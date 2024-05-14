Экскурсии по паркам Мурманска

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Мурманске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мончегорск - «красивый город в тундре»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490 за всё до 3 чел.
Зимняя сказка Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
«Таинственный лес — арт-парк, где в сказку погрузятся и дети, и взрослые»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 19 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
24 отзыва
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
«Арт-парк «Таинственный лес» — вы прогуляетесь среди деревьев, щедро присыпанных снегом»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Мончегорск - «красивый город в тундре»
    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
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    как зарождался город, чем сейчас живёт. Походили по окрестностям города. Появилось желание приехать ещё раз и полюбоваться шикарными видами. Отдельная благодарность Елене за интересный и душевный рассказ о её любимом городе!

    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Зимняя сказка Хибин
    Отличная экскурсия. У нас был гид Николай. Мы были с ребенком и для нас была очень важна безопасность, Николай отлично
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    и аккуратно ведет автомобиль. Сама поездка очень насыщенная и увлекательная. Потрясающие виды и места! Пожалели, что не остались на ночь в Кировске, т. к. в это время там еще сезон катания на лыжах

  • К
    Кристина
    23 февраля 2024
    Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей
    Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и
  • Т
    Тамара
    19 февраля 2024
    Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Не попали в Териберку из-за погоды и решили искать поездку в Хибины. Рада, что мы попали именно к Вячеславу, аккуратный
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    водитель, вежливый и интересный человек. Рассказал несколько интересных фактов, которые раньше не знали. На локациях вы можете сами выбирать, идти или нет. Мы не пошли только в волшебный лес, потому что ровно напротив показывали невероятной красоты закат. Выехали из Мурманска в 9 утра, вернулись около 20:00. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    6 февраля 2024
    Зимняя сказка Хибин
    Ездили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду был весел, бодр, увлеченно рассказывал
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    про северный край и везде нас сопровождал, помогал и активно ориентировался на ходу. Мы прекрасно провели время! День запомнился и пополнил копилку лучших! Супер!

    Ездили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду былЕздили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду былЕздили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду былЕздили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду былЕздили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду былЕздили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду былЕздили парой 4 февраля. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Игорю, который даже в непогоду был
  • Е
    Елена
    14 января 2024
    Зимняя сказка Хибин
    На экскурсию ездили с гидом Сергеем. Всё очень понравилось, успели посмотреть всё, что планировали, полюбоваться красивой северной природой. Всю дорогу Сергей очень интересно рассказывал о Мурманске, о Кольском полуострове, отвечал на все интересующие нас вопросы. Всем рекомендуем эту экскурсию.
  • К
    Ксения
    7 октября 2023
    Мончегорск - «красивый город в тундре»
    Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника. О самой экскурсии: она в корне меняет отношение к городу с промышленного города на
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    действительно жемчужину в обрамлении гор! Волшебный вид на город на 5 озёрах, очень интересный рассказ об истории города, о сложностях и подвигах его создания, трепетное отношение к передачи истории города, уважение к Комбинату, который конечно же является градообразующим предприятием. Теперь хочется отметить высокий уровень и ориентированность на туриста гида - Ромы: Рома знает и рассказывает очень много интересных историй, это не просто выдумки или домыслы, а именно проверенная и достоверная информация! Экскурсия действительно формата "индивидуальная", потому что Роман не торопил меня при фотографировании красот или смены объективов, отвечал на все вопросы, наверное иногда даже нелепые. Во время экскурсии сложилось очень приятное впечатление, сразу видно, что это не просто работа, а это увлеченность историей, природой, это трепетное отношение к Кольскому полуострову и желанием показать и влюбить туристов в это удивительное место! Огромное спасибо! После этой экскурсии, мы ещё раз обратились к Роману, хотелось посетить повторно Териберку, но уже с друзьями, и без спешки, с насыщением погулять там. И конечно, Роман показал нам очень много интересного и красивого и опять же не ограничивал по времени нахождения на локации, что несомненно огромный плюс! И да, после экскурсии, я могу сказать, что теперь была, купалась или мочила конечности))) во всех 5 океанах! Роман предложил и конечно очень рада, что решилась! Для туристов, кто планирует путешествие, советую!!! Очень-очень! Роман, ещё раз спасибо! И процветания вам во всех ваших начинаниях!

    Удивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедникаУдивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедникаУдивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедникаУдивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедникаУдивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедникаУдивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедникаУдивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедникаУдивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедникаУдивительная экскурсия! Совместили с посещением Лапландского заповедника
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Мончегорск - «красивый город в тундре»
    Спасибо большое, Роману за проведенную экскурсию. Поездка была очень интересной и увлекательной. Роман, интересный собеседник и отличный экскурсовод. Обаятельный и внимательный человек! В следующий приезд обязательно обратимся к Роману.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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