В туре мы активно будем знакомиться с Кольским! Погуляем по следам Левиафана, посмотрим самый северный пляж и покатаемся на самых северных качелях.
Отправимся на охоту за волшебством – Северным сиянием! Обязательно будет элемент гастрономического тура — попробуем блюда арктического меню в лучших ресторанах. Почувствуйте Арктику с нами!
Отправимся на охоту за волшебством – Северным сиянием! Обязательно будет элемент гастрономического тура — попробуем блюда арктического меню в лучших ресторанах. Почувствуйте Арктику с нами!
Описание тураВсе богатство Севера Откройте для себя настоящую зимнюю сказку на Кольском полуострове! Наш тур предлагает уникальную возможность погрузиться в первозданную природу Заполярья. Вас ждут невероятные снежные пейзажи, возможность увидеть северное сияние, катание на снегоходах по заснеженной тундре и знакомство с культурой коренных народов Севера. Вы посетите заповедные уголки полуострова, включая легендарную Териберку и суровые берега Баренцева моря, отправитесь в сафари в оленьих упряжках, увидите заснеженные Хибины. Это приключение, которое оставит незабываемые впечатления и фото, наполненные северной магией. Вдохните чистый морозный воздух Кольского полуострова и проведите незабываемый отдых вдали от суеты! Важная информация:
- Обратите внимание! Бронирование отеля происходит самостоятельно!
- Важно взять с собой: термобелье, флис, ветрозащитный зимний костюм (отлично подойдет горнолыжная одежда); шапка, варежки, балаклава, шарф; комфортная зимняя треккинговая обувь; тёплые шерстяные носки, можно самонагревающиеся стельки; защитный крем для лица. Возьмите также power bank, т. к. на морозе быстро разряжается телефон!
Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|49 380 ₽
|Льготный (дети до 17 лет включительно и пенсионеры)
|48 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ледокол «Ленин»
- Памятник Защитникам Заполярья в годы ВОВ
- Териберка
- Горы Хибины
- Арт-объект «Снежная деревня»
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Гид-фотограф на охоте за северным сиянием
- Регистрация в парк Териберка и оплата взноса за посещение
- Морская прогулка в Териберке
- Входные билеты в Снежную деревню, подъемник в Кировске, Таинственный лес, саамскую деревню и на ледокол «Ленин»
- Обеды в рамках программы
Что не входит в цену
- Перелет
- Проживание
- Ужины
- Сувенирная и рыбная продукция
- Паспорт полярника
Место начала и завершения?
Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Когда и сколько длится?
Когда: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 30.01-2.02, 7.01-10.01, 20.02-23.02, 6.03-9.03.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
- Важно взять с собой:
- Термобелье, флис, ветрозащитный зимний костюм (отлично подойдет горнолыжная одежда)
- Шапка, варежки, балаклава, шарф
- Комфортная зимняя треккинговая обувь
- Тёплые шерстяные носки, можно самонагревающиеся стельки
- Защитный крем для лица
- Возьмите также power bank, на морозе быстро разряжается телефон
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
11 янв 2025
Прекрасная программа, гид Владимир, который прекрасно разбирается во всем и ещё профессиональный фотограф, поэтому фото с северным сиянием будут прекрасные. Рекомендации ресторанов, где можно попробовать лучшую кухню. Координатор Ирина всегда на связи, помогает разрешить любой вопрос и с проживанием и с дополнительными экскурсиями, айсфлоатингом. Выше всех похвал, главное, зарядили положительными эмоциями!!!! Буду рекомендовать всем, кто собирается поехать в Мурманск!
В
Валерия
8 янв 2025
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