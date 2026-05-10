Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

В 7 километрах от города вы откроете живописные места, где ничто не мешает наслаждаться природными пейзажами и кристальным воздухом Севера. Под руководством опытного сопровождающего промчитесь вдоль озер, по лесам и к вершине горы. А если захотите, дополните впечатления банькой с молодильным чаном и сытным обедом на костре.

Описание экскурсии

На снегоходе по тундре

Перед поездкой мы проведём необходимый инструктаж и, снарядив экипировкой, начнём путешествие по просторам Кольского полуострова. Перед вами развернутся белоснежные пейзажи Заполярья, а сама поездка на снегоходах принесёт массу ярких эмоций! По пути будут остановки, во время которых вы узнаете о жизни на Крайнем Севере, нашем климате, чистейших озерах, особой растительности и легендах, без которых наш сказочный регион немыслим.

«Продолжение банкета»

После катания вы сможете посетить баню на дровах с молодильным чаном, подогреваемом на огне. Рядом есть река и прорубь для любителей полноценных банных ритуалов. А после мы предложим вам сытный и вкусный обед из блюд, приготовленных в казане на открытом огне, или пригласим на выездной пикник.

Организационные детали

Стоимость указана за двоих на одном снегоходе.

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включён инструктаж, экипировка (шлем и подшлемник), катание на снегоходе BRP, горюче-смазочные материалы

Инструктор будет обязательно сопровождать вас на отдельном снегоходе

Дополнительно оплачивается пикник в тундре: чай, пирог с брусникой, бутерброды с красной рыбой — 1000 ₽ за чел. либо обед (стоимость рассчитывается исходя из количества человек), а также баня (от 3000 ₽)

Организация трансфера

К месту проведения поездки вы сможете добраться самостоятельно — на такси за 500 ₽ в одну сторону или на общественном транспорте за 70 ₽ (рядом есть автобусная остановка)

Также мы можем организовать трансфер для групп до 4 человек — 1500 ₽ в одну сторону. Цену для большего количества участников уточняйте в переписке с гидом.

Особенности поездки