Индивидуальная
до 7 чел.
Северные красоты Мурманска
Уникальная возможность прогуляться на снегоступах по зимнему лесу Мурманска, насладиться природой и согреться горячим чаем с печеньем
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1990 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Активный отдых, захватывающие виды окрестностей и настоящая природа Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3800 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Прогулка к двум вершинам на снегоступах
Взобраться на горы Горелая и Мишукова и познакомиться с природой Мурманска
Начало: У кинотеатра «Мурманск»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2025Вечерняя прогулка по горе ГорелаяПрогулка отличная! Наш гид - Денис, встретил на на остановке Ледовое озеро. С этой стороны маршрут получился чуть длиннее и
- ММарина18 июля 2025Вечерняя прогулка по горе ГорелаяСпасибо Анатолию за чудесно проведенную экскурсию. Узнали много нового и интересного о Мурманске и не только. Отличная получилась прогулка, с шикарными видами!
- ЕЕлена5 июля 2025Вечерняя прогулка по горе ГорелаяОтличная прогулка и организаторы!
- ссветлана28 марта 2025Вечерняя прогулка по горе ГорелаяПрекрасно прогулялись по горе, посмотрели виды. Гид подстраивался под наш темп (были с ребенком 3,5 года) и рассказал много интересных фактов.
- ЕЕлена30 октября 2024Вечерняя прогулка по горе ГорелаяСпасибо гиду Анатолию за увлекательную прогулку, очень интересные рассказы. Вид с горы просто потрясающий.
- AAnna26 октября 2024Вечерняя прогулка по горе ГорелаяНе ожидали, что на горе Горелая может быть тааак красиво🥰 Гид Анатолий прекрасный рассказчик, узнали много нового. Интересная экскурсия, гид
- OOlga26 августа 2024Вечерняя прогулка по горе ГорелаяОчень душевно погуляли по окресности Мурманска. Было ощущение, что встретилась с другом и это был один из вечеров-прогулок. Узнала, чем
- ВВера14 июля 2024Вечерняя прогулка по горе ГорелаяКсении хочется выразить огромную благодарность за увлекательную экскурсию. Ксения интересно преподносит информацию, учитывает желания клиента, очень отзывчивый и пониманиющий человек.
- ААлия12 июля 2024Вечерняя прогулка по горе ГорелаяЗамечательный гид Ксения, очень внимательная. Прекрасно провела экскурсию! Спасибо!
- ИИлья4 июля 2024Вечерняя прогулка по горе ГорелаяОчень насыщенно, дружелюбно и познавательно. Мне показалось, что это один из лучших вариантов знакомства с городом как бы с другой точки наблюдения.
Спасибо Ксении!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экотропа на горе Горелой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Экотропа на горе Горелой" можно забронировать 4 экскурсии от 1990 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2025 год по теме «Экотропа на горе Горелой», 281 ⭐ отзыв, цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль