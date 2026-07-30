Наша прогулка — это не скучный экскурс в историю, а увлекательный рассказ о прошлом и настоящем города, мощи и несгибаемом характере северных жителей.
На экскурсии вы узнаете о зарождении, становлении и развитии главного порта российской Арктики и увезёте с собой самые тёплые и вкусные впечатления.
На экскурсии вы узнаете о зарождении, становлении и развитии главного порта российской Арктики и увезёте с собой самые тёплые и вкусные впечатления.
Описание экскурсии
Мурманск — один из молодых российских городов. Он был основан Николаем II в 1916 году. 100 с небольшим лет истории вместили в себя целую череду значимых событий, с которыми мы вас и познакомим. Мурманск предстанет перед вами в разных ролях:
- Город на скалистых берегах. Мурманск был построен на восточном побережье Кольского залива, в зоне лесотундры, на сопках. Вы окажетесь на смотровых площадках с потрясающим видом на порт и его величественные краны, а также на незамерзающий парящий залив.
- Город—герой. Вы увидите символ победы — памятник Защитникам Советского Заполярья. Узнаете о том, почему советские лидеры долгое время не брали во внимание вклад Мурманска в победу в Великой Отечественной войне.
- Город—порт и начало Северного морского пути. Вы сможете наблюдать на вечной стоянке атомоход «Ленин», который называют «дедушкой ледокольного флота», и главные ворота российской Арктики — мурманский морской вокзал.
- Город моряков. Мы отдадим дань памяти морякам, погибшим в мирное время. Вы увидите сохранившуюся часть рубки АПЛ «Курск», которая потерпела крушение в Баренцевом море в 2000 году. Побываем в музее памяти и на кладбище кораблей.
- Город арктической кухни. Озёра, реки и моря Кольского края богаты природными дарами. Попробовать морской «фастфуд» по-мурмански вы сможете по желанию на морском вокзале.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Kuga, Hyundai Creta, Honda Step Wagon Spada или KIA Sportage
- Программа будет интересна для взрослых и детей с 6–7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1675 туристов
Меня зовут Анна, я представляю дружную команду гидов-экскурсоводов Мурманской области. Мы проводим авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю. Продумываем лучшие маршруты, делимся интересными фактами и помогаем с фотосъёмкой. Доброжелательная атмосфера, безопасность путешествия и незабываемые впечатления гарантированы!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша обзорная экскурсия по Мурманску проходила 28.07.26 с гидом Дмитрием. В городе мы первый раз, посетители все места которые хотели и о которых даже не знали! Нам очень понравился наш
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Замечательно! экскурсия началась вовремя, удобно на машине, информативно! Экскурсовод профессиональный, а не любитель). рекомендуем!
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Были на экскурсии вдвоем с подругой. Очень удобно, что место начала выбрали сами. Очень комфортный формат, без спешки, все посмотрели. Между локациями передвигались на автомобиле. Гид Николай ответил на все вопросы, показал много интересных локаций и по дороге рассказывал много интересных фактов. Для знакомства с городом то, что надо. Организаторы помогли с покупкой билетов на ледокол. Все понравилось!
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Г
Шикарно, рекомендуем! Экскурсия нам очень понравилась. За 4 часа успели посетить все основные локации Мурманска и окрестностей. Алексей своим рассказом сумел заинтересовать и детей. Время пролетело очень быстро. Огромное спасибо за презенты на память.
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Экскурсия очень понравилась! Очень познавательно и интересно! Алексей прекрасный гид!
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Прекрасная экскурсия с великолепным гидом! все очень понравилось, интересно слушать историю от человека, который знает и любит свой город!
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