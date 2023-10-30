Мурманск - отсюда начинается Арктика

Увидеть дедушку ледокольного флота, легендарного «Алёшу» и узнать о 100-летней истории города

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Наша прогулка — это не скучный экскурс в историю, а увлекательный рассказ о прошлом и настоящем города, мощи и несгибаемом характере северных жителей.

На экскурсии вы узнаете о зарождении, становлении и развитии главного порта российской Арктики и увезёте с собой самые тёплые и вкусные впечатления.
Мурманск - отсюда начинается Арктика
Мурманск - отсюда начинается Арктика
Мурманск - отсюда начинается Арктика
Мурманск - отсюда начинается Арктика
Мурманск - отсюда начинается Арктика
Мурманск - отсюда начинается Арктика
Мурманск - отсюда начинается Арктика
Мурманск - отсюда начинается Арктика
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мурманск — один из молодых российских городов. Он был основан Николаем II в 1916 году. 100 с небольшим лет истории вместили в себя целую череду значимых событий, с которыми мы вас и познакомим. Мурманск предстанет перед вами в разных ролях:

  • Город на скалистых берегах. Мурманск был построен на восточном побережье Кольского залива, в зоне лесотундры, на сопках. Вы окажетесь на смотровых площадках с потрясающим видом на порт и его величественные краны, а также на незамерзающий парящий залив.
  • Город—герой. Вы увидите символ победы — памятник Защитникам Советского Заполярья. Узнаете о том, почему советские лидеры долгое время не брали во внимание вклад Мурманска в Великую Отечественную войну.
  • Город—порт и начало Северного морского пути. Вы посетите атомоход «Ленин», который называют «дедушкой ледокольного флота», и главные ворота российской Арктики — морской вокзал.
  • Город моряков. Мы отдадим дань памяти морякам, погибшим в мирное время. Вы увидите сохранившуюся часть рубки АПЛ «Курск», которая потерпела крушение в Баренцевом море в 2000 году. Побываем в музее памяти и на кладбище кораблей.
  • Город арктической кухни. Озёра, реки и моря Кольского края богаты природными дарами. Каждому участнику экскурсии мы предложим на выбор морского ежа или гребешок. Но придётся потрудиться, чтобы получить свой «улов».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, деликатес в кафе у моря
  • Поездка пройдёт на автомобиле Ford Kuga, Hyundai Creta, Honda Step Wagon Spada или KIA Sportage
  • Отдельно оплачиваются билеты на ледокол «Ленин» — 600 руб. /взрослые, 200 руб. /пенсионеры и студенты, 100 руб. /дети до 17 лет включительно
  • Программа будет интересна для взрослых и детей с 6–7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Морской вокзал
Популярные места
Природа и пейзажи
Ледокол Ленин
Смотровые площадки
Кладбище кораблей
Для студентов
Монумент «Алёша»

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