 июля 2025
    Териберка - бесценное достояние севера
    16 июля 2025г. я была на экскурсии "Териберка-достояние севера". Очень необычная и великолепная природа, ни с чем не сравнима. Суровый,
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    но прекрасный край! Будьте готовы к мгновенным переменам погоды! От жаркого солнца-до проезжающего, ледяного ветра. Особое спасибо нашему гиду и водителю Виктору) Очень эрудированный и внимательный, было интересно. Кто ещё сомневается, то я рекомендую 👍 😄💥

  • А
    Анна
    5 июля 2025
    Териберка. Там, на самом на Краю Земли
    Отличная экскурсия, замечательный гид Максим, очень внимательное отношение со стороны организаторов. Всей нашей компанией рекомендуем
  • А
    Александр
    3 января 2025
    Охота за Северным Сиянием
    Все понравилось. Лучшая встреча нового года!
  • Г
    Геннадий
    29 ноября 2024
    Охота за Северным Сиянием
    Наверное это самая запоминающаяся поездка,начнем с плюсов,(минусов не будет),начали мини экскурсию по городу пока выезжали до точки,послушал про замечательный город
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    Мурманск,узнал много нового,ехали до точки где смотрели на северное сияние в полном комфорте,в приятной компании,наша охота за северным сиянием явно удалась,хочу выразить отдельный респект фотографу, фотографии просто космос,тем кто хочет увидеть северное сияние однозначно рекомендую эту поездку,так же ребята не дали замерзнуть и напоили горячим чаем☕️🍵,обязательно воспользуюсь еще услугами этих ребят и продолжим исследовать север,респект Александру и его команде,нам очень понравилось

  • М
    Мария
    13 июня 2024
    Териберка. Там, на самом на Краю Земли
    Великолепно организованная экскурсия! Большое спасибо гиду Игорю, было очень интересно, комфортно и душевно! При выходе в море видели большую стаю китов и тюленя! Олени и лайки - вообще лапочки:) Дочь в восторге! Спасибо!
  • А
    Анна
    2 мая 2022
    Териберка-путь к океану
    Все было отлично: экскурсия, гид, водитель! Увидели за полдня разные лица северной погоды: от метели до солнца.
  • О
    Ольга
    2 ноября 2021
    Териберка-путь к океану
    Отлично! Море впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Teriberka-1-den»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Териберка-путь к океану
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Teriberka-1-den" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 755 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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