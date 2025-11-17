Олеся проводит ещё 2 экскурсии

Описание экскурсии
Локации, ради которых стоит увидеть Териберку
Наше путешествие не будет похоже на классическую экскурсию: вас ждет много юмора, общения и, конечно, небанальных рассказов о природе и преданиях Кольского полуострова в формате диалога. И все это с чашкой ароматного чая с северными травами в руках. В объективах наших камер окажутся красивейшие места Териберки:
- на пустынном песчаном пляже вы прокатитесь на высоких качелях с видом на океан;
- увидите рыбацкое судно, которое не так давно вынесло на мель в шторм;
- почувствуете себя вдали от цивилизации на кладбище кораблей;
- прогуляетесь по прекрасной тундре и убедитесь, что Север — бескрайний;
- окажетесь у водопада, который мчится прямиком в Северный Ледовитый океан;
- отыщете самые фотогеничные ракурсы каменного пляжа и разберетесь, как он всё-таки называется: «Яйца драконов», «Яйца динозавров» или «Пляж великанов»;
- по желанию приобретёте самое северное пиво в небольшом магазине у пивоварни и познакомитесь поближе с легендарными оленями и хаски на маленькой ферме.
Северный обед на берегу океана
Исследовав лучшие фото-точки и места притяжения Териберки, мы отправимся согреться и подкрепиться в в один из ресторанов поселка. Здесь вас ждут фантастические вкусовые сочетания северной кухни:
— невероятная мимоза с крабом с морошковым майонезом, завернутая в конфи из моркови;
— тающая во рту оленина, виртуозно приготовленная и оттенная соусом с кислинкой из местных ягод;
— бесподобный брауни с сахарной клюквой и пудрой из подосиновиков. . и это только малая часть меню.
Для каждого блюда предусмотрен аккомпанемент уникальных коктейлей, созданных знаменитым бренд-шефом исключительно для Севера.
Кому подойдет экскурсия
Эта поездка идеальна для любителей неформального общения, легкой подачи информации и просто отдыха душой в дружеской компании.
Организационные детали
- Мы заботимся о своих путешественниках, поэтому после бронирования мы обязательно пришлем гайд по всему региону, где вы найдете ответы на самые актуальные вопросы путешественников.
- В стоимость экскурсии включены все транспортные расходы и горячий чай
- Дополнительно оплачиваются:
— кормление оленей на ферме — 200 ₽
— обед в ресторане
— трансфер в санях за снегоходом до Батарейского Водопада и Пляжа драконьих яиц в зимнее время — 1500 ₽ с человека
— вход на территорию природного парка Териберка — 500 ₽ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Если вы хотите отправиться на поиски китов — мы присоединим вас к группе с выходом в море, просто сообщите нам о своем желании:)
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всем рекомендуем.
Меня привлекло слово: для гурманов (для меня это важный момент, люблю знакомиться с кухней в путешествии), но
Все было супер, рекомендую)
Полная версия.
Трансфер.
В роли транспорта выступал ам соболь. На удивление машинка оказалась очень приятной: мягкой, в меру тихой (качество дорог все-таки сказывается, ну и это же
Экскурсовод был Андрей, водитель Егор ещё с нами была относительно
несмотря на некоторые непредсказуемые трудности, всё прошло замечательно: от компании в лице приветливого гида Даниила