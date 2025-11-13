Всего час пути — и современный город остаётся позади, а перед нами — могучая тундра с её уникальными пейзажами и особым характером.
Вы подниметесь на Лисью гору, покачаетесь на горных качелях, погладите оленей и узнаете о саамских традициях. А в конце — наваристый рыбный суп и ягодная настойка.
Описание экскурсии
Из Мурманска мы проедем через леса и озёра — и окажемся в безлесной тундре.
Поднимемся на видовую площадку Лисьей горы — вы увидите бескрайнюю пустыню и магические сейды и покачаетесь на качелях над горной тундрой.
Отправимся на этническую программу — вы покормите северных оленей, пообщаетесь с ездовыми собаками, познакомитесь с традиционными жилищами и одеждой саамов, услышите рассказы о менталитете и обычаях коренного народа.
Обед — горячая уха и чай или настойка на северных ягодах.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или минивэне (есть детские кресла), обед
- Время в пути на авто в одну сторону — 1 ч. Протяжённость пешего пути — 2,5 км с набором высоты 150 м
- Дополнительные расходы: этническая программа — 2500 ₽ за чел., подъём на вершину на снегоходе или ратраке, катание на собачьей или оленей упряжке — по запросу
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Поедем на комфортном Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы или погодных условий
в субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 859 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Валентина
13 ноя 2025
Хотела бы рассказать о своей поездке) Бронировала экскурсию я уже поздно вечером, несмотря на это, Максим очень быстро написал мне,чтобы уточнить все детали. Дал необходимые рекомендации,исходя из своего опыта, всё
