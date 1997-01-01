Олеся проводит ещё 2 экскурсии

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Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей

Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню

Олеся
Олеся – представитель из Мурманска
Готовы поразиться, насколько теплым, дружелюбным и бескрайним может быть Кольский полуостров? С нашей командой энергичных северян вы исследуете окрестности Териберки от кладбища кораблей до пляжа с яйцами дракона, отведаете блюда местной кухни 🥧 и получите на память чудесные фотографии 📸.

Мы позаботимся о том, чтобы вы покорили Север — а Север покорил вас!
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 50004 000 ₽ за человекаскидка20%

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Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей

Что вас ожидает

Локации, ради которых увидеть Териберку
Наше путешествие не будет похоже на классическую экскурсию: вас ждет много юмора, общения и, конечно, небанальных рассказов о природе и преданиях Кольского полуострова. В объективах наших камер окажутся красивейшие 🤩 места Териберки:

  • на пустынном песчаном пляже вы прокатитесь на высоких качелях с видом на океан;
  • увидите рыбацкое судно, которое не так давно вынесло на мель в шторм;
  • почувствуете себя вдали от цивилизации на кладбище кораблей;
  • прогуляетесь по прекрасной тундре и убедитесь, что Север — бескрайний;
  • окажетесь у водопада, который мчится прямиком в Северный Ледовитый океан;
  • отыщете самые фотогеничные ракурсы каменного пляжа и разберетесь, как он всё-таки называется: «Яйца драконов», «Яйца динозавров» или «Пляж великанов».

Северный обед на берегу океана
Исследовав лучшие фото-точки и места притяжения Териберки, мы отправимся согреться и подкрепиться в панорамный ресторан поселка, который уютно устроился на берегу Северного Ледовитого океана. Здесь вас ждут отменные блюда северной кухни: местная рыба 🐟 с гарниром, пельмени из оленины и другие кулинарные находки.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка идеальна для любителей эмоциональных рассказов, зажигательных поездок, нескучных фотографий и гастрономических открытий! Отличный вариант для тех, кто путешествует маленькой компанией, но хочет стать частью большого и дружного сообщества.

Организационные детали

  • Питание в панорамном ресторане оплачивается отдельно — 500 руб. с человека. Блюдо на выбор: звено палтуса с киноа, треска с гарниром, пельмени из оленины или карбонара.
  • К Батарейному водопаду и Каменному пляжу в летнее и осеннее время мы прогуливаемся пешком (около 5 км туда-обратно). В межсезонье дополнительно оплачивается трансфер на автомобилях Соболь/Газель (500 руб. /чел. ), а в зимнее время можно добраться на санях за снегоходом (800 руб. /чел. ).
  • Если в группе более 10 человек, ее будут сопровождать и фотографировать 2 гида
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Мурманске
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Фототур в Териберку для гурманов и первооткрывателей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олеся
Олеся
Я коренная мурманчанка. Четыре года жила в Москве, 1 год — в Санкт-Петербурге, 3 месяца — на острове Тенерифе. И ВСЁ ЭТО, чтобы понять, что мое место на Кольском полуострове. Здесь я создала команду единомышленников, с которыми вот уже 5 лет я провожу самые энергичные и необычные экскурсии в Мурманске и области. Хотите зарядиться невероятной энергетикой и влюбиться в Север так же, как и мы? Тогда нам по пути!
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Олеся проводит ещё 2 экскурсии

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