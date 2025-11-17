Олеся проводит ещё 2 экскурсии

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в одном из ресторанов поселка с «фантастическими вкусовыми сочетаниями северной кухни» (далее следовал аппетитный перечень этих самых сочетаний). Стоимость тура со скидкой составляла 6750₽. На Tripster имелась и масса других предложений с аналогичной программой, существенно дешевле и также с большим количеством отличных отзывов, но я решила, пусть будет подороже, раз организатор дает особенные обещания, включая «ароматный чай с северными травами в руках» и кормление оленей на ферме.

По желанию организатор мог присоединить туристов к группе с морской прогулкой. Я пожелала (дополнительные расходы за это составили 3000₽), хоть и шансы увидеть китов были практически нулевые, но ведь надежда на чудо всегда присутствует)

Наша мини-группа в составе 8 чел., из которых все пожелали отправиться на морскую прогулку, выдвинулась в путь из Мурманска с гидом-водителем Даниилом. Всех туристов собрали от мест проживания, это, несомненно, было плюсом, но так и было заявлено в описании тура.

Отмечу, что Даниил старался для нас, рассказывал всё, что знал по маршруту, отвечал на вопросы. Делаю скидку на возраст молодого человека, возможно, ему еще не хватает опыта в сопровождении групп, поскольку, есть, с чем сравнить. Также были нюансы по манере вождения. На мой взгляд, Даниилу не достает проявления большего внимания к туристам и их более детальному информированию в процессе поездки. Например, по поводу посещения оленьей фермы на песчаном пляже в Териберке - кто-то услышал, кто-то нет, кто-то не сориентировался по времени, что эту ферму после прогулки на катере мы уже не сможем посетить. В итоге, с оленями не пообщались. Ароматного чая, обещанного организатором, предложено не было. Скелет кашалота (НЕ пластиковый муляж кита из Левиафана!) не увидели… Обеда в заявленном ресторане тоже не было. Нас завезли в кафе к дайверам. Вопросов нет - там мы отведали вкусные наисвежайшие, только что из моря, морепродукты, персонал обслуживает быстро, приготовлено вкусно. Но в это кафе завозят всех туристов в аналогичных поездках, в том числе и стоимостью поездки за 4500₽. То есть, без амбициозных аншлагов «для гурманов».

Морская прогулка понравилась - двухчасовое катание на тихоходном катере в условиях очень спокойного Баренцева моря и при плюсовой температуре воздуха в конце октября было очень комфортным. Несколько наших девушек, правда, замерзли на борту, но нужно понимать, что вы приехали на Север, кроссовки и тонкие брючки очень некстати… Нужно, конечно, утепляться. Удалось увидеть головы ныряющих тюленей рядом со скалистыми берегами. Дошли до Териберского мыса - самого края Земли, увидели с моря Батарейский водопад, к которому потом дошли по территории природного парка Териберка.

После морской прогулки остальные пункты программы успели выполнить - побывали на каменном пляже Яйца Дракона, увидели уже в сумерках Батарейский водопад - достаточно полноводный и очень живописный.

Кладбище кораблей увидели уже совсем в темноте.

Как итог, в целом поездка в Териберку оставила хорошие впечатления, обязательно к посещению! Это настоящий край Земли, дальше уже Северный Ледовитый океан и Северный полюс)

Совет туристам - стоимость поездки еще не означает лучшее качество оказания услуг, ориентируйтесь на отзывы туристов и их количество.