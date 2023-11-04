Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе

Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств

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Это будет не просто обзорная прогулка по столице Арктики, а путешествие в мир вкусов и впечатлений.

С любовью к кофе и Мурманску я хочу раскрыть вам город с необычной стороны, чтобы у вас остались только тёплые и вкусные воспоминания.

Вы посетите знаковые места, узнаете историю города, побываете в лучших кофейнях и на вкусном бранче, познакомитесь с трендами от бариста.
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Welсome-напиток и кофейная лекция

Наша прогулка начнётся с приветственного coffee to go. Мы прогуляемся по центральным улочкам, любуясь лаконичными видами северного города. Я расскажу о Мурманске и его прошлом. Затем мы отправимся на кофейную лекцию. Вы узнаете всё или почти всё о кофе, научитесь угадывать его сорт, оценивать ароматику и вкус.

Визитные карточки Мурманска и его легенды

Я покажу вам гостинично-деловой центр «Арктика» и ледокол «Ленин». С сопки Зелёный мыс вы полюбуетесь прекрасными видами города, сфотографируетесь у памятника «Защитникам Советского Заполярья», увидите Семёновское озеро. Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился. Послушаете городские легенды и истории о главных достопримечательностях.

Бранч в уютном кафе

А после вас ждёт вкусный бранч в уютном кафе в центре Мурманска. В подарок к нему вы получите чашечку кофе. Но и это ещё не всё. Я проведу для вас кофейный ритуал, заряжающий денежной энергией! Также вы вытянете карту дня с советом.

Творческое пространство

В конце экскурсии мы отправимся в заведение, где вы сможете купить интересные вещи ручной работы, подарки для себя и близких на северную тематику (одежду, косметику, открытки и сувениры, шоколад, кофе, свечи и многое другое). Каждую неделю здесь проводятся бесплатные кинопоказы, а также различные мероприятия и мастер-классы. Всем участникам экскурсии будет комплимент — дрип-кофе в подарок.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены кофейный мастер-класс с дегустацией, welcome-напиток, дрип-кофе
  • Это пешеходная экскурсия, но нам нужно будет 2–3 раза прокатиться на общественном транспорте или такси
  • Дополнительно оплачиваются билет на автобус — 40 руб., такси — 200–300 руб., еда и напитки в кафе, сувениры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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