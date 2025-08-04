Мои заказы

Экотропа на горе Горелой – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Экотропа на горе Горелой» в Мурманске, цены от 1990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На снегоступах по зимнему лесу
На машине
На снегоступах
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Северные красоты Мурманска
Уникальная возможность прогуляться на снегоступах по зимнему лесу Мурманска, насладиться природой и согреться горячим чаем с печеньем
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Пешая
На снегоступах
5 часов
232 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1990 ₽ за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Пешая
На снегоступах
3.5 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Активный отдых, захватывающие виды окрестностей и настоящая природа Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3800 ₽ за человека
Прогулка к двум вершинам на снегоступах
На машине
На снегоступах
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к двум вершинам на снегоступах
Взобраться на горы Горелая и Мишукова и познакомиться с природой Мурманска
Начало: У кинотеатра «Мурманск»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Прогулка отличная! Наш гид - Денис, встретил на на остановке Ледовое озеро. С этой стороны маршрут получился чуть длиннее и
    читать дальше

    интереснее. Дорога живописная, много интересного из растений, виды с горы чудесные! Если облака - прогулка теряет половину смысла. Но на вершине горы все также приятно посидеть на скамеечке (их много), выпить горячий чай (Денис, спасибо за заботу)), пофоткаться и послушать рассказ гида!

  • М
    Марина
    18 июля 2025
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Спасибо Анатолию за чудесно проведенную экскурсию. Узнали много нового и интересного о Мурманске и не только. Отличная получилась прогулка, с шикарными видами!
  • Е
    Елена
    5 июля 2025
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Отличная прогулка и организаторы!
  • с
    светлана
    28 марта 2025
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Прекрасно прогулялись по горе, посмотрели виды. Гид подстраивался под наш темп (были с ребенком 3,5 года) и рассказал много интересных фактов.
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Спасибо гиду Анатолию за увлекательную прогулку, очень интересные рассказы. Вид с горы просто потрясающий.
  • A
    Anna
    26 октября 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Не ожидали, что на горе Горелая может быть тааак красиво🥰 Гид Анатолий прекрасный рассказчик, узнали много нового. Интересная экскурсия, гид
    читать дальше

    сделал нам много классных фото. Встретили красивый закат на вершине горы, далее смотрели на ночной город. Нам очень понравилось, будем советовать знакомым. После экскурсии нам показали самый длинный переход в мире, тоже очень интересно было пройтись по такому.

  • O
    Olga
    26 августа 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Очень душевно погуляли по окресности Мурманска. Было ощущение, что встретилась с другом и это был один из вечеров-прогулок. Узнала, чем
    читать дальше

    живут и "дышат" мурманчане, как здесь меняется погода, какая история скрывается за этим красивым северным городом, как люди проводят время и попробовала вкусные ягоды на сопке. Хорошая экускурсия, чтобы познакомиться с городом и увидеть его красоту с высоты сопки!

  • В
    Вера
    14 июля 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Ксении хочется выразить огромную благодарность за увлекательную экскурсию. Ксения интересно преподносит информацию, учитывает желания клиента, очень отзывчивый и пониманиющий человек.
  • А
    Алия
    12 июля 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Замечательный гид Ксения, очень внимательная. Прекрасно провела экскурсию! Спасибо!
  • И
    Илья
    4 июля 2024
    Вечерняя прогулка по горе Горелая
    Очень насыщенно, дружелюбно и познавательно. Мне показалось, что это один из лучших вариантов знакомства с городом как бы с другой точки наблюдения.
    Спасибо Ксении!

Сколько стоит экскурсия по Мурманску в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Экотропа на горе Горелой" можно забронировать 4 экскурсии от 1990 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
