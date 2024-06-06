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на свежем воздухе для меня в приоритете всегда, как и случилось и всегда. Больше всего в экскурсии мне нравится голос автора, хочется слушать его бесконечно. Также планирую посетить и другую экскурсию. Из минусов, не работали куар-коды. А всё остальное, даже булочки в конце экскурсии, создали эффект погружения.