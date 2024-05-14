1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
«Таинственный лес — арт-парк, где в сказку погрузятся и дети, и взрослые»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 19 чел.
Мини-группа
11 часов
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
«Арт-парк «Таинственный лес» — вы прогуляетесь среди деревьев, щедро присыпанных снегом»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 мая 2024Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
- ЮЮлия11 мая 2024Отличная экскурсия. У нас был гид Николай. Мы были с ребенком и для нас была очень важна безопасность, Николай отлично
- ККристина23 февраля 2024Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей
- ТТамара19 февраля 2024Не попали в Териберку из-за погоды и решили искать поездку в Хибины. Рада, что мы попали именно к Вячеславу, аккуратный
- ААнастасия6 февраля 2024Ездили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду был весел, бодр, увлеченно рассказывал
- ЕЕлена14 января 2024На экскурсию ездили с гидом Сергеем. Всё очень понравилось, успели посмотреть всё, что планировали, полюбоваться красивой северной природой. Всю дорогу Сергей очень интересно рассказывал о Мурманске, о Кольском полуострове, отвечал на все интересующие нас вопросы. Всем рекомендуем эту экскурсию.
- ККсения7 октября 2023Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника. О самой экскурсии: она в корне меняет отношение к городу с промышленного города на
- ЕЕлена25 августа 2023Спасибо большое, Роману за проведенную экскурсию. Поездка была очень интересной и увлекательной. Роман, интересный собеседник и отличный экскурсовод. Обаятельный и внимательный человек! В следующий приезд обязательно обратимся к Роману.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Парки»
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