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действительно жемчужину в обрамлении гор! Волшебный вид на город на 5 озёрах, очень интересный рассказ об истории города, о сложностях и подвигах его создания, трепетное отношение к передачи истории города, уважение к Комбинату, который конечно же является градообразующим предприятием. Теперь хочется отметить высокий уровень и ориентированность на туриста гида - Ромы: Рома знает и рассказывает очень много интересных историй, это не просто выдумки или домыслы, а именно проверенная и достоверная информация! Экскурсия действительно формата "индивидуальная", потому что Роман не торопил меня при фотографировании красот или смены объективов, отвечал на все вопросы, наверное иногда даже нелепые. Во время экскурсии сложилось очень приятное впечатление, сразу видно, что это не просто работа, а это увлеченность историей, природой, это трепетное отношение к Кольскому полуострову и желанием показать и влюбить туристов в это удивительное место! Огромное спасибо! После этой экскурсии, мы ещё раз обратились к Роману, хотелось посетить повторно Териберку, но уже с друзьями, и без спешки, с насыщением погулять там. И конечно, Роман показал нам очень много интересного и красивого и опять же не ограничивал по времени нахождения на локации, что несомненно огромный плюс! И да, после экскурсии, я могу сказать, что теперь была, купалась или мочила конечности))) во всех 5 океанах! Роман предложил и конечно очень рада, что решилась! Для туристов, кто планирует путешествие, советую!!! Очень-очень! Роман, ещё раз спасибо! И процветания вам во всех ваших начинаниях!