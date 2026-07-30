Наша обзорная экскурсия по Мурманску проходила 28.07.26 с гидом Дмитрием. В городе мы первый раз, посетители все места которые хотели и о которых даже не знали! Нам очень понравился наш

гид, рассказывал интересно, ответил на все наши вопросы в процессе прогулки, посетили много значимых локаций. Видно, что Дмитрию интересно то, чем занимается, аккуратный водитель, клиентоориентированный, сделал много красивых фото для нас,по нашей просьбе посоветовал рестораны к посещению. Спасибо большое за прекрасную прогулку! Семья осталась довольна!

Евгения

Были на экскурсии вдвоем с подругой. Очень удобно, что место начала выбрали сами. Очень комфортный формат, без спешки, все посмотрели. Между локациями передвигались на автомобиле. Гид Николай ответил на все вопросы, показал много интересных локаций и по дороге рассказывал много интересных фактов. Для знакомства с городом то, что надо. Организаторы помогли с покупкой билетов на ледокол. Все понравилось!