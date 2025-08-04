Ю Юлия Вечерняя прогулка по горе Горелая читать дальше интереснее. Дорога живописная, много интересного из растений, виды с горы чудесные! Если облака - прогулка теряет половину смысла. Но на вершине горы все также приятно посидеть на скамеечке (их много), выпить горячий чай (Денис, спасибо за заботу)), пофоткаться и послушать рассказ гида! Прогулка отличная! Наш гид - Денис, встретил на на остановке Ледовое озеро. С этой стороны маршрут получился чуть длиннее и

М Марина Вечерняя прогулка по горе Горелая Спасибо Анатолию за чудесно проведенную экскурсию. Узнали много нового и интересного о Мурманске и не только. Отличная получилась прогулка, с шикарными видами!

Е Елена Вечерняя прогулка по горе Горелая Отличная прогулка и организаторы!

с светлана Вечерняя прогулка по горе Горелая Прекрасно прогулялись по горе, посмотрели виды. Гид подстраивался под наш темп (были с ребенком 3,5 года) и рассказал много интересных фактов.

Е Елена Вечерняя прогулка по горе Горелая Спасибо гиду Анатолию за увлекательную прогулку, очень интересные рассказы. Вид с горы просто потрясающий.

A Anna Вечерняя прогулка по горе Горелая читать дальше сделал нам много классных фото. Встретили красивый закат на вершине горы, далее смотрели на ночной город. Нам очень понравилось, будем советовать знакомым. После экскурсии нам показали самый длинный переход в мире, тоже очень интересно было пройтись по такому. Не ожидали, что на горе Горелая может быть тааак красиво🥰 Гид Анатолий прекрасный рассказчик, узнали много нового. Интересная экскурсия, гид

O Olga Вечерняя прогулка по горе Горелая читать дальше живут и "дышат" мурманчане, как здесь меняется погода, какая история скрывается за этим красивым северным городом, как люди проводят время и попробовала вкусные ягоды на сопке. Хорошая экускурсия, чтобы познакомиться с городом и увидеть его красоту с высоты сопки! Очень душевно погуляли по окресности Мурманска. Было ощущение, что встретилась с другом и это был один из вечеров-прогулок. Узнала, чем

В Вера Вечерняя прогулка по горе Горелая Ксении хочется выразить огромную благодарность за увлекательную экскурсию. Ксения интересно преподносит информацию, учитывает желания клиента, очень отзывчивый и пониманиющий человек.

А Алия Вечерняя прогулка по горе Горелая Замечательный гид Ксения, очень внимательная. Прекрасно провела экскурсию! Спасибо!