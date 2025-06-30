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Аметистовый берег Кольского полуострова, Кашкаранский маяк, тоня Тетрина

В поездке мы сможем не только увидеть аметисты, разбросанные под ногами, но и Кашкаранский маяк
Аметистовый берег Кольского полуострова, Кашкаранский маяк, тоня ТетринаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Аметистовый берег Кольского полуострова, Кашкаранский маяк, тоня ТетринаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Аметистовый берег Кольского полуострова, Кашкаранский маяк, тоня ТетринаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В поездке мы сможем не только увидеть аметисты разбросанные под ногами, но и Кашкаранский маяк. Добираться до наших домиков будем по морскому дну! Жить будем прямо у моря,париться в бане и купаться в чане с ламинарией.

К нам в эту программу люди приезжают неоднократно, считаю, что это 100% успех! В нашей поездке питания готовят гиды-мужчины, согласитесь в этом есть определенный плюс.

  • Кольский полуостров омывается двумя морями Баренцевым и Белым. Баренцево море, знаменитое своей арктической суровой погодой и ветрами с запахом Северного Ледовитого океана. Белое море намного теплее и уютнее, больше солнца и растительности на побережье. Поморы коренные жители приморских территорий Крайнего севера.
  • На Белом море есть совершено уникальные места, поморское село, до которого мы сможем добраться только по морскому дну. Будем топить печь, парится в бане, купаться в море, а что самое классное! Нас ждет настоящее гастрономическое путешествие, попробуем уху в глиняных тарелках по старинному, поморскому рецепту.
  • Второй день посвятим аметистовому берегу, месту где добывали аметисты, там мы сможем увидеть их в огромно разнообразии, прямо под ногами. Побываем непосредственно в местах раскопках, увидим скалу чайку. Там устроим полноценный обед, а после едем на Кашкаранский маяк. Место где небо целуется с морем, где огромные волны, пляж фиолетового цвета и всю эту красоту венчает маяк.
  • В нашем невероятном, длинном путешествии мы сможем увидеть совершено не похожую друг на другу природу, посмотреть Кольский полуостров от севера до юга. Узнать чем жили и как проводили время поморы Крайнего севера. Пейзаж будет сменяться от тундры до хвойных лесов.
  • Программу можно дополнить экскурсией в Териберку с поиском китов.

Программа тура по дням

1 день

Едем по морскому дну, жить на побережье

Старт в первый день с 7-9.00 время будет точно определено за неделю до поездки, связано с графиками приливов и отливов Белого моря, что бы мы могли построить наш тайминг самым удачным образом.

Место сбора группы будет общим.

Первая наша остановка на Терском берегу - смотровая площадка с видом на сотни островов, на которых гага растит своих птенцов. Практически все острова являются заповедниками с собственной экосистемой.

Мы увидим кандалашские горы - гору Крестовая и Волосяная, удивительный масштаб моря и гор на каждом шагу.

Добраться до нашего ночлега возможно только два раза в день. Поедем в момент отлива по морскому дну Белого моря. Если пройтись от песчаной литорали вглубь моря, можно найти десятки морских звезд.

Тоня Тетрина расположилась в 30 км от Умбы на полуострове Турий. Добраться до этого укромного места можно только во время отлива 2 раза в день.

Тем, кто окажется здесь, откроется удивительный мир воссозданной рыбацкой деревни поморов на Терском берегу Белого моря. Тоня Тетрина восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом.

В нем нам проведет экскурсию один из автор проекта, настоящий кладезь знаний, автор нескольких книг о быте поморов - Дмитрий Комаров.

Нам расскажут об истории тони, быте поморов, проведут исторические эксперименты, чтобы каждый гость мог не только услышать историю, но и попробовать ее на вкус, вдохнуть носом, потрогать руками. История для нас станет, не какой-то далекой, а реальной. Мы остаемся в этом удивительном месте на ночлег.

Гастрономическое Удовольствие. Уха по странному рецепту.

Такую уху которую мы пробуем здесь, больше не встречали ни когда. Она с пшенкой и зелень для нее выращивают в тоне самостоятельно. Тоня это не женское имя, а название поморского поселка Х века.

Вечером гиды приготовят ужин и сварят горячего глинтвейна для настроения и уютных посиделок у моря.

Заселяемся в домики на побережье, в уютные комнаты с печкой, запахом дерева, домики от 2 до 3 мест. У каждого домика уютная зона отдыха с навесом.

