Олеся проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Локации, ради которых увидеть Териберку

Наше путешествие не будет похоже на классическую экскурсию: вас ждет много юмора, общения и, конечно, небанальных рассказов о природе и преданиях Кольского полуострова. В объективах наших камер окажутся красивейшие 🤩 места Териберки:

на пустынном песчаном пляже вы прокатитесь на высоких качелях с видом на океан;

увидите рыбацкое судно, которое не так давно вынесло на мель в шторм;

почувствуете себя вдали от цивилизации на кладбище кораблей;

прогуляетесь по прекрасной тундре и убедитесь, что Север — бескрайний;

окажетесь у водопада, который мчится прямиком в Северный Ледовитый океан;

отыщете самые фотогеничные ракурсы каменного пляжа и разберетесь, как он всё-таки называется: «Яйца драконов», «Яйца динозавров» или «Пляж великанов».

Северный обед на берегу океана

Исследовав лучшие фото-точки и места притяжения Териберки, мы отправимся согреться и подкрепиться в панорамный ресторан поселка, который уютно устроился на берегу Северного Ледовитого океана. Здесь вас ждут отменные блюда северной кухни: местная рыба 🐟 с гарниром, пельмени из оленины и другие кулинарные находки.

Кому подойдет экскурсия

Эта поездка идеальна для любителей эмоциональных рассказов, зажигательных поездок, нескучных фотографий и гастрономических открытий! Отличный вариант для тех, кто путешествует маленькой компанией, но хочет стать частью большого и дружного сообщества.

Организационные детали