Олеся проводит ещё 2 экскурсии

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Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей

Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Готовы поразиться, насколько теплым, дружелюбным и бескрайним может быть Кольский полуостров? С нашей командой энергичных северян вы исследуете окрестности Териберки от кладбища кораблей до пляжа с яйцами дракона, отведаете блюда местной кухни и получите на память чудесные фотографии. Мы позаботимся о том, чтобы вы покорили Север — а Север покорил вас!
4.8
117 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей

Описание экскурсии

Локации, ради которых стоит увидеть Териберку

Наше путешествие не будет похоже на классическую экскурсию: вас ждет много юмора, общения и, конечно, небанальных рассказов о природе и преданиях Кольского полуострова в формате диалога. И все это с чашкой ароматного чая с северными травами в руках. В объективах наших камер окажутся красивейшие места Териберки:

  • на пустынном песчаном пляже вы прокатитесь на высоких качелях с видом на океан;
  • увидите рыбацкое судно, которое не так давно вынесло на мель в шторм;
  • почувствуете себя вдали от цивилизации на кладбище кораблей;
  • прогуляетесь по прекрасной тундре и убедитесь, что Север — бескрайний;
  • окажетесь у водопада, который мчится прямиком в Северный Ледовитый океан;
  • отыщете самые фотогеничные ракурсы каменного пляжа и разберетесь, как он всё-таки называется: «Яйца драконов», «Яйца динозавров» или «Пляж великанов»;
  • по желанию приобретёте самое северное пиво в небольшом магазине у пивоварни и познакомитесь поближе с легендарными оленями и хаски на маленькой ферме.

Северный обед на берегу океана

Исследовав лучшие фото-точки и места притяжения Териберки, мы отправимся согреться и подкрепиться в в один из ресторанов поселка. Здесь вас ждут фантастические вкусовые сочетания северной кухни:
— невероятная мимоза с крабом с морошковым майонезом, завернутая в конфи из моркови;
— тающая во рту оленина, виртуозно приготовленная и оттенная соусом с кислинкой из местных ягод;
— бесподобный брауни с сахарной клюквой и пудрой из подосиновиков. . и это только малая часть меню.
Для каждого блюда предусмотрен аккомпанемент уникальных коктейлей, созданных знаменитым бренд-шефом исключительно для Севера.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка идеальна для любителей неформального общения, легкой подачи информации и просто отдыха душой в дружеской компании.

Организационные детали

  • Мы заботимся о своих путешественниках, поэтому после бронирования мы обязательно пришлем гайд по всему региону, где вы найдете ответы на самые актуальные вопросы путешественников.
  • В стоимость экскурсии включены все транспортные расходы и горячий чай
  • Дополнительно оплачиваются:
    — кормление оленей на ферме — 200 ₽
    — обед в ресторане
    — трансфер в санях за снегоходом до Батарейского Водопада и Пляжа драконьих яиц в зимнее время — 1500 ₽ с человека
    — вход на территорию природного парка Териберка — 500 ₽ с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Если вы хотите отправиться на поиски китов — мы присоединим вас к группе с выходом в море, просто сообщите нам о своем желании:)

