Описание тура
В поездке мы сможем не только увидеть аметисты разбросанные под ногами, но и Кашкаранский маяк. Добираться до наших домиков будем по морскому дну! Жить будем прямо у моря,париться в бане и купаться в чане с ламинарией.
К нам в эту программу люди приезжают неоднократно, считаю, что это 100% успех! В нашей поездке питания готовят гиды-мужчины, согласитесь в этом есть определенный плюс.
- Кольский полуостров омывается двумя морями Баренцевым и Белым. Баренцево море, знаменитое своей арктической суровой погодой и ветрами с запахом Северного Ледовитого океана. Белое море намного теплее и уютнее, больше солнца и растительности на побережье. Поморы коренные жители приморских территорий Крайнего севера.
- На Белом море есть совершено уникальные места, поморское село, до которого мы сможем добраться только по морскому дну. Будем топить печь, парится в бане, купаться в море, а что самое классное! Нас ждет настоящее гастрономическое путешествие, попробуем уху в глиняных тарелках по старинному, поморскому рецепту.
- Второй день посвятим аметистовому берегу, месту где добывали аметисты, там мы сможем увидеть их в огромно разнообразии, прямо под ногами. Побываем непосредственно в местах раскопках, увидим скалу чайку. Там устроим полноценный обед, а после едем на Кашкаранский маяк. Место где небо целуется с морем, где огромные волны, пляж фиолетового цвета и всю эту красоту венчает маяк.
- В нашем невероятном, длинном путешествии мы сможем увидеть совершено не похожую друг на другу природу, посмотреть Кольский полуостров от севера до юга. Узнать чем жили и как проводили время поморы Крайнего севера. Пейзаж будет сменяться от тундры до хвойных лесов.
- Программу можно дополнить экскурсией в Териберку с поиском китов.
Программа тура по дням
Едем по морскому дну, жить на побережье
Старт в первый день с 7-9.00 время будет точно определено за неделю до поездки, связано с графиками приливов и отливов Белого моря, что бы мы могли построить наш тайминг самым удачным образом.
Место сбора группы будет общим.
Первая наша остановка на Терском берегу - смотровая площадка с видом на сотни островов, на которых гага растит своих птенцов. Практически все острова являются заповедниками с собственной экосистемой.
Мы увидим кандалашские горы - гору Крестовая и Волосяная, удивительный масштаб моря и гор на каждом шагу.
Добраться до нашего ночлега возможно только два раза в день. Поедем в момент отлива по морскому дну Белого моря. Если пройтись от песчаной литорали вглубь моря, можно найти десятки морских звезд.
Тоня Тетрина расположилась в 30 км от Умбы на полуострове Турий. Добраться до этого укромного места можно только во время отлива 2 раза в день.
Тем, кто окажется здесь, откроется удивительный мир воссозданной рыбацкой деревни поморов на Терском берегу Белого моря. Тоня Тетрина восстановлена на прежнем месте максимально достоверно и функционирует как историко-этнографический комплекс под открытым небом.
В нем нам проведет экскурсию один из автор проекта, настоящий кладезь знаний, автор нескольких книг о быте поморов - Дмитрий Комаров.
Нам расскажут об истории тони, быте поморов, проведут исторические эксперименты, чтобы каждый гость мог не только услышать историю, но и попробовать ее на вкус, вдохнуть носом, потрогать руками. История для нас станет, не какой-то далекой, а реальной. Мы остаемся в этом удивительном месте на ночлег.
Гастрономическое Удовольствие. Уха по странному рецепту.
Такую уху которую мы пробуем здесь, больше не встречали ни когда. Она с пшенкой и зелень для нее выращивают в тоне самостоятельно. Тоня это не женское имя, а название поморского поселка Х века.
Вечером гиды приготовят ужин и сварят горячего глинтвейна для настроения и уютных посиделок у моря.
Заселяемся в домики на побережье, в уютные комнаты с печкой, запахом дерева, домики от 2 до 3 мест. У каждого домика уютная зона отдыха с навесом.
Вечером для всех желающих баня, прямо на побережье моря. Смелые могут купаться! А для красоты у берега будет чан с горячей водой, с ламинарией под открытым небом.
В июне нас ждет полярный день, солнце не будет заходить за горизонт, гулять и наслаждаться морем можно круглые сутки.
А в октябре уезжая в такие далекие места, мы сможем увидеть северное сияние которое мы можем встретить просто сидя вечером у домика
Аметистовый берег. Кашкаранский маяк
Утром наши гиды мужчины приготовят всем завтрак, мы собираемся и двигаемся дальше в путь! Согласитесь не каждый раз можно получить такое удовольствие как завтрак приготовленный заботливыми, мужскими руками.
Аметистовый берег
Мыс Корабль является месторождением, где на поверхность выходит аметистовая жила. Раньше здесь велись разработки, а сейчас он является геологическим памятником природы.
Кроме аметиста в породах мыса встречаются полевой шпат, мусковит, кварц, флюорит, кальцит и барит.
Месторождение полностью отработано, оно было известно аметистовыми щётками с ровной и иногда достаточно тёмной фиолетовой окраской и кристаллами величиной от нескольких миллиметров до 2 сантиметров
Аметистовый берег, так же славится своей красивой скалой, стоящей в море. Названия у скалы очень романтичные Чаячья, Парус.
На побережье с видом на море и огромный чаячьи базар мы устроим полноценный обед.
Кашкаранский маяк.
Деревня Кашкаранцы, расположенная в 100 км от Умбы, известна с Xv века. Тогда населенный пункт принадлежал знаменитой новгородской посаднице Марфе Борецкой, выступавшей против Ивана Iii.
Сейчас село привлекает путешественников действующим маяком. Живописное красно-белое сооружение возвышается над морем на 24 метра. Это отличное место для отдыха на берегу. Кроме того, Кашкаранский — единственный маяк Белого моря, к которому можно подобраться на машине.
Побережье Кашкаранского маяка все имеет фиолетовый оттенок, удивительное чудо природы!
По пути мы сделаем остановку для фото у знака Полярный круг мы его успеем в поездке пересечь несколько раз!
На обратно пути мы проедем вдоль огромного озера Имандра, одно из самых больших озер на планете!
Вечером мы возвращаемся в Мурманск, ориентировочно в 20-21 час.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в теплых в деревянных домиках на побережье и в лесу на 2-4 места (если группа набирается полная 10 человек, мы бронируем Весь поселок целиком и там будет только наша группа). Живем в этнографическом музее Тоня Тетрина
- Баня
- Купание в чане с ламинарией
- Питание (все включено)
- Бутилированная вода на маршруте
- Поморский обед и аутентичной посуды
- Транспорт
- Экскурсия о быте саамов
- Посещение аметистового берега
- Посещение Кашкаранского маяка
- Формат, Что Вы Садитесь К Нам И Ни О Чем Больше Не Думаете
Что не входит в цену
- Покупка сувениров
- Можно дополнительно приобрести экскурсию в Териберку и поиск китов
О чём нужно знать до поездки
В программе не самый высокий уровень комфорта проживания, но прожить в настоящем этнографическом музее это уникальная возможность! Мы получаем исключительно положительные отзывы.
Туалет будет располагаться на улице, помыться участники смогут в бане.
Там мы проведем половину дня и ночь, в это время вы будете без доступа к интернету и связи. Настоящий детокс!