Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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В Териберку — с шаманом под звуки варгана

Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера

Алексей
Алексей – Гид из Мурика
Холодный океан, северный ветер, камни, которым миллионы лет — в этом путешествии вы стряхнете с себя рутину и наполнитесь духовно.

Мы пересечем тундру и окажемся на берегу Баренцева моря 🌊, обсудим историю 📖 рыбачьего селения, осмотрим удивительный пляж 🏖️ и сделаем снимки у водопада.

А еще вас ждет шаманский ритуал на горе и вкусный ужин с видом на океан.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 18 000 ₽ за экскурсию

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В Териберку — с шаманом под звуки варгана
В Териберку — с шаманом под звуки варгана

Что вас ожидает

Через метель и ветер — на комфортабельном внедорожнике экстра-класса мы пересечем бескрайние просторы тундры. В конце этого пути вас ждет дружелюбная Териберская бухта на берегу Баренцева моря 🌊.

Мы будем бродить по старому поморскому поселку. Длинный песчаный пляж 🏖️ выведет нас к выброшенной штормом рыбацкой шхуне — а другие остовы увидите на кладбище кораблей.

Затем мы пойдем на поклон к самому Северному Ледовитому океану, где встретим водопад, отдающий ему свои воды, отвесные скалы и небо без края.

А после поднимемся на Пик Счастья: я проведу здесь для вас шаманский ритуал обретения силы. И напою горячим Иван-чаем, который я собрал летом в Лапландии.

Завершающим аккордом станет прекрасный ужин в панорамном ресторане на берегу океана. Кроме того, на обратном пути у нас будет шанс увидеть Северное сияние.

Организационные детали

  • Часть пути от Териберки до океана мы проедем в санях по тундре, если автомобильная дорога к нему будет заметена, поэтому обевайтесь тепло
  • Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, приобрести, найти новое, планируйте поездку на растущую Луну. А на убывающую — если хотите избавиться от чего-то навсегда.
  • Ужин в ресторане оплачивается отдельно
  • Подъем на Пик Счастья — только для компании взрослых
Начало и место завершения
🚩 в Мурманске
В Териберку — с шаманом под звуки варгана
В Териберку — с шаманом под звуки варгана
В Териберку — с шаманом под звуки варгана
В Териберку — с шаманом под звуки варгана
В Териберку — с шаманом под звуки варгана
В Териберку — с шаманом под звуки варгана
В Териберку — с шаманом под звуки варгана
В Териберку — с шаманом под звуки варгана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добро пожаловать на Кольский полуостров! Меня зовут Алексей, я опытный путешественник и гид-проводник. Родился и вырос в Мурманске, объездил Кольский вдоль и поперек, поэтому знаю о его жизни не понаслышке. С радостью покажу вам красоту Севера и расскажу о нем нескучные факты.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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