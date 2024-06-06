1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
«Пересечете центральные улицы и проспекты, заглянете на главную площадь — Пять углов — и рассмотрите памятник треске, где поговорим о рыбной культуре мурманчан»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
«Расскажем о его прошлом и настоящем, провезем по центральным улицам и площадям»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
«Значительную часть времени мы проведём на улице, поэтому надо быть готовыми к холоду и снегу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
«Три странных года, когда по улицам Мурманска ходили солдаты Британской армии и развевались американские флаги»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 27 чел.
Мини-группа
11 часов
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина6 июня 2024Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
- ИИлья28 мая 2024Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
- ААнастасия25 мая 2024Необычная атмосфера города. Понравился взгляд жителей на военную историю и современность. Спасибо гиду Илье за мурманский колорит.
- ООльга20 мая 2024Отличная экскурсия! Компактный, спокойный город. Потрясающий музей авиации с уникальной экспозицией. Обязательно приедем ещё раз на день ВМФ
- ТТатьяна15 мая 2024Хочу сказать Большое спасибо Илье. Экскурссия очень понравилась. Была красивая подача материала по Мурманску и Североморск.
- ААнастасия11 мая 2024Анастасия - прекрасный гид, знающий материал, отвечающий на вопросы, не навязчивый, очень тактичный, с правильной речью - всё очень спокойно, комфортно, интересно и познавательно! Хотите влюбиться в суровый Север и не нежный Мурманск, вам сюда! 👍🏼
- ААлександр9 мая 2024Всё понравилось. Инновационный подход. Были с ребёнком 7 лет. Он тоже стойко выдержал, Во второй половине экскурсии заинтересовался ещё больше.
- ООлеся2 мая 2024Второй раз на экскурсии и снова полный восторг! Попасть в театр не заходя в его стены - это возможно. Прогулка
- ККристина23 февраля 2024Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей
- ТТамара19 февраля 2024Не попали в Териберку из-за погоды и решили искать поездку в Хибины. Рада, что мы попали именно к Вячеславу, аккуратный
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Мурманске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 000 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мурманска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод