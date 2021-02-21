1 отзыв оставили туристы

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Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск

Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города

5
1 отзыв
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Мурика
В мини-группе вы отправитесь в сердце Хибин.

В необычном лесу 🌲 поймаете атмосферу сказки и встретите забавных обитателей.

Почувствуете атмосферу тепла в Снежной деревне и сделаете множество снимков с зимними узорами и скульптурами, а после прокатитесь по Кировску и увидите местные достопримечательности 🏛️.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт три часа и порадует нас прекрасными видами. А уже на месте вас ждут:

Снежная деревня — этом уникальному проекту более 10 лет, и каждый год на ее территории вырастают новые постройки. Вы полюбуетесь заиндевевшими интерьерами, оцените ледяные фигуры шоу-конкурса «Бешеная пила» и масштабные реалистичные скульптуры из снега.

Арт-парк 🌳 «Таинственный лес» — вы прогуляетесь 👣 среди деревьев, щедро присыпанных снегом. Его инопланетные обитатели будут рады сделать с вами фото!

Поездка по городу: после вас ждет комфортное знакомство с городом — из окна автомобиля вы увидите кировский Биг-Бэн и горнолыжные склоны. Я расскажу о промышленном прошлом Кировска — а еще как опытный лыжник дам советы по зимнему отдыху и порекомендую трассы для катания.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Это в первую очередь видовая поездка без экскурсионного содержания. Снежную деревню и Таинственный лес 🌳 вы осматриваете самостоятельно.
  • Экскурсия ⛳ пройдет на комфортном микроавтобусе 🚌. Длительность поездки — 10 — 12 часов, дорога в одну сторону занимает 3 часа. Предусмотрена одна техническая остановка.

Дополнительные расходы
  • Билеты 🎫 в Снежную деревню — 1000 руб., в Загадочный лес 🌳 600 руб. Пенсионерам и детям скидка 50 % на входные билеты 🎫.
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 на Площади пяти углов
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав, вырос в Мурманске. С детства моя жизнь связана с природой Север. Я накопил большой багаж знаний о нашей Северной природе — и готов ими с вами делиться. Организую поездки по Мурманскому краю на комфортных микроавтобусах.
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1 отзыв оставили туристы

21 фев 2021
Прекрасная комфортная поездка. Кировск - это неожиданный город с разнообразной событийностью: Снежная деревня, Таинственный лес, Хибины. Музей выставочный зал: инетактивный, стильный. Сувениры покупайте в выставочном зале музеи. Да, музей бесплатный и крутой.

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