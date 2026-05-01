Сияние, киты и ты: Арктика с айс-флоатингом и этнопрограммой, выходом в море и посещением Териберки

Поплавать в Кольском заливе, поискать китов и Аврору, послушать лекцию шамана и покормить оленей
Это путешествие про Север, который чувствуется каждой клеточкой тела.

Впереди — ледяная тишина Кольского залива во время айс-флоатинга, когда вода держит, словно в невесомости; долгожданная вспышка северного сияния над чёрным небом
тундры; суровая и завораживающая Териберка с океаном, кораблями-призраками и выходом в море, где горизонт кажется бесконечным и есть возможность встретить китов.

Мы погрузимся в мир саамской культуры: поучаствуем в традиционных играх, покормим северных оленей и сибирских хаски, послушаем древние легенды и отведаем национальные угощения.

Здесь нет суеты — только мощь природы, пробирающие до глубины эмоции и ощущение, что ты оказался в месте, которое остаётся внутри надолго, как дорогой сердцу личный секрет.

Описание тура

Организационные детали

Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении всей поездки. Рекомендуется тёплая многослойная одежда. При тарифе с проживанием необходимо самостоятельно купить авиабилеты и забронировать рестораны для ужинов.

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Сегодня свободный день, чтобы все участники смогли без спешки прилететь, комфортно заселиться в отель, самостоятельно прогуляться по Мурманску и познакомиться с городом в удобном для себя ритме.

2 день

Айс-флоатинг и охота за северным сиянием

В этот день вас ждёт необычный опыт — айс-флоатинг — купание в ледяной воде в специальном гидрокостюме. Это возможность расслабиться и насладиться окружающей природой или, наоборот, активно провести время в воде. Для участия не потребуется умение плавать. Купание будет проходить в Кольском заливе.

Вечером состоится первая охота за северным сиянием. Мы отправимся за пределы города в поисках открытого неба. В программе — наблюдение за сиянием, фотосъёмка на его фоне, горячий чай и рассказ о том, как именно возникает северное сияние и какие природные процессы лежат в основе этого феномена.

3 день

Териберка и морская прогулка

Этот день посвятим поездке в Териберку с выходом в море. Во время экскурсии мы посетим знаменитые локации: гигантские качели, самый северный ветропарк, кладбище кораблей, а также отправимся на морскую прогулку на катере в надежде встретить китов. Обед включён в программу.

4 день

Саамская культура и забавы

Сегодня отправимся на экскурсию в деревню саамов. Расстояние от Мурманска до места проведения — около 30 километров. По прибытии мы посетим парк, где сможем увидеть и покормить северных оленей и сибирских хаски. Затем нас будет ждать чай в чуме под легенды и загадки саамского народа, а также рассказ о том, что такое петроглифы и какое значение они имеют.

В программу дня включены: экскурсия в парк животных, лекция шамана в чуме с рассказом о народах Севера, загадыванием желаний и дегустацией бульона из оленины и северного чая, участие в саамских играх — северном многоборье, перетягивании палки и метании топоров, катание на оленьей упряжке (500 метров) и катание на снежном банане (500 метров). При отсутствии достаточного снежного покрова катание на оленьей упряжке и снежном банане будет заменено катанием на квадроциклах (продолжительность — 15 минут). Участникам будут выданы шлем и балаклава.

Затем вернёмся в Мурманск. Завершение тура.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание58 650 ₽
1-местное проживание71 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды на дневных экскурсиях, чай и снеки на охоте за северным сиянием
  • Трансферы к местам экскурсий и обратно
  • Входные билеты на локациях
  • Экскурсии по программе
  • Информационное сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Мурманск и обратно
  • Ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 71 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель, 10:00
Завершение: Мурманск, отель, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Мурманске
Наша компания — эксперт по путешествиям в Мурманской области. Мы создаём незабываемые впечатления в Заполярье. Наши ключевые направления: — охота за северным сиянием — уникальные туры с высокими шансами увидеть это
природное чудо благодаря нашему знанию локаций и прогнозов; — наблюдение за китами в Териберке — одно из немногих мест в России, где можно вблизи увидеть этих величественных животных; — треккинг по Ловозерским тундрам — 8-9 часовой групповой тур с лёгким походом по живописным маршрутам, знакомством с уникальной природой Заполярья и чаепитием с видами на бескрайние северные просторы; — индивидуальные туры — разрабатываем программы под любые запросы: от фототуров до корпоративных поездок.

