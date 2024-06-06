Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Мурманска

Найдено 5 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Мурманске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
«Пересечете центральные улицы и проспекты, заглянете на главную площадь — Пять углов — и рассмотрите памятник треске, где поговорим о рыбной культуре мурманчан»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Из Мурманска - в закрытый Североморск
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
«Расскажем о его прошлом и настоящем, провезем по центральным улицам и площадям»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за человека
Мегаполис за Полярным кругом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
«Значительную часть времени мы проведём на улице, поэтому надо быть готовыми к холоду и снегу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
37 отзывов
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
«Три странных года, когда по улицам Мурманска ходили солдаты Британской армии и развевались американские флаги»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 27 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
24 отзыва
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
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    мрачным, то после экскурсии мы взглянули на него с другой стороны))) Анастасия - отличный гид, с хорошо поставленной и грамотной речью, слушать ее было очень приятно и интересно)) всем очень рекомендуем

    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначалаЭкскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
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    как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние)

  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Необычная атмосфера города. Понравился взгляд жителей на военную историю и современность. Спасибо гиду Илье за мурманский колорит.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Отличная экскурсия! Компактный, спокойный город. Потрясающий музей авиации с уникальной экспозицией. Обязательно приедем ещё раз на день ВМФ
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Хочу сказать Большое спасибо Илье. Экскурссия очень понравилась. Была красивая подача материала по Мурманску и Североморск.
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Анастасия - прекрасный гид, знающий материал, отвечающий на вопросы, не навязчивый, очень тактичный, с правильной речью - всё очень спокойно, комфортно, интересно и познавательно! Хотите влюбиться в суровый Север и не нежный Мурманск, вам сюда! 👍🏼
  • А
    Александр
    9 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Всё понравилось. Инновационный подход. Были с ребёнком 7 лет. Он тоже стойко выдержал, Во второй половине экскурсии заинтересовался ещё больше.
  • О
    Олеся
    2 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Второй раз на экскурсии и снова полный восторг! Попасть в театр не заходя в его стены - это возможно. Прогулка
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    на свежем воздухе для меня в приоритете всегда, как и случилось и всегда. Больше всего в экскурсии мне нравится голос автора, хочется слушать его бесконечно. Также планирую посетить и другую экскурсию. Из минусов, не работали куар-коды. А всё остальное, даже булочки в конце экскурсии, создали эффект погружения.

  • К
    Кристина
    23 февраля 2024
    Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей
    Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и
  • Т
    Тамара
    19 февраля 2024
    Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Не попали в Териберку из-за погоды и решили искать поездку в Хибины. Рада, что мы попали именно к Вячеславу, аккуратный
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    водитель, вежливый и интересный человек. Рассказал несколько интересных фактов, которые раньше не знали. На локациях вы можете сами выбирать, идти или нет. Мы не пошли только в волшебный лес, потому что ровно напротив показывали невероятной красоты закат. Выехали из Мурманска в 9 утра, вернулись около 20:00. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Улицы и переулки»

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  4. Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 000 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мурманска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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