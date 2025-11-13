Мои заказы

Из Мурманска - в тундру

К северной природе, традициям саамов и горячей ухе
Всего час пути — и современный город остаётся позади, а перед нами — могучая тундра с её уникальными пейзажами и особым характером.

Вы подниметесь на Лисью гору, покачаетесь на горных качелях, погладите оленей и узнаете о саамских традициях. А в конце — наваристый рыбный суп и ягодная настойка.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Из Мурманска мы проедем через леса и озёра — и окажемся в безлесной тундре.

Поднимемся на видовую площадку Лисьей горы — вы увидите бескрайнюю пустыню и магические сейды и покачаетесь на качелях над горной тундрой.

Отправимся на этническую программу — вы покормите северных оленей, пообщаетесь с ездовыми собаками, познакомитесь с традиционными жилищами и одеждой саамов, услышите рассказы о менталитете и обычаях коренного народа.

Обед — горячая уха и чай или настойка на северных ягодах.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или минивэне (есть детские кресла), обед
  • Время в пути на авто в одну сторону — 1 ч. Протяжённость пешего пути — 2,5 км с набором высоты 150 м
  • Дополнительные расходы: этническая программа — 2500 ₽ за чел., подъём на вершину на снегоходе или ратраке, катание на собачьей или оленей упряжке — по запросу
  • Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Поедем на комфортном Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы или погодных условий

в субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 859 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
читать дальше

холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

Отзывы и рейтинг

Валентина
Валентина
13 ноя 2025
Хотела бы рассказать о своей поездке) Бронировала экскурсию я уже поздно вечером, несмотря на это, Максим очень быстро написал мне,чтобы уточнить все детали. Дал необходимые рекомендации,исходя из своего опыта, всё
читать дальше

подробно и чётко обговорил со мной,терпеливо дожидаясь моих ответов,а отвечала я долго🫣.
Утром заехал за нами Глеб,предварительно позвонив,что важно,когда собираешься с ребёнком. Глеб-замечательный собеседник,время в пути с ним пролетело незаметно,рассказал много интересных фактов, также дал полезные советы,порекомендовал места,которые следует посетить) Он отлично контактировал с моим сыном, за это ему отдельное спасибо🤗
Я была приятно удивлена,что в Саамской деревне будет интересно людям всех возрастов. И мне,и сыну было весело,мы покормили оленей, хаски, енота, поиграли, покатались на квадроциклах, вкусно покушали,сделали много классных фото.
На обратном пути, с Глебом заехали на Лисью гору, погода внесла свои коррективы, не дав нам полностью насладиться видом,но и там нам было красиво и весело🏔
Очень порадовал тот факт,что Глеб связался со мной после экскурсии, сообщить,что мой сын забыл у него в машине перчатки. Узнав,что мы уже улетели,предложил переслать мне их.
Спасибо большое Максиму и Глебу за порядочность,за отличную организацию,за позитивные эмоции и незабываемые впечатления о поездке! 👍👍👍☺️

