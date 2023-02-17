Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Холодный океан, северный ветер, камни, которым миллионы лет — в этом путешествии вы стряхнете с себя рутину и наполнитесь духовно. Мы пересечем тундру и окажемся на берегу Баренцева моря, обсудим историю рыбачьего селения, осмотрим удивительный пляж и сделаем снимки у водопада. А еще вас ждет шаманский ритуал на горе и вкусный ужин с видом на океан.

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Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Через метель и ветер — на комфортабельном внедорожнике экстра-класса мы пересечем бескрайние просторы тундры. В конце этого пути вас ждет дружелюбная Териберская бухта на берегу Баренцева моря.

Мы будем бродить по старому поморскому поселку. Длинный песчаный пляж выведет нас к выброшенной штормом рыбацкой шхуне — а другие остовы увидите на кладбище кораблей.

Затем мы пойдем на поклон к самому Северному Ледовитому океану, где встретим водопад, отдающий ему свои воды, отвесные скалы и небо без края.

А после поднимемся на Пик Счастья: я проведу здесь для вас шаманский ритуал обретения силы. И напою горячим Иван-чаем, который я собрал летом в Лапландии.

Завершающим аккордом станет прекрасный ужин в панорамном ресторане на берегу океана. Кроме того, на обратном пути у нас будет шанс увидеть Северное сияние.

Организационные детали