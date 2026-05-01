Впереди — ледяная тишина Кольского залива во время айс-флоатинга, когда вода держит, словно в невесомости; долгожданная вспышка северного сияния над чёрным небом
Описание тура
Организационные детали
Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении всей поездки. Рекомендуется тёплая многослойная одежда. При тарифе с проживанием необходимо самостоятельно купить авиабилеты и забронировать рестораны для ужинов.
Программа тура по дням
Свободный день
Сегодня свободный день, чтобы все участники смогли без спешки прилететь, комфортно заселиться в отель, самостоятельно прогуляться по Мурманску и познакомиться с городом в удобном для себя ритме.
Айс-флоатинг и охота за северным сиянием
В этот день вас ждёт необычный опыт — айс-флоатинг — купание в ледяной воде в специальном гидрокостюме. Это возможность расслабиться и насладиться окружающей природой или, наоборот, активно провести время в воде. Для участия не потребуется умение плавать. Купание будет проходить в Кольском заливе.
Вечером состоится первая охота за северным сиянием. Мы отправимся за пределы города в поисках открытого неба. В программе — наблюдение за сиянием, фотосъёмка на его фоне, горячий чай и рассказ о том, как именно возникает северное сияние и какие природные процессы лежат в основе этого феномена.
Териберка и морская прогулка
Этот день посвятим поездке в Териберку с выходом в море. Во время экскурсии мы посетим знаменитые локации: гигантские качели, самый северный ветропарк, кладбище кораблей, а также отправимся на морскую прогулку на катере в надежде встретить китов. Обед включён в программу.
Саамская культура и забавы
Сегодня отправимся на экскурсию в деревню саамов. Расстояние от Мурманска до места проведения — около 30 километров. По прибытии мы посетим парк, где сможем увидеть и покормить северных оленей и сибирских хаски. Затем нас будет ждать чай в чуме под легенды и загадки саамского народа, а также рассказ о том, что такое петроглифы и какое значение они имеют.
В программу дня включены: экскурсия в парк животных, лекция шамана в чуме с рассказом о народах Севера, загадыванием желаний и дегустацией бульона из оленины и северного чая, участие в саамских играх — северном многоборье, перетягивании палки и метании топоров, катание на оленьей упряжке (500 метров) и катание на снежном банане (500 метров). При отсутствии достаточного снежного покрова катание на оленьей упряжке и снежном банане будет заменено катанием на квадроциклах (продолжительность — 15 минут). Участникам будут выданы шлем и балаклава.
Затем вернёмся в Мурманск. Завершение тура.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|58 650 ₽
|1-местное проживание
|71 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды на дневных экскурсиях, чай и снеки на охоте за северным сиянием
- Трансферы к местам экскурсий и обратно
- Входные билеты на локациях
- Экскурсии по программе
- Информационное сопровождение
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Мурманск и обратно
- Ужины
- Трансферы из/в аэропорт
