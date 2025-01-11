И Инна

Прекрасная программа, гид Владимир, который прекрасно разбирается во всем и ещё профессиональный фотограф, поэтому фото с северным сиянием будут прекрасные. Рекомендации ресторанов, где можно попробовать лучшую кухню. Координатор Ирина всегда на связи, помогает разрешить любой вопрос и с проживанием и с дополнительными экскурсиями, айсфлоатингом. Выше всех похвал, главное, зарядили положительными эмоциями!!!! Буду рекомендовать всем, кто собирается поехать в Мурманск!