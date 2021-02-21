1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт три часа и порадует нас прекрасными видами. А уже на месте вас ждут:

Снежная деревня — этом уникальному проекту более 10 лет, и каждый год на ее территории вырастают новые постройки. Вы полюбуетесь заиндевевшими интерьерами, оцените ледяные фигуры шоу-конкурса «Бешеная пила» и масштабные реалистичные скульптуры из снега.

Арт-парк 🌳 «Таинственный лес» — вы прогуляетесь 👣 среди деревьев, щедро присыпанных снегом. Его инопланетные обитатели будут рады сделать с вами фото!

Поездка по городу: после вас ждет комфортное знакомство с городом — из окна автомобиля вы увидите кировский Биг-Бэн и горнолыжные склоны. Я расскажу о промышленном прошлом Кировска — а еще как опытный лыжник дам советы по зимнему отдыху и порекомендую трассы для катания.

Организационные детали

Как проходит поездка

Это в первую очередь видовая поездка без экскурсионного содержания. Снежную деревню и Таинственный лес 🌳 вы осматриваете самостоятельно.

Экскурсия ⛳ пройдет на комфортном микроавтобусе 🚌. Длительность поездки — 10 — 12 часов, дорога в одну сторону занимает 3 часа. Предусмотрена одна техническая остановка.

​