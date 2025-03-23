Горнолыжный тур в Кировск: Хибины на 7 дней

7-дневная автобусная экскурсия из Мурманска: Горнолыжный отдых в Кировске
Давным-давно среди гор построили Кировск и теперь у нас с вами есть чудесная возможность жить в городе, со всех сторон окруженном горами. Хибины — это горы с плавными, мягкими очертаниями.
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Их высота — около 1200 м. Мы остановимся в удобной гостинице и все 6 дней будем кататься. Посетим 2 горнолыжных курорта, Хибины, расположенные севернее Полярного круга, гору Айкуайвенчорр. А по вечерам будем играть в настолки.

Горнолыжный тур в Кировск: Хибины на 7 дней
Горнолыжный тур в Кировск: Хибины на 7 дней
Горнолыжный тур в Кировск: Хибины на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Даты поездок на 2025 г. (7 дней): 23 марта — 29 марта 2025 г. 30 марта — 05 апреля 2025 г. Нитка маршрута горнолыжного тура в Кировск: г. Мурманск — курорт «Большой Вудъявр» — курорт «Кукисвумчорр» — курорт «Большой Вудъявр» — г. Мурманск. Что вас ожидает:
  • 2 горнолыжных курорта;
  • Хибины, расположенные севернее Полярного круга;
  • гора Айкуайвенчорр;
  • катание с утра и до самого вечера!
  • комфортная гостиница;

• и настольные игры по вечерам. Список необходимого снаряжения (при необходимости можно взять на прокат):

  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд.
  • Горнолыжный шлем.
  • Куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах -5… -18 С.
  • Солнцезащитная маска для катания.
  • Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары).
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице.
  • Футболка.
  • Термобелье.
  • Лыжные штаны.
  • Спортивные штаны для гостиницы.
  • Пижама для сна.
  • Нижнее белье.
  • Носки.
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице).
  • Купальник.
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию!).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва).
  • Расческа.
  • Солнцезащитные очки.
  • Термос (объем 0,75-1 л.).
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте).
  • Кружка, ложка, нож.
  • Влажные салфетки.
  • Нитка, иголка.
  • Рюкзак (объем 20-25 литров).
  • Подпопник.
  • Сушилки для обуви.
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь. Важная информация: Важно! Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кировск
  • Хибины
Что включено
  • Транспортные переезды по маршруту г. Мурманск - г. Кировск - г. Мурманск
  • Проживание в г. Кировск в гостинице «Хибины» или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi
  • Питание: завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
  • Абонемент для катания на канатной дороге
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 600-1000 руб. /сутки
  • Услуги профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: от 800 руб
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Горнолыжная страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Завершение: Аэропорт г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Мурманская область
  • Старт маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 14:00 МСК
  • Финиш маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 13:00 МСК
  • Часовой пояс: московское время
  • Денежная единица: российский рубль
  • Общая информация по маршруту:
  • Тип отдыха: горнолыжный тур
  • Проживание: гостиница
  • Питание: завтраки
  • Ограничение по возрасту: от 6 до 70 лет
  • Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон, Билайн
  • Инфраструктура: в городе Кировск есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы
  • Список снаряжения:
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
  • Горнолыжный шлем
  • Куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах - 5… - 18 С
  • Солнцезащитная маска для катания
  • Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице
  • Футболка
  • Термобелье
  • Лыжные штаны
  • Спортивные штаны для гостиницы
  • Пижама для сна
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию!)
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Термос (объем 0,75-1 л.)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак (объем 20-25 литров)
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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