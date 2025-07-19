Мини-группа
до 7 чел.
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 07:30
30 июл в 07:30
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Териберка из Мурманска: Северный Ледовитый океан и драконьи яйца
Откройте для себя Териберку: духовное путешествие к берегам Северного Ледовитого океана с экспертным гидом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Териберка. Все краски Крайнего Севера
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
31 июл в 09:00
1 авг в 09:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка. Место, во власти Северного Ледовитого океана
Начало: Ул. Воровского, 5/23, вход в отель Меридиан
30 июл в 07:30
31 июл в 07:30
4200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 июля 2025При планировании экскурсий думала, что Териберка- просто берег моря с камнями, примечательный только тем, что туда есть автодорога, распиаренное место,
- ЮЮрий17 июля 2025Понравилось все и даже погода.
- ДДмитрий14 июля 2025🔥
- ААндрей7 июля 2025Приехали впервые, взяли индивидуальную экскурсию. Коллектив учел все пожелания по организации. С Александром отлично прокатились на комфортном внедорожнике за очень
- ТТетерская15 июня 2025Прекрасное место. Север- место для перезагрузки. Невероятные пейзажи. Повезло с погодой - солнце, синее небо и море. Рассказ Гида вполне
- ААлла15 июня 2025Очень хорошая экскурсия, гид постоянно рассказывал, отвечал на все вопросы, никто не был забыл или недоволен, было комфортно и время пролетело незаметно. Спасибо большое за организацию, обязательно поедем с вами еще!
- ЛЛюдмила9 июня 2025Экскурсия по Териберке оказалась настоящей находкой! Нас сопровождала отличная погода и замечательный экскурсовод Александр, который превратил поездку в настоящее путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Teriberka-podborka»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Teriberka-podborka" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 1378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2025 год по теме «Teriberka-podborka», 1378 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь