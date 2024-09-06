Териберский маяк – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Териберский маяк» в Мурманске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
394 отзыва
11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
10 200 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
На машине
243 отзыва
14 часов
Водная прогулка
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО, в 07:30-08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
12 000 за человека
Териберка: арктическая сказка на краю земли
На машине
На автобусе
скидка
10%
1012 отзывов
10 часов
Групповая
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Териберский маяк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
  2. Териберка с выходом в Баренцево море
  3. Териберка: арктическая сказка на краю земли
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Териберский маяк" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1649 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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