Наша прогулка начнётся с приветственного coffee to go. Мы прогуляемся по центральным улочкам, любуясь лаконичными видами северного города. Я расскажу о Мурманске и его прошлом. Затем мы отправимся на кофейную лекцию. Вы узнаете всё или почти всё о кофе, научитесь угадывать его сорт, оценивать ароматику и вкус.
Визитные карточки Мурманска и его легенды
Я покажу вам гостинично-деловой центр «Арктика» и ледокол «Ленин». С сопки Зелёный мыс вы полюбуетесь прекрасными видами города, сфотографируетесь у памятника «Защитникам Советского Заполярья», увидите Семёновское озеро. Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился. Послушаете городские легенды и истории о главных достопримечательностях.
Бранч в уютном кафе
А после вас ждёт вкусный бранч в уютном кафе в центре Мурманска. В подарок к нему вы получите чашечку кофе. Но и это ещё не всё. Я проведу для вас кофейный ритуал, заряжающий денежной энергией! Также вы вытянете карту дня с советом.
Творческое пространство
В конце экскурсии мы отправимся в заведение, где вы сможете купить интересные вещи ручной работы, подарки для себя и близких на северную тематику (одежду, косметику, открытки и сувениры, шоколад, кофе, свечи и многое другое). Каждую неделю здесь проводятся бесплатные кинопоказы, а также различные мероприятия и мастер-классы. Всем участникам экскурсии будет комплимент — дрип-кофе в подарок.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены кофейный мастер-класс с дегустацией, welcome-напиток, дрип-кофе
Это пешеходная экскурсия, но нам нужно будет 2–3 раза прокатиться на общественном транспорте или такси
Дополнительно оплачиваются билет на автобус — 40 руб., такси — 200–300 руб., еда и напитки в кафе, сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провела экскурсии для 48 туристов
Меня зовут Юлия. Я ваш душевный гид в Мурманске. На своих экскурсиях я создаю атмосферу дома, уюта и волшебства. Показываю самые красивые и удивительные места, фотографирую, организую свидания и необычные прогулки, туры-перезагрузки. Также пишу заметки о путешествиях, пока что в стол, но всё же надеюсь, что когда-нибудь это будет настоящая книга! Мои туры — с душой и ароматом кофе… Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Экскурсия и кофейный мастер-класс оказались очень душевными. Гид встретила welcome-напитком кофе to go, а после завершения экскурсии подарила дрип-кофе и памятную открытку. Юлия произвела прекрасное впечатление как человек и рассказчик, читать дальшеуменьшить
и даже удивила интересными фактами о Мурманске, легендами и юмором. Мы посетили уютную кофейню на проспекте Ленина, где погрузились в мир кофе и продегустировали необычные напитки. Например: кофейный глинтвейн, черничный латте (в кофе добавлялись ягоды черники), буллетпруф, кофе по-деревенски. А также была классика и альтернативные методы заваривания. Самым интересным оказалось угадывать дескрипторы кофе, используя колесо вкусов. В общем, было познавательно и ничего лишнего! Однозначно рекомендую экскурсию для отличного времяпрепровождения и для любителей кофе. ☕
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Ю
Юлиана
У Юли уникальная экскурсия с изюминкой. Если вы любите кофе, хотите о нем больше узнать и насладиться им, вам точно сюда. В Мурманске живут и создают кофейные чудеса настоящие мастера своего читать дальшеуменьшить
дела. Юля с радостью делиться этими чудесами. ВЫ получите не только гастрономическое удовольствие, но и ощутите себя в северной сказке с удивительными предсказаниями. Что хотелось бы пожелать: побольше историй про город, его удивительных жителей, традициях и свершениях. Этого немного не хватило.
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Ирина
Отличная экскурсия. Если у вас есть свободных полдня - это лучший вариант, так как совмещает познавательное мероприятие, отличные виды и интересные локации, которые вы вряд ли найдете в чужом городе. Юлия подготовила сопроводительный материал, который достался нам в подарок. Мы попробовали варианты с авторским кофе и остались в восторге от капучино с базиликом. Однозначно рекомендую.
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Екатерина
Огромное спасибо Юле за насыщенную, нестандартную, но очень познавательную экскурсию! Время пролетело просто на одном дыхании. Мы не только познакомились с Мурманском, но еще и почерпнули для себя много интересных фактов о кофе. А уж сколько мы его выпили))) Маршрут несложный, но при этом охватили все по максимум. Рекомендую эту экскурсию и Юлю как гида по самым интересным местам.
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Надежда
Юлечка, спасибо вам огромное за все! Ваши советы оказались очень полезны! В Тундру и Царскую охоту, конечно, было не попасть, но Поморы-это нечто! Вкусно божественно, были там аж два раза! Кофе от Александра нашли, но ваш бариста готовит вкуснее, чем там))) Подарочный пакетик будем пробовать уже дома)) Спасибо еще раз!
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Сергей
Экскурсия прошла замечательно!!!
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