1 день

Едем по морскому дну, жить на побережье

Старт в первый день с 7-9.00 время будет точно определено за неделю до поездки, связано с графиками приливов и отливов Белого моря, что бы мы могли построить наш тайминг самым удачным образом.

Место сбора группы будет общим.

Первая наша остановка на Терском берегу - смотровая площадка с видом на сотни островов, на которых гага растит своих птенцов. Практически все острова являются заповедниками с собственной экосистемой.

Мы увидим кандалашские горы - гору Крестовая и Волосяная, удивительный масштаб моря и гор на каждом шагу.

Добраться до нашего ночлега возможно только два раза в день. Поедем в момент отлива по морскому дну Белого моря. Если пройтись от песчаной литорали вглубь моря, можно найти десятки морских звезд.

Тоня Тетрина расположилась в 30 км от Умбы на полуострове Турий. Добраться до этого укромного места можно только во время отлива 2 раза в день.

Тем, кто окажется здесь, откроется удивительный мир воссозданной рыбацкой деревни поморов на Терском берегу Белого моря. Тоня Тетрина восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом.

В нем нам проведет экскурсию один из автор проекта, настоящий кладезь знаний, автор нескольких книг о быте поморов - Дмитрий Комаров.

Нам расскажут об истории тони, быте поморов, проведут исторические эксперименты, чтобы каждый гость мог не только услышать историю, но и попробовать ее на вкус, вдохнуть носом, потрогать руками. История для нас станет, не какой-то далекой, а реальной. Мы остаемся в этом удивительном месте на ночлег.

Гастрономическое Удовольствие. Уха по странному рецепту.

Такую уху которую мы пробуем здесь, больше не встречали ни когда. Она с пшенкой и зелень для нее выращивают в тоне самостоятельно. Тоня это не женское имя, а название поморского поселка Х века.

Вечером гиды приготовят ужин и сварят горячего глинтвейна для настроения и уютных посиделок у моря.

Заселяемся в домики на побережье, в уютные комнаты с печкой, запахом дерева, домики от 2 до 3 мест. У каждого домика уютная зона отдыха с навесом.

Вечером для всех желающих баня, прямо на побережье моря. Смелые могут купаться! А для красоты у берега будет чан с горячей водой, с ламинарией под открытым небом.

В июне нас ждет полярный день, солнце не будет заходить за горизонт, гулять и наслаждаться морем можно круглые сутки.

А в октябре уезжая в такие далекие места, мы сможем увидеть северное сияние которое мы можем встретить просто сидя вечером у домика

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