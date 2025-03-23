Давным-давно среди гор построили Кировск и теперь у нас с вами есть чудесная возможность жить в городе, со всех сторон окруженном горами. Хибины — это горы с плавными, мягкими очертаниями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тураДаты поездок на 2025 г. (7 дней): 23 марта — 29 марта 2025 г. 30 марта — 05 апреля 2025 г. Нитка маршрута горнолыжного тура в Кировск: г. Мурманск — курорт «Большой Вудъявр» — курорт «Кукисвумчорр» — курорт «Большой Вудъявр» — г. Мурманск. Что вас ожидает:
- 2 горнолыжных курорта;
- Хибины, расположенные севернее Полярного круга;
- гора Айкуайвенчорр;
- катание с утра и до самого вечера!
- комфортная гостиница;
• и настольные игры по вечерам. Список необходимого снаряжения (при необходимости можно взять на прокат):
- Лыжи, ботинки, палки / сноуборд.
- Горнолыжный шлем.
- Куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах -5… -18 С.
- Солнцезащитная маска для катания.
- Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары).
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице.
- Футболка.
- Термобелье.
- Лыжные штаны.
- Спортивные штаны для гостиницы.
- Пижама для сна.
- Нижнее белье.
- Носки.
- Шлепки (для ходьбы в гостинице).
- Купальник.
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию!).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва).
- Расческа.
- Солнцезащитные очки.
- Термос (объем 0,75-1 л.).
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте).
- Кружка, ложка, нож.
- Влажные салфетки.
- Нитка, иголка.
- Рюкзак (объем 20-25 литров).
- Подпопник.
- Сушилки для обуви.
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь. Важная информация: Важно! Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кировск
- Хибины
Что включено
- Транспортные переезды по маршруту г. Мурманск - г. Кировск - г. Мурманск
- Проживание в г. Кировск в гостинице «Хибины» или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi
- Питание: завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Абонемент для катания на канатной дороге
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 600-1000 руб. /сутки
- Услуги профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час
- Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: от 800 руб
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Горнолыжная страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Завершение: Аэропорт г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Мурманская область
- Старт маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 14:00 МСК
- Финиш маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 13:00 МСК
- Часовой пояс: московское время
- Денежная единица: российский рубль
- Общая информация по маршруту:
- Тип отдыха: горнолыжный тур
- Проживание: гостиница
- Питание: завтраки
- Ограничение по возрасту: от 6 до 70 лет
- Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон, Билайн
- Инфраструктура: в городе Кировск есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы
- Список снаряжения:
- Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
- Горнолыжный шлем
- Куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах - 5… - 18 С
- Солнцезащитная маска для катания
- Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице
- Футболка
- Термобелье
- Лыжные штаны
- Спортивные штаны для гостиницы
- Пижама для сна
- Нижнее белье
- Носки
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию!)
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Термос (объем 0,75-1 л.)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, нож
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак (объем 20-25 литров)
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Мурманска
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