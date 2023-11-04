Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
С любовью к кофе и Мурманску я хочу раскрыть вам город с необычной стороны, чтобы у вас остались только тёплые и вкусные воспоминания.
Вы посетите знаковые места, узнаете историю города, побываете в лучших кофейнях и на вкусном бранче, познакомитесь с трендами от бариста.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Welсome-напиток и кофейная лекция
Наша прогулка начнётся с приветственного coffee to go. Мы прогуляемся по центральным улочкам, любуясь лаконичными видами северного города. Я расскажу о Мурманске и его прошлом. Затем мы отправимся на кофейную лекцию. Вы узнаете всё или почти всё о кофе, научитесь угадывать его сорт, оценивать ароматику и вкус.
Визитные карточки Мурманска и его легенды
Я покажу вам гостинично-деловой центр «Арктика» и ледокол «Ленин». С сопки Зелёный мыс вы полюбуетесь прекрасными видами города, сфотографируетесь у памятника «Защитникам Советского Заполярья», увидите Семёновское озеро. Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился. Послушаете городские легенды и истории о главных достопримечательностях.
Бранч в уютном кафе
А после вас ждёт вкусный бранч в уютном кафе в центре Мурманска. В подарок к нему вы получите чашечку кофе. Но и это ещё не всё. Я проведу для вас кофейный ритуал, заряжающий денежной энергией! Также вы вытянете карту дня с советом.
Творческое пространство
В конце экскурсии мы отправимся в заведение, где вы сможете купить интересные вещи ручной работы, подарки для себя и близких на северную тематику (одежду, косметику, открытки и сувениры, шоколад, кофе, свечи и многое другое). Каждую неделю здесь проводятся бесплатные кинопоказы, а также различные мероприятия и мастер-классы. Всем участникам экскурсии будет комплимент — дрип-кофе в подарок.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены кофейный мастер-класс с дегустацией, welcome-напиток, дрип-кофе
- Это пешеходная экскурсия, но нам нужно будет 2–3 раза прокатиться на общественном транспорте или такси
- Дополнительно оплачиваются билет на автобус — 40 руб., такси — 200–300 руб., еда и напитки в кафе, сувениры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Пять Углов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.