ежедневно в 08:00

Териберка — единственный свободный в России выход к Баренцеву морю, а там уже рукой подать до Северного Ледовитого океана. Его мощь хорошо ощущается и с берега, но прогулка на катере подарит вам несравнимо более сильные эмоции. А фотохота за величественными обитателями акватории сделает ваше путешествие незабываемым приключением в духе Жака-Ива Кусто.

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Описание

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в Мурманске и на комфортабельном автомобиле или минивэне отправимся в Териберку. По пути вы увидите просторы тундры и услышите интересные факты о природе Кольского полуострова. В самом посёлке мы покажем его главные достопримечательности и после инструктажа по технике безопасности выйдем в море.

Во время морского вояжа на побережье вам могут повстречаться тюлени и морские зайцы, а из отряда китоообразных — касатки, дельфины, полосатики, малые полосатики, гренландские киты, высоколобые бутылконосы, горбатые киты или даже кашалоты. Помните, что мы в дикой природе — все эти потрясающие обитатели не показываются гостям по расписанию, поэтому вы должны быть готовы к тому, что фотоохота пойдет не по плану. Но, во-первых, само путешествие на катере никого не оставляет равнодушными, а во-вторых, дни в сезоны выезда, когда животные не показываются, единичны.

План путешествия

Из-за погодных условий время может быть немного скорректировано

8:30-9:00 — выезд

9:30 — Сад камней, небольшая фото-остановка

10:30 — прибытие в Териберку, песчаный пляж, арт-объекты, кладбище кораблей, пляж «Яйца драконов»

12:00-14:00 — морская прогулка

14:00-15:00 — обеденный перерыв

15:00-15:30 — посещение Батарейского водопада

15:30-16:00 — посещение Старой Териберки

16:00 — отъезд в Мурманск

18:00-18:30 — прибытие

Организационные детали