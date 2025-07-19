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где обещают показать китов. Оказалось, всё наоборот. Сама дорога очень живописна, по тундре и лесотундре, через реки и вдоль озёр. Берег Баренцева моря- скалистый, с прекрасными бухтами, речками, водопадами. Национальный ландшафтный парк с флорой тундры, и даже пляж "Драконьи яйца"- очень разнообразны. Есть коттеджи, дорогие рестораны, вертолетная площадка (можно полетать), этнопарк с хаски и оленями. Китов, при везении, можно увидеть и без выхода в море. Удобная не скользящая обувь обязательна. При переходе по бревнам через ручеек и при спуске со смотровой сопки гид оказывает помощь (спасибо, Сергей!).