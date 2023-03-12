ежедневно в 08:00

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Описание
Что вас ожидает
Мы заедем за вами в Мурманске и на комфортабельном автомобиле или минивэне отправимся в Териберку. По пути вы увидите просторы тундры и услышите интересные факты о природе Кольского полуострова. В самом посёлке мы покажем его главные достопримечательности и после инструктажа по технике безопасности выйдем в море.
Во время морского вояжа на побережье вам могут повстречаться тюлени и морские зайцы, а из отряда китоообразных — касатки, дельфины, полосатики, малые полосатики, гренландские киты, высоколобые бутылконосы, горбатые киты или даже кашалоты. Помните, что мы в дикой природе — все эти потрясающие обитатели не показываются гостям по расписанию, поэтому вы должны быть готовы к тому, что фотоохота пойдет не по плану. Но, во-первых, само путешествие на катере никого не оставляет равнодушными, а во-вторых, дни в сезоны выезда, когда животные не показываются, единичны.
План путешествия
Из-за погодных условий время может быть немного скорректировано 8:30-9:00 — выезд 9:30 — Сад камней, небольшая фото-остановка 10:30 — прибытие в Териберку, песчаный пляж, арт-объекты, кладбище кораблей, пляж «Яйца драконов» 12:00-14:00 — морская прогулка 14:00-15:00 — обеденный перерыв 15:00-15:30 — посещение Батарейского водопада 15:30-16:00 — посещение Старой Териберки 16:00 — отъезд в Мурманск 18:00-18:30 — прибытие
Организационные детали
Трансфер на комфортабельных автомобилях Hyundai Starex, Volkswagen Caravelle, Toyota Fortuner, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200
Выход в море осуществляется на судне нашей компании — это специальный катер для выхода в море в суровых условиях, вместимость до 10 человек
Дополнительные расходы: вход на ферму — 200 руб. /человека, трансфер на снегоходе — 1000 руб. /человека, обед в кафе Териберки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 138 экскурсий для 148 туристов
Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на все сто процентов! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Софья
12 мар 2023
Была на экскурсии 12 марта, очень понравились локации, но есть 3 основных минуса Все претензии к организаторам, гид замечательный 1. Снегоходы в описании не снегоходы. Это сани, которые пристёгнуты к снегоходу, есть возможность сесть за водителем, но удовольствие сомнительное. Оплачиваются дополнительно по 1000 с человека 2. Плохо организовали морскую прогулку, группу поделили на 2 корабля и перепутали причалы. Сами корабли без места, где можно погреться или спрятаться от ветра, одевайтесь так тепло насколько возможно 3. Капитан на судне сказал, что КИТОВ НЕ БУДЕТ. В море штиль перед штормом и киты не приплывают. Также остался только один раненый кит, остальная стая ушла. Едьте, если согласны на дельфинов и котиков
А
Алёна
12 мар 2023
Отличная экскурсия! Всё понравилось, было интресно и комфортно! Увилили китов! Спасибо гиду Кириллу за то, как всё было устроено.
Мария
9 мар 2023
Идеально составленная программа. Гиду Владу огромное спасибо за то, как все было устроено: идеальное вождение, интересные рассказы, тайминг. Выехали чуть раньше, чтобы избежать других тур групп на месте. До пляжа камней и водопада добирались на снегоходе с санями, все заранее подготовлено. Для обеда был забронирован также заранее стол в ресторане Mole(вкусно!). Китов видели, с погодой повезло, дорогу не замело, вернулись в Мурманск вовремя.
В
Валерия
8 мар 2023
Отличная экскурсия, гид Виктор интересно и подробно отвечал на все вопросы, заразил всю нашу группу желанием посетить и летний Кольский:) насыщенная программа, хорошая организация, спасибо!
В
Валерия
7 мар 2023
Гид Влад весь день рассказывал интересные факты о Кольском и Териберке в частности, за что ему спасибо)) Ехали с комфортом, на остановках не скучали.
С логистикой были небольшие проблемы: время выезда не до конца согласовано, расписание в другом порядке, места для обеда по факту обзванивались (при этом окончательное решение было за нами, хоть мы и не могли оценить все стороны, в том числе минусы места не были озвучены).
Морское судно — не такое, как на фото))
Проезд до водопада на снегоходах оплачивался отдельно (1000₽), но этого не было описано. Принимали решение выбрать вашу экскурсию в том числе по причине того, что у вас все входило в стоимость, в отличие от других предложений.
Е
Елена
5 мар 2023
Поездка прошла отлично. Гид Леонид рассказывал о местной культуре, было интересно. Все строго по таймингу, выехали в 8 утра и посетили все локации без большого количества туристов.
Т
Татьяна
27 фев 2023
Отличная экскурсия!! Привлекла маленькая группа, очень удобно, все слышно, видно, без спешки и очередей! Виктор- наш гид, очень увлекательные истории рассказывал всю дорогу!! Отлично провела день!! И исполнила свою мечту- увидеть китов!!!!!
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