ежедневно в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2374 туристов
Я коренная мурманчанка. Четыре года жила в Москве, 1 год — в Санкт-Петербурге, 3 месяца — на острове Тенерифе. И ВСЁ ЭТО, чтобы понять, что моё место на Кольском полуострове.
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Здесь я создала команду единомышленников, с которыми с 2020 года провожу самые энергичные и необычные экскурсии в Мурманске и области. Хотите зарядиться невероятной энергетикой и влюбиться в Север так же, как и мы? Тогда нам по пути!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей» подкупил своим названием, восторженными отзывами туристов о команде организатора и обещанием обеда
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в одном из ресторанов поселка с «фантастическими вкусовыми сочетаниями северной кухни» (далее следовал аппетитный перечень этих самых сочетаний). Стоимость тура со скидкой составляла 6750₽. На Tripster имелась и масса других предложений с аналогичной программой, существенно дешевле и также с большим количеством отличных отзывов, но я решила, пусть будет подороже, раз организатор дает особенные обещания, включая «ароматный чай с северными травами в руках» и кормление оленей на ферме.
По желанию организатор мог присоединить туристов к группе с морской прогулкой. Я пожелала (дополнительные расходы за это составили 3000₽), хоть и шансы увидеть китов были практически нулевые, но ведь надежда на чудо всегда присутствует)
Наша мини-группа в составе 8 чел., из которых все пожелали отправиться на морскую прогулку, выдвинулась в путь из Мурманска с гидом-водителем Даниилом. Всех туристов собрали от мест проживания, это, несомненно, было плюсом, но так и было заявлено в описании тура.
Отмечу, что Даниил старался для нас, рассказывал всё, что знал по маршруту, отвечал на вопросы. Делаю скидку на возраст молодого человека, возможно, ему еще не хватает опыта в сопровождении групп, поскольку, есть, с чем сравнить. Также были нюансы по манере вождения. На мой взгляд, Даниилу не достает проявления большего внимания к туристам и их более детальному информированию в процессе поездки. Например, по поводу посещения оленьей фермы на песчаном пляже в Териберке - кто-то услышал, кто-то нет, кто-то не сориентировался по времени, что эту ферму после прогулки на катере мы уже не сможем посетить. В итоге, с оленями не пообщались. Ароматного чая, обещанного организатором, предложено не было. Скелет кашалота (НЕ пластиковый муляж кита из Левиафана!) не увидели… Обеда в заявленном ресторане тоже не было. Нас завезли в кафе к дайверам. Вопросов нет - там мы отведали вкусные наисвежайшие, только что из моря, морепродукты, персонал обслуживает быстро, приготовлено вкусно. Но в это кафе завозят всех туристов в аналогичных поездках, в том числе и стоимостью поездки за 4500₽. То есть, без амбициозных аншлагов «для гурманов».
Морская прогулка понравилась - двухчасовое катание на тихоходном катере в условиях очень спокойного Баренцева моря и при плюсовой температуре воздуха в конце октября было очень комфортным. Несколько наших девушек, правда, замерзли на борту, но нужно понимать, что вы приехали на Север, кроссовки и тонкие брючки очень некстати… Нужно, конечно, утепляться. Удалось увидеть головы ныряющих тюленей рядом со скалистыми берегами. Дошли до Териберского мыса - самого края Земли, увидели с моря Батарейский водопад, к которому потом дошли по территории природного парка Териберка.
После морской прогулки остальные пункты программы успели выполнить - побывали на каменном пляже Яйца Дракона, увидели уже в сумерках Батарейский водопад - достаточно полноводный и очень живописный.
Кладбище кораблей увидели уже совсем в темноте.
Как итог, в целом поездка в Териберку оставила хорошие впечатления, обязательно к посещению! Это настоящий край Земли, дальше уже Северный Ледовитый океан и Северный полюс)
Совет туристам - стоимость поездки еще не означает лучшее качество оказания услуг, ориентируйтесь на отзывы туристов и их количество.

Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов+2
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
Заказала тур в мини-группе в Териберку у организатора Олеси. Тур «Душевное путешествие в Териберку для гурманов
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Ирина
Мы провели прекрасный день в компании Александра. Экскурсия интересная, содержательная. Александр был очень внимателен к нашим пожеланиям, в дополнение к заявленному на сайте показал несколько интересных, необыкновенно живописных мест. Большое спасибо!
Всем рекомендуем.
Мы провели прекрасный день в компании Александра. Экскурсия интересная, содержательная. Александр был очень внимателен к нашим
Мы провели прекрасный день в компании Александра. Экскурсия интересная, содержательная. Александр был очень внимателен к нашим
Мы провели прекрасный день в компании Александра. Экскурсия интересная, содержательная. Александр был очень внимателен к нашим
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Анна
Предложений было много, но выбрала этот тур. Путешествие от начала и до конца улётное!!!
Меня привлекло слово: для гурманов (для меня это важный момент, люблю знакомиться с кухней в путешествии), но
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в данном контексте не было ничего интересного, ожидала большего. Но! Териберку однажды точно стоит увидеть! Виталий нас сопровождал, водитель и гид. По пути в дороге очень интересные рассказы и информация. Фактурные и пейзажные остановки. Внимательное, дружелюбное отношение. С погодой нам мягко говоря не повезло. Сначала был маленький дождик, но на пляже Яйца драконов начался ливень и шёл он всё время пока мы гуляли по пляжу и до водопада. Берите дождевики! Реально, я такого точно не ждала. В Мурманске снег, а в Териберке в конце октября просто начало осени, тепло и дождь. Мой телефон отказывался фокусировать снимки, вспотел)) Промокли до нитки. Хорошо взяла запасной свитер, в ресторане куртка хоть немного подсохла. Но даже несмотря на это увиденное и запечатлённые на фото кадры, буду долго вспоминать! Нереальная реальность, край света, марсианские зарисовки!
Мне не хватило вот этого: ДЛЯ ГУРМАНОВ. Нас просто привезли в ресторан и оставили. Повезло, что народу было немного, столик для нас не был специально забронирован, а было бы здорово, если бы мы сидели у самой панорамы и смотрели на Баренцево море,ну и помочь сориентироваться по меню, ценник высоковат. Ссылка,которую предоставили, была от другого ресторана (блюда не совпадали, просто я всё хорошо изучила и наметила что хочу) пишу как есть, вдруг кому этот момент важен. Но всё путешествие супер, от начала и до конца. Спасибо!

Предложений было много, но выбрала этот тур. Путешествие от начала и до конца улётное!!!
Предложений было много, но выбрала этот тур. Путешествие от начала и до конца улётное!!!
Предложений было много, но выбрала этот тур. Путешествие от начала и до конца улётное!!!
Предложений было много, но выбрала этот тур. Путешествие от начала и до конца улётное!!!
Предложений было много, но выбрала этот тур. Путешествие от начала и до конца улётное!!!
Предложений было много, но выбрала этот тур. Путешествие от начала и до конца улётное!!!
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А
Краткая версия отзыва.
Все было супер, рекомендую)

Полная версия.

Трансфер.
В роли транспорта выступал ам соболь. На удивление машинка оказалась очень приятной: мягкой, в меру тихой (качество дорог все-таки сказывается, ну и это же
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соболь:))
Водитель вел аккуратно. Так аккуратно, что "страшный" участок дороги показался просто немного разбитой грунтовкой.
Дорога от отеля до места заняла примерно 2,5 часа, 1,5 часа из которых по хорошей асфальтированной дороге, в целом никакой усталости от дороги не почувствовал.

Питание.
На всю дорогу предполагалось одно посещение ресторана, чего вполне достаточно, но есть нюанс - ожидание. Мы делали пред заказ и прождали все равно около часа, к тому же пару блюд так и не успели приготовить, причиной тому - отсутствие одного повара.
О проблеме ресторан не предупредил, вины гида тут нет, плюс это не особо сказалось не поездке.
Так же у гида с собой был термос с чаем, которым он любезно угостил группу. Чай какой-то особенный, по словам Кирилла это из-за воды.

Гид.
Гида зовут Кирилл. Прекрасный человек, который способен не замолкать долгое время, рассказывая интересные истории и о Териберке, и о личном опыте. Гиду - респект.

Общая организация.
Организатором выступала Олеся. Хороший уровень услуг: после оплаты вышла на связь, уточнила недостающие данные, прислала памятку что взять, как одеться итп. Накануне поездки уточнила время старта, кстати, забирали прямо от отеля, что удобно.
После поездки уточнила впечатления, скорее всего человеку важна хорошая репутация и как следствие предоставление качественных услуг.
Состав группы 5 человек, что тоже очень удобно - нет постоянных ожиданий или наоборот спешки, вся поездка идет в удобном темпе.

Погода.
Было пасмурно, примерно градусов 17, каждые пол часа моросил дождь, у берега присутствовали порыва ветра. Но т. к. группа была предупреждена - никто не промок и не замерз)

Териберка.
Сам по себе поселок не представляет из себя ничего особенного, кладбище кораблей, которое находится там же тоже не произвело вау эффекта, ну да лежат кораблики почти прогнившие, но их очень мало, и они почти полностью разрушены, занимательно, но не более.

