Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Снегоходный тур по тундре

Перед поездкой мы проведем необходимый инструктаж и, снарядив экипировкой, начнем путешествие по просторам Кольского полуострова. Перед вами развернутся белоснежные пейзажи Заполярья, а сама поездка на снегоходах принесет массу ярких эмоций! По пути будут остановки, во время которых вы узнаете о жизни на Крайнем Севере, нашем климате, чистейших озерах, особой растительности и легендах, без которых наш сказочный регион немыслим.

«Продолжение банкета»

После катания вы сможете посетить баню на дровах с молодильным чаном, подогреваемом на огне. Рядом есть река и прорубь для любителей полноценных банных ритуалов. А после мы предложим вам сытный и вкусный обед из блюд, приготовленных в казане на открытом огне, или пригласим на выездной пикник.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включен инструктаж, экипировка (шлем и подшлемник), катание на снегоходе, горюче-смазочные материалы

Обратите внимание на ценообразование: двухместный снегоход — 3000 руб. /час, минимальное время катания — 2 часа

Дополнительно оплачивается пикник в тундре: чай, пирог с брусникой, бутерброды с красной рыбой — 1000 руб. /человека либо обед (стоимость рассчитывается исходя из количества человек), а также баня (от 3000 руб. )

Организация трансфера

К месту проведения поездки вы сможете добраться самостоятельно — на такси 🚕 за 500 руб. в одну сторону или на общественном транспорте за 40 руб. (рядом есть автобусная остановка)

Также мы можем организовать трансфер для групп до 4 человек — 1500 руб. в одну сторону, для большего количества участников — бесплатно

Особенности поездки