Вечером для всех желающих баня, прямо на побережье моря. Смелые могут купаться! А для красоты у берега будет чан с горячей водой, с ламинарией под открытым небом.

В июне нас ждет полярный день, солнце не будет заходить за горизонт, гулять и наслаждаться морем можно круглые сутки.

А в октябре уезжая в такие далекие места, мы сможем увидеть северное сияние которое мы можем встретить просто сидя вечером у домика

Едем по морскому дну, жить на побережьеЕдем по морскому дну, жить на побережьеЕдем по морскому дну, жить на побережье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Аметистовый берег. Кашкаранский маяк

Утром наши гиды мужчины приготовят всем завтрак, мы собираемся и двигаемся дальше в путь! Согласитесь не каждый раз можно получить такое удовольствие как завтрак приготовленный заботливыми, мужскими руками.

Аметистовый берег

Мыс Корабль является месторождением, где на поверхность выходит аметистовая жила. Раньше здесь велись разработки, а сейчас он является геологическим памятником природы.

Кроме аметиста в породах мыса встречаются полевой шпат, мусковит, кварц, флюорит, кальцит и барит.

Месторождение полностью отработано, оно было известно аметистовыми щётками с ровной и иногда достаточно тёмной фиолетовой окраской и кристаллами величиной от нескольких миллиметров до 2 сантиметров

Аметистовый берег, так же славится своей красивой скалой, стоящей в море. Названия у скалы очень романтичные Чаячья, Парус.

На побережье с видом на море и огромный чаячьи базар мы устроим полноценный обед.

Кашкаранский маяк.

Деревня Кашкаранцы, расположенная в 100 км от Умбы, известна с Xv века. Тогда населенный пункт принадлежал знаменитой новгородской посаднице Марфе Борецкой, выступавшей против Ивана Iii.

Сейчас село привлекает путешественников действующим маяком. Живописное красно-белое сооружение возвышается над морем на 24 метра. Это отличное место для отдыха на берегу. Кроме того, Кашкаранский — единственный маяк Белого моря, к которому можно подобраться на машине.

Побережье Кашкаранского маяка все имеет фиолетовый оттенок, удивительное чудо природы!

По пути мы сделаем остановку для фото у знака Полярный круг мы его успеем в поездке пересечь несколько раз!

На обратно пути мы проедем вдоль огромного озера Имандра, одно из самых больших озер на планете!

Вечером мы возвращаемся в Мурманск, ориентировочно в 20-21 час.

Аметистовый берег. Кашкаранский маякАметистовый берег. Кашкаранский маякАметистовый берег. Кашкаранский маяк
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в теплых в деревянных домиках на побережье и в лесу на 2-4 места (если группа набирается полная 10 человек, мы бронируем Весь поселок целиком и там будет только наша группа). Живем в этнографическом музее Тоня Тетрина
  • Баня
  • Купание в чане с ламинарией
  • Питание (все включено)
  • Бутилированная вода на маршруте
  • Поморский обед и аутентичной посуды
  • Транспорт
  • Экскурсия о быте саамов
  • Посещение аметистового берега
  • Посещение Кашкаранского маяка
  • Формат, Что Вы Садитесь К Нам И Ни О Чем Больше Не Думаете
Что не входит в цену
  • Покупка сувениров
  • Можно дополнительно приобрести экскурсию в Териберку и поиск китов
О чём нужно знать до поездки

В программе не самый высокий уровень комфорта проживания, но прожить в настоящем этнографическом музее это уникальная возможность! Мы получаем исключительно положительные отзывы.

Туалет будет располагаться на улице, помыться участники смогут в бане.

Там мы проведем половину дня и ночь, в это время вы будете без доступа к интернету и связи. Настоящий детокс!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я и моя команда мы не просто местные мурманчане, которые знают все дорожные и погодные нюансы. А опытные люди по настоящему заряженные на результат. Я много лет молчала, но подумала кто
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расскажет о нас как не я? - мы любим путешествовать сами и постоянно изучаем новые места региона. Авторы многих новых маршрутов - составители и издатели путеводителя по Хибинам, который продается в Санкт-Петербурге и в Москве - первая помощь. Знаем умеем практикуем в любых условиях. - спали человеку жизнь под лавиной в стадии клинический смерти - постоянно обучаемся (экскурсовод, гид-проводник, курсы первой помощи, лавинная безопасность) - имеем свой автопарк полноприводной техники - были более 30 раз выше 5000 метров по технически сложным маршрутам и руководили ими. Многие приезжают к нам два и более раза, для новых маршрутов и впечатлений.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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