Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Зимнее сафари по кольской тундре

Покататься на снегоходах с инструктором и отдохнуть среди северных красот в окрестностях Мурманска

Борис
Борис – представитель из Мурманска
В 25 километрах от города вы откроете живописные места, где ничто не мешает наслаждаться природными пейзажами и кристальным воздухом Севера.

Под руководством опытного сопровождающего промчитесь вдоль озер, по лесам и к вершине горы ⛰️.

А если захотите, дополните впечатления банькой с молодильным чаном и сытным обедом на костре.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От 60005 400 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре

Что вас ожидает

Снегоходный тур по тундре
Перед поездкой мы проведем необходимый инструктаж и, снарядив экипировкой, начнем путешествие по просторам Кольского полуострова. Перед вами развернутся белоснежные пейзажи Заполярья, а сама поездка на снегоходах принесет массу ярких эмоций! По пути будут остановки, во время которых вы узнаете о жизни на Крайнем Севере, нашем климате, чистейших озерах, особой растительности и легендах, без которых наш сказочный регион немыслим.

«Продолжение банкета»
После катания вы сможете посетить баню на дровах с молодильным чаном, подогреваемом на огне. Рядом есть река и прорубь для любителей полноценных банных ритуалов. А после мы предложим вам сытный и вкусный обед из блюд, приготовленных в казане на открытом огне, или пригласим на выездной пикник.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен инструктаж, экипировка (шлем и подшлемник), катание на снегоходе, горюче-смазочные материалы
  • Обратите внимание на ценообразование: двухместный снегоход — 3000 руб. /час, минимальное время катания — 2 часа
  • Дополнительно оплачивается пикник в тундре: чай, пирог с брусникой, бутерброды с красной рыбой — 1000 руб. /человека либо обед (стоимость рассчитывается исходя из количества человек), а также баня (от 3000 руб. )

Организация трансфера

  • К месту проведения поездки вы сможете добраться самостоятельно — на такси 🚕 за 500 руб. в одну сторону или на общественном транспорте за 40 руб. (рядом есть автобусная остановка)
  • Также мы можем организовать трансфер для групп до 4 человек — 1500 руб. в одну сторону, для большего количества участников — бесплатно

Особенности поездки

  • Если у вас есть права и навыки вождения снегохода, вы сможете поехать самостоятельно. Если нет или соберется группа из 3-х и более снегоходов, инструктор будет обязательно сопровождать на отдельном снегоходе.
  • На снегоход не допускаются участники с признаками опьянения, даже пассажиром
Начало и место завершения
🚩 в поселке Кильдинстрой или Мурманске
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Борис
Борис
Привет, я Борис. Мне 34 года, и я основатель своей туристической компании. Есть свой автопарк, техника, база отдыха и богатый опыт поездок разного уровня. С моей командой мы показываем гостям нашего края, насколько Север может быть красив и загадочен, сколько вокруг ярких красок и впечатлений. С нами интересно, безопасно и мы не подведем!
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