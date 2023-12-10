Это будет не просто обзорная прогулка по столице Арктики, а путешествие в мир вкусов и впечатлений. С любовью к кофе и Мурманску я хочу раскрыть вам город с необычной стороны, чтобы у вас остались только тёплые и вкусные воспоминания. Вы посетите знаковые места, узнаете историю города, побываете в лучших кофейнях и на вкусном бранче, познакомитесь с трендами от бариста.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Welсome-напиток и кофейная лекция

Наша прогулка начнётся с приветственного coffee to go. Мы прогуляемся по центральным улочкам, любуясь лаконичными видами северного города. Я расскажу о Мурманске и его прошлом. Затем мы отправимся на кофейную лекцию. Вы узнаете всё или почти всё о кофе, научитесь угадывать его сорт, оценивать ароматику и вкус.

Визитные карточки Мурманска и его легенды

Я покажу вам гостинично-деловой центр «Арктика» и ледокол «Ленин». С сопки Зелёный мыс вы полюбуетесь прекрасными видами города, сфотографируетесь у памятника «Защитникам Советского Заполярья», увидите Семёновское озеро. Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился. Послушаете городские легенды и истории о главных достопримечательностях.

Бранч в уютном кафе

А после вас ждёт вкусный бранч в уютном кафе в центре Мурманска. В подарок к нему вы получите чашечку кофе. Но и это ещё не всё. Я проведу для вас кофейный ритуал, заряжающий денежной энергией! Также вы вытянете карту дня с советом.

Творческое пространство

В конце экскурсии мы отправимся в заведение, где вы сможете купить интересные вещи ручной работы, подарки для себя и близких на северную тематику (одежду, косметику, открытки и сувениры, шоколад, кофе, свечи и многое другое). Каждую неделю здесь проводятся бесплатные кинопоказы, а также различные мероприятия и мастер-классы. Всем участникам экскурсии будет комплимент — дрип-кофе в подарок.

Организационные детали