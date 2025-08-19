Вы только начинаете знакомство с Мурманском? Тогда эта экскурсия — отличный выбор! Мы организуем для вас приятное путешествие по ключевым локациям северного города.
Вы исследуете его весь — от набережной Колы и мемориального комплекса «Маяк» до монумента «Алёша» и площади Пяти Углов. А также послушаете легенды и истории о достопримечательностях на маршруте.
Вы исследуете его весь — от набережной Колы и мемориального комплекса «Маяк» до монумента «Алёша» и площади Пяти Углов. А также послушаете легенды и истории о достопримечательностях на маршруте.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- Изучите монумент «Алёша», посвящённый защитникам Заполярья
- Посетите морской вокзал и узнаете историю первого в мире атомного ледокола «Ленин»
- Побываете у храма Спас на Водах
- Осмотрите мемориальный комплекс «Маяк», где хранится фрагмент рубки подводной лодки «Курск»
- Насладитесь лучшими панорамными видами и побываете на площади Пяти углов, где царит дух города
- Увидите памятники «Ждущая» и «Печная труба», посвящённый бомбардировке города 18 июня 1942 года
- Прогуляетесь по набережной реки Колы и узнаете больше о жизни поморов
Мы с огромным удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, раскроем его секреты и поделимся подробностями о каждом уголке.
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Поедем на комфортабельных автомобилях Toyota Fortuner, Volvo XC90 или Hyundai Grand Starex
- Обратите внимание: посещение ледокола «Ленин» не входит в программу
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 441 туриста
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 авг 2025
Спасибо гиду Алексею за проведённую экскурсию и показанные красоты Мурманска. В конце поездки гид включил нам песни про Мурманск, и это было очень атмосферно.
Е
Елена
22 июл 2025
Большое спасибо Алексндру за экскурсию по Мурманску, за его любовь к городу за его ненавязчивый, а искренний патриотизм, за умение ладить с детьми в гуппе. Всё очень, очень понравилось. Мурманск
Юлия
9 апр 2025
Выбрали эту экскурсию как знакомство с городом. Побывали на смотровых площадках, насладились красивыми видами.
Понравилось, что гид посмотрев прогноз скорректировал маршрут. Благодаря этому смогли все увидеть, а после нашего ухода приходил циклон и метель (все белое ничего не видно). Очень удобно, что забирают и отвозят к месту жительства.
Единственное хотелось больше информации.
Понравилось, что гид посмотрев прогноз скорректировал маршрут. Благодаря этому смогли все увидеть, а после нашего ухода приходил циклон и метель (все белое ничего не видно). Очень удобно, что забирают и отвозят к месту жительства.
Единственное хотелось больше информации.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
до 7 чел.
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
Начало: От места высшего проживания в городе Мурманск
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
13 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия из аэропорта Мурманска
Водитель-гид встретит вас в аэропорту и проведёт увлекательную трёхчасовую экскурсию по Мурманску. Узнайте больше о городе и получите полезные советы
Начало: В аэропорту
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
11 500 ₽ за всё до 3 чел.