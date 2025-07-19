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Teriberka-podborka – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Teriberka-podborka» в Мурманске, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Териберка: арктическая сказка на краю земли
На машине
На автобусе
10 часов
949 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 07:30
30 июл в 07:30
5000 ₽ за человека
Териберка - мир согретого холода
На машине
10 часов
390 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Териберка из Мурманска: Северный Ледовитый океан и драконьи яйца
Откройте для себя Териберку: духовное путешествие к берегам Северного Ледовитого океана с экспертным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
5000 ₽ за человека
Териберка. Все краски Крайнего Севера
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Териберка. Место, во власти Северного Ледовитого океана
На машине
10 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка. Место, во власти Северного Ледовитого океана
Начало: Ул. Воровского, 5/23, вход в отель Меридиан
30 июл в 07:30
31 июл в 07:30
4200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    19 июля 2025
    Териберка - мир согретого холода
    При планировании экскурсий думала, что Териберка- просто берег моря с камнями, примечательный только тем, что туда есть автодорога, распиаренное место,
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    где обещают показать китов. Оказалось, всё наоборот. Сама дорога очень живописна, по тундре и лесотундре, через реки и вдоль озёр. Берег Баренцева моря- скалистый, с прекрасными бухтами, речками, водопадами. Национальный ландшафтный парк с флорой тундры, и даже пляж "Драконьи яйца"- очень разнообразны. Есть коттеджи, дорогие рестораны, вертолетная площадка (можно полетать), этнопарк с хаски и оленями. Китов, при везении, можно увидеть и без выхода в море. Удобная не скользящая обувь обязательна. При переходе по бревнам через ручеек и при спуске со смотровой сопки гид оказывает помощь (спасибо, Сергей!).

  • Ю
    Юрий
    17 июля 2025
    Териберка - мир согретого холода
    Понравилось все и даже погода.
  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2025
    Териберка. Все краски Крайнего Севера
    🔥
  • А
    Андрей
    7 июля 2025
    Териберка. Все краски Крайнего Севера
    Приехали впервые, взяли индивидуальную экскурсию. Коллектив учел все пожелания по организации. С Александром отлично прокатились на комфортном внедорожнике за очень
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    интересной беседой. Природа и места впечатляют, даже при не идеальной погоде летом. Обедали в Сияние Севера: вид, еда сервис отличные. Еще раз спасибо Александру и коллективу администраторов! 5*

  • Т
    Тетерская
    15 июня 2025
    Териберка. Место, во власти Северного Ледовитого океана
    Прекрасное место. Север- место для перезагрузки. Невероятные пейзажи. Повезло с погодой - солнце, синее небо и море. Рассказ Гида вполне
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    достаточный. Микроавтобус комфортный. Минус самой деревни Териберка - проблемы с туалетами (их кол-вом) и нет небольших перекусочных, а так же магазинов купить воду и пр.

  • А
    Алла
    15 июня 2025
    Териберка. Место, во власти Северного Ледовитого океана
    Очень хорошая экскурсия, гид постоянно рассказывал, отвечал на все вопросы, никто не был забыл или недоволен, было комфортно и время пролетело незаметно. Спасибо большое за организацию, обязательно поедем с вами еще!
  • Л
    Людмила
    9 июня 2025
    Териберка. Все краски Крайнего Севера
    Экскурсия по Териберке оказалась настоящей находкой! Нас сопровождала отличная погода и замечательный экскурсовод Александр, который превратил поездку в настоящее путешествие
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    по арктическим просторам. Маршрут был построен грамотно и разнообразно: мы увидели живописные берега Баренцева моря, величественные водопады и загадочную деревню Териберка, воспетую в фильме «Левиафан». Наш проводник Александр оказался невероятно увлечённым местным краеведом, знающим каждую тропинку и историю каждого уголка полуострова. Путешествие получилось комфортным и познавательным. Спасибо Александру за вдохновение и любовь к своему краю — теперь Териберка навсегда останется в нашем сердце!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Teriberka-podborka»

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  4. Териберка. Место, во власти Северного Ледовитого океана
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  3. Ледокол Ленин
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  5. Памятник Ждущей
  6. Кольский мост
  7. Набережная
  8. Площадь пяти углов
  9. Морской вокзал
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Teriberka-podborka" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 1378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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