Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Зимнее сафари по кольской тундре

Покататься на снегоходах с инструктором и отдохнуть среди северных красот в окрестностях Мурманска
В 7 километрах от города вы откроете живописные места, где ничто не мешает наслаждаться природными пейзажами и кристальным воздухом Севера. Под руководством опытного сопровождающего промчитесь вдоль озер, по лесам и к вершине горы. А если захотите, дополните впечатления банькой с молодильным чаном и сытным обедом на костре.
4.9
27 отзывов
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре
Зимнее сафари по кольской тундре

Описание экскурсии

На снегоходе по тундре

Перед поездкой мы проведём необходимый инструктаж и, снарядив экипировкой, начнём путешествие по просторам Кольского полуострова. Перед вами развернутся белоснежные пейзажи Заполярья, а сама поездка на снегоходах принесёт массу ярких эмоций! По пути будут остановки, во время которых вы узнаете о жизни на Крайнем Севере, нашем климате, чистейших озерах, особой растительности и легендах, без которых наш сказочный регион немыслим.

«Продолжение банкета»

После катания вы сможете посетить баню на дровах с молодильным чаном, подогреваемом на огне. Рядом есть река и прорубь для любителей полноценных банных ритуалов. А после мы предложим вам сытный и вкусный обед из блюд, приготовленных в казане на открытом огне, или пригласим на выездной пикник.

Организационные детали

Стоимость указана за двоих на одном снегоходе.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включён инструктаж, экипировка (шлем и подшлемник), катание на снегоходе BRP, горюче-смазочные материалы
  • Инструктор будет обязательно сопровождать вас на отдельном снегоходе
  • Дополнительно оплачивается пикник в тундре: чай, пирог с брусникой, бутерброды с красной рыбой — 1000 ₽ за чел. либо обед (стоимость рассчитывается исходя из количества человек), а также баня (от 3000 ₽)

Организация трансфера

  • К месту проведения поездки вы сможете добраться самостоятельно — на такси за 500 ₽ в одну сторону или на общественном транспорте за 70 ₽ (рядом есть автобусная остановка)
  • Также мы можем организовать трансфер для групп до 4 человек — 1500 ₽ в одну сторону. Цену для большего количества участников уточняйте в переписке с гидом.

Особенности поездки

  • Если у вас есть права и навыки вождения снегохода, вы сможете поехать самостоятельно. Если нет или соберётся группа из 3-х и более снегоходов, инструктор будет обязательно сопровождать на отдельном снегоходе
  • На снегоход не допускаются участники с признаками опьянения, даже пассажиром
  • В групповой экскурсии могут принять участие только граждане РФ. Граждане других стран могут забронировать индивидуальную экскурсию — 15 000 ₽ за двухместный снегоход + 8000 ₽ за инструктора для всех участников

ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Билет на один снегоход, программа на 1,5 часа6000 ₽
Билет на один снегоход, программа на 2,5 часа10 000 ₽
Для иностранных гостей за двухместный снегоход 2 часа (обязателен инструктор)20 000 ₽
Инструктор для иностранных гостей (обязательно)8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Кильдинстрой или Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 850 туристов
Приветствую! Моя жизнь связана с Севером. Здесь веками выживали мои предки, потомки древних финно-угорских народов. Я расскажу вам, насколько интересен и загадочен был этот край в прошлом и покажу, насколько
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прекрасен в настоящем. Вы многое узнаете и побываете в местах с тысячелетней историей. Исследую Кольский Север более 15 лет, вожу экспедиции на квадроциклах и снегоходах, хожу в море на лодке. Организовываю туры и путешествия по Кольскому полуострову на внедорожниках, снегоходах, квадроциклах, пешком, по воздуху и по воде. Север ждет вас, и он навсегда останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
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1
М
Отличная организация, катались с Артемом, инструктаж провел, всё объяснил. Были в конце февраля погода ооочень морозная, но нас хорошо утеплили. Не замёрзли. Спасибо большое, огромное количество впечатлений!
Отличная организация, катались с Артемом, инструктаж провел, всё объяснил. Были в конце февраля погода ооочень морозная,
Отличная организация, катались с Артемом, инструктаж провел, всё объяснил. Были в конце февраля погода ооочень морозная,
Отличная организация, катались с Артемом, инструктаж провел, всё объяснил. Были в конце февраля погода ооочень морозная,
Отличная организация, катались с Артемом, инструктаж провел, всё объяснил. Были в конце февраля погода ооочень морозная,
Отличная организация, катались с Артемом, инструктаж провел, всё объяснил. Были в конце февраля погода ооочень морозная,
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Наталья
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за варежки! Адреналин зашкаливал! За 3 часа проехали все озеро. Борис сопровождал и во всем
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подсказывал. Благодарим за чай на острове! Попали просто в какую-то в зимнюю сказку с необыкновенно красивой природой! Отдельное спасибо за возможность заказать после снегоходов баньку с чаном и индивидуальными программами парения! Отдохнули просто супер! Всем рекомендуем, если хотите настоящий арктический зимний отдых на Кольском!

Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за+2
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
Катание на снегоходах было супер! Провели инструктаж, выдали обмундирование:шлемы, комбинезон, супертеплые сапоги и отдельное спасибо за
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Дина
Все понравилось. Очень доброжелательные люди.
Видно что любят свою работу. Катались в лесу, проезжали мимо елочек заснеженных, мимо деревьев сухих, красиво, как в сказке.
После угостили вкусным чаем. За чай отдельное спасибо. Маршрут интересный. Баня с ароматным паром идеально расслабила.) Спасибо за гостеприимство и заряд отличного настроения! Обязательно вернемся еще)
Все понравилось. Очень доброжелательные люди.
Все понравилось. Очень доброжелательные люди.
Все понравилось. Очень доброжелательные люди.
Все понравилось. Очень доброжелательные люди.
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Любовь
Отличная прогулка! Прекрасные виды! Вкуснейший чай! Интересные истории!
Отличная прогулка! Прекрасные виды! Вкуснейший чай! Интересные истории!
Отличная прогулка! Прекрасные виды! Вкуснейший чай! Интересные истории!
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Е
Очень понравилось! Сначала всё доходчиво объяснили, затем несколько тренировочных кругов, а потом сказочные красоты кольской тундры. Это было незабываемо. Отдельное спасибо за вкуснейший чай)
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В
Ответственный инструктаж по ТБ, доброжелательный и профессинальный инструктор. Прогулкой остались очень довольны - места невероятно красивые! Даже для новичков машрут не сложный, но интересный. Спасибо Борису за прекрасное развлечение)))
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