А теперь ответ на вопрос "почему все было супер?"
Ответ простой - природа.
Местные пейзажи просто восхитительны. По дороге в Териберку смотря в сторону видно бескрайние поля, напоминающие Рохан, так и ждешь, когда же на горизонте появятся рохиррим.
С песчаного пляжа и пляжа круглых камней открывается великолепный вид на Баренцево море.
Добравшись до водопада, открывается потрясающая картинка: водопад, скалы и бескрайнее море…

В общем, как говорит один знаменитый дядька, мой рекомендасьон.

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Краткая версия отзыва.
Краткая версия отзыва.
Краткая версия отзыва.
Краткая версия отзыва.
Краткая версия отзыва.
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П
Экскурсия в Териберку просто восторг!!! Хотелось бы отметить сразу, что эта экскурсия была в мой день рождения и превзошла все ожидания!
Экскурсовод был Андрей, водитель Егор ещё с нами была относительно
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пожилая пара, что изначально слегка удивило.
Экскурсовод Андрей потрясающе рассказывал историю города Мурманск и сёл вокруг городов.
Андрей все рассказывает подробно, водил в интересные красивые места. Очень быстро переключался между парами и у нас образовалась одна волна! Возрастная грань исчезла от слова совсем, это ли не профессионализм?! Отдельно хотелось бы рассказать про водителя Егора! Он принял огонь на себя когда наша вторая возрастная пара разделилась, Татьяна Васильевна на днях повредила ногу и не могла с нами ходить, она оставалась в машине и Егор её развлекал! Мы приходили после всех исследований территории а она весёлая и довольная, ну что у Вас!?
Понравилось как Андрей любит свою работу и с каким восхищением о ней рассказывает!
Хорошо знает историю, очень много интересных фактов нам открыл!
От количества фантастических видов и локаций просто голова закружилась))) Нам очень повезло с погодой! В свой день рождения я увидела китов!!!
Это одна из лучших экскурсий и один из лучших день рождений!
Отдельное спасибо от моего мужа!
Организация экскурсии была на высоте!
Как оказалось он всё время был на связи с Региной и каждый шаг по организации обговаривался. Многие скажут ох уж эти избалованные москвичи, но даже если это и так, то вот Вам агентство которое сможет удовлетворить самых требовательных заказчиков)

Экскурсия в Териберку просто восторг!!! Хотелось бы отметить сразу, что эта экскурсия была в мой день рождения и превзошла все ожидания!
Экскурсия в Териберку просто восторг!!! Хотелось бы отметить сразу, что эта экскурсия была в мой день рождения и превзошла все ожидания!
Экскурсия в Териберку просто восторг!!! Хотелось бы отметить сразу, что эта экскурсия была в мой день рождения и превзошла все ожидания!
Экскурсия в Териберку просто восторг!!! Хотелось бы отметить сразу, что эта экскурсия была в мой день рождения и превзошла все ожидания!
Экскурсия в Териберку просто восторг!!! Хотелось бы отметить сразу, что эта экскурсия была в мой день рождения и превзошла все ожидания!
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М
вернулась домой пару дней назад, поэтому до отзыва руки дошли только сейчас) ездили в Териберку 5.08

несмотря на некоторые непредсказуемые трудности, всё прошло замечательно: от компании в лице приветливого гида Даниила
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и остальных туристов до невероятных видов севера. дорога была достаточно комфортная и недолгая (в масштабах России:)). наши с подругой заскучавшие от городских пейзажей глаза наконец-то увидели океан — такое мы не забудем никогда! стоит ли говорить про тюленей и китов? фотографии скажут за нас… большое спасибо Олесе за грамотно спланированный тур! буду советовать друзьям

вернулась домой пару дней назад, поэтому до отзыва руки дошли только сейчас) ездили в Териберку 5.08
вернулась домой пару дней назад, поэтому до отзыва руки дошли только сейчас) ездили в Териберку 5.08
вернулась домой пару дней назад, поэтому до отзыва руки дошли только сейчас) ездили в Териберку 5.08
вернулась домой пару дней назад, поэтому до отзыва руки дошли только сейчас) ездили в Териберку 5.08
вернулась домой пару дней назад, поэтому до отзыва руки дошли только сейчас) ездили в Териберку 5.08
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