Олеся проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает
Локации, ради которых увидеть Териберку
Наше путешествие не будет похоже на классическую экскурсию: вас ждет много юмора, общения и, конечно, небанальных рассказов о природе и преданиях Кольского полуострова. В объективах наших камер окажутся красивейшие 🤩 места Териберки:
- на пустынном песчаном пляже вы прокатитесь на высоких качелях с видом на океан;
- увидите рыбацкое судно, которое не так давно вынесло на мель в шторм;
- почувствуете себя вдали от цивилизации на кладбище кораблей;
- прогуляетесь по прекрасной тундре и убедитесь, что Север — бескрайний;
- окажетесь у водопада, который мчится прямиком в Северный Ледовитый океан;
- отыщете самые фотогеничные ракурсы каменного пляжа и разберетесь, как он всё-таки называется: «Яйца драконов», «Яйца динозавров» или «Пляж великанов».
Северный обед на берегу океана
Исследовав лучшие фото-точки и места притяжения Териберки, мы отправимся согреться и подкрепиться в панорамный ресторан поселка, который уютно устроился на берегу Северного Ледовитого океана. Здесь вас ждут отменные блюда северной кухни: местная рыба 🐟 с гарниром, пельмени из оленины и другие кулинарные находки.
Кому подойдет экскурсия
Эта поездка идеальна для любителей эмоциональных рассказов, зажигательных поездок, нескучных фотографий и гастрономических открытий! Отличный вариант для тех, кто путешествует маленькой компанией, но хочет стать частью большого и дружного сообщества.
Организационные детали
- Питание в панорамном ресторане оплачивается отдельно — 500 руб. с человека. Блюдо на выбор: звено палтуса с киноа, треска с гарниром, пельмени из оленины или карбонара.
- К Батарейному водопаду и Каменному пляжу в летнее и осеннее время мы прогуливаемся пешком (около 5 км туда-обратно). В межсезонье дополнительно оплачивается трансфер на автомобилях Соболь/Газель (500 руб. /чел. ), а в зимнее время можно добраться на санях за снегоходом (800 руб. /чел. ).
- Если в группе более 10 человек, ее будут сопровождать и фотографировать 2 гида