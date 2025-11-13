Всего час пути — и современный город остаётся позади, а перед нами — могучая тундра с её уникальными пейзажами и особым характером. Вы подниметесь на Лисью гору, покачаетесь на горных качелях, погладите оленей и узнаете о саамских традициях. А в конце — наваристый рыбный суп и ягодная настойка.

Описание экскурсии

Из Мурманска мы проедем через леса и озёра — и окажемся в безлесной тундре.

Поднимемся на видовую площадку Лисьей горы — вы увидите бескрайнюю пустыню и магические сейды и покачаетесь на качелях над горной тундрой.

Отправимся на этническую программу — вы покормите северных оленей, пообщаетесь с ездовыми собаками, познакомитесь с традиционными жилищами и одеждой саамов, услышите рассказы о менталитете и обычаях коренного народа.

Обед — горячая уха и чай или настойка на северных ягодах.

Организационные детали