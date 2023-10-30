Увидеть дедушку ледокольного флота, легендарного «Алёшу» и узнать о 100-летней истории города
Наша прогулка — это не скучный экскурс в историю, а увлекательный рассказ о прошлом и настоящем города, мощи и несгибаемом характере северных жителей.
На экскурсии вы узнаете о зарождении, становлении и развитии главного порта российской Арктики и увезёте с собой самые тёплые и вкусные впечатления.
На экскурсии вы узнаете о зарождении, становлении и развитии главного порта российской Арктики и увезёте с собой самые тёплые и вкусные впечатления.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мурманск — один из молодых российских городов. Он был основан Николаем II в 1916 году. 100 с небольшим лет истории вместили в себя целую череду значимых событий, с которыми мы вас и познакомим. Мурманск предстанет перед вами в разных ролях:
- Город на скалистых берегах. Мурманск был построен на восточном побережье Кольского залива, в зоне лесотундры, на сопках. Вы окажетесь на смотровых площадках с потрясающим видом на порт и его величественные краны, а также на незамерзающий парящий залив.
- Город—герой. Вы увидите символ победы — памятник Защитникам Советского Заполярья. Узнаете о том, почему советские лидеры долгое время не брали во внимание вклад Мурманска в Великую Отечественную войну.
- Город—порт и начало Северного морского пути. Вы посетите атомоход «Ленин», который называют «дедушкой ледокольного флота», и главные ворота российской Арктики — морской вокзал.
- Город моряков. Мы отдадим дань памяти морякам, погибшим в мирное время. Вы увидите сохранившуюся часть рубки АПЛ «Курск», которая потерпела крушение в Баренцевом море в 2000 году. Побываем в музее памяти и на кладбище кораблей.
- Город арктической кухни. Озёра, реки и моря Кольского края богаты природными дарами. Каждому участнику экскурсии мы предложим на выбор морского ежа или гребешок. Но придётся потрудиться, чтобы получить свой «улов».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, деликатес в кафе у моря
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Kuga, Hyundai Creta, Honda Step Wagon Spada или KIA Sportage
- Отдельно оплачиваются билеты на ледокол «Ленин» — 600 руб. /взрослые, 200 руб. /пенсионеры и студенты, 100 руб. /дети до 17 лет включительно
- Программа будет интересна для взрослых и детей с 6–7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Анна, я представляю дружную команду гидов-экскурсоводов Мурманской области. Мы проводим авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю. Продумываем лучшие маршруты, делимся интересными фактами и помогаем с фотосъемкой. Доброжелательная атмосфера, безопасность путешествия и незабываемые впечатления гарантированы!
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