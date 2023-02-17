Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Холодный океан, северный ветер, камни, которым миллионы лет — в этом путешествии вы стряхнете с себя рутину и наполнитесь духовно.
Мы пересечем тундру и окажемся на берегу Баренцева моря, обсудим историю рыбачьего селения, осмотрим удивительный пляж и сделаем снимки у водопада. А еще вас ждет шаманский ритуал на горе и вкусный ужин с видом на океан.
Через метель и ветер — на комфортабельном внедорожнике экстра-класса мы пересечем бескрайние просторы тундры. В конце этого пути вас ждет дружелюбная Териберская бухта на берегу Баренцева моря.
Мы будем бродить по старому поморскому поселку. Длинный песчаный пляж выведет нас к выброшенной штормом рыбацкой шхуне — а другие остовы увидите на кладбище кораблей.
Затем мы пойдем на поклон к самому Северному Ледовитому океану, где встретим водопад, отдающий ему свои воды, отвесные скалы и небо без края.
А после поднимемся на Пик Счастья: я проведу здесь для вас шаманский ритуал обретения силы. И напою горячим Иван-чаем, который я собрал летом в Лапландии.
Завершающим аккордом станет прекрасный ужин в панорамном ресторане на берегу океана. Кроме того, на обратном пути у нас будет шанс увидеть Северное сияние.
Организационные детали
Часть пути от Териберки до океана мы проедем в санях по тундре, если автомобильная дорога к нему будет заметена, поэтому обевайтесь тепло
Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, приобрести, найти новое, планируйте поездку на растущую Луну. А на убывающую — если хотите избавиться от чего-то навсегда.
Дополнительные расходы: ужин в ресторане; зимой — путь до водопада на снегоходе (1000 руб. с человека)
Подъем на Пик Счастья — только для компании взрослых
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 305 туристов
Добрый день! Мы работаем дружной командой гидов. Все влюблены в своё дело и в наш родной край, готовы показывать его и рассказывать о нём. Ждём всех в гости! У нас за Полярном кругом в любое время года будет интересно и познавательно! Добро пожаловать на Кольский полуостров!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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кристина
Большое спасибо Алексею за экскурсию! Такой красоты мы увидеть и не ожидали! Экскурсия проходит в формате диалога. Очень познавательно и интересно. Все четко организовано! Мы остались под огромным впечатлением! Ну а волк Бади, вообще бесподобен! Спасибо!
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М
Максим
Всем доброго дня! Ездили с Алексеем в Териберку и смотрели Мурманск. Очень приятный и интересный человек, который знает и любит свой регион. Сначала увидели Мурманск с разных точек и сложили читать дальшеуменьшить
в голове полную картину того, как выглядит город, как и чем жил и живёт, какие есть интересные места и события. А вечером у нас даже получилось поймать Северное сияние. На следующий день поехали в Териберку и это безусловно удивительное место. Полное своей красоты и силы. Мы смогли на многое в своей жизни взглянуть иначе. Осознать и принять новые этапы пути, по которым пойдём дальше. Если честно, то не хотелось расставаться с Алексеем. Поэтому, если буду в Мурманске ещё раз, то обязательно к нему обращусь.
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Е
Екатерина
Спасибо Алексею!!! Экскурсия супер! Очень много впечатлений. Нам все понравилось
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