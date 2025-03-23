читать дальше Их высота — около 1200 м. Мы остановимся в удобной гостинице и все 6 дней будем кататься. Посетим 2 горнолыжных курорта, Хибины, расположенные севернее Полярного круга, гору Айкуайвенчорр. А по вечерам будем играть в настолки.

Давным-давно среди гор построили Кировск и теперь у нас с вами есть чудесная возможность жить в городе, со всех сторон окруженном горами. Хибины — это горы с плавными, мягкими очертаниями.